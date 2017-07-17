Корабли Каспийской флотилии вернулись в пункты базирования после учения

В ходе второго, основного этапа учения был проведен морской бой с надводными кораблями условного противника с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб по морским и невидимым береговым целям, электронных пусков из ракетного комплекса "Калибр",

Две корабельные группы Каспийской флотилии завершили учение в Северной и Центральной частях Каспийского моря, сообщает пресс-служба Южного округа.«В учении, которые продолжались пять суток, принимали участие малые ракетные корабли (МРК) "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", базовый тральщик "М. Гаджиев" и два рейдовых тральщика», – уточнили в округе.Сообщается, что «на первом этапе учения экипажи кораблей отработали приведение сил в боевую готовность с выходом из пунктов базирования в район рассредоточения, выполнили задачи по противоминной обороне с проводкой кораблей за тралами и дальнейшей организацией всех видов обороны при стоянке на незащищённом рейде».говорится в пресс-релизе.В пунктах базирования экипажи кораблей и судов пополнят запасы материальных средств, проведут обслуживание вооружения и корабельных систем.Всего кораблями в ходе учения пройдено более тысячи морских миль (около 2 тыс. км), выполнено около 40 боевых упражнений и задач по противоподводно-диверсионному обеспечению.