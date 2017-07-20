Масштабный онлайн-проект МО РФ, приуроченный к Главному военно-морскому параду
Как сообщает Минобороны РФ , на своем сайте оно разместило вводную историческую рубрику, в которой представлены экспонаты из фонда Центрального военно-морского музея, их описание, а также документы из архива Военно-исторической библиотеки Генштаба ВС РФ.
Посетитель может познакомиться со схемами построения смотров первых русских кораблей, таблицами сигналов флагами в сочетании с действиями парусами, первыми наградами моряков, флотскими учебными пособиями и наставлениями, прославленными воинскими морскими символами, в том числе личным штандартом Петра I.
Среди наиболее интересных экспонатов фигурирует первый военно-морской устав, составленный и изданный Петром I в 1720 году.
Присутствуют детальные обзоры кораблей и самолетов, участников Главного военно-морского парада, а также мультимедийная информация о всех сторонах флотской жизни с петровских времен до наших дней. Выложены биографии знаменитых русских мореплавателей и флотоводцев, информация о первых российских парусных кораблях, эволюции формы одежды русских моряков, описание судьбоносных морских сражений.
В качестве отдельного раздела представлено мультимедийное приложение «Главный военно-морской парад». Здесь можно ознакомиться о порядке прохождения боевых кораблей ВМФ парадным строем в Санкт-Петербурге и Кронштадте, раскрываются их основные тактико-технические характеристики и системы вооружения, которые для удобства подсвечиваются на виртуальных моделях каждого из кораблей. Аналогичные сведения касаются авиации ВМФ, участвующей в параде.
Историческая часть проекта доступна уже в настоящее время. Расширенная версия будет запущена для посетителей в преддверии проведения Главного военно-морского парада.
Адрес проекта: клик .
Посетитель может познакомиться со схемами построения смотров первых русских кораблей, таблицами сигналов флагами в сочетании с действиями парусами, первыми наградами моряков, флотскими учебными пособиями и наставлениями, прославленными воинскими морскими символами, в том числе личным штандартом Петра I.
Среди наиболее интересных экспонатов фигурирует первый военно-морской устав, составленный и изданный Петром I в 1720 году.
Присутствуют детальные обзоры кораблей и самолетов, участников Главного военно-морского парада, а также мультимедийная информация о всех сторонах флотской жизни с петровских времен до наших дней. Выложены биографии знаменитых русских мореплавателей и флотоводцев, информация о первых российских парусных кораблях, эволюции формы одежды русских моряков, описание судьбоносных морских сражений.
Гангутское сражение
В качестве отдельного раздела представлено мультимедийное приложение «Главный военно-морской парад». Здесь можно ознакомиться о порядке прохождения боевых кораблей ВМФ парадным строем в Санкт-Петербурге и Кронштадте, раскрываются их основные тактико-технические характеристики и системы вооружения, которые для удобства подсвечиваются на виртуальных моделях каждого из кораблей. Аналогичные сведения касаются авиации ВМФ, участвующей в параде.
Историческая часть проекта доступна уже в настоящее время. Расширенная версия будет запущена для посетителей в преддверии проведения Главного военно-морского парада.
Адрес проекта: клик .
Использованы фотографии: http://navyparade.mil.ru/
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