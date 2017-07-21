В ВВО началось обучение военнослужащих по новой программе «Колесо»

Особенность программы заключается в поочередной отработке подразделениями от отделения до батальона одного вида боевых действий в рамках модуля. Только после отработки всех задач одного модуля осуществляется переход на следующий. При этом командирам предоставляется право самим определять очередность модулей, что позволяет исключить шаблонность в обучении личного состава и вести целенаправленную подготовку подразделений к ведению боевых действий в различных условиях по тактическим задачам,

В мотострелковом соединении, дислоцированном в Амурской области, подразделения, укомплектованные военнослужащими по контракту, приступили к практическим занятиям по новой программе боевой подготовке (НИР «Колесо»), сообщает пресс-служба Восточного округа.«Военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, автоматов АК-74 и гранатометов РПГ-7 по наступательной тематике, а также отработали нормативы по огневой и тактической подготовке», – говорится в релизе.Отмечается, что программа рассчитана на год и «основана на модульном построении курса подготовки подразделений, укомплектованных военнослужащими по контракту».рассказали в пресс-службе.Обучение мотострелков по данной программе проводится впервые. В прошлом году подобный курс успешно прошли подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота на Камчатке.