Военно-морской салон разделят
Начиная со следующего года во Владивостоке будет проводиться собственный морской салон, более ориентированный на гражданскую продукцию, чем проходящий в Петербурге Международный военно-морской салон (МВМС), сообщают Известия .
Дальневосточный салон будет проводиться по четным годам, не совпадающим с проведением МВМС в Санкт-Петербурге.
«Военная составляющая у владивостокского салона тоже будет. Администрация Приморского края предложила проводить его параллельно с празднованием Дня Военно-Морского Флота России, который отмечается в последнее воскресенье июля. Это позволит привлечь к выставочной экспозиции корабли Тихоокеанского флота, принимающие участие в военно-морском параде», – пишет газета.
Мероприятие предлагается назвать «Международный военно-морской салон Дальнего Востока». Сейчас решается вопрос с площадкой.
Мы только запускаем процесс подготовки. Осенью пройдет оргсовещание, сказали изданию в администрации Приморского края.
Экономист, профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин полагает, что появление морского салона во Владивостоке будет способствовать продвижению на азиатские рынки продукции российских судостроителей.
Дальневосточный салон будет проводиться по четным годам, не совпадающим с проведением МВМС в Санкт-Петербурге.
«Военная составляющая у владивостокского салона тоже будет. Администрация Приморского края предложила проводить его параллельно с празднованием Дня Военно-Морского Флота России, который отмечается в последнее воскресенье июля. Это позволит привлечь к выставочной экспозиции корабли Тихоокеанского флота, принимающие участие в военно-морском параде», – пишет газета.
Мероприятие предлагается назвать «Международный военно-морской салон Дальнего Востока». Сейчас решается вопрос с площадкой.
Мы только запускаем процесс подготовки. Осенью пройдет оргсовещание, сказали изданию в администрации Приморского края.
Экономист, профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин полагает, что появление морского салона во Владивостоке будет способствовать продвижению на азиатские рынки продукции российских судостроителей.
Покупателям из Азии гораздо проще добраться до Владивостока, чем до Санкт-Петербурга, то есть это гораздо лучше с точки зрения доступности для потенциальных потребителей. Это хорошо с точки зрения продвижения в мире самого Дальнего Востока как важного российского региона,сказал эксперт.
Использованы фотографии: http://vestiprim.ru
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