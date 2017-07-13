Крымские диверсанты решили сотрудничать со следствием

В рамках сделок они полностью признали свою вину и рассказали, кто и как выходил на них и с кем они контактировали,

Обвиняемые в подготовке диверсий в Крыму Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, сообщает Коммерсантъ Обвиняемые признали свою вину и дали показания, подтвердившие версию следствия о подготовке украинской разведкой серии взрывов на Крымском полуострове.Газета напоминает, что в прошлом году сотрудники ФСБ задержали в Крыму участников двух украинских диверсионных групп.«По версии следствия, кадровые сотрудники главного управления разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины готовили серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры полуострова и на объектах Черноморского флота. В августе в ходе перестрелок с украинскими диверсантами на российско-украинской границе возле города Армянска погибли сотрудник ФСБ и десантник. Большей части украинских диверсантов удалось скрыться, а задержаны были лишь Евгений Панов и Андрей Захтей. Они отвечали за передвижение разведчиков по территории Крыма и их эвакуацию на Украину после совершения ряда взрывов, которые удалось предотвратить», – говорится в материале.Панов признался, что является кадровым сотрудником ГУР МО Украины.В ноябре три предполагаемых украинских диверсанта – Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесарабов и Владимир Дудко – были задержаны в Севастополе. У них были изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, а также средства специальной связи. Задержанным были предъявлены обвинения по ст. 30 и ст. 281 (покушение на диверсию) и ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) УК РФ.Материалы дела в отношении подписавших досудебные соглашения Захтея и Штыбликова в скором времени будут направлены в суд.рассказал газете источник в правоохранительных органах.По его словам, «в ближайшее время дела в отношении Дмитрия Штыбликова и Андрея Захтея будут закончены, а после ознакомления с их материалами и утверждения обвинения прокуратурой – направлены в суд». Рассмотрены дела будут в особом порядке судопроизводства, что гарантирует обвиняемым минимальные сроки.