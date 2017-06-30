13:42 30 июня

Головная ПЛ «Лада» пройдет модернизацию

Первая неатомная подлодка проекта 677 («Лада») «Санкт-Петербург» пройдет ремонт и модернизацию, передает ТАСС сообщение своего источника.



Сегодня речь идет о том, чтобы не только провести средний ремонт этого корабля, но и модернизировать его до состояния первого серийного (второго по счету). Такие работы займут два-три года,
сказал источник. Сроков начала ремонтных работ он не уточнил.


Агентство напоминает, что головная лодка серии «Санкт-Петербург» была заложена в 1997 году и с момента передачи флоту в 2010-ом находится в опытной эксплуатации. ПЛ «Кронштадт» и «Великие Луки» заложили соответственно в 2005 и 2006 годах. Их строительство приостанавливалось и возобновилось в 2013 году. Они строятся с учетом всех замечаний, выявленных в ходе эксплуатации головной подлодки.

Проект 677 разрабатывался в ЦКБ «Рубин». Благодаря применению новых решений в конструкции корпуса, особого покрытия и новейшей радиоэлектроники подводные лодки обладают высокой скрытностью.

Справка агентства: «Субмарины типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Надводное водоизмещение подлодок этого проекта составляет порядка 1,75 тыс. т (против 2,3 тыс. т у "Варшавянок"), а скорость подводного хода достигает 21 узла. Вооружены ракетами "Калибр"».

Использованы фотографии: http://bastion-opk.ru
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Комментарии 29

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  1. avt Сегодня, 10:32
    Сегодня речь идет о том, чтобы не только провести средний ремонт этого корабля, но и модернизировать его до состояния первого серийного (второго по счету). Такие работы займут два-три года,
    what Её в Калину , или сразу в Весту отмодернизируют ? А может в Х Рей? Надо ещё в ,,баклажан" покрасить уваликом , Ахмета пригласить.
    avt
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:28
      Сегодня речь идет о том, чтобы не только провести средний ремонт этого корабля, но и модернизировать его до состояния первого серийного (второго по счету). Такие работы займут два-три года,
      belay новую построить могли бы,за это время. там,что,всё выдирать будут,и новое внедрять? what
      андрей юрьевич
      1. VALERIK_097 Сегодня, 11:45
        Вы наверно офигенный спец.,по ремонту и модернизации заказов.
        Что МО закажет ,то промышленность и сделает.
        Заказ уже стоит в крытом эллинге СРЗ "Нерпа",сегодня пожарные все тревоги отыграют и в понедельник,завод приступает к заявленным работам.
        VALERIK_097
        1. Удав КАА Сегодня, 12:37
          Цитата: VALERIK_097
          Вы наверно офигенный спец.

          Молодой человек! Прежде чем хамить ветеранам, вникли бы в проблему сначала... angry
          Цитата: VALERIK_097
          Что МО закажет ,то промышленность и сделает.
          Если бы промы делали то, что им вояки заказывали, то и проблем бы не было! Наука клялась к 2000 году сдать в эксплуатацию ВНЭУ. Промы: -- *вы нам дайте рабочие чертежи, а уж дальше не извольте беспокоиться!*
          Вот Главкомат под "это" и заказал 677 проект... И что получилось? Ладу 10 лет флот нянчил в опытовой эксплуатации, выявляя и предъявляя корабелам и промам их огрехи... Спасало только то, что на проекте 130 ноу-хау отрабатывалось...Так что, не все *хотелки* военных воплощаются в металле со 100% гарантией.
          Цитата: VALERIK_097
          Заказ уже стоит в крытом эллинге СРЗ "Нерпа"
          А я, грешным делом, полагал, что ее, родимую, на Адмиралтейских верфях модернизировать будут. Видимо решили не гонять её туда сюда, а все необходимое для модерна доставить на Севера...Ну что ж, "жираф большой -- ему видней!" Главное, чтобы толк из этого вышел (А бестолочь осталась!?) laughing
          Удав КАА
  2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 10:33
    2-3 года вот это ремонт, прям как у крейсера....
    DIVAN SOLDIER
    1. Muvka Сегодня, 11:15
      Мне показалось, или в новости написано про модернизацию? Или вы тролль?
      Muvka
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:20
        Про ремонт и модернизацию, но все равно не суть, почему такую маленькую лодку будут так долго переделывать?
        DIVAN SOLDIER
        1. VALERIK_097 Сегодня, 11:58
          Не задавайте дилетантские вопросы,сидите ровно на диване.
          VALERIK_097
        2. Удав КАА Сегодня, 12:45
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          почему такую маленькую лодку будут так долго переделывать?

          Видимо ей во чрево воткнут-таки ВНЭУ. А это потребует состыковки и синхронизации всей корабельной системы управления. Экипаж маленький -- кругом автоматизация, да и только к концу года обещали оморяченный экземпляр аэнеробного чуда представить вживую подводникам...
          Так что, сроки реальные. Но, если сделают быстрее, -- будет повод порадоваться за наших кулибиных.
          ИМХО.
          Удав КАА
  3. Topotun Сегодня, 10:33
    Интересно, вроде Рубиновцы разработали анаэробную энергитическую установку. Даже вроде как готовы были строить лодки с ней на экспорт. Но в серию как-то не идет. Почему? Знает кто?
    Topotun
    1. Tusv Сегодня, 10:38
      Цитата: Topotun
      Но в серию как-то не идет. Почему? Знает кто?

      Тут как и у хохлов, пробеема утилизация газов
      Tusv
      1. Topotun Сегодня, 10:43
        То есть до ума не довели. Жаль.
        Topotun
    2. donavi49 Сегодня, 10:53
      Очевидно что изделия нет. Есть ранние прототипы под стенд.

      Чтобы было изделие - нужны деньги и время.

      И сейчас уже не так очевидна нужность ВНЭУ. Высокоемкие акки начинают решать. Японцы вон уже переехали на батарейки от Айфончиков - и получили ту же подводную автономность и те же возможности.

      Но у них есть правда один косяк - если загорится, то все...
      donavi49
      1. Topotun Сегодня, 10:56
        С языка сняли. Учитывая возможность обработки лодки глубинными бомбами и соответственно сильных ударов (даже если относительно далеко разрыв) .....
        Topotun
        1. donavi49 Сегодня, 11:07
          Но это прогресс. Технология акков развивается очень быстро. И сюда направлены деньги не только военных, но и огромный коммерческий интерес (каждое устройство сейчас так или иначе использует). Емкость на объем растет довольно быстро.

          Еще 4-5-6 лет и заборят проблему с возгоранием, а также поднимут существенно емкость еще. И тогда ВНЭУ уже будет не нужен. Ибо достаточно будет набить яму новыми акками и все 30-40 дней похода можно будет активно ходить не подвсплывая.
          donavi49
          1. rudolff Сегодня, 11:56
            А это еще бабка надвое сказала. Какая бы емкость АКБ не была, полным ходом она сжирается мгновенно. Сейчас за час-два. С ЛИАБами за несколько часов. Причем, никогда не знаешь, с каким уровнем разряда батарей придется дать этот самый полный ход, что бы занять район выполнения БЗ, выйти в атаку или удрать от сил и средств ПЛО. ВНЭУ ведь тоже развиваются, ЭХГ второго поколения уже будут питать главные гребные ЭМ напрямую вплоть до средних ходов. При этом АКБ всегда заряжены на 100%. Не в крайности надо впадать, а сочетать технологии. ВНЭУ и ЛИАБы в одном корпусе. О японцах судить пока рано, посмотрим что у них получится. На мой взгляд, ерунда. Или бюджетный вариант на экспорт. Хотя и не такой уж бюджетный. Целый отсек вместо ВНЭУ набивают доверху ЛИАБами, которые будут требовать полной замены через пару-тройку лет. А ля германские "электроботы".
            rudolff
            1. Владимир Постников Сегодня, 12:53
              Цитата: rudolff
              Какая бы емкость АКБ не была, полным ходом она сжирается мгновенно.
              Тут всё относительно просто считается, поэтому утверждение
              Ибо достаточно будет набить яму новыми акками и все 30-40 дней похода можно будет активно ходить не подвсплывая.
              несерьезно.
              Для примера можно прочитать мой бизнес-план, где на конкретном примере под конкретную задачу сравниваются ЛИАБы с Топливными Элементами. https://yadi.sk/i/QmWKLieT36QJ7c
              В этом проекте изначально упоминались еще перспективные литий-серные аккумуляторы, которые еще доводятся, но и они имеют свои недостатки, которые для обитаемых подводных лодок не вполне приемлемы. Поэтому в утверждении
              Емкость на объем растет довольно быстро.
              ключевым словом является "довольно". Это как куча - то ли много, то ли мало.
              Владимир Постников
            2. Удав КАА Сегодня, 13:15
              Волчара, привет! hi
              Разреши вставить свои пять копеек по поводу...
              Цитата: rudolff
              Какая бы емкость АКБ не была...
              А мех всегда кричит : "Товарищ командир, емкости осталось на 2 часа хода..." А это значит, что нужно думать когда и где бить заряд... ЛИАБы несколько смягчили ситуацию, но не решили ее кардинально. Их преимущество в том, что они сухие (углы выливания электролита из баков!) и могут иметь любую форму: конформные ЛИАБы разместят по всему объему лодки, они не газуют. Поэтому герметизации ям АБ будет менее критична. Ну и насчет 100% зарядки АБ -- это ты погорячился, мой боевой товарищ! Это только на космическом линкоре Энтерпрайз может быть при межгалактических вояжах! (фантастика!)
              Цитата: rudolff
              ЭХГ второго поколения уже будут питать главные гребные ЭМ напрямую вплоть до средних ходов.
              ВНЭУ второго поколения наверное с этой задачей справится...Главное, чтобы хватило мощности установки риформинга ДТ по производству Н2, а ЭХГ -- выдавал бы в нужном количестве О2! Но мне кажется, что еще один оборот, и мы вернемся к Яйцу Доллежаля! Ибо так много "плиток" для ЭХГ возить с собой слишком накладно...да и катализаторы для риформинга в копеечку влетать будут. Дешевле и проще будет КЯЭУ, тем более опыт уже есть.
              Вот пару мыслей по поводу ЛИАБов. Но в одном с тобой полностью согласен:
              Цитата: rudolff
              Не в крайности надо впадать, а сочетать технологии. ВНЭУ и ЛИАБы в одном корпусе.

              drinks
              Удав КАА
      2. Tusv Сегодня, 12:12
        Цитата: donavi49
        Японцы вон уже переехали на батарейки от Айфончиков - и получили ту же подводную автономность и те же возможности.

        Ну каждый решает проблему батареек по своему. Самураи оказывается наращивают емкости у своих аккомуляторов. Кстати тоже путь. Лишний час под водой это жизнь
        Tusv
  4. Tusv Сегодня, 10:35
    Еще на вооружениение не приняли, а уже модернизация
    Tusv
  5. Новый пользователь Сегодня, 10:43
    Вроде была такая машина Лада.
    Новый пользователь
    1. avt Сегодня, 10:47
      Цитата: Новый пользователь
      Вроде была такая машина Лада.

      Есть и будет . Кстати вполне приличный агрегат стали делать с подачи Рено.
      avt
      1. Александр романов Сегодня, 10:50
        Цитата: avt
        Кстати вполне приличный агрегат стали делать с подачи Рено.

        Как там последняя модель называется ,Лада Ведро?
        Александр романов
    2. Tusv Сегодня, 10:51
      Цитата: Новый пользователь
      Вроде была такая машина Лада.

      Не. Это песня такая
      Tusv
  6. НЕКСУС Сегодня, 11:41
    Первая неатомная подлодка проекта 677 («Лада») «Санкт-Петербург» пройдет ремонт и модернизацию, передает ТАСС сообщение своего источника.

    Я чего-то не понимаю,или Лада даже еще испытания толком не прошла,а ее уже собрались модернизировать?При этом-Где ВНЭУ,Зин?
    НЕКСУС
  7. Bronevick Сегодня, 11:54
    Китайцы отказались продавать свою ВНЭУ?
    Bronevick
  8. Zlat070 Сегодня, 12:03
    Вопрос немного не в тему! Спецы-подводники подскажите, а вот все эти трубы, которые торчат над рубкой в надводном положении, под водой убираются или тоже торчат?
    Zlat070
  9. rudolff Сегодня, 12:07
    А не пора ли этот Рубин разогнать, как учреждение потерявшее компетентность? Похоже ребята хорошо умеют только деньги сосать. Запороли 677-й проект, не в состоянии довести ВНЭУ, ЛИАБы. Похоже и Калина приказала долго жить. Собственно, именно из-за Рубина в неатомном подводном кораблестроении мы оказались в роли аутсайдеров. Сделать их филиалом Малахита и пускай сугубо стратегами занимаются. Хотя, глядя на головной Борей, может и стратегов им отдавать уже не стоит.
    rudolff
  10. Монархист Сегодня, 12:47
    Цитата: Tusv
    Еще на вооружениение не приняли, а уже модернизация

    Конечно,ведь,:"...Санкт Петербург"была заложена в 1997 году мы с момента передачи флоту 2010 находилась в опытной эксплуатации", пока достроили ,пока начали испытывать,а время идет.
    Идет слух,что флот не готов "переварить" новые лодки:новые технологии, больше ответственности,а ответственности не любят. По крайней мере это объясняет запаздывание"лады" и тем более"калины"
    Монархист
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