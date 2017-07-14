На ТОФ проходят занятия спасательных десантных групп

Военнослужащие выполняют в том числе «десантирование с больших, средних, малых и предельно малых высот (400-200 метров и ниже), а также прыжки в сложных метеоусловиях – в условиях ограниченной видимости и порывов ветра более 5 м/сек»,

В ходе практических занятий военнослужащие спасательных парашютно-десантных групп Тихоокеанского флота выполняют парашютные прыжки с самолета Ан-26 по сложным видам подготовки, сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.Кроме того, спасатели дополнительно отрабатывают навыки по приземлению на неподготовленную площадку.Сообщается, что такие занятия «проводятся не менее 2 раз в месяц круглый год, в ходе которых спасатели тренируются находить потерпевших и оказывать им помощь в самых экстремальных условиях». Военнослужащие «отрабатывают навыки обнаружения экипажей по пеленгу радиомаяка, средствам подачи сигналов индивидуального пользования и специальным сигнальным знакам».В текущем году спасатели выполнили около 300 прыжков с парашютом, в том числе в темное время суток.«Поиск и спасение людей – главная составляющая работы спасательных парашютно-десантных групп. Специалисты службы наряду с сотрудниками МЧС привлекаются к поисково-спасательным операциям, а также осуществляют контроль за исправностью и устраняют неполадки в системах средств спасения летного состава (парашютов, катапульт, аварийных запасов)», – говорится в сообщении.Кроме того, специалисты «проводят обучение летного состава авиабаз морской авиации Тихоокеанского флота по применению средств спасения и жизнеобеспечения личного состава, действиям по вынужденному покиданию воздушного судна в случаях нештатных ситуаций при неисправности воздушного судна», добавили в пресс-службе.