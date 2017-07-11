Спасательные силы СФ отработали оказание помощи подводникам
На Северном флоте сегодня состоялась тренировка спасательных сил, в ходе которой экипаж автономного аппарата АС-34 успешно выполнил учебные задачи по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте на глубине 50 метров, сообщает пресс-служба СФ.
Тренировка была проведена в одном из полигонов Северного флота в Кольском заливе.
Также экипаж подводного аппарата отработал взаимодействие с расчетом главного командного пункта спасательного судна «Георгий Титов».
Сообщается, что «в учебных мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота».
«Тренировка заняла несколько часов, в течение которых аппарат АС-34 успешно выполнил все поставленные задачи под водой, после чего был возвращён обратно на борт», – добавили в пресс-службе.
Тренировка была проведена в одном из полигонов Северного флота в Кольском заливе.
Подводный обитаемый аппарат АС-34 был спущен с борта судна-носителя "Георгий Титов" и произвел маневрирование в надводном положении. Затем его экипаж выполнил погружение на глубину, допоиск лежащего на грунте объекта и посадку на комингс-площадку макета подводной лодки,говорится в релизе.
Также экипаж подводного аппарата отработал взаимодействие с расчетом главного командного пункта спасательного судна «Георгий Титов».
Сообщается, что «в учебных мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота».
«Тренировка заняла несколько часов, в течение которых аппарат АС-34 успешно выполнил все поставленные задачи под водой, после чего был возвращён обратно на борт», – добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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