13:00 05 июля

На ТОФ провели стрельбы из ракетного комплекса "Бастион"

Военнослужащие ракетного соединения береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках плановых мероприятий боевой подготовки провели успешный пуск из ракетного комплекса "Бастион", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Владимир Матвеев.

На ТОФ провели стрельбы из ракетного комплекса "Бастион"


В соответствии с планом боевой подготовки флота ракетный дивизион, совершив 100-километровый марш из места постоянной дислокации на один из полигонов боевой подготовки флота, сходу развернул технику на необорудованной позиции и в установленные нормативы произвел пуск ракеты по морской мишени, расположенной на удалении более 150 километров
— сообщил Матвеев, передает РИА Новости


По его словам, самолеты морской авиации и корабли-контролеры подтвердили, что морская мишень успешно поражена. Всего в ракетных пусках вместе с обеспечивающими силами участвовало более 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц боевой и вспомогательной техники.

Для безопасности район проведения стрельб закрыли для гражданского судоходства.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс".


Использованы фотографии: http://pravoslavnye.ru/
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Удав КАА Сегодня, 11:43
    Это плановая БП. Но почему дистанция 50% от максимальной? Могли бы и вдоль береговой линии как это делалось в свое время на ЧФ.
    Удав КАА
    1. Paranoid50 Сегодня, 11:52
      Цитата: Удав КАА
      Но почему дистанция 50% от максимальной?

      Не сообщается,в каком районе проводились пуски. Не везде можно "размахнуться". Чёрт побери,столько новостей о различных пусках в тех краях. Причём,далеко не все сугубо учебные... В эти дни там столько железа летает.
      Paranoid50
    2. Burbon Сегодня, 12:24
      Цитата: Удав КАА
      Но почему дистанция 50% от максимальной?

      по вашему максималка бастиона 300км? я был лучшего о вас мнения, даже в этой статье говорится о 600км и свыше....но вы то просто должны знать что 700-800км дальность у него hi
      Burbon
      1. Грица Сегодня, 12:54
        но вы то просто должны знать что 700-800км дальность у него
        Интересно, и кто же ему целеуказание даст при такой дальности?
        Грица
  2. Кент0001 Сегодня, 11:47
    Его ракеты способны пробиться к авианосцу сквозь его охранение, или они обречены?
    Кент0001
    1. Удав КАА Сегодня, 11:56
      Цитата: Кент0001
      Его ракеты способны пробиться к авианосцу сквозь его охранение, или они обречены?

      Вы серьезно полагаете, что авианосец подойдет к нашему побережью на 300 км, зная о наличии в районе маневрирования "Бастионов"? американцы кто угодно, но не де*Биллы!
      Удав КАА
    2. abc_alex Сегодня, 12:44
      ЕМНИП во времена СССР считалось, что для гарантированного поражения АУГ США требуется залп из не менее 100 ПКР. Тогда ракеты не просто "прорвутся" но и нанесут значимые повреждения.
      abc_alex
  3. Сумрачный стрелок Сегодня, 12:42
    Цитата: Удав КАА
    Цитата: Кент0001
    Его ракеты способны пробиться к авианосцу сквозь его охранение, или они обречены?

    Вы серьезно полагаете, что авианосец подойдет к нашему побережью на 300 км, зная о наличии в районе маневрирования "Бастионов"? американцы кто угодно, но не де*Биллы!

    Грузить комплексы на сухогрузы и пусть они ходят в 2000 км от берега, а вчас икс летят куда надо ракеты Ониксы-Прекрасные wink
    Сумрачный стрелок
Картина дня