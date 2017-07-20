13:45 20 июля

Инженеры СФ развернули причал в условиях, приближенных к арктическим

Специалисты инженерной службы Северного флота подготовили и провели экспериментальное учение по развертыванию причала на необорудованном побережье в природных условиях, приближенных к островам Северного Ледовитого океана, сообщает пресс-служба СФ.

Инженеры СФ развернули причал в условиях, приближенных к арктическим


Учение прошло в губе Грязной Кольского залива.


Одной из главных задач учения стала проверка возможности оборудования причальной инфраструктуры для базирования кораблей и судов, приема и передачи грузов в условиях Арктики за счет сил и средств отдельного морского инженерного батальона СФ,
говорится в релизе.

Сообщается, что «в ходе учения основное внимание было уделено соединению плавпричала с берегом при помощи штатной техники инженерных войск – тяжелого механизированного моста ТММ-3, который предназначен для наведения мостовых переправ через естественные и искусственные препятствия шириной до 40 и глубиной до 3 метров и способен выдерживать технику весом до 60 тонн».

Был использован полный комплект моста, состоящий из 4-х мостоукладчиков на шасси автомобиля КрАЗ.

Работы проводились «с учетом гидрометеорологических условий арктической зоны: ветровой нагрузки и колебаний уровня моря за счет приливов и отливов».



«После анализа результатов проведенного учения будут подготовлены предложения по использования штатной техники инженерных войск для оборудования временных пунктов базирования СФ в Арктике», – добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Пресс-служба Северного флота
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Комментарии 1

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  1. tiredwithall Сегодня, 13:43
    Да, работёнка для крепких ребят...
    tiredwithall
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