Сколько лет будут строить фрегаты проекта 22350М?
Заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук в ходе проходящего в Санкт-Петербурге Международного военно-морского салона сообщил о том, что планируется постройка серии фрегатов модернизированного проекта 22350М с водоизмещением около 8 тыс. тонн. Об этом сообщает портал FlotProm .
По словам Виктора Бурсука, это будет своеобразное промежуточное звено между фрегатом и эсминцем.
В общей сложности ВМФ РФ заинтересован в десяти военных кораблях такого типа. Виктор Бурсук сообщил, что, с большой долей вероятности, строительством новых кораблей для Военно-морского флота будет осуществляться в двух макрорегионах страны – для разных флотов. Одно производство будет локализовано на Северо-Западе, другие – на Дальнем Востоке. По словам военного чиновника, возможно привлечение к программе строительства фрегатов проекта 22350М Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь».
На фоне разговоров о начале работ по строительству «утяжелённой» версии фрегатов для ВМФ РФ до сих пор не решён вопрос достройки фрегатов проекта 22350. Так, головной фрегат серии (речь о фрегате «Адмирал Горшков») был заложен более 10 лет назад, и в течение всего этого времени он строится на «Северной верфи». В 2010 году корабль был спущен на воду. Производитель заявляет, что «Адмирал Горшков» будет достроен к концу текущего года.
Два других фрегата того же проекта ожидаются к достройке в 2018 и 2019 годах. Это фрегаты «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко».
По словам Виктора Бурсука, это будет своеобразное промежуточное звено между фрегатом и эсминцем.
В общей сложности ВМФ РФ заинтересован в десяти военных кораблях такого типа. Виктор Бурсук сообщил, что, с большой долей вероятности, строительством новых кораблей для Военно-морского флота будет осуществляться в двух макрорегионах страны – для разных флотов. Одно производство будет локализовано на Северо-Западе, другие – на Дальнем Востоке. По словам военного чиновника, возможно привлечение к программе строительства фрегатов проекта 22350М Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь».
На фоне разговоров о начале работ по строительству «утяжелённой» версии фрегатов для ВМФ РФ до сих пор не решён вопрос достройки фрегатов проекта 22350. Так, головной фрегат серии (речь о фрегате «Адмирал Горшков») был заложен более 10 лет назад, и в течение всего этого времени он строится на «Северной верфи». В 2010 году корабль был спущен на воду. Производитель заявляет, что «Адмирал Горшков» будет достроен к концу текущего года.
Два других фрегата того же проекта ожидаются к достройке в 2018 и 2019 годах. Это фрегаты «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко».
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