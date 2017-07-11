Шведский флот заказал 18 боевых катеров
Минобороны Швеции объявило о закупке 18 боевых быстроходных катеров Stridsbåt 90HSM у местной судостроительной компании Dockstavarvet. Как сообщает Navy Recognition , катера станут модернизированной версией использующихся сегодня на флоте модификаций CB90.
Новые катера получат улучшенную трансмиссию, усиленную защиту, экологичные двигатели, современную электронику и дистанционное управления для 12,7-мм пулемета. По расчетам шведских военных, эти суда прослужат как минимум до 2040 года ,сообщает ФлотПром .
Стоимость заказа составляет около 400 млн шведских крон (47,5 млн долларов). Первый катер должны передать военным в третьем квартале 2018 года.
Новые катера достигают в длину 15 метров, а в ширину – 3,8 метра. Экипаж – три человека. На борту могут разместиться до 19 человек десанта. Скорость – до 45 узлов.
Компания Dockstavarvet сейчас завершает программу по продлению срока эксплуатации 30 катеров класса CB90, которые шведский флот принял на вооружение еще в 1990-х годах. Именно их и должны постепенно заменить катера Stridsbåt 90HSM.
Новые катера получат улучшенную трансмиссию, усиленную защиту, экологичные двигатели, современную электронику и дистанционное управления для 12,7-мм пулемета. По расчетам шведских военных, эти суда прослужат как минимум до 2040 года ,сообщает ФлотПром .
Стоимость заказа составляет около 400 млн шведских крон (47,5 млн долларов). Первый катер должны передать военным в третьем квартале 2018 года.
Новые катера достигают в длину 15 метров, а в ширину – 3,8 метра. Экипаж – три человека. На борту могут разместиться до 19 человек десанта. Скорость – до 45 узлов.
Компания Dockstavarvet сейчас завершает программу по продлению срока эксплуатации 30 катеров класса CB90, которые шведский флот принял на вооружение еще в 1990-х годах. Именно их и должны постепенно заменить катера Stridsbåt 90HSM.
Использованы фотографии: http://www.navyrecognition.com/
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