09:09 30 июня

Сколько лет будут строить фрегаты проекта 22350М?

Заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук в ходе проходящего в Санкт-Петербурге Международного военно-морского салона сообщил о том, что планируется постройка серии фрегатов модернизированного проекта 22350М с водоизмещением около 8 тыс. тонн. Об этом сообщает портал FlotProm .

По словам Виктора Бурсука, это будет своеобразное промежуточное звено между фрегатом и эсминцем.

В общей сложности ВМФ РФ заинтересован в десяти военных кораблях такого типа. Виктор Бурсук сообщил, что, с большой долей вероятности, строительством новых кораблей для Военно-морского флота будет осуществляться в двух макрорегионах страны – для разных флотов. Одно производство будет локализовано на Северо-Западе, другие – на Дальнем Востоке. По словам военного чиновника, возможно привлечение к программе строительства фрегатов проекта 22350М Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь».


На фоне разговоров о начале работ по строительству «утяжелённой» версии фрегатов для ВМФ РФ до сих пор не решён вопрос достройки фрегатов проекта 22350. Так, головной фрегат серии (речь о фрегате «Адмирал Горшков») был заложен более 10 лет назад, и в течение всего этого времени он строится на «Северной верфи». В 2010 году корабль был спущен на воду. Производитель заявляет, что «Адмирал Горшков» будет достроен к концу текущего года.

Сколько лет будут строить фрегаты проекта 22350М?


Два других фрегата того же проекта ожидаются к достройке в 2018 и 2019 годах. Это фрегаты «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко».


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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 07:14
    Как там у них с "Редутом".Проблемы решили?Да и главное,что бы не затянулось это как с "Совершенным" и "Греном"
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 07:18
      Лучше бы рассказали какими боевыми победами эти адмиралы прославили Российский флот.
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 07:22
        По поводу побед..Тех адмиралов,кои действительно одерживали громкие победы на море у нас действительно есть и ими уже названы корабли.Кстати амерзцы называют свои корабли уже не именами адмиралов,а обыкновенных офицеров,сержантов кои отличились когда то.Этих людей немного(адмиралов),кораблей то поболее будет.
        210окв
    2. RASKAT Сегодня, 07:33
      Проект отличный, есть ли только смысл увеличивать до 8000т. Что они туда хотят засунуть? 32 ракеты что ли? Посмотрим когда Циркон поступит на вооружение и что он из себя будет представлять в первую очередь по массе и по габаритам. Ходят много слухов о его габаритах, но большинство сходится на том что ракета будет намного тяжелее чем Оникс, где то как Гранит, вожможно и тяжелее. Если это окажется правдой, то тогда все сходится, для боезапаса в 16 тяжелых ракет нужно больше места и водоизмещения. Хочется напомнить что ракетный крейсер 1164 Атлант с 16 ракетами имеет 11000т водоизмещения.
      А вице-адмирал Виктор Бурсук ничего не сказал по поводу 23560 Лидера? Или статья по этому поводу пишется? laughing
      RASKAT
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:36
        Сколько лет будут строить фрегаты проекта 22350М?
        этого не знаю,но авианосец,как он (Бурсук) заявил-7 лет... lol
        андрей юрьевич
      2. Rokossovsky Сегодня, 08:47
        Цитата: RASKAT
        Проект отличный

        Ага!
        Без Редута и с поражающей воображение дальностью плавания в 4000 миль!
        А так да,отличный!
        Красивый...
        Rokossovsky
  2. МПК105 Сегодня, 07:22
    Сколько лет будут строить фрегаты проекта 22350М?
    Ооооооооооооооо..................................
    .....Это есть мой любимый тема-данке шён,модераторы,что раз за разом на мозоль...Красаучеги-нашли больное место у меня-респект... good Надеюсь скромно,что при жизни моей осуществятся планы сии грандиозные...
    МПК105
  3. NUR Сегодня, 07:32
    Мечтать не вредно, вредно не мечтать, главное чтобы мечты сбывались.
    NUR
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:37
      Цитата: NUR
      Мечтать не вредно, вредно не мечтать, главное чтобы мечты сбывались.

      это-тост? what
      андрей юрьевич
      1. NUR Сегодня, 08:42
        Да у нас тоже корабли-катера для Каспия строят браконьеров гонять.
        NUR
  4. iliitchitch Сегодня, 07:35
    "макрорегион" - да это новое слово . У нас Красноярский край как 3( или 4?)европы , и чего теперь ? Точно вам говорю - это макрорегион , не знали просто до этого .
    "что-то среднее между фрегатом и эсминцем" . Да наклепайте уже летучих голландцев . Сколько ж баранов в стране нашей чУдной .
    iliitchitch
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:36
    ...дело идёт, но с большим скрежетом... хотелось бы как "горячие пирожки", но видимо строительство кораблей - вопрос серьёзный... всё равно ждём серию...
    a.s.zzz888
  6. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 07:48
    Фрегат водоизмещением 8 кт ? Да это же эсминец уже ! По своим возможностям корабль будет сопоставим с британскими эсминцами Тип 45 "Дэринг", но по огневой мощи все равно будет уступать "Орли Берку" и китайскому Тип 55. Если решили тягаться с другими сверхдержавами, то надо соответствовать этому статусу во всем.
    Необходимо уже начинать строительство эсминцев проекта 23560 "Лидер", а не жаловаться на хроническую недостачу денег в бюджете. СССР запустил человека в космос спустя 16 лет после страшной войны, создал атомную бомбу спустя всего четыре года. Почему наши предки могли, а мы нет ? Только не надо говорить о санкциях, падении курса рубля и другой фигне. Корабли и подлодки строятся полностью из отечественных комплектующих, на нашей элементной базе, поэтому цена на них и трудоемкость изготовления не изменились. Если же проблема в постоянных хищениях, то пора ставить саботажников к стенке, а не грозить штрафом !!!
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:02
      Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      По своим возможностям корабль будет сопоставим с британскими эсминцами Тип 45 "Дэринг", но по огневой мощи все равно будет уступать "Орли Берку" и китайскому Тип 55.

      Это разные корабли. "Дэринг", кстати, сейчас считается лучшим ПВо-шником мира:) А Берк кроме функции ПВО и корабля арсенала для томагавков толком ничего и не умеет. Ударных возможностей нет, ПЛО - откровенно слабое.
      Ну а китайские 55 - это уже ракетные крейсера.
      Андрей из Челябинска
    2. андрей юрьевич Сегодня, 08:39
      Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      Почему наши предки могли, а мы нет ?

      так ить...воруют!
      андрей юрьевич
  7. Андрей из Челябинска Сегодня, 07:59
    Заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук в ходе проходящего в Санкт-Петербурге Международного военно-морского салона сообщил о том, что планируется постройка серии фрегатов модернизированного проекта 22350М с водоизмещением около 8 тыс. тонн. Об этом сообщает портал FlotProm .

    ДА!!!!! Этот тот самый корабль, который так нужен нашему флоту. Достаточно крупный для океанских походов, не перегруженный вооружением, относительно дешевый для крупной серии.
    Я счастлив laughing
    Андрей из Челябинска
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 08:30
      а я разочарован, снова наступают на те же грабли, где двигатели для корабля? будут ли они производиться в количествах свыше 10шт в год?(массовое производство), нет? снова штучный двигатель раз в 5 лет? ну и зачем изготовителю париться с ним? пусть моряки мучаются с не отработанным двиглом.... fool
      ProkletyiPirat
  8. Влад5307 Сегодня, 08:47
    Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    Фрегат водоизмещением 8 кт ? Да это же эсминец уже ! По своим возможностям корабль будет сопоставим с британскими эсминцами Тип 45 "Дэринг", но по огневой мощи все равно будет уступать "Орли Берку" и китайскому Тип 55. Если решили тягаться с другими сверхдержавами, то надо соответствовать этому статусу во всем.
    Необходимо уже начинать строительство эсминцев проекта 23560 "Лидер", а не жаловаться на хроническую недостачу денег в бюджете. СССР запустил человека в космос спустя 16 лет после страшной войны, создал атомную бомбу спустя всего четыре года. Почему наши предки могли, а мы нет ? Только не надо говорить о санкциях, падении курса рубля и другой фигне. Корабли и подлодки строятся полностью из отечественных комплектующих, на нашей элементной базе, поэтому цена на них и трудоемкость изготовления не изменились. Если же проблема в постоянных хищениях, то пора ставить саботажников к стенке, а не грозить штрафом !!!

    Проблема в том, что нынешняя ГД никогда не примет поправки к антикоррупционному законодательству, которые бы н позволяли бы прятать такие деньги за счет приписывания их родственникам(жены, дети и т.д.). 1\3 депутатов Годумы фиктивно развелись со своими супругами, чтобы скрыть свои незаконные доходы! Такие депутаны работают на свои забугорные счета, а не на свою страну! А вы о каких-то мизерных штрафах, да они сдают страну уже сегодня по полной программе дяде Сэму! request
    Влад5307
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