19:16 11 июля

Шведский флот заказал 18 боевых катеров

Минобороны Швеции объявило о закупке 18 боевых быстроходных катеров Stridsbåt 90HSM у местной судостроительной компании Dockstavarvet. Как сообщает Navy Recognition , катера станут модернизированной версией использующихся сегодня на флоте модификаций CB90.

Новые катера получат улучшенную трансмиссию, усиленную защиту, экологичные двигатели, современную электронику и дистанционное управления для 12,7-мм пулемета. По расчетам шведских военных, эти суда прослужат как минимум до 2040 года ,сообщает ФлотПром .




Стоимость заказа составляет около 400 млн шведских крон (47,5 млн долларов). Первый катер должны передать военным ​​в третьем квартале 2018 года.

Новые катера достигают в длину 15 метров, а в ширину – 3,8 метра. Экипаж – три человека. На борту могут разместиться до 19 человек десанта. Скорость – до 45 узлов.

Компания Dockstavarvet сейчас завершает программу по продлению срока эксплуатации 30 катеров класса CB90, которые шведский флот принял на вооружение еще в 1990-х годах. Именно их и должны постепенно заменить катера Stridsbåt 90HSM.

Использованы фотографии: http://www.navyrecognition.com/
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Комментарии 5

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:45
    Зачем они им..? Если замес начнется с Россией выживших будет мало в джунглях и в тайге !
    ОТДЕЛ
    1. Partyzan Сегодня, 18:47
      На борту могут разместиться до 19 человек десанта
      а десант куда? на корм шротам?
      Partyzan
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:56
      Отдел -Виталий, тебе их не предлогают, это сугубо спицефическое судно, для высадки диверсантов, или для отлова оных, для патрулирования в прибрежной зоне...Что ты такой кровожадный -третью мировую войну ждешь? ?? belay
      Изгоняющий либероидов
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:47
    Если я не ошибаюсь, то этот катер вроде как мы покупаем или у себя делаем нечто наше взяв его за основу. Как средство доставки диверсантов, или для потрулирования прибрежной зоны самое то что нужно.
    Изгоняющий либероидов
    1. Владимирец Сегодня, 18:59
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Если я не ошибаюсь, то этот катер вроде как мы покупаем или у себя делаем нечто наше взяв его за основу.

      "Раптор".
      Владимирец
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