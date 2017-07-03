ДПЛ «Нижний Новгород» и «Колпино» проходят испытания на море перед отправкой на ЧФ

В рамках отработки плановой курсовой задачи экипажи подводных лодок в районе боевой подготовки Балтийского флота провели тактические учения по поиску и уничтожению субмарины условного противника. В ходе учения экипажи ДПЛ в подводном положении вели "охоту" друг за другом, а затем производили электронные пуски противолодочного оружия.

Согласно информации « Интерфакс-АВН », штаб Западного военного округа (ЗВО) сообщает о проходящих в настоящее время послесдаточных испытаниях в море новых дизель-электрических субмарин "Нижний Новгород" и "Колпино" проекта 636.3 «Варшавянка» Как указывалось, испытания данных подводных кораблей предполагается окончить до конца 2017 года. По их итогам субмарины начнут переход в места дислокации Черноморского флота (ЧФ).Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире, за что на Западе получили название "Черная дыра". Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека, подводное водоизмещение - около 4 тыс. тонн. Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.На текущий момент "Новороссийск", "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол" уже прибыли к месту постоянной дислокации ЧФ.