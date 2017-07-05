В США спущен на воду очередной корабль прибрежной зоны
На верфи в городе Маринетт (штат Висконсин) состоялась церемония спуска на воду 15-го корабля прибрежной зоны (LCS), названного «Биллингс» – в честь крупнейшего города штата Монтана, сообщает FlotProm со ссылкой на Navy Times.
По данным ресурса, строительство корабля завершено на 83 %, его передача ВМС запланирована на следующий год. «Биллингс» (заложен 2 ноября 2015 года) станет пятнадцатым кораблем класса LCS.
«LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Они предназначены для патрулирования, борьбы с надводными и подводными силами противника, защиты флота от нападения морских беспилотников, ведения разведки и поддержки специальных операций», – говорится в материале.
При длине 115 м и ширине 17,5 м корабли типа Freedom имеют водоизмещение 2840 тонн. Они развивают скорость до 45 узлов. Вооружены одной 57-мм и двумя 30-мм артустановками, а также зенитно-ракетным комплексом и 324-мм торпедными аппаратами. На борту базируется вертолет SH-60 Seahawk и три многоцелевых беспилотника.
Всего американские ВМС планируют принять на вооружение 32 корабля класса LCS.
По данным ресурса, строительство корабля завершено на 83 %, его передача ВМС запланирована на следующий год. «Биллингс» (заложен 2 ноября 2015 года) станет пятнадцатым кораблем класса LCS.
«LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Они предназначены для патрулирования, борьбы с надводными и подводными силами противника, защиты флота от нападения морских беспилотников, ведения разведки и поддержки специальных операций», – говорится в материале.
При длине 115 м и ширине 17,5 м корабли типа Freedom имеют водоизмещение 2840 тонн. Они развивают скорость до 45 узлов. Вооружены одной 57-мм и двумя 30-мм артустановками, а также зенитно-ракетным комплексом и 324-мм торпедными аппаратами. На борту базируется вертолет SH-60 Seahawk и три многоцелевых беспилотника.
Всего американские ВМС планируют принять на вооружение 32 корабля класса LCS.
Использованы фотографии: PR News Wire
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