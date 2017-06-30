ОСК: производить замену украинских двигателей на кораблях ВМФ РФ нецелесообразно

Целесообразность замены целиком такого рода агрегатов – вещь весьма сомнительная, поскольку она заставит на очень долгий период вывести его (корабль) из эксплуатации. Технологически газотурбинный агрегат монтируется на корабль в самом начале строительства. Скорее всего, экономически это нецелесообразно,

Работы по импортозамещению в части газотурбинных агрегатов надводных кораблей и для иных судовых решений, которые мы планируем использовать в нашей работе, были признаны, пожалуй, самыми главными с момента введения санкций,

Есть очень много агрегатов еще украинской поставки, которые практически выработали свой ресурс. Поэтому я думаю, что здесь скорее будет происходить замена семейств и поколений надводных кораблей, чем будут выполняться ремонты. Хотя мы призываем "Сатурн" и ОДК принять участие в формировании комплектов запасных частей и принадлежностей для того чтобы иметь возможность уже с нашего источника формировать такого рода ремонт,