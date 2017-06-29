Корабли ЧФ отразили атаку условного противника
Экипажи больших десантных кораблей (БДК) Черноморского флота «Азов» и «Цезарь Куников» выполнили стрельбы по воздушной и морской целям, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЧФ.
Сообщается, что «в ходе учения отработана организация обороны и защиты кораблей в составе тактической группы на переходе морем». Также выполнены артиллерийские стрельбы по воздушной и морской целям (расстрел плавающей мины).
Эти тренировки «являются не только обязательным элементом боевой подготовки сил, но и составной частью подготовительных мероприятий празднования Дня Военно-морского флота в Севастополе, которое в 2017 году состоится 30 июля», отметили в пресс-службе.
«В завершение учений экипажи БДК совместно с военнослужащими отдельной бригады морской пехоты ЧФ провели занятие по погрузке и выгрузке техники и личного состава с кораблей», – говорится в сообщении.
Корабли отразили условную атаку реальных малоразмерных целей,говорится в релизе, поступившем сегодня в агентство.
Сообщается, что «в ходе учения отработана организация обороны и защиты кораблей в составе тактической группы на переходе морем». Также выполнены артиллерийские стрельбы по воздушной и морской целям (расстрел плавающей мины).
Эти тренировки «являются не только обязательным элементом боевой подготовки сил, но и составной частью подготовительных мероприятий празднования Дня Военно-морского флота в Севастополе, которое в 2017 году состоится 30 июля», отметили в пресс-службе.
«В завершение учений экипажи БДК совместно с военнослужащими отдельной бригады морской пехоты ЧФ провели занятие по погрузке и выгрузке техники и личного состава с кораблей», – говорится в сообщении.
Использованы фотографии: http://aquatek-filips.livejournal.com
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