16:07 11 июля

Спасательные силы СФ отработали оказание помощи подводникам

На Северном флоте сегодня состоялась тренировка спасательных сил, в ходе которой экипаж автономного аппарата АС-34 успешно выполнил учебные задачи по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте на глубине 50 метров, сообщает пресс-служба СФ.

Спасательные силы СФ отработали оказание помощи подводникам


Тренировка была проведена в одном из полигонов Северного флота в Кольском заливе.


Подводный обитаемый аппарат АС-34 был спущен с борта судна-носителя "Георгий Титов" и произвел маневрирование в надводном положении. Затем его экипаж выполнил погружение на глубину, допоиск лежащего на грунте объекта и посадку на комингс-площадку макета подводной лодки,
говорится в релизе.

Также экипаж подводного аппарата отработал взаимодействие с расчетом главного командного пункта спасательного судна «Георгий Титов».



Сообщается, что «в учебных мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота».

«Тренировка заняла несколько часов, в течение которых аппарат АС-34 успешно выполнил все поставленные задачи под водой, после чего был возвращён обратно на борт», – добавили в пресс-службе.


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. 210окв Сегодня, 13:21
    Необходимо всё это..Много у нас подводников погибло..
    210окв
    1. НасРать Сегодня, 13:30
      Цитата: 210окв
      Необходимо всё это..Много у нас подводников погибло..



      Не понимаю такие комменты, как Ваш.
      У нас много дорог надо бы построить - Необходимо всё это... Много у нас водителей и пассажиров погибло!

      Я бы с удовольствием почитал коммент какого нибудь участника подобных учений или просто водолазных дел мастеров...а чтение - "это необходимо!" вызывает умиление...
      НасРать
      1. ProkletyiPirat Сегодня, 13:48
        а что тут читать?
        1)спуск как идёт? краном! следовательно ограничения на волнение, следовательно в том же баренцовом море хрен применишь большую часть года. (сделать ту же док камеру религия не позволяет)
        2)Сколько этому "спасательному" судну нужно на то что бы добраться в зону затопления ПЛ? а сколько экипаж проживёт при отказе систем на дне?
        3)Вообще какая глубина этого дна и способна ли повреждённая ПЛ выдержать эту глубину?

        Тут самое забавное не в этом, вот были спроектированы системы спасения встраиваемые в саму ПЛ и за счёт срабатывания пиропатронов отделяемые от неё, но зачем переделывать проекты ПЛ? можно же для галочки сделать "спасательный" корабль negative
        ProkletyiPirat
        1. Владимир16 Сегодня, 14:06
          И дурдом необходим. Много у нас неадекватных. laughing
          Владимир16
        2. rudolff Сегодня, 14:18
          Нет тут ничего забавного и не для галочки. У нас пошли дальше, чем у кого-либо, начав оснащать ПЛА всплывающими спасательными камерами на весь экипаж и создав, помимо НК, специализированные спасательные ПЛ пр. 940. Но абсолютной панацеи нет. То, о чем Вы говорите, действительно предлагалось, в том числе были проекты не с одной ВСК, а с двумя-тремя (плюс в первом и в кормовом отсеке-убежище), но это повлекло такое переусложнение проекта и такое увеличение размерности и водоизмещения, что от идеи были вынуждены отказаться
          rudolff
      2. Комментарий был удален.
  2. armourer Сегодня, 13:42
    На фото подводный аппарат на рака похож
    armourer
  3. rudolff Сегодня, 14:02
    Для информации:
    "2000 год 13 - 19 августа
    Входил в состав 88-й БрСС СФ. Участвовал в спасательных работах на АПЛ К-141 "Курск" с борта СС "Михаил Рудницкий". Опускался к затонувшей ПЛ 6 раз. 13.8 при первом погружении в 18.32 произвел аварийное всплытие. По докладу командира, на скорости 2,5-3 узла аппарат ударился о стабилизатор ПЛ, и оператор визуально наблюдал винты ПЛ. 14.8 в результате некомпетентных действий при спуске АС в условиях штормящего моря из-за ударов о борт СС "Михаила Рудницкого" было разрушено навигационное оборудование на аппарате. 17.8 имел реальную возможность присоса к ПЛ, но потерпел неудачу. Последнее погружение совершил 19.8. Пристыковаться к комингс-площадке так и не сумел. В качестве причин указывалась негерметичность верхней крышки люка и выступание легкого корпуса над плоскостью опорного кольца комингс-площадки ПЛ."
    Но на учениях всегда все на "отлично". После Рудницкого на Титове штатно базировался. Потом прошел ремонт с модернизацией. Реально может оказать помощь только если АПЛ (аварийная) затонула на незначительном удалении от места базирования или нахождения СС, на незначительной глубине и при незначительном волнении моря.
    rudolff
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