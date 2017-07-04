Военно-морской салон разделят

Покупателям из Азии гораздо проще добраться до Владивостока, чем до Санкт-Петербурга, то есть это гораздо лучше с точки зрения доступности для потенциальных потребителей. Это хорошо с точки зрения продвижения в мире самого Дальнего Востока как важного российского региона,

Начиная со следующего года во Владивостоке будет проводиться собственный морской салон, более ориентированный на гражданскую продукцию, чем проходящий в Петербурге Международный военно-морской салон (МВМС), сообщают Известия Дальневосточный салон будет проводиться по четным годам, не совпадающим с проведением МВМС в Санкт-Петербурге.«Военная составляющая у владивостокского салона тоже будет. Администрация Приморского края предложила проводить его параллельно с празднованием Дня Военно-Морского Флота России, который отмечается в последнее воскресенье июля. Это позволит привлечь к выставочной экспозиции корабли Тихоокеанского флота, принимающие участие в военно-морском параде», – пишет газета.Мероприятие предлагается назвать «Международный военно-морской салон Дальнего Востока». Сейчас решается вопрос с площадкой.Мы только запускаем процесс подготовки. Осенью пройдет оргсовещание, сказали изданию в администрации Приморского края.Экономист, профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин полагает, что появление морского салона во Владивостоке будет способствовать продвижению на азиатские рынки продукции российских судостроителей.сказал эксперт.