На ТОФ провели стрельбы из ракетного комплекса "Бастион"

В соответствии с планом боевой подготовки флота ракетный дивизион, совершив 100-километровый марш из места постоянной дислокации на один из полигонов боевой подготовки флота, сходу развернул технику на необорудованной позиции и в установленные нормативы произвел пуск ракеты по морской мишени, расположенной на удалении более 150 километров

Военнослужащие ракетного соединения береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках плановых мероприятий боевой подготовки провели успешный пуск из ракетного комплекса "Бастион", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Владимир Матвеев.— сообщил Матвеев, передает РИА Новости По его словам, самолеты морской авиации и корабли-контролеры подтвердили, что морская мишень успешно поражена. Всего в ракетных пусках вместе с обеспечивающими силами участвовало более 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц боевой и вспомогательной техники.Для безопасности район проведения стрельб закрыли для гражданского судоходства.Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс".