ОСК готова модернизировать "Петр Великий"

Вопрос в том, какая потребуется модернизация. Будем ждать решения министерства обороны. Если будет хорошая подготовка, потребуется три с половиной года

"Адмирал Нахимов", как ожидается, будет передан флоту после модернизации не позднее 2021 года

Думаю, что, скорее всего, это будет конец 2020 года - возможно, начало 2021. А сразу после "Адмирала Нахимова" было бы очень правильно поставить на модернизацию и "Петра Великого"