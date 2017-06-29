20:13 29 июня

Китайские СМИ недоумевают, почему вторым флотом в мире считается российский, а не китайский

После посещения порта Гонконга российским ракетным крейсером «Варяг» в китайских СМИ развернулась дискуссия относительно боевой мощи российского Военно-морского флота и его сравнения в ВМС КНР. Так, на днях китайское издание Sina.com в военном тематическом разделе опубликовало материал, в котором с одной стороны рассказывается о боевой мощи «Варяга», а с другой стороны говорится, что Россия, пожалуй, не справедливо считается занимающей второе место по оснащённости флота державой.

Издание уверено, что свой «второй» статус ВМФ РФ удерживает только благодаря наличию внушительного подводного флота, а «на самом деле второе место должно перейти к ВМС Китая».

При этом обсуждается и такой вопрос как возможность приобретения Россией китайских военных кораблей для Тихоокеанского флота.


Из материала :
Вторая держава на море – Россия – за последние два десятилетия фактически не построила новых кораблей для ТОФ. Она могла бы не дожидаться нового производства, а приобрести корабли у Китая. Быстрые поставки были бы обеспечены.


Китайские СМИ недоумевают, почему вторым флотом в мире считается российский, а не китайский


Примечательно, что при учёте фактически тотального контроля государства над СМИ в КНР такого рода статья выходит за несколько дней до подписания меморандума о военном сотрудничестве между Китаем и Россией. В Минобороны КНР подтвердили факт подписания так называемой дорожной карты развития сотрудничества в военной сфере на период до 2020 года.

Использованы фотографии: http://mil.news.sina.com.cn
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 136

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  1. Zibelew Сегодня, 16:51
    Вторая держава на море – Россия – за последние два десятилетия фактически не построила новых кораблей для ТОФ.

    Дело Ельцина живет и побеждает.
    "Китайские СМИ: у Тихоокеанского флота нет ничего, кроме «Варяга»

    В российском Тихоокеанском флоте за последние 20 лет не построили ни одного корабля.
    ...
    На данный момент, помимо подводных лодок, крупных и средних военных кораблей осталось не так много, один из них ракетный крейсер «Варяг», «Современный» эсминец и четыре «Бесстрашных» противолодочных корабля.
    ...
    На сегодняшний день российский Тихоокеанский флот только и может опираться на один военный корабль. Речь идёт о ракетном крейсере «Варяг», который носит имя другого известного крейсера Российской империи «Варяг». Ракетный крейсер является третьим кораблём проекта «Атлант», введённым в эксплуатацию в октябре 1989 года."
    Zibelew
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:54
      Тагерьян hi уж лучше мы сами о своем флоте позаботимся, китайцы нам только попутчики, и то пока. ..а вот как дальше то будет, лет через20, как бы воевать против них не пришлось.
      Изгоняющий либероидов
      1. Владимир16 Сегодня, 17:06
        Цитата: Zibelew
        Дело Ельцина живет и побеждает.

        Причем тут Ельцин и его "дело"? Что за ахинея?
        Тогда уж горбатого вспоминайте. Он страну слил.
        Сколько можно слюной и соплями исходить?
        Семнадцатый год как ВВП у руля.
        Владимир16
        1. Cветлейший Сегодня, 17:23
          Цитата: Владимир16
          Причем тут Ельцин

          Всё при том же, кто верховный совет расстрелял? У вас что память как у рыбки 3 секунд? Почитайте, освежите в памяти http://politikus.ru/articles/76611-obvinyaetsya-b
          oris-elcin.html
          Cветлейший
          1. wku Сегодня, 17:31
            Цитата: Cветлейший
            Всё при том же, кто верховный совет расстрелял? Только он мешал ему разворовать всё приватизацией. У вас что память как у рыбки 3 секунд?

            уверяю Вас победил бы тогдашний ВС который спровоцировал развал СССР разворовали и приватизировали бы с ещё большей скоростью и огромной крови. вероятнее Россию ВС вообще бы раздербанил и она перестала бы существовать как единое государство Господь выбрал для заблудшего народа меньшее зло из возможных!
            wku
            1. Владимир Постников Сегодня, 17:53
              Цитата: wku
              Господь выбрал для заблудшего народа меньшее зло из возможных!

              Это Вы этот Господь? Если нет, то откуда Вам известны его намерения?
              Именно Верховный Совет РФ и мешал разворовывать, за что был расстрелян.
              Владимир Постников
              1. wku Сегодня, 18:12
                Цитата: Владимир Постников
                Именно Верховный Совет РФ и мешал разворовывать, за что был расстрелян.

                это была разборка двух криминальных группировок деливших власть в тогдашнем ещё РСФСР между собой и если ВС мешал группировке Ельцина воровать, то только для того, чтобы досталось им!
                этот ВС выбрал председателем Ельцина, одобрил чубайсовскую приватизацию,1992год дал добро на разрушительные реформы Гайдара 1991 год, а сколько по мелочи и не очень антинародных законов принял и не сосчитать! так, что все там были хороши! и не надо из ВС Мать Терезу делать, хотя как сейчас выяснилось и Тереза была ещё та "мать" (крёстная).
                wku
                1. хрыч Сегодня, 19:27
                  Цитата: wku
                  ВС мешал группировке Ельцина воровать

                  Так-то первый раз на выборах народ дружно проголосовал за ЕБН и дело не в нем, а потому, что большевики со своим марксизмом-лененизмом достали, кормили треть Африки, большую часть арабов, Лат. Америку, Индокитай, а на Урале не было паршивых бананов, многочасовые очереди за сосисками, паршивыеимпортные джинсы за 100 рублей, а это была belay месячная зарплата и то не у всех. Тьфу, поганые обкомовцы... Правда, как обычно народ ошибся и поплатился.
                  Издание уверено, что свой «второй» статус ВМФ РФ удерживает только благодаря наличию внушительного подводного флота ...
                  за последние два десятилетия фактически не построила новых кораблей для ТОФ.

                  Типа два атомных Борея не в счет laughing , отправленных на ТОФ с 16 ракетами по 6 ББ каждая. Почти сотня миллионников одним залпом laughing Весь Китай зажарить одним залпом laughing Также необходимо учитывать оснащение флота, а Ониксы и Калибры превращают старые и скромные кораблики в страшное оружие, причем для этого надо развернуть космическую спутниковую группировку, есть еще для рейтинга морская авиация с учетом тех же Ту - 142 (коих 26) чего китайцам не снилось. Доделали наш авианосец и корчат из себя, а то, что он пока еще и небоеспособный laughing Плюс у нас не один ТОФ, а Северный, а Балтийский, а Черноморский. Так нынче каспийская флотилия лупит КР за тысячи километров, кстати запад КНР им прекрасно простреливается, от Дербента до Урумчи 3 тысячи км, а это не самый запад laughing
                  хрыч
              2. Соломон Кейн Сегодня, 18:18
                Приветствую,Питер! hi
                Соломон Кейн
            2. venik Сегодня, 18:43
              Цитата: wku
              Господь выбрал для заблудшего народа меньшее зло из возможных!

              ========
              Во-первых, как сказано "Не поминай Господа всуе"! А во-вторых это собственно, КТО "заблудший народ"????? Я лично, тут вижу только одного "заблудившего" - да и тот странный индекс "wku" - имеет......
              venik
          2. ЛукичЪ Сегодня, 20:11
            Цитата: Cветлейший
            Всё при том же, кто верховный совет расстрелял?

            ну и какое отношение расстрел в. совета имеет отношение к флоту. или там судоверфи?
            ЛукичЪ
        2. Владимир Постников Сегодня, 17:35
          Цитата: Владимир16
          Причем тут Ельцин и его "дело"? Что за ахинея?

          Основы нынешней социально-экономической политики заложены командой Ельцина. И эта команда все 25 лет у руля. Ненадолго допустили "порулить" некоторых людей команды Примакова-Маслюкова восстановить некоторые разорванные связи управление государственной экономикой, научились у них кое-чему, и быстренько убрали. Где у нас Чубайс? Где киндер-сюрприз? Где Греф? Где Кудрин? Только не надо "песен", что они удалены от власти. Они ушли на "хлебные места", на кормление", но именно они и их люди до сих пор контролируют социально-экономическую политику страны, которая не изменилась со времен Ельцина.
          И не забывайте, что Путин - протеже Ельцина. А если забыли, то посмотрите за чей счет был построен и сдан в 2015 году Ельцин-центр, филиал которого сегодня строится в Москве (в прошлом году был объявлен тендер на строительство филиала).
          Да, Горбачев развалил страну по незнанию и неумению, но Горбачев не имеет никакого отношения к той социально-экономической политике в России, которая есть сегодня. А Ельцин имеет.
          Вы не торопитесь с выводами. Вы думайте.
          Владимир Постников
          1. Владимир 38 Сегодня, 17:53
            Цитата: Владимир Постников
            Цитата: Владимир16
            Причем тут Ельцин и его "дело"? Что за ахинея?

            Основы нынешней социально-экономической политики заложены командой Ельцина. И эта команда все 25 лет у руля. Ненадолго допустили "порулить" некоторых людей команды Примакова-Маслюкова восстановить некоторые разорванные связи управление государственной экономикой, научились у них кое-чему, и быстренько убрали. Где у нас Чубайс? Где киндер-сюрприз? Где Греф? Где Кудрин? Только не надо "песен", что они удалены от власти. Они ушли на "хлебные места", на кормление", но именно они и их люди до сих пор контролируют социально-экономическую политику страны, которая не изменилась со времен Ельцина.
            И не забывайте, что Путин - протеже Ельцина. А если забыли, то посмотрите за чей счет был построен и сдан в 2015 году Ельцин-центр, филиал которого сегодня строится в Москве (в прошлом году был объявлен тендер на строительство филиала).
            Да, Горбачев развалил страну по незнанию и неумению, но Горбачев не имеет никакого отношения к той социально-экономической политике в России, которая есть сегодня. А Ельцин имеет.
            Вы не торопитесь с выводами. Вы думайте.

            Вам огромный плюс.
            Владимир 38
          2. Чёрный Сегодня, 18:15
            Спор ниочём . ВТОРОЙ по силе и мощи флот у украины! Там даже буксиром адмирал командует! ...ходить по морям, правда, флот не может, зато плавает ОТЛИЧНО wassat
            Чёрный
          3. Fei_Wong Сегодня, 18:25
            Да, Горбачев развалил страну по незнанию и неумению

            Большей "политкорректности" и смягчения в отношении этого последовательного предателя Родины я ещё не слыхивал (причём предательство началось ещё задолго до развала СССР, и как раз в военной сфере - он радостно раздавал обещания и по сокращению тех видов вооружений, что и не требовались от нас договорами - и техника резалась, ибо западные "партнёры" о подобных уступках не забывают... а ещё можно вспомнить вывод ГСВГ за УСТНОЕ обещание НАТО не расширяться - ну где тут незнание и неумение? Он что, в кресло генсека попал прямиком из детского садика? Нет и нет. Вражина и предатель как он есть).
            Fei_Wong
          4. Ин100грамм Сегодня, 18:33
            Цитата: Владимир Постников
            Основы нынешней социально-экономической политики заложены командой Ельцина. И эта команда все 25 лет у руля. Ненадолго допустили "порулить" некоторых людей команды Примакова-Маслюкова восстановить некоторые разорванные связи управление государственной экономикой, научились у них кое-чему, и быстренько убрали. Где у нас Чубайс? Где киндер-сюрприз? Где Греф? Где Кудрин? Только не надо "песен", что они удалены от власти. Они ушли на "хлебные места", на кормление", но именно они и их люди до сих пор контролируют социально-экономическую политику страны, которая не изменилась со времен Ельцина.

            Согласен с Вами, но не во всём. Президент что то делает для движения в сторону государственности, но думаю не всё ему дают делать. Или мы чего то не знаем. Но аресты, посадки есть. И министров в том числе. Правда мало. Но и кто свою руку приложил к посадкам лично? А на диване всем хорошо рассуждать.
            Подробнее можете посмотреть недавнее видео.
            https://topwar.ru/119025-scenarii-cvetnoy-revolyu
            cii-v-rossii.html
            По поводу Верховного Совета: история не терпит сослагательного наклонения.
            ПС:Извинения форумчанам за офтоп
            Ин100грамм
            1. Владимир Постников Сегодня, 20:09
              Цитата: Ин100грамм
              Президент что то делает для движения в сторону государственности, но думаю не всё ему дают делать.

              Какой президент? Путин уже фактически царь.
              Что такое государственность? Государственность имеет место быть что при царе, что при демократии. О чем Вы?
              Цитата: Ин100грамм
              По поводу Верховного Совета: история не терпит сослагательного наклонения.

              Какое сослагательное наклонение? Я не употреблял здесь никакого сослагательного наклонения. Это не ко мне. Вы меня с кем-то перепутали.
              Владимир Постников
          5. Mexovoy Сегодня, 18:37
            Где-где киндер-сюрприз? Во главе самой успешной госкорпорации. Так называемые Примаковские реформы кто начал? Надеюсь приемником Путина будет киндер-сюрприз, как самый эффективный хозяйственник.
            Mexovoy
        3. Fei_Wong Сегодня, 18:16
          Семнадцатый год как ВВП у руля.

          Или я в математику не могу (что сомнительно, т.к. сам прикладной математик), или вы. Точно семнадцатый?
          Fei_Wong
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:31
            Цитата: Fei_Wong
            Или я в математику не могу (что сомнительно, т.к. сам прикладной математик), или вы. Точно семнадцатый?

            Ну как-то так, он в конце 2000-го к власти пришел
            Андрей из Челябинска
            1. Fei_Wong Сегодня, 18:32
              И все 17 лет - Президент России? Я вот этого парадокса понять не могу.
              Только не надо говорить, что, мол, Медвед ему место грел, а правил в то время всё равно Путин.
              Нет, по правлению Медведа уже было видно, что это не так. Годы его президенства наглядно отличаются в худшую сторону, и он наделал тогда немало ошибок, которых бы не сделал Путин (если как бы правил через Медведа).
              Fei_Wong
              1. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:48
                Цитата: Fei_Wong
                И все 17 лет - Президент России? Я вот этого парадокса понять не могу.

                Давайте вместе подумаем
                Цитата: Fei_Wong
                Только не надо говорить, что, мол, Медвед ему место грел, а правил в то время всё равно Путин.

                Правил Видмидик Клишоногий, но чем в это время Путин занимался?:))) Рыбу на даче ловил? Проводил тренинги по дзюдо среди молодежи?:)))) Вы отлично знаете, что нет. Путин в это время возглавлял правительство РФ. Вообще говоря должность Президента чрезвычайно сложна и насыщена, и Путин в свой первый президентский срок просто не мог оххватить все, что должно. Зато в перерыве он получил возможность поближе поработать с правительством, посмотреть повнимательнее, кто есть кто и подобрать себе команду покрепче на следующее президенство.
                Есть какие-то сомнения, кто рулил правительством РФ когда его возглавлял Путин?:)))
                И да, что Вы ни говорите, но поверить в то, что Медведев принимал основные внешнеполитические (и многие другие) решения самостоятельно - это иллюзия. Путин задавал вектор, но в дальнейшем предоставлял Медведеву возможность идти по вектору самостоятельно. Отсюда и ошибки. Да и ошибок этих, если честно, что у Путина, что у Медведева - навалом. Но да, то, что Медведев внес свою личную лепту во множество допущенных ошибок - тут без вопросов, ряд его ошибок ВВП действительно сам бы не сделал.
                Андрей из Челябинска
                1. Fei_Wong Сегодня, 19:57
                  Но да, то, что Медведев внес свою личную лепту во множество допущенных ошибок - тут без вопросов, ряд его ошибок ВВП действительно сам бы не сделал.
                  Благодарю, вы чётко уяснили мой посыл. Но как раз это и не позволяет мне считать все эти 17 непрерывных лет - исключительно "рулёжкой" Путина.
                  А вообще-то нам с ним повезло. После старого алкоголика ЕБН во власть мог прийти точно такой же дуpaк, или, хуже того, мерзавец-предатель по типу Немцова.
                  Fei_Wong
        4. Молодой_Коммунист Сегодня, 19:56
          Цитата: Владимир16
          Причем тут Ельцин и его "дело"? Что за ахинея?

          Ельцин так сильно подкопал устои государственности, что назначенный им ВВП уже 20 лет не может победить олигархов, перестать назначать Чубайса и строить Ельцин-цетры. Так и представляю себе картнину: приносят Путину указ об назначении Чубайса гендиректором РОСНАНО/постройку Ельцин-центра/покупку американской туалетной бумаги на 100млрд. и ложат на стол. Путин говорит: "Нет, Чубайс вор и в 90-е разворовал Россию, я его не назначу!". Но тут либеральный дух Ельцина захватывает правую руку Путина и заставляет е потянуться во внутренний карман пиджака за ручкой. Натренированный годами дзюдо Путин реагирует моментально и левой рукой выхватывает ручку и бросает ее вне досегаемости, на шкаф. Но воспользовавшись этим охваченная либерализмом рука коварно хватает со стола другую ручку и тянется к приказу о назначении Чубайса. Путин перехватывает ее за запястие но рука, зараженная либерализмом продолжает тянуться, чтоб поставить подпись под назначение Чубайса. Ценой невероятных усилий Путин сдерживает ее в сантиметре от бумаги. Но тут коварная рука делает ложный финт, притворяясь, что она собирается подписать лежащий рядом указ об отмене налогов попавшим под санкции олигархам. Путин резко выдергивет президентский указ из-под нее, но ельцинская рука в этот момент резко берет вправо и подписывает указ об назначении Чубайса. Обессиленый Путин плача валится на стул. Обладаемая духом ельцинизма рука вероломно пользуется моментом и успевает, пока Путин не выбил у нее ручку, подписать еще и указ на покупку американских гособлигаций. Занавес. laughing
          Молодой_Коммунист
      2. Соломон Кейн Сегодня, 17:27
        Ага ! А сами маодзедуновцы хоть один авианосец на воду спустили? Плавучее Казино «Ляонин»не считается...
        Соломон Кейн
        1. Pirogov Сегодня, 17:46
          Цитата: Соломон Кейн
          Ага ! А сами маодзедуновцы хоть один авианосец на воду спустили? Плавучее Казино «Ляонин»не считается.

          Шаньдун должен вступить в 2020 ,зная китайцев думаю вполне могут успеть ,тем более уже идёт достройка на плаву.
          Pirogov
          1. Соломон Кейн Сегодня, 17:50
            Есть поговорка: Курица в гнезде, яичко в пи...де, а ты уже цыплятами торгуешь...
            Поживем- увидим.
            Соломон Кейн
            1. Pirogov Сегодня, 18:25
              Цитата: Соломон Кейн
              Есть поговорка: Курица в гнезде, яичко в пи...де, а ты уже цыплятами торгуешь...
              Поживем- увидим.

              Ты как я посмотрю далёкий от темы ,так ты сайт перепутал тебе нужен ,кройки и шитья там ты будешь на высоте.
              Pirogov
              1. Соломон Кейн Сегодня, 18:48
                А Вы, Уважаемый, по ходу, манерам хорошим не обучены. "ТЫкать" незнакомому человеку, даже оппоненту -НЕ КОМИЛЬФО!

                Что касается Шаньдуна или проекта 001А, спуск на воду - не есть ввод в эксплуатацию. ПАК ФА у нас тоже вроде уже летает....
                С развитием современных ЗРК любого базирования к 2020 г. Авианосцы может быть станут не актуальны.
                Соломон Кейн
                1. mahoney Сегодня, 19:37
                  Цитата: Соломон Кейн
                  С развитием современных ЗРК любого базирования к 2020 г. Авианосцы может быть станут не актуальны.

                  Интересно как же? ЗРК это оборонительное вооружение, авианосец можно хоть так хоть сяк.
                  По моему мнению лучшие ЗРК это самолеты в небе противника.
                  mahoney
                  1. Соломон Кейн Сегодня, 19:54
                    Имел в виду РК без "Зенитного". Благодарю за поправку!
                    Соломон Кейн
                2. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:55
                  Цитата: Соломон Кейн
                  С развитием современных ЗРК любого базирования к 2020 г. Авианосцы может быть станут не актуальны.

                  Хмм.... странно. ЗРК с середины прошлого века известны, а авиация все еще актуальна. Что такого случится с ЗРК к 2020 г? В каждую ЗУР будут вкладывать по Гарри Поттеру?
                  Андрей из Челябинска
                3. Pirogov Сегодня, 20:06
                  Цитата: Соломон Кейн
                  А Вы, Уважаемый, по ходу, манерам хорошим не обучены. "ТЫкать" незнакомому человеку, даже оппоненту -НЕ КОМИЛЬФО!

                  Вы меня не перестаёте удивлять ,первым кто начал тыкать ,прочитайте свой комментарий адресованный мне . И попросил бы вас ,ваши прибаутки оставить при себе . А про ЗРК любого базирования Вы бы не писали , просто смешно читать. Тут возникает масса вопросов : 1.Какого космического ,галактического ,или межгалактического БАЗИРОВАНИЯ .? 2. Какие есть предпосылки , чтобы исключить авианосцы ,кроме ракетных большой дальности ,что соответственно повлечёт аналогичный ответ и приведёт сразу к .........ууууу ? 3. Мы видимо чего то не знаем ,что уже известно ВАМ.? 4. Как не имея поддержки с воздуха можно говорить о военной операции ?))) 5. Что Россия располагает сотней эсминцев с хорошими ЗРК, чтобы пренебрежительно относится к авианосным группам любимых ПАРТНЁРОВ ? .............................Почему американцы даже голландские Фрегаты УРО типа «De Zeven Provinciën» подключают к своей ПРО ?
                  Pirogov
        2. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:32
          Цитата: Соломон Кейн
          Ага ! А сами маодзедуновцы хоть один авианосец на воду спустили?

          Спустили, достраивается сейчас. В отличие от РФ.
          Андрей из Челябинска
          1. Соломон Кейн Сегодня, 18:42
            Ну если китайцы считают, что спасение нации в постройке авианосцев, флаг им в руки.
            Это проблемы китайцев.
            Соломон Кейн
            1. НЕКСУС Сегодня, 19:34
              Цитата: Соломон Кейн
              Ну если китайцы считают, что спасение нации в постройке авианосцев, флаг им в руки.

              В том то и дело,что помимо авианосцев,китайцы очень бойко строят эсминцы,корветы и фрегаты...как пирожки пекут,в отличии от нас.
              НЕКСУС
              1. Соломон Кейн Сегодня, 19:47
                В этом факте есть свои +++ и ---
                Плюсы в возможности поддерживать Бешеного Пса в тонусе, в Тихоокеанском регионе...
                а минус, что Китай раскручивает своё экономическое влияние по всему миру, а эконом.влияние нужно поддерживать военным присутствием.
                Соломон Кейн
                1. НЕКСУС Сегодня, 19:54
                  Цитата: Соломон Кейн
                  Плюсы в возможности поддерживать Бешеного Пса в тонусе, в Тихоокеанском регионе...

                  В этом факте больше минусов чем плюсов...а потом кто будет сдерживать Красного Дракона?м...я вам напомню,что все кто приходил на нашу землю очень желали одного,тех неограниченных природных ресурсов и земли. И глядя на карту ,любой правитель,почувствовавший силу в своих руках,рано или поздно хочет откусить хотя бы кусок от этой земли.Причем пожирнее. Россия за 1000 лет воевала 700 лет! Мы самый воюющий народ в мире.Задайтесь вопросом-ПОЧЕМУ?
                  НЕКСУС
            2. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:52
              Цитата: Соломон Кейн
              Ну если китайцы считают, что спасение нации в постройке авианосцев, флаг им в руки.
              Это проблемы китайцев.

              Как Вы быстро меняете точку зрения! Я даже завидую:)))) А строительство китайских авианосцев - это да, проблемы китайцев. Нюанс лишь в том, что введенные в строй и боеспособные китайские авианосцы станут нашей проблемой.
              Андрей из Челябинска
          2. Fei_Wong Сегодня, 18:52
            Я бы не сказал, что нашему флоту приоритетны именно авианосцы (или ТАВКРы). Пусть лучше просто ракетно-артиллерийские корабли первого ранга снова научатся строить, куда больше пользы будет.
            Вообще эту эскападу с проектом "Шторм" не понимаю. Нафига козе баян (муррику по плоскопалубной братии всё равно не переплюнуть), когда море гораздо более насущных проблем с номенклатурным наполнением?
            Fei_Wong
            1. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:52
              Цитата: Fei_Wong
              Пусть лучше просто ракетно-артиллерийские корабли первого ранга снова научатся строить, куда больше пользы будет.

              И в чем Вы от них видите пользу?
              Андрей из Челябинска
    2. Partyzan Сегодня, 16:54
      Дело Ельцина живет
      и еще долго будет аукаться hi
      Partyzan
      1. Zoldat_A Сегодня, 17:02
        Цитата: Partyzan
        «второй» статус ВМФ РФ удерживает только благодаря наличию внушительного подводного флота, а «на самом деле второе место должно перейти к ВМС Китая»

        Цитата: Partyzan
        Дело Ельцина живет
        и еще долго будет аукаться hi

        Да пилювать слюнями.... Переживём как-нибудь Ельцина - ещё и не такие гадости переживали.... А Китай... Да пусть они будут вторыми, раз им это важно. Нам важно - жахнуть так, что ни первого, ни второго, ни третьего не останется.... Вплоть до 58-го.... Вот это в самом деле важно....
        Zoldat_A
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:23
          Zoldat_A hi
          Да пилювать слюнями.... Переживём как-нибудь Ельцина - ещё и не такие гадости переживали.... А Китай... Да пусть они будут вторыми, раз им это важно. Нам важно - жахнуть так, что ни первого, ни второго, ни третьего не останется..
          Ха,ха! good laughing drinks 100% !!!
          Наблюдатель2014
        2. Соломон Кейн Сегодня, 17:29
          Согласен, не столь важно сколько "плавает", а сколько эффективно ходит...
          Соломон Кейн
        3. МВГ Сегодня, 17:44
          Для Zoldat_A. Восхищен каждым словом! Однозначно, поддерживаю !!!
          МВГ
        4. НЕКСУС Сегодня, 18:12
          Цитата: Zoldat_A
          Нам важно - жахнуть так, что ни первого, ни второго, ни третьего не останется.... Вплоть до 58-го.... Вот это в самом деле важно....

          Плевать то оно конечно хорошо...да только не жахнуть,а быть способными жахнуть,и чтоб все об этом знали...потому как,если жахнем,то не то что 58-го не останется,но и нас не будет. hi
          НЕКСУС
    3. Комментарий был удален.
    4. сибиралт Сегодня, 17:09
      Нам китайское море ни к чему. А Охотское мы давно Китаю в аренду сдали на полвека вперед. Тогда зачем нам военный флот на Тихом? Разве что охранять китайский рыболовный бизнес и проезд на Курилы? winked Желтые братья откровенно глумятся, а нам остается только сопли вытирать и строить ельцин-центры.
      сибиралт
    5. Orionvit Сегодня, 17:44
      На данный момент, помимо подводных лодок, крупных и средних военных кораблей осталось не так много
      А подводные лодки, это уже не флот?
      свой «второй» статус ВМФ РФ удерживает только благодаря наличию внушительного подводного флота
      Orionvit
    6. Маз Сегодня, 19:30
      Когда придёт час икс нам будет все равно какое у кого место на морском дне первое или второе. Торпеды ракеты и мины рейтинги не читают
      Маз
    7. Sevastiec Сегодня, 19:40
      Вообще-то, построили. На ТОФ есть "борей".
      Sevastiec
  2. alekc73 Сегодня, 16:52
    По количеству да- второй, по качеству станет в ближайшие годы.
    alekc73
    1. demo Сегодня, 17:04
      Вы про матрасы ближней морской зоны или дальней?
      demo
  3. Злой 55 Сегодня, 16:52
    Зная о качестве китайских надувных матрасов, не уверен я в том, что можно доверить китайским корабелам жизни русских моряков..
    Злой 55
  4. Pirogov Сегодня, 16:53
    Только мощные АПЛ позволяют так говорить ,как бы китайцем это и не нравилось.
    Pirogov
    1. Partyzan Сегодня, 16:56
      как бы китайцем это и не нравилось.
      но осень хоцецца laughing
      Partyzan
      1. Skay Сегодня, 17:31
        Если им осень хоцецца, пусть свою методичку по оценке флотов напишут. И будут по ней хоть первыми.
        Skay
  5. cobra77 Сегодня, 16:55
    Китайские товарищи видимо уже правы к сожалению. Флот РФ не второй. Хорошо бы не пятый...
    cobra77
  6. Новый пользователь Сегодня, 16:55
    Ну и китайцев много. Вот бы китайцы занялись Ираном, или другими террористами. Вот уж эти бы не оставили, вцепились бы как муравьи всё захватили. И чернозём по мешочкам до самой мантии бы вывезли.
    Новый пользователь
    1. Partyzan Сегодня, 16:58
      Вот бы китайцы занялись Ираном, или другими террористами.
      а с каких пор Иран - террористы, не с ИГИЛ случаем попутали?
      Partyzan
      1. Новый пользователь Сегодня, 16:59
        Всё оттуда управляется, черные щупальца идут.
        Новый пользователь
        1. fzr1000 Сегодня, 17:02
          Чёрные щупальца идут от ваших хозяев в Вашингтоне, не споткнитесь о них, ходя по Земле обетованной.
          fzr1000
        2. Partyzan Сегодня, 17:42
          Всё оттуда управляется

          да держите вора.........
          Partyzan
    2. vovanpain Сегодня, 17:00
      Цитата: Новый пользователь
      Вот бы китайцы занялись Ираном, или другими террористами. Вот уж эти бы не оставил

      Они и занялись,покупают у Ирана нефть и газ,торгуют вовсю и друг на друга в отличие от вас распальцовку не делают.А делают деньги. wink
      vovanpain
    3. Александр романов Сегодня, 17:00
      Цитата: Новый пользователь
      Ну и китайцев много. Вот бы китайцы занялись Ираном, или другими террористами.

      Китаицев так много,что если они поидут,то могут остановиться в раионе Тель Авива,и то если бензин закончиться.
      Александр романов
      1. Новый пользователь Сегодня, 17:02
        Израиль сильнее Китая.
        Новый пользователь
        1. КобалТ Сегодня, 17:08
          Цитата: Новый пользователь
          Израиль сильнее Китая.

          Ага! Вот по этому они вам в плен сдадутся, причем все...
          КобалТ
        2. maxim947 Сегодня, 17:11
          В чем? В шахматах? И то не факт....
          maxim947
        3. инженерный Сегодня, 17:29
          Цитата: Новый пользователь Израиль сильнее Китая.
          Спасибо за юмор от души посмеялся laughing
          инженерный
        4. user1212 Сегодня, 17:36
          Цитата: Новый пользователь
          Израиль сильнее Китая.

          Это смешно lol
          user1212
        5. andr327 Сегодня, 17:45
          Это вопрос или утверждение?
          andr327
      2. Ин100грамм Сегодня, 18:45
        Цитата: Александр романов
        Китаицев так много,что если они поидут,то могут остановиться в раионе Тель Авива,и то если бензин закончиться.

        Не думаю что в Тель-Авиве так много бензина. Для китайцев не хватит. Жадные они
        Ин100грамм
    4. Заноза Сегодня, 17:03
      Тут была статья о том,что у ИГИЛ обнаружено израильское оружие. Так что прежде чем называть террористами Иран,почаще смотрите на террористов из Телявива.
      Заноза
    5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:04
      Новый пользователь -а если китайцы всем Китаем к вам в гости придут -что делать будите? ??
      Изгоняющий либероидов
      1. Новый пользователь Сегодня, 17:05
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        а если китайцы всем Китаем к вам в гости придут -что делать будите?

        Отправим их обратно в Сибирь.
        Новый пользователь
        1. КобалТ Сегодня, 17:10
          Цитата: Новый пользователь
          Отправим их обратно в Сибирь.

          На себе понесете?
          КобалТ
          1. Новый пользователь Сегодня, 17:14
            Можно просто не пустить через аропорт не дать визы и всё. В чом проблема.
            Новый пользователь
            1. КобалТ Сегодня, 17:38
              Цитата: Новый пользователь
              ожно просто не пустить через аропорт не дать визы и всё.

              lol НЕЕЕТ! Они пешком пойдут через границу, причем все...
              Или из метро полезут. Думаете они зря его у вас копают.....
              КобалТ
              1. Новый пользователь Сегодня, 17:46
                Цитата: КобалТ
                Они пешком пойдут

                Так тогда полюбому через арабов идти придётся, они со всех сторон.
                Новый пользователь
                1. пацак Сегодня, 18:09
                  А они с арабами в гости придут, и тогда одна у Вас дорога в Биробиджан. Там места хватит для всех богоизбранных
                  пацак
                  1. Новый пользователь Сегодня, 18:45
                    Уже приходили вместе с СССР.
                    Кто с мячом к нам придет от меча погибнет.
                    Новый пользователь
                    1. sabakina Сегодня, 19:37
                      Цитата: Новый пользователь
                      Уже приходили вместе с СССР.
                      Кто с мячом к нам придет от меча погибнет.

                      Что то подобное было в Германии, в году этак 1942...Под фашистов косите?
                      sabakina
                      1. Соломон Кейн Сегодня, 20:00
                        Он же ясно написал "Кто с мячом придет"
                        Пришла сборная Португалии и сборная Черчесова от мяча и погибла
                        Соломон Кейн
        2. sabakina Сегодня, 19:35
          Цитата: Новый пользователь
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          а если китайцы всем Китаем к вам в гости придут -что делать будите?

          Отправим их обратно в Сибирь.

          Интересно, а где же живут тогда сибиряки? А, понял, в Китае!
          sabakina
      2. Соломон Кейн Сегодня, 18:54
        Боюсь, что "узкозадым" понравится на земле обетованной ....не выгонишь!
        Соломон Кейн
    6. Владыка Ситх Сегодня, 17:05
      А вы в курсе, что ВМС Китая строят морскую базу в Иране?)) Китаю нужен выход на ближний восток.
      Владыка Ситх
      1. Новый пользователь Сегодня, 17:09
        Они и нам строят метро вроде.
        Новый пользователь
        1. faiver Сегодня, 18:43
          полюбому пару секретных веток до поднебесной кинут laughing
          faiver
      2. Соломон Кейн Сегодня, 19:04
        В Пакистане
        ....пакистанский кабинет министров принял решение передать в управление китайской государственной компании Chinese Overseas Port Holdings глубоководный морской порт Гвадар. Порт расположен в 250 милях от Ормузского пролива, ведущего в Персидский залив.


        Иран построит новую военно-морскую базу в портовом городе Пасабандар на побережье Оманского залива рядом с ирано-пакистанской границей, в противовес Китаю.
        Соломон Кейн
        1. Соломон Кейн Сегодня, 19:07
          База ВМФ Поднебесной будет размещена в Джибути
          Соломон Кейн
    7. Topotun Сегодня, 17:12
      Беда в том что они для компании и Израиль могут захватить. С них станется. По пути так сказать....
      Так что пусть лучше в своем регионе воюют. Хотя для Росии наверное лучше к Вам.....
      Topotun
    8. сибиралт Сегодня, 18:12
      Зачем китайцам Иран за океаном, когда Дальний Восток под боком через Амур? bully
      Представьте нескончаемую колону в 1000 человек в шеренге, шагающую в бездонную пропасть. Страшно, конечно. Но если это китайцы, то их численность населения при таком раскладе даже не уменьшится. laughing
      сибиралт
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:57
    Постройте пяток атомных ракетных крейсеров, грамотно их эксплуатируйте, вот только после этого вы поймете что такое настоящий флот, а не копии с чужим вооружением и контрофактной микроэлектроникой.
    Изгоняющий либероидов
  8. donavi49 Сегодня, 16:58
    Ну по надводному Китай 2 без вопросов. А по темпам - если кораблестроительную программу выполнят, то к 2030 году он будет ближе к США даже чем легендарный флот Горшкова. По плану у них 6 АВ + боевое ядро эсминцев 055 + 052D.

    Только в этом году в ВМС НОАК - войдут 3 новейших эсминца 052D (каждый 64 тяжелых ракеты). А в следующем году уже 4!

    За 10 лет - построено 24 фрегата 054А.

    Впервые спущен новейший тяжелый эсминец, который вполне соперничает с Сижоном Великим и Берком 3. 64+64 тяжелых ракеты - мощнейший комплекс РЛС (только на фотках видно L и Х диапазонные РЛС в дополнении к классике).
    donavi49
  9. Заноза Сегодня, 17:01
    Капитальные боевые корабли покупать в Китае просто опасно,да и глупо. По уровню шумности китайские АПЛ соответствуют советским АПЛ 70-х годов прошлого века. А вот закупить в Китае патрульные корабли,не предназначенные для серьезного боя,это было бы можно,не отвлекая отечественные верфи от строительства новых тральщиков,универсальных корветов и фрегатов. Да и десантный корабль было бы целесообразнее закупать в Китае,а не в НАТОвской Франции.
    Заноза
  10. gabonskijfront Сегодня, 17:04
    Ухе сейчас, такие моря ,как Балтийское или Чёрное простреливается насквозь береговыми комплексами и иметь там флот нет смысла.В дальнейшем весь мировой океан ждет подобная участь.Смысл остается только у беспилотных кораблях подплава.
    gabonskijfront
    1. Orionvit Сегодня, 17:49
      Цитата: gabonskijfront
      Смысл остается только у беспилотных кораблях подплава

      И современные подлодки, а это не каждый может себе позволить. Россия может.
      Orionvit
  11. NUR Сегодня, 17:18
    Это правда надводные корабли 1 ранга в России не строились, по АПЛ еще есть преимущество. В Китае строят АПЛ нового проекта, строят надводных кораблей много быстрыми темпами.
    NUR
  12. magadan72 Сегодня, 17:20
    Правы к сожалению китайцы! ни сказать ни написать НЕЧЕГО!к сожалению...
    magadan72
  13. Torkvat Torkvat Сегодня, 17:29
    "Корабли это ещё не флот")) Петр Великий
    Torkvat Torkvat
  14. _Jack_ Сегодня, 17:30
    По надводному флоту истинная правда, по подводному нет. Но в совокупности скорее Китай второй флот чем мы, а в ближайшей перспективе и подавно. С такими темпами строительства они лет через 10 США догонят. Но это в принципе правильно, они сейчас две сверхдержавы, вот пусть и бодаются, нам такой флот не поднять, да и не нужен особо.
    _Jack_
  15. Наган Сегодня, 17:32
    Покупать что-либо китайское - выбрасывать деньги. Китайское качество славится на весь мир, вот только не так как хотелось бы китайскому руководству, а совсем наоборот. Даже авто, даже скопированные с японских образцов, сыплются хуже чем недоброй памяти "запоры", а уж что говорить о кораблях, это совсем другой уровень технологии.
    Наган
    1. mahoney Сегодня, 19:38
      Цитата: Наган
      Покупать что-либо китайское - выбрасывать деньги. Китайское качество славится на весь мир, вот только не так как хотелось бы китайскому руководству, а совсем наоборот. Даже авто, даже скопированные с японских образцов, сыплются хуже чем недоброй памяти "запоры", а уж что говорить о кораблях, это совсем другой уровень технологии.

      Китай бывает разный, вполне приличные поделки делают, а бывают и "ночные смены"
      mahoney
  16. Ив762 Сегодня, 17:34
    Китайские СМИ недоумевают, почему вторым флотом в мире считается российский, а не китайский...
    -
    потому, что "главным пугалом", теми, кто считает, выбрана Россия... wassat
    Ив762
  17. Topotun Сегодня, 17:35
    Да какая разница кого считают первым кого вторым? Главное чтобы флот был способен выполнить все поставленные задачи. А остальное от лукавого....
    Topotun
    1. ватник Сегодня, 17:39
      Как не прискорбно это признавать но флот Китая действительно второй в мире.
      ватник
      1. Topotun Сегодня, 17:43
        Да флаг им в руки. Главное, что бы флот России смог обеспечить безопасность своих территорий. А вести войну в океанах на больших удалениях (Большую войну, а не локальные стычки) мы врядли планируем. Здесь гораздо серьезнее надо относится к ОБЩЕЙ границе с КНР..... Если они договорятся с амерами.....Боюсь придется применять ЯО и причем интенсивно.
        Topotun
        1. ватник Сегодня, 18:02
          Цитата: Topotun
          Да флаг им в руки.

          Цитата: лысова
          Какая в ж... разница, кто первый,второй, третий.

          Конечно дело не в месте на пьедестале но всё же очень "больно" смотреть как уничтожили мощь СССР
          ватник
  18. лысова Сегодня, 17:42
    Какая в ж... разница, кто первый,второй, третий. Это только, так сказать вывеска. Ну прям и хотят быть начальником отары! - Ну так называйтесь, хотя суть останется прежней. А вот на счёт кораблей - помилуйте, вот ковры и термоса купить можно.
    лысова
  19. К-50 Сегодня, 17:50
    Россия могла бы не дожидаться нового производства, а приобрести корабли у Китая. Быстрые поставки были бы обеспечены.

    А смысл? Кормить чужих работников, а свои пусть "с хлеба на квас" перебиваются? А потом на ремонт снова в Китай?
    При заказе продукции за рубежом деньги просто "вымываются" из экономики. При строительстве у себя, мало того, что практически всегда дешевле, так ещё деньги возвращаются в виде налогов с добытчиков сырья, его переработчиков, производителей сталей, электронных компонентов и так далее.
    Целая армия СВОИХ рабочих кормится с этого и пополняет бюджеты всех уровней. Даже если у себя будет дороже, в конечном итоге для страны всё равно выгоднее внутреннее производство. Так ещё и с точки зрения промышленной и оборонной это безопаснее. Пример "Мистраля".
    К-50
    1. donavi49 Сегодня, 18:06
      Ну например вот 5 (!!!) ДКВД 071 проекта. Он был заложен ПОЗЖЕ серийного БДК Петр Моргунов (который в 5 раз меньше).

      ДКВД этого проекта не вылезают с океана. Постоянно присутствуют в Индийском Океане, несут антипирасткую Вахту в Адене.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 18:09
        Или возьмем эсминец 055. Вот тут целая подборка из жизни.
        https://twitter.com/xinfengcao/status/87994847918
        2721024

        На фото первый снимок 055 - когда вы думаете? В апреле 2016 года. В июне 2017 - 10000 эсминец в высокой насыщенности спускают на воду.
        Это современное судостроение. 2-3 года на корабль.

        Теперь сравним с положением дел в ОСК.
        donavi49
    2. faiver Сегодня, 18:51
      сами то поняли что написали? дешевле? ой ли? бдк 15лет строим, фрегат 11лет ну и во сколько сие обходится?
      faiver
      1. К-50 Сегодня, 19:53
        Цитата: faiver
        сами то поняли что написали? дешевле? ой ли? бдк 15лет строим, фрегат 11лет ну и во сколько сие обходится?

        Вы наверное будете смеяться, но всё упирается в ФИНАНСИРОВАНИЕ!!!!
        То есть для производства кораблей на чужих верфях деньги есть, а чтобы у себя строить денег не хватает. Плюс ещё накладывается нерешительность ВМФ и не понимания временами, что же им всё таки надо. И если с забугорным исполнителем заказа его не возможно изменить, то при строительстве у себя, всякая "умная голова" лезет и указывает "то не так и это не этак". В результате теряется время на переделки и лишняя трата финансов.
        В конечном счёте дорожает стоимость строительства и время сдачи ползёт в право. Но по любому, деньги-то остаются в СТРАНЕ и не утекают за бугор на материалы и зарплаты рабочим.
        К-50
  20. Холуай Сегодня, 18:00
    Вообще то флот №2 у Японии, флот №3 у Великобритании...
    Холуай
    1. donavi49 Сегодня, 18:11
      Был давно лет 50 назад.

      У Великобритании - флот развалился. И денег на замену там нет. Даринги осилили и все. Даже Франция с Горизонтами и ФРЕММ - уделает их. Тем более у типа45 нет ударного вооружения, только оборонительное.

      У Японии только 6 Берков. Остальное сильно проседает. Зато М+ на всем полете ПКР уже осилили.
      donavi49
    2. мордвин 3 Сегодня, 18:18
      Цитата: Холуай
      Вообще то флот №2 у Японии

      А Вы как считали? По водоизмещению флот Китая больше чем у Японии более, чем в два раза.
      мордвин 3
  21. Deadушка Сегодня, 18:04
    Китайские СМИ недоумевают, почему вторым флотом в мире считается российский

    Сами в шоке, столько лет враги усиленно пытались его ликвидировать, а ничего не получилось. yes
    Deadушка
  22. rudolff Сегодня, 18:06
    А ведь к этому все и идет, будем покупать корпуса в Китае и фаршировать их своим оборудованием. Проблема только в том, что и оборудование у нас клепают годами...
    rudolff
    1. donavi49 Сегодня, 18:15
      Да, толку корпуса покупать. Все упрется в том - что ждать придется смежников.

      Кстати еще Китая - 25 фрегат (тут недавно новость про 24 была) - Wuhu принят в состав Северного Флота. Также как и вся последняя серия (они называют 3 серия) он получил новую МЗА 1130 (11 стволка вместо старой 7 - тоже под Голкипером созданной), улучшенную боевую систему, а также последнюю версию РЛС Фрегат-М.
      donavi49
  23. tanit Сегодня, 18:19
    Не понимаю, чего китайским СМИ не понятно? Видимо, и многие комментаторы - то же из китайских СМИ. laughing
    В мире тупо подсчитали вес ракетного залпа в мегатоннах от флота РФ и от флота КНР. Вот подсчитали - и сделали выводы. Точка. wink
    tanit
  24. AlexDARK Сегодня, 18:39
    "Она могла бы не дожидаться нового производства, а приобрести корабли у Китая"
    О господи, вы китайцы много на себя берете. Как раз китайцы только и делают, что покупают у России посудины, авиацию. Да много чего. Ну максимум могут переделать, шильдик свой поставить...
    AlexDARK
    1. donavi49 Сегодня, 18:59
      Авиацию да.

      Посудины - последний Нинбо эм 956 проекта. Более 10 лет назад. С того времени они уже построили под сотню боевых кораблей всех классов у себя.

      Они покупают/воруют - ключевые технологии и компоненты.

      Возьмем например 054А - 25 фрегатов за 10 лет в состав ВМС ввели:
      - двигатель французский дизель S.E.M.T. Pielstick, который по лицензии выпускает Shaanxi.
      - РЛС, российская Фрегат-М, которая собирается по лицензии и получает оперативно все обновления от производителя (ну и плюс китайцы там крутят немного).
      - пушка PJ-26, лицензия АК-176 допиленная китайцами.
      - ЗРК Штиль-1, фактически китайцы дали деньги на создание ВПУ и новой ракеты. Если бы не они, то его и не было бы, ибо индусы взяли Балку, а ВМФ денег не выделяло на тему. В отличии от 11356 - где 24 ракеты, у 054А стоит на 1 блок больше - 32 ракеты.
      - ПКР их YJ-83, фактически раскочегаренный Экзосет, правда не самый свежий. В будущем (а может и уже) - будут устанавливаться новые двухступки с 40км финальным отрезком на 2М.
      - МЗА 1130, своя установка сделанная под влиянием Голкипера.
      donavi49
  25. Atlant-1164 Сегодня, 18:39
    я об этом писал вчера..поэтому ссылка на мой аккаунт обязателен!!)



    Atlant-1164 1 Вчера, 18:16 | ВМС Китая сдан 24-й ракетный фрегат "Сюйчан" (Xuchang) проекта 054A
    Российский Военно-морской флот по-прежнему занимает второе место в мире, из-за того, что обладает большим количеством атомных подводных лодок. Фактически это место должен занять Китай, так как по масштабам китайские военно-морские силы не уступают российским, а качество выше. Российский Тихоокеанский флот в размерах уступает только Северному флоту. В период процветания численность достигала 13 тысяч человек, а количество различных военных судов было около 700. На данный момент, помимо подводных лодок, крупных и средних военных кораблей осталось не так много, один из них ракетный крейсер «Варяг», «Современный» эсминец и четыре «Бесстрашных» противолодочных корабля.
    На сегодняшний день российский Тихоокеанский флот только и может опираться на один военный корабль. Речь идёт о ракетном крейсере «Варяг», который носит имя другого известного крейсера Российской империи «Варяг». Ракетный крейсер является третьим кораблём проекта «Атлант», введённым в эксплуатацию в октябре 1989 года.
    Atlant-1164
  26. Sgt.Pecker Сегодня, 18:52
    А косые не в курсе что ТОФ недавно получил два новейших Атомных Подводных Крейсера Стратегического Назначения "Александр Невский" и "Владимир Мономах" и что всего лишь два этих корабля способны стереть с лица Земли все полтора миллиарда этих желтых муравьев за 10 минут?
    Sgt.Pecker
    1. faiver Сегодня, 19:04
      ну насчет всех полутора миллиардов вы явно перебрали :)
      faiver
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:59
      Цитата: Sgt.Pecker
      А косые не в курсе что ТОФ недавно получил два новейших Атомных Подводных Крейсера Стратегического Назначения "Александр Невский" и "Владимир Мономах" и что всего лишь два этих корабля способны стереть с лица Земли все полтора миллиарда этих желтых муравьев за 10 минут?

      А Вы в курсе наличия в китайском ВМФ четырех "Цзинь" каждая из которых несет по дюжине Цзюйлан-2 с дальностью 8-12 тыс км? Есть мнение, что китайские ракеты против ветра не летают, но я бы не обольщался. А ведь есть еще и "Тэнг" в неизвестном количестве.....
      Андрей из Челябинска
  27. Love is Сегодня, 18:57
    Я бы на месте Путина, купил бы пару верфей в Китае, нагнал бы туда наших инженеров, старших рабочих, создал бы схему закупки металла, комплектующих и нанял бы рабочими китайцев, а при желании и русских. Дело в том, что толкового рабочего класса, в России, очень мало . Квалифицированных инженеров еще меньше. Учить долго. Надо покупать. Китаю выгодно. России выгодно. Не сможем мы в России противостоять всей мощи мировой буржуазии. Гиблое дело. Надо интегрироваться.
    Love is
    1. tanit Сегодня, 19:10
      Цитата: Love is
      Не сможем мы в России противостоять всей мощи мировой буржуазии. Гиблое дело. Надо интегрироваться.

      А тут каак налетят с ужасами с цитатами "от Храмчихина" про Китай - каак Вас пойдут опровергать lol И плевать, что и сам Храмчихин уже давно такого не пишет laughing
      tanit
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 20:01
      Цитата: Love is
      Я бы на месте Путина, купил бы пару верфей в Китае, нагнал бы туда наших инженеров, старших рабочих, создал бы схему закупки металла, комплектующих и нанял бы рабочими китайцев, а при желании и русских.

      И получилась бы такая хрень, уж простите мне мой французский....
      Вы посмотрите, что с с космодромом "Восточный" творится. А тут - мощности в Китае....
      Андрей из Челябинска
  28. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:06
    Видимо таким считается по огневой мощи ВМФ РФ. Вторым по тоннажу считается Британский. Думаю ВМС НОАК мог бы занять второе место по процентному соотношению современных кораблей и старых, хотя наверное тоже все спорно...
    DOCTOR ZLO
  29. aiden Сегодня, 19:34
    Буду как ура-патриот. От вида Варяга, китайские суда разбегутся
    aiden
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:39
      Там акватории моря для китайских судов не хватит, чтобы им можно было быстро разбежаться..., так что все равно, неуд. и - - -, гы....
      DOCTOR ZLO
  30. Nitarius Сегодня, 19:47
    laughing laughing Э эх ... когда китай будет такие строит .. будем обещать их догнать!
    Nitarius
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:59
      Это корыто уже нами занято....порожняк несете дядя....
      DOCTOR ZLO
  31. Mavrikiy Сегодня, 20:08
    Китайские СМИ недоумевают, почему вторым флотом в мире считается российский, а не китайский
    Да это инерция мышления Запада, памперсы еще не сменили. 300 лет на ушах стояли от ужаса, при виде нашего флота. Вот Великий Флот Великого Китая лет 200 поплавает по всем морям и окиянам.....(ну ладно, лет 100, там прогресс, тоси-боси...)
    Что-то с памятью....Китайско-японская война, как там Великий флот отметился? (адмирал, вроде, золотую фольгу вдохнул) А больше и не припомню подвигов.
    Скромнее нужно быть. "А слава тебя найдет!"
    Mavrikiy
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