Дарданеллы и Галлиполи. Загадка стойкости турецкого солдата. Часть 2

8) В мае 1915 г. флот союзников ждали новые крупные потери. В ночь на 13-е мая в 1 час 17 минут в заливе Морто турецкий эсминец «Муавенет-и-Миллет» 3-торпедным залпом поразил линкор «Голиаф»: произошел взрыв погребов, и «Голиаф» сразу же затонул. Из 750-ти человек экипажа спаслось 180. Последствия от этого наступили сразу же: опасаясь за его судьбу, британское Адмиралтейство отозвало ветерана операции и наиболее сильный корабль на только дарданелльской эскадры, но и всего английского флота – «Куин Элизабет». Уход дредноута - символа экспедиции, вызвал в рядах союзников уныние. 25 мая у Габа-Тепе германская подлодка U-21 уничтожила британский линкор «Трайэмф» (погибло 73 моряка). 27-го мая та же подлодка в 7 часов утра топит у мыса Хеллес линкор «Маджестик», погибло 48 моряков.С берега турецкие солдаты видели и восторженно приветствовали гибель ежедневно их третировавших тяжелых кораблей противника: это подняло боевой дух бойцов армии Лимана фон Сандерса. Увидели гибель своих линкоров и тысячи солдат союзников. Таким образом, за месяц флот союзников потерял 3 крупных боевых единицы.9) Операция показательна активными действиями миноносцев и подводных лодок. Так, миноносец «Тимур Хиссар» 1-го марта у Смирны атаковал и нанес повреждения британскому авиатранспорту «Энн Рикмерс», 16-го апреля тот же миноносец атаковал у Сироса британский транспорт «Маниту». Турецкая торпеда прошла мимо, но при спуске шлюпок из-за поднявшейся на транспорте паники утонул 51 человек. Свирепствовали германские субмарины. Например, 4 июля U-21 потопила французский транспорт «Картаж» (5600 тонн водоизмещением), 13 августа UB-14 потопила британский транспорт «Король Эдуард» (11117 тонн) – из 1366 солдат и офицеров, которых он перевозил, погибло 866. 2 сентября та же подлодка атаковала транспорт «Сауслэнд» (хотя он и не затонул, погибло 40 человек). 19 августа потоплен английский пароход «Арабик», а 8–го сентября индийский войсковой транспорт «Рамазан» (3477 тонн), на котором погибло 306 человек. 13 германских подводных лодок, оперировавших в Эгейском море, лишь за период с 28 сентября до конца октября 1915 г. потопили 23 транспорта с войсками, вооружением и снаряжением.Оперировали и союзные субмарины.17-го апреля Е-15 села на мель, оказавшись под пушками форта Дарданос, немедленно открывшего по ней огонь. Командир попытался снять подлодку с мели, но безуспешно. Почти сразу же он был убит, а вскоре лодка повреждена. В общей сложности 7 человек экипажа погибли, а остальные попали в плен.29-го апреля Е-14 пустила ко дну турецкий транспорт, 1 мая - канонерскую лодку «Нур-уль-Бахир» (36 погибших). АЕ-2 погибла 30-го апреля - после ожесточенного артиллерийского боя потоплена миноносцем «Султан Хиссар». 1-го мая французская подлодка «Жуль», подорвавшись на мине, погибла со всем экипажем. 10-го мая Е-14, находившаяся у Константинополя, поразила торпедой турецкий транспорт «Гуль Джемаль» (выбросился на берег). Транспорт перевозил полевую батарею и 6 тыс. солдат.Из всех британских подводных лодок больше всего успехов добилась Е-11, потопившая вначале несколько малых судов, а 23-го мая торпедную канонерскую лодку «Пеленги-Дерья» у Босфора. 24 мая Е-11 уничтожила 300-тонный пароход «Нагара» (на нем погибли перевозимые 150-мм орудие и 600 снарядов к нему) и транспорт, а на следующий день проникла к Константинополю и потопила торпедой германский пароход «Стамбул» (инцидент вызвал панический резонанс). 28-го мая подлодка пустила на дно пароход «Пандерма» (на нем погибло до 250-ти человек и 7 тыс. снарядов), а 7-го июня - транспорт у Нагары. 6-го августа субмарина торпедировала канонерскую лодку «Пейк-и-Шевкет» (смогла вернуться на базу). На рассвете 8 августа Е-11 атаковала линкор «Хайреддин Барбаросса». Додредноут перевернулся и затонул, погибло 580 человек. Также Е-11 серьезно повредила турецкий транспорт, заставив последний выброситься на берег.29-го июня французская лодка «Мариотт» попала в сеть и взята с экипажем в плен. 30 июня Е-7 уничтожила пароход и 2 парусника, а еще 3 парусника выбросилось на берег. Та же лодка 4 июля потопила 2 парусника, а 10 июля – 3000-тонное судно. Но 4 сентября Е-7 запуталась в турецких противолодочных сетях, и подводники попали в плен. Е-2 топит 14 августа минный заградитель «Самсун». 30-го октября французская подлодка «Тюркуаз», оперировавшая в Мраморном море, села на мель и была захвачена турками. На ней были обнаружены данные о рандеву места встречи с британской подлодкой Е-20. В итоге, подводная лодка UB-14 атаковала Е-20 и потопила «британку» со всем экипажем (кроме командира и 8-ми матросов). Подлодка Е-11 в ходе ноября-декабря 1915 г. увеличила свой боевой счет на эсминец (потопленный 3 декабря «Яр Хиссар» - погибли 8 германцев и 28 турок из состава экипажа), 35 парусников и 11 пароходов. В ряде случаев английские субмарины применяли по береговым целям свою палубную артиллерию - это имело и моральный эффект. Так, лодки Е-7 и Е-12, оперируя у Константинополя, обстреляли мельницы и движущиеся железнодорожные составы. Е-7 обстреляла и фабрику по производству пороха в Зейтуне, в то время как Е-11 5 декабря потопила артиллерийским огнем германский 5000-тонный пароход «Боспорус».Турецкие потери от действий подлодок союзников за одиннадцать месяцев Дарданелльско-Галлиполийской операции – линейный корабль, эскадренный миноносец, 2 канонерские лодки, 25 пароходов, 11 транспортов и свыше 100 парусных лодок. Результат чувствительный для германо-турок, но не определяющий.10) В ходе августовских боев 1915 г. вновь отличились австралийские и новозеландские части. Ожесточенные схватки, зачастую переходившие в рукопашные бои, вели к большим потерям (так, 1-я австралийская бригада из 2900 бойцов потеряла 1700, а 3-я легкоконная бригада потеряла 600 человек (то есть половину личного состава) за первые 15 минут боя). В ходе боев за Лоунпайн австралийцы заслужили 7 Крестов Виктории. В ночь на 9-е августа турками было утрачено плато Чунук-Баир: в этом бою отличились новозеландцы и гуркхские стрелки. В этот день с утра начались контратаки турок. Британские части под повторяющимися атаками турок подались назад. Постепенно британцы потеряли гребни высот и лощины. К вечеру они были отброшены к подножью Сари-Баира – фактически в исходное положение. Лишь крайняя усталость наступающих турок и артиллерийский огонь британцев задержали дальнейшее развитие турецкого наступления. Утром 10-го августа англичане попытались перейти в наступление, но и эта атака была отбита турками. Бойцы АНЗАК подошли к горе Анафарта, господствующей над турецкими позициями – ключу операции, но не смогли ей овладеть, несмотря на поддержку более 100 орудий. Л. фон Сандерс считал, что потеря этой ключевой позиции означала падение Константинополя. Но напряженные кровопролитные сражения обескровили АНЗАК – лишь бои в период 6 - 10 августа стоили союзникам 20000 человек, а некоторые части остались без офицеров. Турецкие войска также понесли тяжелые потери: лишь 10-го августа - 5000 человек.11) Во время операции активно действовал русский крейсер «Аскольд», вошедший в 6-ю эскадру флота союзников, которой командовал французский контр-адмирал Гепрат. 25-го апреля 1915 г. плавсредства крейсера активно участвовали в высадке десанта у Кум-Кале, в то время как сам корабль поддерживал десант огнем. За 25-е апреля крейсер израсходовал 748 152-мм и 1503 75-мм снарядов. Меткость огня русского крейсера вызвала восхищение и удивление союзников. 26 апреля результатом огня «Аскольда» и взаимодействовавшего с ним вспомогательного крейсера «Савойя» было пленение до 500 солдат противника. «Аскольд» действовал у Дарданелл до конца апреля, потеряв 4 человека убитыми и 9 ранеными. В мае «Аскольд» действовал в Дарданеллах эпизодически – в этот период о нем сообщил командир германской подводной лодки U-21, заметивший «Аскольд» - но он предпочел легкому крейсеру более лакомую добычу: цели-линкоры «Трайэмф» и «Маджестик».12) Дарданелльско-Галлиполийская операция - одна из наиболее кровопролитных (общие потери войск сторон - до 50% от количества войск, прошедших через эту операцию) и в то же время безрезультатных боевых операций мировой войны.Через Дарданелльско-Галлиполийский фронт в общей сложности прошло до миллиона человек, и свыше половины из них погибли, пропали без вести, были ранены или заболели. Общие потери на суше: турецких войск – 250000, войск Антанты – более 266000 человек. Хоть турецкие потери убитыми (87000) почти в два раза превышают соответствующие потери у союзников (46400 – 36400 британцев (в т. ч. 1700 индийцев и 9700 австралийцев и новозеландцев) и 10000 французов), но у последних больший процент ранеными и (особенно) заболевшими - что иллюстрирует как уровень командования и степень его заботливости о своих войсках, так и специфику боевых действий скверно снабжаемого десанта на непривычной для него местности (раненых и заболевших - 163000 турок, 173300 британцев и 46500 французов)). В военно-морской сфере, прежде всего за счет гибели больших надводных кораблей, потери союзников значительно превышали турецкие. Турки потеряли линейный корабль, эскадренный миноносец, миноносец, две канонерки и минный заградитель – всего на них погибло 652 моряка. Англичане и французы потеряли 6 линейных кораблей, эсминец, 7 подлодок, мелкие корабли и суда – и 1540 моряков.13) Операция имела большое военно-политическое значение.Эвакуация англо-французских войск из Галлиполи была воспринята в Константинополе и Берлине с большим торжеством, в столице Турции были проведены праздничные мероприятия. Лиман фон Сандерс получил почетное прозвище «Гинденбург Востока», стал полным генералом (генералом кавалерии). Султана Мехмеда V правительство нарекло «Гази» (то есть «Непобедимый»), а его военный министр Энвер-паша получил прозвище «Наполеоник». Россия осталась изолированной от союзников, что имело для нее очень неблагоприятные последствия.