Атомные ракетоносцы начали переход на Балтику
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства РФ сообщает о начале межфлотского перехода тяжелого атомного ракетного крейсера " Пётр Великий " и тяжелого подводного крейсера стратегического назначения " Дмитрий Донской ", которые предполагается задействовать в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Предварительно личный состав прошел полный цикл базовой подготовки и отработал курсовые задачи по плану боевой подготовки в море.
Всего в Главном военно-морском параде от Северного флота планируется задействовать около 10 кораблей и судов.
Сегодня утром самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" и тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" вышли из главной базы Северного флота - Североморска в Баренцево море. Корабли начали межфлотский переход с Северного на Балтийский флот для участия в главном военно-морском параде, который состоится в День ВМФ в Санкт-Петербурге.
Предварительно личный состав прошел полный цикл базовой подготовки и отработал курсовые задачи по плану боевой подготовки в море.
Маршрут перехода одних из самых крупных кораблей ВМФ России проложен с учётом всех требований безопасности судоходства в Баренцевом, Норвежском, Северном и Балтийском морях. При подготовке к переходу морем командование кораблей, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узкостей и проливных зон.
Всего в Главном военно-морском параде от Северного флота планируется задействовать около 10 кораблей и судов.
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