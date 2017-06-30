Головная ПЛ «Лада» пройдет модернизацию

Сегодня речь идет о том, чтобы не только провести средний ремонт этого корабля, но и модернизировать его до состояния первого серийного (второго по счету). Такие работы займут два-три года,

Первая неатомная подлодка проекта 677 («Лада») «Санкт-Петербург» пройдет ремонт и модернизацию, передает ТАСС сообщение своего источника.сказал источник. Сроков начала ремонтных работ он не уточнил.Агентство напоминает, что головная лодка серии «Санкт-Петербург» была заложена в 1997 году и с момента передачи флоту в 2010-ом находится в опытной эксплуатации. ПЛ «Кронштадт» и «Великие Луки» заложили соответственно в 2005 и 2006 годах. Их строительство приостанавливалось и возобновилось в 2013 году. Они строятся с учетом всех замечаний, выявленных в ходе эксплуатации головной подлодки.Проект 677 разрабатывался в ЦКБ «Рубин». Благодаря применению новых решений в конструкции корпуса, особого покрытия и новейшей радиоэлектроники подводные лодки обладают высокой скрытностью.Справка агентства: «Субмарины типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Надводное водоизмещение подлодок этого проекта составляет порядка 1,75 тыс. т (против 2,3 тыс. т у "Варшавянок"), а скорость подводного хода достигает 21 узла. Вооружены ракетами "Калибр"».