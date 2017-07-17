17:04 17 июля

Корабли Каспийской флотилии вернулись в пункты базирования после учения

Две корабельные группы Каспийской флотилии завершили учение в Северной и Центральной частях Каспийского моря, сообщает пресс-служба Южного округа.

Корабли Каспийской флотилии вернулись в пункты базирования после учения


«В учении, которые продолжались пять суток, принимали участие малые ракетные корабли (МРК) "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", базовый тральщик "М. Гаджиев" и два рейдовых тральщика», – уточнили в округе.


Сообщается, что «на первом этапе учения экипажи кораблей отработали приведение сил в боевую готовность с выходом из пунктов базирования в район рассредоточения, выполнили задачи по противоминной обороне с проводкой кораблей за тралами и дальнейшей организацией всех видов обороны при стоянке на незащищённом рейде».

В ходе второго, основного этапа учения был проведен морской бой с надводными кораблями условного противника с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб по морским и невидимым береговым целям, электронных пусков из ракетного комплекса "Калибр",
говорится в пресс-релизе.

В пунктах базирования экипажи кораблей и судов пополнят запасы материальных средств, проведут обслуживание вооружения и корабельных систем.

Всего кораблями в ходе учения пройдено более тысячи морских миль (около 2 тыс. км), выполнено около 40 боевых упражнений и задач по противоподводно-диверсионному обеспечению.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Соломон Кейн Сегодня, 15:05
    Успехов нашим морякам, их семьям и порося пожирнее.....!
    Соломон Кейн
  2. Mystery12345 Сегодня, 15:06
    Корабли Каспийской флотилии вернулись в пункты базирования после учения
    хорошо...но,скорее "катера"- по ТТХ.
    Mystery12345
  3. МПК105 Сегодня, 15:06
    Всего кораблями в ходе учения пройдено более тысячи морских миль (около 2 тыс. км), выполнено около 40 боевых упражнений и задач по противоподводно-диверсионному обеспечению.
    МАЛО!!!! am am am
    Помню,мы с дядьками считали-73 учебные тревоги сыграли нам в Море за сутки...Меня хоть сейчас разбуди после подобных тренировок-НА АВТОМАТЕ!!!ВСЁ СДЕЛАЮ КАК НАДО!!!КАК УЧИЛИ!!!
    МПК105
    1. kepmor Сегодня, 15:17
      стареешь,брат МПКшник,стареешь...всё тебе мало и не так...да и я,грешным делом,ворчать начал...старость...будь она не ладна...а мастерство не пропьёшь...это ты прав...
      kepmor
    2. Соломон Кейн Сегодня, 15:27
      Леш! Ну хоть по-маленьку завет Петровский реанимируют....
      Соломон Кейн
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