Американский адмирал: флот США теряет преимущество перед РФ и КНР
Командование ВМС США изучает возможности увеличения своего флота в связи с якобы растущей угрозой со стороны России, Китая и Ирана, сообщает Взгляд со ссылкой на Fox News.
В настоящее время американский флот имеет 276 кораблей, «однако из них многие в течение нескольких месяцев и даже лет простаивают в ожидании техобслуживания, модернизации или сертификации», сказал начальник отдела морских операций адмирал Джон Ричардсон.
По данным агентства, существует несколько вариантов увеличить мощь ВМС США – «восстановление законсервированных судов, продление срока службы действующих судов, постройка новых кораблей, более эффективное управление нынешним флотом». При этом вариант восстановления законсервированных кораблей имеет своих критиков.
Вместе с тем он отметил, что командование изучает каждый вариант для увеличения мощности и возможностей боевых сил.
По словам Каллендера, одним из приемлемых вариантов является «ускорение технического обслуживания, ремонта и сертификации». Однако здесь всё упирается в серьезную нехватку персонала.
Ранее в ВМС США заявляли, что к 2022 году количество кораблей на флоте должно достигнуть 310. Всего же в течение 30-ти лет боевой состав флота должен возрасти до 355 кораблей.
В настоящее время американский флот имеет 276 кораблей, «однако из них многие в течение нескольких месяцев и даже лет простаивают в ожидании техобслуживания, модернизации или сертификации», сказал начальник отдела морских операций адмирал Джон Ричардсон.
Мы должны обратить вспять эту тенденцию,заявил он.
По данным агентства, существует несколько вариантов увеличить мощь ВМС США – «восстановление законсервированных судов, продление срока службы действующих судов, постройка новых кораблей, более эффективное управление нынешним флотом». При этом вариант восстановления законсервированных кораблей имеет своих критиков.
Мы потратили бы много лет и сотни миллионов долларов, чтобы вернуть их,цитирует издание старшего научного сотрудника Heritage Foundation Тома Каллендера.
Вместе с тем он отметил, что командование изучает каждый вариант для увеличения мощности и возможностей боевых сил.
По словам Каллендера, одним из приемлемых вариантов является «ускорение технического обслуживания, ремонта и сертификации». Однако здесь всё упирается в серьезную нехватку персонала.
За последние несколько лет отставание в ремонте стало серьезной проблемой,сказал он.
Ранее в ВМС США заявляли, что к 2022 году количество кораблей на флоте должно достигнуть 310. Всего же в течение 30-ти лет боевой состав флота должен возрасти до 355 кораблей.
Использованы фотографии: http://specnazspn.livejournal.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти