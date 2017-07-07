В ЮВО прошел единый день артиллерийского огня
На горном полигоне Аданак в Республике Дагестан артиллерийское подразделение морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) впервые провело учение с использованием комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Данный комплекс поступил на вооружение подразделений морской пехоты КФл в мае 2017 года. К учениям были привлечены около 100 военнослужащих, самоходно-артиллерийская батарея в составе самоходных артиллерийских орудий (САО) «Нона» и порядка 20 единиц боевой и специальной техники.
Применение КРУС «Стрелец» при решении огневых задач, позволяет командиру сократить время от момента обнаружения цели до её поражения в два раза, что достигается путём передачи координат цели от разведчика до командира в автоматическом режиме без ручного ввода координат и их устного перечисления. Помимо этого, КРУС «Стрелец» сопрягается с различными средствами разведки, в том числе с БЛА и позволяет передавать в адрес командира сведения о состоянии здоровья разведчика, текстовые сообщения (СМС), речевую информацию и сведения о месте положения военнослужащего.
Также в мотострелковом соединении ЮВО, дислоцированном в Ставропольском крае, с артиллерийскими подразделениями в рамках единого дня артиллерийского огня прошли тренировки по стрельбе и управлению огнем с применением новейшего радиолокационного комплекса разведки «Зоопарк-1М».
Занятия проводились на тактическом поле полигона Николо-Александровский, оснащенного современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой.
В сложной лесистой местности военнослужащие отработали вопросы ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами «Акация», минометами «Сани» и реактивными системами залпового огня «Град-М».
Данный комплекс поступил на вооружение подразделений морской пехоты КФл в мае 2017 года. К учениям были привлечены около 100 военнослужащих, самоходно-артиллерийская батарея в составе самоходных артиллерийских орудий (САО) «Нона» и порядка 20 единиц боевой и специальной техники.
Применение КРУС «Стрелец» при решении огневых задач, позволяет командиру сократить время от момента обнаружения цели до её поражения в два раза, что достигается путём передачи координат цели от разведчика до командира в автоматическом режиме без ручного ввода координат и их устного перечисления. Помимо этого, КРУС «Стрелец» сопрягается с различными средствами разведки, в том числе с БЛА и позволяет передавать в адрес командира сведения о состоянии здоровья разведчика, текстовые сообщения (СМС), речевую информацию и сведения о месте положения военнослужащего.
Также в мотострелковом соединении ЮВО, дислоцированном в Ставропольском крае, с артиллерийскими подразделениями в рамках единого дня артиллерийского огня прошли тренировки по стрельбе и управлению огнем с применением новейшего радиолокационного комплекса разведки «Зоопарк-1М».
Занятия проводились на тактическом поле полигона Николо-Александровский, оснащенного современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой.
В сложной лесистой местности военнослужащие отработали вопросы ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами «Акация», минометами «Сани» и реактивными системами залпового огня «Град-М».
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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