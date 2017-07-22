10:10 22 июля

ОСК готова модернизировать "Петр Великий"

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что ОСК готова провести модернизацию "Петра Великого", но контракта с Минобороны РФ пока нет. Он добавил, что модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", в случае подписания контракта с Минобороны РФ, может занять 3,5 года

Вопрос в том, какая потребуется модернизация. Будем ждать решения министерства обороны. Если будет хорошая подготовка, потребуется три с половиной года
- сказал он, передает "Интерфакс-АВН" .


ОСК готова модернизировать "Петр Великий"



По словам президента корпорации, у ОСК уже наработан опыт модернизации однотипного корабля - тяжелого крейсера "Адмирал Нахимов".

"Адмирал Нахимов", как ожидается, будет передан флоту после модернизации не позднее 2021 года
- сказал А.Рахманов -
Думаю, что, скорее всего, это будет конец 2020 года - возможно, начало 2021. А сразу после "Адмирала Нахимова" было бы очень правильно поставить на модернизацию и "Петра Великого"


Всего для ВМФ было построено четыре крейсера класса "Орлан". В боеготовом состоянии находится один из них - "Пётр Великий". Сообщалось, что его модернизация может начаться после того, как на "Севмаше" будет восстановлен "Адмирал Нахимов".

"Пётр Великий" - самый большой в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей противника, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны соединений боевых кораблей.

"Адмирал Нахимов "в результате модернизации будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ России. Планом модернизации предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения, заявили ранее в Минобороны РФ.

"Адмирал Нахимов", в частности, будет нести крылатые ракеты "Калибр". Корабль будет оснащен новым зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", его зенитный боекомплект будет увеличен в разы.

Использованы фотографии: http://oruzhie.info/
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Комментарии 13

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  1. Горный стрелок Сегодня, 09:33
    Это дешевле и быстрее, чем строить новый. Возможно, это и правильный выбор для России. Много злых и кусачих МРК и несколько мощных атомных крейсеров, как "центра силы" такого соединения.
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:40
      Согласен с Вами . От СССР ВМФ РФ унаследовал корабли с модернизационным потенциалом . Не хочется затрагивать больную теме кораблестроения , но ведь про новые корабли забывать тоже не стоит , тем более что Советское наследие не бесконечно .
      bouncyhunter
      1. Zibelew Сегодня, 10:03
        Привет Павел! hi В России флот пока держится на советских кораблях, которые при СССР давно бы списали. БДК в Сирию собирают со всех флотов с бору по сосенке. Можер быть, после решения проблем с газотурбинныии установками на Сатурне, реконструкцией верфей (например Большом Камне собирают кран Голиаф грузоподьемностью 1200 тонн) и подготовки новых кадров сможем выпускать больше кораблей для поддержки штанов.
        Zibelew
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:06
          Доброго дня , Тагирьян ! hi
          Цитата: Zibelew
          Можер быть, после решения проблем с газотурбинныии установками на Сатурне, реконструкцией верфей (например Большом Камне собирают кран Голиаф грузоподьемностью 1200 тонн) и подготовки новых кадров сможем выппускать больше кораблей для поддержки штанов.

          Дай Бог чтобы так . А то как читаю новости о китайских корабелах , так зубы скрипят от зависти .
          bouncyhunter
    2. seti Сегодня, 10:07
      Эти корабли необходимы как и их модернизация. Представьте какая у них будет мощь если они будут "работать" в паре плюс к ним еще и ТАВКР Кузнецов... С судами обеспечения естественно. В следующий раз когда эта армада пойдет в Средиземное море через Ла Манш все НАТО обделается :)
      Скорее всего будущее основное вооружение это ракеты циркон так что это более чем существенная угроза для авианосных групп противника.
      seti
  2. yahont Сегодня, 09:39
    А, может "Лазарева" сначала реконструировать.
    yahont
    1. Zibelew Сегодня, 09:53
      Лазарев ждет утилизации, которая тоже стоит денег.
      Zibelew
  3. Serg65 Сегодня, 09:45
    Всего для ВМФ было построено четыре крейсера класса "Орлан"

    Киров, Фрунзе, Калинин, Андропов, Дзержинский, Ульяновск, нереализованный пр.1199 по замыслу ГлавМорШтаба должны были стать основой будущих океанских эскадр СССР
    Serg65
  4. винипух Сегодня, 09:53
    Следующий юбилейный, сотый. Круто.
    винипух
  5. ВадимЖивов Сегодня, 10:00
    Какие три с половиной ? А " Нахимова" почему столько времени модернизируют? am
    ВадимЖивов
    1. PN Сегодня, 10:04
      Потому, что КБ долго бумажки рисует.
      PN
    2. Zibelew Сегодня, 10:05
      Нахимов с 1997 года на модернизации, потому что денег много не выделяли.
      Zibelew
  6. ВадимЖивов Сегодня, 10:03
    Президент ОСК пи..абол... am
    ВадимЖивов
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