Атомные ракетоносцы начали переход на Балтику

Сегодня утром самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" и тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" вышли из главной базы Северного флота - Североморска в Баренцево море. Корабли начали межфлотский переход с Северного на Балтийский флот для участия в главном военно-морском параде, который состоится в День ВМФ в Санкт-Петербурге.

Маршрут перехода одних из самых крупных кораблей ВМФ России проложен с учётом всех требований безопасности судоходства в Баренцевом, Норвежском, Северном и Балтийском морях. При подготовке к переходу морем командование кораблей, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узкостей и проливных зон.