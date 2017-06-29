Китайские СМИ недоумевают, почему вторым флотом в мире считается российский, а не китайский
После посещения порта Гонконга российским ракетным крейсером «Варяг» в китайских СМИ развернулась дискуссия относительно боевой мощи российского Военно-морского флота и его сравнения в ВМС КНР. Так, на днях китайское издание Sina.com в военном тематическом разделе опубликовало материал, в котором с одной стороны рассказывается о боевой мощи «Варяга», а с другой стороны говорится, что Россия, пожалуй, не справедливо считается занимающей второе место по оснащённости флота державой.
Издание уверено, что свой «второй» статус ВМФ РФ удерживает только благодаря наличию внушительного подводного флота, а «на самом деле второе место должно перейти к ВМС Китая».
При этом обсуждается и такой вопрос как возможность приобретения Россией китайских военных кораблей для Тихоокеанского флота.
Из материала :
Примечательно, что при учёте фактически тотального контроля государства над СМИ в КНР такого рода статья выходит за несколько дней до подписания меморандума о военном сотрудничестве между Китаем и Россией. В Минобороны КНР подтвердили факт подписания так называемой дорожной карты развития сотрудничества в военной сфере на период до 2020 года.
Издание уверено, что свой «второй» статус ВМФ РФ удерживает только благодаря наличию внушительного подводного флота, а «на самом деле второе место должно перейти к ВМС Китая».
При этом обсуждается и такой вопрос как возможность приобретения Россией китайских военных кораблей для Тихоокеанского флота.
Из материала :
Вторая держава на море – Россия – за последние два десятилетия фактически не построила новых кораблей для ТОФ. Она могла бы не дожидаться нового производства, а приобрести корабли у Китая. Быстрые поставки были бы обеспечены.
Примечательно, что при учёте фактически тотального контроля государства над СМИ в КНР такого рода статья выходит за несколько дней до подписания меморандума о военном сотрудничестве между Китаем и Россией. В Минобороны КНР подтвердили факт подписания так называемой дорожной карты развития сотрудничества в военной сфере на период до 2020 года.
Использованы фотографии: http://mil.news.sina.com.cn
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