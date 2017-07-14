17:57 14 июля

На ТОФ проходят занятия спасательных десантных групп

В ходе практических занятий военнослужащие спасательных парашютно-десантных групп Тихоокеанского флота выполняют парашютные прыжки с самолета Ан-26 по сложным видам подготовки, сообщает пресс-служба Восточного округа.



Военнослужащие выполняют в том числе «десантирование с больших, средних, малых и предельно малых высот (400-200 метров и ниже), а также прыжки в сложных метеоусловиях – в условиях ограниченной видимости и порывов ветра более 5 м/сек»,
говорится в релизе.


Кроме того, спасатели дополнительно отрабатывают навыки по приземлению на неподготовленную площадку.

Сообщается, что такие занятия «проводятся не менее 2 раз в месяц круглый год, в ходе которых спасатели тренируются находить потерпевших и оказывать им помощь в самых экстремальных условиях». Военнослужащие «отрабатывают навыки обнаружения экипажей по пеленгу радиомаяка, средствам подачи сигналов индивидуального пользования и специальным сигнальным знакам».

В текущем году спасатели выполнили около 300 прыжков с парашютом, в том числе в темное время суток.

«Поиск и спасение людей – главная составляющая работы спасательных парашютно-десантных групп. Специалисты службы наряду с сотрудниками МЧС привлекаются к поисково-спасательным операциям, а также осуществляют контроль за исправностью и устраняют неполадки в системах средств спасения летного состава (парашютов, катапульт, аварийных запасов)», – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты «проводят обучение летного состава авиабаз морской авиации Тихоокеанского флота по применению средств спасения и жизнеобеспечения личного состава, действиям по вынужденному покиданию воздушного судна в случаях нештатных ситуаций при неисправности воздушного судна», добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: https://forums.airbase.ru
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Комментарии 2

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 15:46
    Военнослужащие выполняют в том числе «десантирование с больших, средних, малых и предельно малых высот (400-200 метров и ниже), а также прыжки в сложных метеоусловиях – в условиях ограниченной видимости и порывов ветра более 5 м/сек»,

    ... давайте, ребята, без ЧП Вам...
    a.s.zzz888
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:25
    Обычная рутина.Жаль,АН-26 уже старенькие.Пока пашут.И на совесть.Вот когда им замена придёт-вопрос ещё тот! request
    ВЕРЕСК
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