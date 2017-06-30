13:43 30 июня

ОСК: производить замену украинских двигателей на кораблях ВМФ РФ нецелесообразно

Менять все двигатели, произведенные украинскими предприятиями, на кораблях Военно-морского флота РФ нецелесообразно, передает ТАСС заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

ОСК: производить замену украинских двигателей на кораблях ВМФ РФ нецелесообразно


Целесообразность замены целиком такого рода агрегатов – вещь весьма сомнительная, поскольку она заставит на очень долгий период вывести его (корабль) из эксплуатации. Технологически газотурбинный агрегат монтируется на корабль в самом начале строительства. Скорее всего, экономически это нецелесообразно,
сказал Рахманов.


Работы по импортозамещению в части газотурбинных агрегатов надводных кораблей и для иных судовых решений, которые мы планируем использовать в нашей работе, были признаны, пожалуй, самыми главными с момента введения санкций,
отметил он.

Рахманов сообщил также, что ресурс значительной части украинских двигателей практически исчерпан.

Есть очень много агрегатов еще украинской поставки, которые практически выработали свой ресурс. Поэтому я думаю, что здесь скорее будет происходить замена семейств и поколений надводных кораблей, чем будут выполняться ремонты. Хотя мы призываем "Сатурн" и ОДК принять участие в формировании комплектов запасных частей и принадлежностей для того чтобы иметь возможность уже с нашего источника формировать такого рода ремонт,
сказал глава компании.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что российский ОПК сможет полностью заместить комплектующие, которые ранее поставлялись с Украины, к 2018-2019 году.

Использованы фотографии: https://www.korabel.ru
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Комментарии 32

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  1. Spartanez300 Сегодня, 12:11
    Организовать свое производство запчастей , а двигателя менять когда свои на потоке будут .
    Spartanez300
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:15
      Цитата: Spartanez300
      Организовать свое производство запчастей

      И спецов переманить, они уже Украине не трэба!
      ОТДЕЛ
      1. Владимир16 Сегодня, 12:20
        А зачем менять-то? Это у кого такая "гениальная" идея возникла если ее обсуждают на самом верху?
        А может все двигатели во всем машинах импортных тоже поменять на наши? Импортнозаместим? Почему нет? Завод построим или десять заводов и обяжем всех жителей поменять двигатели на новые! fool
        Владимир16
        1. Shurik70 Сегодня, 12:43
          Цитата: Владимир16
          А зачем менять-то? Это у кого такая "гениальная" идея возникла

          Ну как же?
          Думаете только у Украины есть гении, проводящие "декомунизацию в рамках евроинтеграции"?
          У нас и свои, доморощенные гении есть, проводящие "деструкцию в рамках импортозамещения". По принципу "а давайте разнесем все, что не в России сделано"
          Только у нас им обычно успевают по рукам дать. Да и до надругательств над надгробьями врагов не оскотинился народ.
          Shurik70
      2. Incvizitor Сегодня, 13:32
        И спецов переманить, они уже Украине не трэба!

        Наследие клятого "совка".
        Incvizitor
    2. Простой Сегодня, 12:42
      Цитата: Spartanez300
      ...а двигателя менять когда свои на потоке будут .



      Цитата: из статьи
      Целесообразность замены целиком такого рода агрегатов – вещь весьма сомнительная, поскольку она заставит на очень долгий период вывести его (корабль) из эксплуатации. Технологически газотурбинный агрегат монтируется на корабль в самом начале строительства. Скорее всего, экономически это нецелесообразно, сказал Рахманов.
      Простой
  2. vch Сегодня, 12:14
    Да правильно все говорит. Лишь бы запчасти были.....
    vch
  3. Tusv Сегодня, 12:15
    Сомнительно? А фигли у нас Адмиралы у стенки околачиваются, когда учения в Сирии полным ходом Тут на хохлов надейся, а сам не плошай
    Tusv
  4. cariperpaint Сегодня, 12:16
    меня более смутил не ответ а сама тема. это кому такое предложение в голову пришло их менять?))) он же явно кому то отвечал а не из головы эту тему просто так вытащил)))
    cariperpaint
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 12:22
      Может какие-нибудь дурачки на патриотической волне популизмом занимаются.
      Ушлый_башкорт
    2. Молодой_Коммунист Сегодня, 12:40
      Цитата: cariperpaint
      это кому такое предложение в голову пришло их менять?

      А разве не зашквар плавать на бездуховных бендерофашистких двигателях?
      Молодой_Коммунист
      1. Смог Сегодня, 13:01
        Цитата: Молодой_Коммунист
        А разве не зашквар плавать на бездуховных бендерофашистких двигателях?

        А хрень писать не противно?
        Смог
        1. Молодой_Коммунист Сегодня, 13:13
          Цитата: Смог
          А хрень писать не противно?

          Почему "хрень"? Все мы помним, как годный, хороший, революционный для своего времени, советский танк Т-64 вдруг в 2014, от одного прикосновения хохлов, пропитался бендерофашизмом и тут-же стал негодным, неудачным го*ном, как и вся украинская техника, вызвав кучу обличительных материалов. Вот я и подумал - а что если та-же участь постигла и хохляцкие двигатели?
          Молодой_Коммунист
          1. Смог Сегодня, 13:19
            Цитата: Молодой_Коммунист
            Почему "хрень"? Все мы помним,

            Ну если Вы рассуждаете об уровне школяров которые в каникулы по сайтам прыгают, и разбираются во всем , от презерватива до космической ракеты, то да, Ваш пост уместен. А в противном случае на серьезные размышлизмы не тянет.
            Смог
            1. Молодой_Коммунист Сегодня, 13:34
              Ваша попытка нахамить тут не к месту. Предлагаю Вам поменять ник на "Несмог" и листать коменты дальше.
              Молодой_Коммунист
  5. Ursus Сегодня, 12:20
    Цитата: Spartanez300
    Организовать свое производство запчастей .

    Даешь пятилетку в 3 года! Ура, товарищи!

    Вы хоть представляете себе, что такое газотурбинная силовая установка? Из скольких деталей она состоит, какое количество народу ее проектирует, собирает стенд, испытывает много-много-много недель, устраняет недостатки, собирает новые "стенды", снова цикл испытаний, устранение недочетов и так по кругу еще и еще, пока не получится готовый Продукт, который можно смело ставить на конвейер. Огромное количество времени и ресурсозатрат требуется.
    Затем, долгие годы выпускаются ремкомплекты и ЗИПы, а зачастую и инструмент, которым обслуживают данные изделия (высококлассные специалисты - тоже инструмент, если что, и за 1 день они не появятся; нужно готовить!)

    Отсюда и надежды, что наши "братья" одумаются, ведь деньги - самая лучшая мотивация. Но братья оказались законченными кретинами; логика им недоступна, потому, что, где начинается идеология - логика заканчивается. Прискорбно, но факт!

    Желающим пометать в меня копьями, камнями и прочим высококачественным гуано, скажу сразу, что я понимаю, о чем пишу, и что такое "Зоря-Машпроект" знаю не понаслышке. Ежу понятно, что требуется СВОЕ производство. Беда в том, что понадеялись на разум, а он салом зарос. Теперь, птичка в зад клюнула, и начинаем в спешке придумывать выход из положения, потому, что:
    Есть очень много агрегатов еще украинской поставки, которые практически выработали свой ресурс.


    Единственное, что радует: наконец-то почесались! Беда только в том, что с большим запозданием!
    Ursus
  6. Ursus Сегодня, 12:26
    Цитата: Tusv
    Сомнительно? А фигли у нас Адмиралы у стенки околачиваются, когда учения в Сирии полным ходом Тут на хохлов надейся, а сам не плошай

    Каждому адмиралу в каждую руку по куску наждачки и турбинные лопатки шлифовать?
    Только, это ж сколько наждачки-то потребуется, кто посчитал?
    Ursus
  7. Ursus Сегодня, 12:27
    Цитата: ОТДЕЛ
    Цитата: Spartanez300
    Организовать свое производство запчастей

    И спецов переманить, они уже Украине не трэба!

    и давно!
    Ursus
  8. Горный стрелок Сегодня, 12:27
    Комплектующие с вна мы уже не получим. Возмещать будет "Сатурн". Заменять агрегаты целиком - это перебор.
    Горный стрелок
  9. moskowit Сегодня, 12:27
    Организовать изготовление запчастей и комплектующих, а двигателя пусть ходят, пока не выработают свой ресурс...
    Среди комментаторов есть же специалисты по этому вопросу. Проясните, пожалуйста, как часто и с какой периодизацией производится замена двигателей. Это же "целое дело"... Сколько классов кораблей. У каждого свои сложности демонтажа и монтажа, наладки и прочих "прибамбасов"...
    "Я так думаю", как говорил один известный персонаж кинофильма....
    moskowit
  10. Ursus Сегодня, 12:31
    Цитата: moskowit
    Организовать изготовление запчастей и комплектующих, а двигателя пусть ходят, пока не выработают свой ресурс...
    Среди комментаторов есть же специалисты по этому вопросу. Проясните, пожалуйста, как часто и с какой периодизацией производится замена двигателей. Это же "целое дело"... Сколько классов кораблей. У каждого свои сложности демонтажа и монтажа, наладки и прочих "прибамбасов"...
    "Я так думаю", как говорил один известный персонаж кинофильма....

    после выработки ресурса двигатель меняют на новый, а старый отправляют на завод, на обслуживание. Там его разбирают, меняют необходимые узлы и агрегаты (ну, или списывают, бывает и такое), и возвращают заказчику. Каждый двигатель в таком случае, может иметь несколько "жизней".
    Ursus
  11. pvv113 Сегодня, 12:34
    Менять все двигатели, произведенные украинскими предприятиями, на кораблях Военно-морского флота РФ нецелесообразно

    Не только нецелесообразно, но и бездумно. Замену нужно производить только после полной выработки назначенного ресурса или в случае отказа, требующего замены двигателя
    pvv113
  12. Bronevick Сегодня, 12:34
    Бульдозером переехать петрушкины движки. АХАХАХ
    Bronevick
  13. Alexey-74 Сегодня, 12:36
    Обороноспособность страны должна стоять выше экономической нецелесообразности.....а мы все менеджментом занимаемся...блин!!!!!!!!!!
    Alexey-74
  14. Ursus Сегодня, 12:40
    Цитата: pvv113
    Менять все двигатели, произведенные украинскими предприятиями, на кораблях Военно-морского флота РФ нецелесообразно

    Не только нецелесообразно, но и бездумно. Замену нужно производить только после полной выработки назначенного ресурса или в случае отказа, требующего замены двигателя


    Согласен во всем, кроме "полной" выработки ресурса. Зачем ждать? У каждого двигателя в паспорте написано сколько работать ему на своем веку, когда, что менять и обслуживать. Вы же на своем автомобиле ТО регулярно проходите? Наверняка, не дожидаетесь, когда картер обсохнет и поршневую заклинит от масляного голодания? Так и тут, только намного сложнее
    Ursus
  15. Ursus Сегодня, 12:49
    Цитата: Bronevick
    Бульдозером переехать петрушкины движки. АХАХАХ

    Вот язык у тебя крапивяной, а сам ты балда балдою, и уши у тебя холодные.
    (С) Н. Островский, Как закалялась сталь.
    Ursus
  16. Monster_Fat Сегодня, 12:50
    Вон оно как..... оказывается, списать корабль как устаревший, куда "выгоднее" замены его ГД.... recourse да и менять то не на-что.... winked
    Monster_Fat
  17. Ursus Сегодня, 12:53
    Цитата: Alexey-74
    Обороноспособность страны должна стоять выше экономической нецелесообразности.....а мы все менеджментом занимаемся...блин!!!!!!!!!!

    да-да!
    Даешь 50 000 - 100 000 танков в год и хрен с ней с экономикой.

    Смешно? А мне нет! Это суть программы развития РККА на 1929 год, незабвенного "великого военного деятеля" М.Н. Тухачевского (чтоб ему, мрази, в гробу вертеться как пропеллер)
    Ursus
  18. Ursus Сегодня, 12:54
    Цитата: Monster_Fat
    Вон оно как..... оказывается, списать корабль как устаревший, куда "выгоднее" замены его ГД.... recourse да и менять то не на-что.... winked

    в данных реалиях, так и есть. И это весьма прискорбно
    Ursus
  19. Виктор Дубовицкий Сегодня, 12:55
    Замечательная позиция чинуши. Как в том армянском анекдоте- "Можно ли сесть голой жопой на ежа?-Можно в двух случаях- когда ежа побреешь, и когда садишься чужой голой жопой."
    Лучше, конечно, садиться чужой. Думать о замене весьма сложного агрегата- приходится ему, а вот решиться строить из- за этого дополнительное количество кораблей- это уже пусть чужая жопа думает.
    Виктор Дубовицкий
  20. Ursus Сегодня, 12:57
    Цитата: Молодой_Коммунист
    Цитата: cariperpaint
    это кому такое предложение в голову пришло их менять?

    А разве не зашквар плавать на бездуховных бендерофашистких двигателях?

    Роман Достоевского, 5 букв
    Ursus
  21. Смог Сегодня, 13:03
    Цитата: Ursus
    это ж сколько наждачки-то потребуется, кто посчитал?

    Ну Вы же инициативу выдвинули, Вам и считать.
    Смог
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