10:49 17 июля

Атомные ракетоносцы начали переход на Балтику

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства РФ сообщает о начале межфлотского перехода тяжелого атомного ракетного крейсера " Пётр Великий " и тяжелого подводного крейсера стратегического назначения " Дмитрий Донской ", которые предполагается задействовать в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Атомные ракетоносцы начали переход на Балтику


Сегодня утром самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" и тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" вышли из главной базы Северного флота - Североморска в Баренцево море. Корабли начали межфлотский переход с Северного на Балтийский флот для участия в главном военно-морском параде, который состоится в День ВМФ в Санкт-Петербурге.



Предварительно личный состав прошел полный цикл базовой подготовки и отработал курсовые задачи по плану боевой подготовки в море.



Маршрут перехода одних из самых крупных кораблей ВМФ России проложен с учётом всех требований безопасности судоходства в Баренцевом, Норвежском, Северном и Балтийском морях. При подготовке к переходу морем командование кораблей, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узкостей и проливных зон.


Всего в Главном военно-морском параде от Северного флота планируется задействовать около 10 кораблей и судов.


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Комментарии 20

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  1. Ольгович Сегодня, 08:34
    Атомные ракетоносцы начали переход на Балтику


    Зато вой прибалтийских страдальцев по этому поводу уже полгода идет lol
    Ольгович
    1. Чёрный Сегодня, 08:35
      Шпроты срочно пошли на нерест laughing
      Чёрный
      1. МПК105 Сегодня, 08:40
        Да куда их !!! Балтика с берегов выйдет!!! Энтим ОКИЯНЪ нужен...Хотя...Пусть соседей одним видом своим на пятую точку посадят...
        МПК105
    2. сибиралт Сегодня, 08:37
      А почем будет гонять гигантов на утеху петербуржцам? belay Как то раньше было достаточно водить слона на показ. Традиция, однако!
      сибиралт
      1. 3officer Сегодня, 08:59
        Цитата: сибиралт
        А почем будет гонять гигантов на утеху петербуржцам? belay Как то раньше было достаточно водить слона на показ. Традиция, однако!

        Эт еще хорошо что в Москву ВМФ загнать нельзя, а то вообще к местам боевой службы никто не добрался бы.Парады,балы,форумы-шарман! wassat
        3officer
      2. Furious Bambr Сегодня, 09:34
        При подготовке к переходу морем командование кораблей, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узкостей и проливных зон
        Так что не только на утеху hi
        Furious Bambr
    3. rumatam Сегодня, 08:40
      имеют законное право, а вот наши два реактора в эту лужу запускать рискуют по полной, я за лабусов.
      rumatam
      1. vovanpain Сегодня, 08:51
        Цитата: rumatam
        я за лабусов.

        Вам от них подарок. laughing
        vovanpain
    4. svp67 Сегодня, 09:20
      Цитата: Ольгович
      Зато вой прибалтийских страдальцев по этому поводу уже полгода идет

      Видео их прохода по Балтике надолго останется самым веским доказательством лозунга ""РУССКИЕ ИДУТ НАС ЗАХВАТИТЬ"...
      svp67
  2. Влад5307 Сегодня, 08:37
    Цитата: Ольгович
    Атомные ракетоносцы начали переход на Балтику

    Зато вой прибалтийских страдальцев по этому поводу уже полгода идет lol

    Ничего, им полезно повыть - главное чтобы ночи были лунные! lol
    Влад5307
  3. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    2. ссс Сегодня, 08:51
      Хороший бронепоезд тоже стоит у запасной стены. Но он должен стоять под парами, иначе не будет стены не основной, не запасной, и вообще - ничего не будет.
      А что касается древностей - предлагаю вспомнить, чем был сбит американский хваленный Стелс на небом Югославии.
      ссс
      1. сибиралт Сегодня, 08:57
        Это ж где вы видели стены для бронепоезда? Они ж ему обзор для стрельбы будут заслонять. laughing Хрошо, что для них еще окопы не придумали.
        сибиралт
        1. ссс Сегодня, 09:11
          Не видел, но слышал в одной старой, но правильной песне. И я ей верю.
          ссс
    3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:01
      Экспонаты из лавки древностей, которые большую часть своей жизни проводят у стенки.


      ПЕТР ВЕЛИКИЙ ...такому экспонату завидуют многие государства в мире...если уж этот экспонат где нибудь встанет в мировом океане ...будьте уверены любая АУГ врага не рискнет рядом появиться.
      К тому же на боевом счету ПЕТРА ВЕЛИКОГО радиоразведчик AJSH-37...

      https://aviaforum.ru/threads/incident-na-baltijsk
      om-more-16-oktjabrja-1996-goda.38623/
      Тот же ЛЕХА
  4. NUR Сегодня, 08:46
    Балтийское море может быть мелковатым для этих гигантов, бывал на пляже в Лиепае пока дайдеш до глубины метров 300 пройти надо, иногда и больше.
    NUR
    1. Serg65 Сегодня, 09:57
      Цитата: NUR
      бывал на пляже в Лиепае пока дайдеш до глубины метров 300 пройти надо,

      laughing и нижние причиндалы замерзают!
      Serg65
      1. NUR Сегодня, 10:08
        Ну в отпуске хорошо бодрит после обеда.
        NUR
        1. Serg65 Сегодня, 10:10
          Цитата: NUR
          Ну в отпуске хорошо бодрит после обеда.

          bully В отпуске не бывал, а вот в корабельной сауне после купания отогревался! За то песочек местный - заглядение wink
          Serg65
  5. Комментарий был удален.
  6. mikh-korsakov Сегодня, 08:55
    Странно все это. Насколько я помню такие крупные корабли как "Петр Великий" никогда не принимали участие в парадах на Неве, когда-то приходил "Киров", но он меньше "Петра", я не знаю найдется ли там место для "Петра" и "Донского". Я думаю, что причина похода не парад, а показ флага и кораблей нашим маленьким друзьям на Балтике, а то они загордились, мол, нас целая Канада с Венгрией охраняют, поэтому нам теперь Россия не страшна. Я также слышал, что эсминец наших китайских друзей нечаянно заблудился и вдруг оказался на Балтике. Они там сообразят на троих?
    mikh-korsakov
    1. Meliodous Сегодня, 09:35
      Парад в Кронштадте будет
      Meliodous
  7. ланс Сегодня, 09:00
    пусть посмотрит прибалтийская килька на кого она так старательно рот открывает, ,да и в питере это сойдет за чудо
    ланс
  8. Комментарий был удален.
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