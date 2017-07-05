"Смоленск" отстрелялся "Гранитом"

Стрельба была выполнена из подводного положения крылатой ракетой "Гранит" по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка 400 километров. По данным объективного контроля, цель поражена успешно.

Управление пресс-службы Северного флота ВМФ РФ сообщает о том, что атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» провёл ракетные стрельбы в акватории Баренцева моря. В материале говорится о том, что на момент ракетных стрельб атомная субмарина находилась на расстоянии около 400 км до мишенной позиции.Из сообщения пресс-службы СФ ВМФ РФ:Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов сообщил, что «при подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку».Для справки: К-410 «Смоленск» - АПРК проекта 949А «Антей». Входит в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ РФ. Подводная лодка была введена в состав флота в марте 1991 года. Подводное водоизмещение – 23860 т, длина – 154 м, ширина (наибольшая) – 18,2 м. Оснащена двумя реакторами ОК-650М мощностью по 190 МВт. Ракетное вооружение - 24xЗМ-45 (П-700 «Гранит»). Экипаж подводного ракетного крейсера – 107 человек. Пункт базирования – Заозёрск.