ОСК: производить замену украинских двигателей на кораблях ВМФ РФ нецелесообразно
Менять все двигатели, произведенные украинскими предприятиями, на кораблях Военно-морского флота РФ нецелесообразно, передает ТАСС заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Рахманов сообщил также, что ресурс значительной части украинских двигателей практически исчерпан.
Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что российский ОПК сможет полностью заместить комплектующие, которые ранее поставлялись с Украины, к 2018-2019 году.
Целесообразность замены целиком такого рода агрегатов – вещь весьма сомнительная, поскольку она заставит на очень долгий период вывести его (корабль) из эксплуатации. Технологически газотурбинный агрегат монтируется на корабль в самом начале строительства. Скорее всего, экономически это нецелесообразно,сказал Рахманов.
Работы по импортозамещению в части газотурбинных агрегатов надводных кораблей и для иных судовых решений, которые мы планируем использовать в нашей работе, были признаны, пожалуй, самыми главными с момента введения санкций,отметил он.
Рахманов сообщил также, что ресурс значительной части украинских двигателей практически исчерпан.
Есть очень много агрегатов еще украинской поставки, которые практически выработали свой ресурс. Поэтому я думаю, что здесь скорее будет происходить замена семейств и поколений надводных кораблей, чем будут выполняться ремонты. Хотя мы призываем "Сатурн" и ОДК принять участие в формировании комплектов запасных частей и принадлежностей для того чтобы иметь возможность уже с нашего источника формировать такого рода ремонт,сказал глава компании.
Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что российский ОПК сможет полностью заместить комплектующие, которые ранее поставлялись с Украины, к 2018-2019 году.
Использованы фотографии: https://www.korabel.ru
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