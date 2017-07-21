Иран готов к переговорам о покупке российских ДЭПЛ
Согласно информации интернет-портала военное.рф , заместитель министра обороны Исламской республики Иран Абдулкарим Банитагафи на полях проходящего в настоящее время авиасалона МАКС-2017 заявил о наличии у его страны интереса к приобретению отечественных дизельных субмарин и обозначил готовность рассмотреть соответствующие предложения.
Военно-морские силы Ирана имеют на вооружении 31 подлодку, включая 4 ДЭПЛ проекта 877 российского производства. Поставки отечественных субмарин в эту страну прекратились в 1996 году.
На авиасалоне Иран впервые представил продукцию своего оборонпрома: модели авиатехники, ракеты, бомбы, а также двигатели и авиашины для самолетов советского и российского производства.
Мы продолжаем сотрудничество в области обслуживания существующих подлодок российского производства, находящихся на вооружении нашего флота. Мы ждем от российской стороны предложений по ПЛ на импорт.
Военно-морские силы Ирана имеют на вооружении 31 подлодку, включая 4 ДЭПЛ проекта 877 российского производства. Поставки отечественных субмарин в эту страну прекратились в 1996 году.
ДЭПЛ пр. 877ЭКМ ВМС Ирана
На авиасалоне Иран впервые представил продукцию своего оборонпрома: модели авиатехники, ракеты, бомбы, а также двигатели и авиашины для самолетов советского и российского производства.
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