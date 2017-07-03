11:40 03 июля

Корабли ТОФ отразили ракетный удар условного противника

Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и эскадренного миноносца «Быстрый» отработал комплекс задач по отражению массированного ракетного удара, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Корабли ТОФ отразили ракетный удар условного противника


Сообщается, что «роль условного противника выполняли малый противолодочный корабль "Кореец" и малые ракетные корабли "Разлив" и "Мороз", которые нанесли ракетный удар из четырех зенитных и двух крылатых ракет».


«Корабельными средствами радиолокационного обнаружения были взяты на сопровождение две группы целей. На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи», – говорится в релизе.

При подходе целей на рубеж ведения огня экипажами кораблей были выполнены одновременные практические ракетно-артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням "Саман", запущенным с борта малого противолодочного корабля "Кореец" и по ракетам-мишеням "Малахит", запущенным с малых ракетных кораблей "Разлив" и "Мороз",
рассказали в пресс-службе.

В ходе выполнения боевого упражнения все цели были уничтожены.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. роман66 Сегодня, 10:26
    это сколько ж дров наломали? request
    роман66
    1. Masya Masya Сегодня, 10:34
      Цитата: роман66
      это сколько ж дров наломали?

      ломать не строить! lol

      Совсем не где-нибудь ещё, а за Курилами,
      Письмо идёт сюда порой три месяца,
      Но знаю точно, что ко мне оно дойдёт.
      А служба службою везде:
      И на земле, и на воде.
      И друга верная рука с тобой в любой беде,
      А если очень повезёт,
      Тебя дорога приведёт
      На Тихоокеанский флот. love
      Masya Masya
  2. Spartanez300 Сегодня, 10:26
    «Следует в плавании не пропускать случая практиковаться в упражнениях, полезных в боевом отношении».
    Адмирал С.О. Макаров .
    Spartanez300
    1. Masya Masya Сегодня, 10:36

      как то так...
      Masya Masya
      1. роман66 Сегодня, 10:48
        а еще дедушка Ленин " учиться уПОРНО военному делу" lol
        роман66
        1. Masya Masya Сегодня, 11:07
          Роман ! ну совсем же не так.... "Учиться, учиться и учиться как завещал великий Ленин и учит коммунистическаая партия Советского Союза!!!! wink
          Masya Masya
  3. Андрей из Челябинска Сегодня, 11:24
    Ничего себе... Неплохо!
    Между прочим, Саман - это всего лишь 0,6 квадратных метра ЭПР, (скорость, правда, дозвуковая)
    Андрей из Челябинска
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