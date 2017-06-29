Китайские СМИ недоумевают, почему вторым флотом в мире считается российский, а не китайский...

Вторая держава на море – Россия – за последние два десятилетия фактически не построила новых кораблей для ТОФ. Она могла бы не дожидаться нового производства, а приобрести корабли у Китая. Быстрые поставки были бы обеспечены.

После посещения порта Гонконга российским ракетным крейсером «Варяг» в китайских СМИ развернулась дискуссия относительно боевой мощи российского Военно-морского флота и его сравнения в ВМС КНР. Так, на днях китайское издание Sina.com в военном тематическом разделе опубликовало материал, в котором с одной стороны рассказывается о боевой мощи «Варяга», а с другой стороны говорится, что Россия, пожалуй, не справедливо считается занимающей второе место по оснащённости флота державой.Издание уверено, что свой «второй» статус ВМФ РФ удерживает только благодаря наличию внушительного подводного флота, а «на самом деле второе место должно перейти к ВМС Китая».При этом обсуждается и такой вопрос как возможность приобретения Россией китайских военных кораблей для Тихоокеанского флота.Из материала Примечательно, что при учёте фактически тотального контроля государства над СМИ в КНР такого рода статья выходит за несколько дней до подписания меморандума о военном сотрудничестве между Китаем и Россией. В Минобороны КНР подтвердили факт подписания так называемой дорожной карты развития сотрудничества в военной сфере на период до 2020 года.