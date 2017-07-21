13:21 21 июля

Иран готов к переговорам о покупке российских ДЭПЛ

Согласно информации интернет-портала военное.рф , заместитель министра обороны Исламской республики Иран Абдулкарим Банитагафи на полях проходящего в настоящее время авиасалона МАКС-2017 заявил о наличии у его страны интереса к приобретению отечественных дизельных субмарин и обозначил готовность рассмотреть соответствующие предложения.

Мы продолжаем сотрудничество в области обслуживания существующих подлодок российского производства, находящихся на вооружении нашего флота. Мы ждем от российской стороны предложений по ПЛ на импорт.


Военно-морские силы Ирана имеют на вооружении 31 подлодку, включая 4 ДЭПЛ проекта 877 российского производства. Поставки отечественных субмарин в эту страну прекратились в 1996 году.



ДЭПЛ пр. 877ЭКМ ВМС Ирана


На авиасалоне Иран впервые представил продукцию своего оборонпрома: модели авиатехники, ракеты, бомбы, а также двигатели и авиашины для самолетов советского и российского производства.


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Комментарии 19

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  1. Толстоевский Сегодня, 10:50
    для хорошего дела могли бы и подарить
    Толстоевский
    1. Владимирец Сегодня, 10:52
      Цитата: Толстоевский
      могли бы и подарить

      Владимирец
    2. Logall Сегодня, 10:54
      Цитата: Толстоевский
      для хорошего дела могли бы и подарить

      А Вы оплатите! Потому что ПМК не согласен...
      Logall
    3. Roma-1977 Сегодня, 11:00
      Для хорошего дела могли бы и сами стрельнуть куда надо, хотя бы и под иранским флагом.
      Roma-1977
    4. Burbon Сегодня, 11:02
      Цитата: Толстоевский
      для хорошего дела могли бы и подарить

      fool ...богатые очень? не знаем куда их девать?......
      Burbon
      1. Serg65 Сегодня, 11:31
        Цитата: Burbon
        богатые очень? не знаем куда их девать?

        laughing Вот и "казачёк" появился negative
        Serg65
        1. просто экспл Сегодня, 11:57
          а что не так ? Иран стал охрененным другом ?
          он хочет домировать в своем регионе и Россия ему не друг а шея на которой можно в рай выехать .
          а потом помахать ручкой .
          поэтому отношения должны быть дружественными , но прагматичными .
          Иран надо поддерживать , но всегда держать на поводке . иначе он опять начнет про "малого сатану" (помните откуда это выражение?) .
          с Китаем кстати та же тема . дружить надо, но без целования в десна .
          просто экспл
    5. RASKAT Сегодня, 11:04
      Обменять, мы вам лодки вы нам деньги. Ну или хоты бы поменять на пару танкеров нефти laughing
      RASKAT
      1. просто экспл Сегодня, 11:59
        а по ходу так и будет , только нефть не в танкерах будет , а в трубах.
        наши уже давно договорились о том что будут поставлять различную продукцию , в том числе и военную в обмен на нефть , которую продавать будут наши .
        может это дело даже уже и идет (не в курсе как обстоит ситуация но планы и договор были еще пару лет назад ) .
        просто экспл
    6. Удав КАА Сегодня, 12:52
      Цитата: Толстоевский
      для хорошего дела могли бы и подарить

      а пенсию, таким как вы, выплачивать бананами? am
      Удав КАА
  2. donavi49 Сегодня, 10:52
    Но это сложно. Вернее только с разрешения ООН. Без этого - сработает автоматический протокол (голосовать на Совбезе не нужно) и санкции обратно возвращаются. Причем ЕС и РФ и США должны будут ввести санкции. Согласно подписанным документам по сделке с Ираном.

    Пересматривать запрет - будут через 5 лет после подписания сделки с Ираном.
    donavi49
    1. Tusv Сегодня, 11:35
      Цитата: donavi49
      Но это сложно. Вернее только с разрешения ООН.

      Ну как раз к снятию запрета на поставки Ирану вооружения, за три года, можно напечь 6 Варшавянок.
      Пересматривать запрет - будут через 5 лет после подписания сделки с Ираном.

      Ну дык пересмотрим как надо. Хотя запрет должен быть снят автоматически
      Tusv
    2. просто экспл Сегодня, 12:00
      санкции вроде до 2020 только , а к тому времени можно продукцию и подготовить , что бы сразу отправит готовые партии .
      просто экспл
  3. Rostislav Сегодня, 11:16
    Хорошие новости.
    Автопром в свое время стал локомотивом развития промышленности США, у нас эту роль может ВПК с успехом выполнить.
    Бог в помощь!
    Rostislav
  4. Berkut24 Сегодня, 12:06
    Ну где еще о подводных лодках договариваться как не на авиасалоне?
    Berkut24
  5. Старый26 Сегодня, 12:27
    Цитата: Толстоевский
    для хорошего дела могли бы и подарить

    Цитата: Roma-1977
    Для хорошего дела могли бы и сами стрельнуть куда надо, хотя бы и под иранским флагом.

    Блин. Предложение одно другого круче. Один предлагает подарить лодки на сумму в сотнии миллионов долларов за штуку. Мы же такие щедрые...
    Второй предлагает вообще выступить банальным провокатором. Стрельнуть под иранским флагом, чтобы весь ответный удар достался бы Ирану, который был бы не при делах

    .
    Цитата: Tusv
    Ну как раз к снятию запрета на поставки Ирану вооружения, за три года, можно напечь 6 Варшавянок.

    Для себя 6 лодок построили за 6 лет. На продажу - аж за три. А это реально?

    Цитата: Tusv
    Ну дык пересмотрим как надо. Хотя запрет должен быть снят автоматически

    С чего бы автоматически. Было подписано многостороннее соглашение. Иран прекращает свою военную ядерную программу - "шестерка" соответственно ослабляют санкции, вводится определенный режим поставок. С чего бы все снимать автоматически?
    Старый26
    1. Tusv Сегодня, 12:57
      Цитата: Старый26
      С чего бы все снимать автоматически?

      С того, что так в соглашении написано. Запрет на поставки наступательных вооружений в течении пяти лет.
      Для себя 6 лодок построили за 6 лет. На продажу - аж за три. А это реально?

      Китайцам за 4 года восемь отгрузили. Варшавянки, как сказал Нексус, печем как пирожки.
      Что нам стоит KILO построить
      Tusv
    2. Seriomilander Сегодня, 13:12
      Для себя 6 лодок построили за 6 лет. На продажу - аж за три. А это реально?
      За 6 лет построили 12 подводных лодок, срок строительства для "себя" не превышает 4 года, для "инозаказчиков" не превышает 3 лет.
      Seriomilander
  6. Старый26 Сегодня, 13:16
    Цитата: Tusv
    Китайцам за 4 года восемь отгрузили. Варшавянки, как сказал Нексус, печем как пирожки

    За 4 года? Не знаю, где Нексус такое вычитал. Давайте смотреть
    Адмиралтейские верфи - основной строитель этих лодок построили эти лодки за следующее время
    Первая лодка (строительный №01329 была заложена в 2002 году. Последняя (стр.№ 01337) была введена в строй в 2009 году. Получается, что 7 лодок построили за 7 лет. Откуда у него 4 - я не знаю
    Старый26
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