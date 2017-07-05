09:26 05 июля

"Смоленск" отстрелялся "Гранитом"

Управление пресс-службы Северного флота ВМФ РФ сообщает о том, что атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» провёл ракетные стрельбы в акватории Баренцева моря. В материале говорится о том, что на момент ракетных стрельб атомная субмарина находилась на расстоянии около 400 км до мишенной позиции.

Из сообщения пресс-службы СФ ВМФ РФ:
Стрельба была выполнена из подводного положения крылатой ракетой "Гранит" по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка 400 километров. По данным объективного контроля, цель поражена успешно.


Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов сообщил, что «при подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку».


"Смоленск" отстрелялся "Гранитом"


Для справки: К-410 «Смоленск» - АПРК проекта 949А «Антей». Входит в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ РФ. Подводная лодка была введена в состав флота в марте 1991 года. Подводное водоизмещение – 23860 т, длина – 154 м, ширина (наибольшая) – 18,2 м. Оснащена двумя реакторами ОК-650М мощностью по 190 МВт. Ракетное вооружение - 24xЗМ-45 (П-700 «Гранит»). Экипаж подводного ракетного крейсера – 107 человек. Пункт базирования – Заозёрск.

Использованы фотографии: Old.smoladmin.ru
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Комментарии 11

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  1. alekc73 Сегодня, 08:04
    Летает еще старичок Гранит- хорошо.
    alekc73
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:06
    Теперь наверное стрелять часто будут "Гранит".Смена на подходе этой ракете.
    Наблюдатель2014
    1. Burbon Сегодня, 09:14
      Цитата: Наблюдатель2014
      Смена на подходе этой ракете.

      дык до модернизации еще далеко-долго, вы жекалибр имели ввиду? Не циркон???
      Burbon
  3. Мар.Тира Сегодня, 08:18
    Было бы хорошо,показывать результаты попаданий.Потому что эффект от разрушений цели,действует намного эффективнее,для наших "партнёров" в частности,чем все опубликованные данные в СМИ!
    Мар.Тира
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:23
      Цитата: Мар.Тира
      Было бы хорошо,показывать результаты попаданий

      Скорее всего стреляли инертной БЧ
      Андрей из Челябинска
    2. Владимирец Сегодня, 09:05
      Цитата: Мар.Тира
      показывать результаты попаданий

      Дырку в щите хотите посмотреть?
      Владимирец
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 08:27
    Ну отстрелялся.В чём новость?Переодически отсвечиваются стрельбами.Еслиб-по Вашингтону или Лондону-вот это была-бы новость.А так-ерунда.
    ВЕРЕСК
  5. Flinky Сегодня, 08:34
    Недвусмысленное предупреждение новейшей мелкобританской барже с лiтаками.
    Flinky
  6. viktor. Сегодня, 08:50
    А что разве у России нет не учебных целей ?
    viktor.
  7. KOLAaps Сегодня, 08:59
    Цитата: ВЕРЕСК
    Ну отстрелялся.В чём новость?Переодически отсвечиваются стрельбами.Еслиб-по Вашингтону или Лондону-вот это была-бы новость.А так-ерунда.

    Не а.... Любая стрельба тем боле в море тем боле с подводного тем боле крылатыми тем боле самыми тяжёлыми тем боле "гранитами"..... - это вам не сациви кушать.... практика .... Сис наведения "муравьев" читали?.... будьте здоровы
    ....сов секретно.... ОО...
    KOLAaps
  8. annodomene Сегодня, 09:25
    "Смоленску" - респект! Последний "имперский крейсер" еще дает жару! Кстати, не припомню ни одного случая, чтобы РС были неудачные. А на фотке он еще до ремонта, на который он ушел СВОИМИ "ногами"... Эх, ностальгия... Ну что ж, удачи и чтобы кол-во погружений равнялось кол-ву всплытий!!!
    annodomene
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