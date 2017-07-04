13:42 04 июля

Американский адмирал: флот США теряет преимущество перед РФ и КНР

Командование ВМС США изучает возможности увеличения своего флота в связи с якобы растущей угрозой со стороны России, Китая и Ирана, сообщает Взгляд со ссылкой на Fox News.



В настоящее время американский флот имеет 276 кораблей, «однако из них многие в течение нескольких месяцев и даже лет простаивают в ожидании техобслуживания, модернизации или сертификации», сказал начальник отдела морских операций адмирал Джон Ричардсон.


Мы должны обратить вспять эту тенденцию,
заявил он.

По данным агентства, существует несколько вариантов увеличить мощь ВМС США – «восстановление законсервированных судов, продление срока службы действующих судов, постройка новых кораблей, более эффективное управление нынешним флотом». При этом вариант восстановления законсервированных кораблей имеет своих критиков.

Мы потратили бы много лет и сотни миллионов долларов, чтобы вернуть их,
цитирует издание старшего научного сотрудника Heritage Foundation Тома Каллендера.

Вместе с тем он отметил, что командование изучает каждый вариант для увеличения мощности и возможностей боевых сил.

По словам Каллендера, одним из приемлемых вариантов является «ускорение технического обслуживания, ремонта и сертификации». Однако здесь всё упирается в серьезную нехватку персонала.

За последние несколько лет отставание в ремонте стало серьезной проблемой,
сказал он.

Ранее в ВМС США заявляли, что к 2022 году количество кораблей на флоте должно достигнуть 310. Всего же в течение 30-ти лет боевой состав флота должен возрасти до 355 кораблей.

Использованы фотографии: http://specnazspn.livejournal.com
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Комментарии 13

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  1. Bronevick Сегодня, 11:58
    Перед КНР, не перед РФ.
    Bronevick
    1. хрыч Сегодня, 12:31
      Цитата: Bronevick
      Перед КНР, не перед РФ

      С чего бы это laughing Или опять наши подводные атомоходы не в счет laughing Посетовал адмирал ведь еще из-за массового вооружения наших даже скромных судов ближней зоны дальнобойными Калибрами, а также прекрасными береговыми комплексами и возможностями морской авиации. Китайцы портят нервы только в Южно- и Восточно-китайских морях.
      хрыч
      1. Shurik70 Сегодня, 13:09
        Цитата: хрыч
        Китайцы портят нервы только в Южно- и Восточно-китайских морях

        Потому что китайцам хватает ума не лезть далеко от своих границ.
        А у России все океаны, кроме Индийского, к границам близко. Выбора у нас нет, кроме как везде своё присутствие обозначать. Но было бы ошибкой считать китайский флот слабым. Да, проверки войной он не проходил, но готовятся они к войне ответственно. Потому что знают, война неизбежна.
        Так что китайский флот как минимум равен российскому.
        Shurik70
        1. хрыч Сегодня, 13:20
          Цитата: Shurik70
          Потому что китайцам хватает ума не лезть далеко от своих границ.

          Китай в этих морях как бы заперт. Малаккский пролив понятно, но и цепь Япония-Корея-Окинава-Тайвань создают заслон выхода в Тихий океан. Китайский главком флота в свое время сказал, что Китаю надо прорвать морскую блокаду, поэтому он и бросился строить АУГ и суда дальней зоны. Нам сие крайне выгодно ибо сухопутная армия у КНР будет сокращена вдвое (сравняется с нашей), мало того основной боец станет морпех, что нашим рубежам еще лучше. Кроме критической зависимости китайцев от морских поставок продовольствия и энергоносителей, китайцы бросились в последний колониальный передел Африки и Лат Америки.
          хрыч
  2. 210окв Сегодня, 11:58
    Подтекст понятен-дайте денег.Иначе китайцы и русские обойдут..
    210окв
    1. НЕКСУС Сегодня, 12:03
      Цитата: 210окв
      Подтекст понятен-дайте денег.Иначе китайцы и русские обойдут..

      Сколько воякам денег не дай,все равно мало будет.А там еще лобби интересов производителей и политическое лобби...так что сие заявление простая рутина.
      НЕКСУС
  3. Астория Сегодня, 11:58
    Каждому адмиралу - по личному "судну" в руки.
    Астория
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 12:00
      Ну не в руки а под ягодицы... дабы смелость не утекала....
      Вождь краснокожих
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:02
    Однако здесь всё упирается в серьезную нехватку персонала

    ... а что, с чернокожими людьми у них проблема?
    a.s.zzz888
    1. НасРать Сегодня, 12:08
      Цитата: a.s.zzz888
      Однако здесь всё упирается в серьезную нехватку персонала

      ... а что, с чернокожими людьми у них проблема?


      там, с бледнолицыми проблема! wassat
      НасРать
    2. rotmistr60 Сегодня, 12:11
      .. а что, с чернокожими людьми у них проблема?

      Не толерантно. Афроамериканцы у них стали избалованными, им должности подавай. Один даже в президенты пролез, за 8 лет столько наворотил, что до конца дней Сша больше никогда "темненького" во главе государства не будет.
      rotmistr60
  5. mayday Сегодня, 12:07
    Американский адмирал: флот США теряет преимущество перед РФ и КНР


    ..и потеряет свое преимущество рано или поздно, также как и ваша исключительность с демократией пойдет ко дну.
    mayday
  6. rpuropuu Сегодня, 12:28
    Нужно больше золота (С) yes
    rpuropuu
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