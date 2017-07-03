Корабли ТОФ отразили ракетный удар условного противника

При подходе целей на рубеж ведения огня экипажами кораблей были выполнены одновременные практические ракетно-артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням "Саман", запущенным с борта малого противолодочного корабля "Кореец" и по ракетам-мишеням "Малахит", запущенным с малых ракетных кораблей "Разлив" и "Мороз",

Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и эскадренного миноносца «Быстрый» отработал комплекс задач по отражению массированного ракетного удара, сообщает пресс-служба Восточного округа.Сообщается, что «роль условного противника выполняли малый противолодочный корабль "Кореец" и малые ракетные корабли "Разлив" и "Мороз", которые нанесли ракетный удар из четырех зенитных и двух крылатых ракет».«Корабельными средствами радиолокационного обнаружения были взяты на сопровождение две группы целей. На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи», – говорится в релизе.рассказали в пресс-службе.В ходе выполнения боевого упражнения все цели были уничтожены.