15:30 29 июня

Корабли ЧФ отразили атаку условного противника

Экипажи больших десантных кораблей (БДК) Черноморского флота «Азов» и «Цезарь Куников» выполнили стрельбы по воздушной и морской целям, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЧФ.



Корабли отразили условную атаку реальных малоразмерных целей,
говорится в релизе, поступившем сегодня в агентство.


Сообщается, что «в ходе учения отработана организация обороны и защиты кораблей в составе тактической группы на переходе морем». Также выполнены артиллерийские стрельбы по воздушной и морской целям (расстрел плавающей мины).

Эти тренировки «являются не только обязательным элементом боевой подготовки сил, но и составной частью подготовительных мероприятий празднования Дня Военно-морского флота в Севастополе, которое в 2017 году состоится 30 июля», отметили в пресс-службе.

«В завершение учений экипажи БДК совместно с военнослужащими отдельной бригады морской пехоты ЧФ провели занятие по погрузке и выгрузке техники и личного состава с кораблей», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: http://aquatek-filips.livejournal.com
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Комментарии 8

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:09
    Корабли отразили условную атаку реальных малоразмерных целей,

    ... видимо имелись в виду укрокакловски надувной флот... и как ни крути, а хлот у них надувной во всех смыслах этого слова !... laughing
    a.s.zzz888
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:25
    Лучше бы настоящие цели накрыли, в аккупированнном укробандами Донбассе.
    Изгоняющий либероидов
    1. роман66 Сегодня, 14:46
      а может. бахнем?
      роман66
      1. Serg65 Сегодня, 14:59
        Цитата: роман66
        а может. бахнем?

        Наливай drinks
        Serg65
    2. Serg65 Сегодня, 14:59
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Лучше бы настоящие цели накрыли, в аккупированнном укробандами Донбассе.

      Чем, само летающими БТРами? Это всего лишь БДК, товарищ!
      Serg65
      1. роман66 Сегодня, 15:09
        а вот чем по малоразмерным стреляли, тем и накрыть, главное, чтобы желание было!
        роман66
  3. rruvim Сегодня, 14:25
    "Сирийский экспресс" надо защищать...
    rruvim
  4. Gamer Сегодня, 15:03
    было бы удивительно увидеть заголовок с приставкой "не" перед словом "отразили"
    Gamer
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