Спасательные силы СФ отработали оказание помощи подводникам

Подводный обитаемый аппарат АС-34 был спущен с борта судна-носителя "Георгий Титов" и произвел маневрирование в надводном положении. Затем его экипаж выполнил погружение на глубину, допоиск лежащего на грунте объекта и посадку на комингс-площадку макета подводной лодки,

На Северном флоте сегодня состоялась тренировка спасательных сил, в ходе которой экипаж автономного аппарата АС-34 успешно выполнил учебные задачи по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте на глубине 50 метров, сообщает пресс-служба СФ.Тренировка была проведена в одном из полигонов Северного флота в Кольском заливе.говорится в релизе.Также экипаж подводного аппарата отработал взаимодействие с расчетом главного командного пункта спасательного судна «Георгий Титов».Сообщается, что «в учебных мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота».«Тренировка заняла несколько часов, в течение которых аппарат АС-34 успешно выполнил все поставленные задачи под водой, после чего был возвращён обратно на борт», – добавили в пресс-службе.