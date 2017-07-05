16:11 05 июля

В США спущен на воду очередной корабль прибрежной зоны

На верфи в городе Маринетт (штат Висконсин) состоялась церемония спуска на воду 15-го корабля прибрежной зоны (LCS), названного «Биллингс» – в честь крупнейшего города штата Монтана, сообщает FlotProm со ссылкой на Navy Times.



По данным ресурса, строительство корабля завершено на 83 %, его передача ВМС запланирована на следующий год. «Биллингс» (заложен 2 ноября 2015 года) станет пятнадцатым кораблем класса LCS.


«LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Они предназначены для патрулирования, борьбы с надводными и подводными силами противника, защиты флота от нападения морских беспилотников, ведения разведки и поддержки специальных операций», – говорится в материале.

При длине 115 м и ширине 17,5 м корабли типа Freedom имеют водоизмещение 2840 тонн. Они развивают скорость до 45 узлов. Вооружены одной 57-мм и двумя 30-мм артустановками, а также зенитно-ракетным комплексом и 324-мм торпедными аппаратами. На борту базируется вертолет SH-60 Seahawk и три многоцелевых беспилотника.

Всего американские ВМС планируют принять на вооружение 32 корабля класса LCS.

Использованы фотографии: PR News Wire
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Комментарии 13

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  1. Muvka Сегодня, 13:20
    И без ПКР? Зачем они такие нужны?
    Muvka
    1. Владимир16 Сегодня, 13:23
      Скорость знатная у корабля. Молодцы матрасы.
      Цитата: Muvka
      Зачем они такие нужны?

      Матрасию с запада и востока омывают воды морей и океанов. Вот по этому им эти корабли нужны. hi
      Ежели прочитаете заметку, то найдете ответ на свой вопрос.
      Владимир16
      1. Muvka Сегодня, 13:49
        А чем они воевать то будут? При таком водоизмещении и без ПКР - это смешно. Или вы думаете, что 57мм артустановка - это серьезное вооружение?
        Muvka
        1. Sevastiec Сегодня, 13:53
          Основное занятие корветов, традиционно - противолодочная оборона. Зачем им ПКР? Они же корабли прибрежной зоны. А до прибрежной зоны США, по определению, не один вражеский надводный корабль, не доберётся. Может только авиация и АПЛ. Вот на нём и установлено противолодочное и зенитное вооружение. Ну и артиллерийская установка, браконьеров и контрабандистов гонять.
          Sevastiec
      2. Маз Сегодня, 14:05
        Три многоцелевых беспилотника - хорошо живут!
        Маз
      3. Alexey RA Сегодня, 14:33
        Цитата: Владимир16
        Матрасию с запада и востока омывают воды морей и океанов. Вот по этому им эти корабли нужны.

        То, что может доплыть до берегов США через океан, сожрёт этот разожравшийся корвет в два счёта. А для всяческой наркомелочи, что лезет от соседей, есть ПСКР Coast Guard.

        История сего корабля чем-то напоминает историю "Оспри" - когда изделие пошло в серию, ТЗ, по которому его делали, уже потеряло актуальность. smile
        Вот что хотели от литторальника:
        create a small, fast, maneuverable and relatively inexpensive member of the DD(X) family of ships.

        То есть - дешёвую замену для "Зумвальта" в тех районах, где его применение избыточно. Причём замену многофункциональную - литторальник должен был работать как ударный корабль, патрульный корабль-перехватчик, ТЩ, разведывательный корабль, корабль РР/РТР и снабженец. При этом в качестве противника брались всякие "борцы за свободу" и повстанцы, у которых максимум возможного - Т-55 и Д-30. Исходя из всего вышеизложенного разработчики решили, что непосредственного огневого контакта корабли будут избегать - и забили на боевую устойчивость и живучесть (одни алюминиевые сплавы чего стоят). Заодно и сэкономили.
        В общем, флот выдал заказ на четверть сотни литторальников. Когда же корабли начали вступать в строй, то внезапно выяснилось, что "борцы за свободу" нынче уже не те - к примеру, те же палестинцы и хуситы обзавелись береговыми ПКРК. И тут всплыла та самая низкая живучесть. В результате, по расчётам USN боевое применение уже построенных литторальников оказалось возможным только под прикрытием тех самых DD(X).
        И флот выдал запрос на... литторальник с Эгидой - что полностью перечеркнуло исходную концепцию "дешёвого многофункционального дополнения для "Зумвальта". А параллельно - начал рассматривать возможность постройки нормального литторальника на базе ПСКР Coast Guard. smile
        Alexey RA
  2. Стройбат запаса Сегодня, 13:25
    И что он может с таким вооружением? Прогулочные яхты гонять?
    Стройбат запаса
  3. Владыка Ситх Сегодня, 13:25
    "защиты флота от нападения морских беспилотников" - Какими средствами?
    Владыка Ситх
    1. Владимир16 Сегодня, 13:33
      Шапками закидают. Вы их закидываете, а они их соберут и в беспилотники... А вооружение у них на борту для охоты на пингвинов по вашему?
      Владимир16
      1. Alexey RA Сегодня, 14:01
        Цитата: Владимир16
        Шапками закидают. Вы их закидываете, а они их соберут и в беспилотники... А вооружение у них на борту для охоты на пингвинов по вашему?

        Какое вооружение?
        ЗРК "литторальника" - это комплекс самообороны с дальностью до 10 км. Причём его ЗУР рассчитаны на перехват ПКР и наводятся либо на ИК-излучение двигателя цели (РД/ТРД ПКР), либо на радиоизлучение ГСН ПКР. То есть, чтобы быть перехваченным таким комплексом, БПЛА должен иметь движок от ПКР или излучатель с мощностью, сравнимой с ГСН ПКР.
        Других ЗРК на литторальнике нет.
        Из артиллерии - есть пушка 57-мм (слабее, чем на старых "ОХП"). И две 30-мм "бушмастеровских" скорострелки - морской вариант пушки, стоящей на "брэдли", с увеличенным до 30 мм калибром. И это не ЗАК - наведение только оптическое (ИК-канал, ТВ-канал низкой освещённости и лазерный дальномер).
        Ах да, чуть не забыл - есть ещё многострадальный комплекс поверхность-поверхность на базе "Хеллфайров". И бортовая авиация - вертолёт и БПЛА.

        Исходно планировалось, что эти корабли будут низводить и курощать злобных зусулов в тех местах, куда посылать "Зумвальтов" или "Бёрков" слишком дорого. Но пока проект разрабатывали, согласовывали, запускали в производство - злобные зусулы обзавелись дистанционно управляемыми беспилотными катерами и даже ПКРК. В результате получилось, что в нынешних условиях "дешёвые литторальники" могут работать только под прикрытием тех самых ЭМ УРО, которых они должны были высвобождать. А контракт подписан, строительство идёт, и никто не хочет получить по шапке за заказ малобоеспособных кораблей. Вот и выдумывают для них задачи - бумага всё стерпит... smile
        Alexey RA
        1. voyaka uh Сегодня, 14:18
          "Вот и выдумывают для них задачи - бумага всё стерпит... smile "////

          Не только на бумаге. Есть план усиления их вооружения, и он будет
          выполнен, не останавливая производство кораблей.
          В общем, 30 скоростных корветов они получат в срок.
          Их планируют перебросить на Дальний восток. Там в многочисленных
          проливах около Филиппин, Индонезии, Вьетнама они могут
          быть полезны.
          Морские их испытания были успешными. Они пересекали Тихий океан,
          не теряли скорости в шторм. Проблемой оказалось подготовка экипажей:
          мало людей и очень много новейшей электроники. Для них нужна полная
          переподготовка моряков и офицеров.
          voyaka uh
          1. Alexey RA Сегодня, 14:45
            Цитата: voyaka uh
            Есть план усиления их вооружения, и он будет
            выполнен, не останавливая производство кораблей.

            Будет. За дополнительные деньги. И получившийся корабль будет иметь малое отношение к первоначальной концепции "дешёвого многофункциональника" - скорее, это будет "мини-Бёрк".
            Цитата: voyaka uh
            В общем, 30 скоростных корветов они получат в срок.

            У этих "корветов" размеры и водоизмещение - как у наших 1135. smile
            Цитата: voyaka uh
            Там в многочисленных
            проливах около Филиппин, Индонезии, Вьетнама они могут
            быть полезны.

            Лезть на корабле низкой живучести в проливы? С риском получить ту же ПТУР в легкосплавную надстройку, причём непонятно от кого? В тех местах кого только нет - от исламистов до просто бандитов... причём для борьбы с ними местные проводят полноценные войсковые операции.
            Alexey RA
            1. voyaka uh Сегодня, 14:58
              "Будет. За дополнительные деньги. И получившийся корабль будет иметь малое
              отношение к первоначальной концепции "дешёвого многофункциональника"////

              Конечно, за дополнительные. Корабли - дорогие. Но они - уникальные. Особенно
              катамараны. В них вбито не меньше новых технологий, чем в Зумвольты.
              Они завалили первые учения, потому что офицеры не тянули управление,
              не справлялись с обилием информации от экранов и приборов.
              Теперь экипажи учат на берегу на спец.тренажерах.
              Нужно же развиваться? Что "Дредноут" в свое время дешевым был?
              Тактику им начали разрабатывать. И она, понятное дело, отличается от
              первоначальной концепции "гоняться за катерами наркоторговцев у побережья США".
              voyaka uh
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