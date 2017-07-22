ОСК готова модернизировать "Петр Великий"
Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что ОСК готова провести модернизацию "Петра Великого", но контракта с Минобороны РФ пока нет. Он добавил, что модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", в случае подписания контракта с Минобороны РФ, может занять 3,5 года
По словам президента корпорации, у ОСК уже наработан опыт модернизации однотипного корабля - тяжелого крейсера "Адмирал Нахимов".
Всего для ВМФ было построено четыре крейсера класса "Орлан". В боеготовом состоянии находится один из них - "Пётр Великий". Сообщалось, что его модернизация может начаться после того, как на "Севмаше" будет восстановлен "Адмирал Нахимов".
"Пётр Великий" - самый большой в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей противника, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны соединений боевых кораблей.
"Адмирал Нахимов "в результате модернизации будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ России. Планом модернизации предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения, заявили ранее в Минобороны РФ.
"Адмирал Нахимов", в частности, будет нести крылатые ракеты "Калибр". Корабль будет оснащен новым зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", его зенитный боекомплект будет увеличен в разы.
Вопрос в том, какая потребуется модернизация. Будем ждать решения министерства обороны. Если будет хорошая подготовка, потребуется три с половиной года- сказал он, передает "Интерфакс-АВН" .
По словам президента корпорации, у ОСК уже наработан опыт модернизации однотипного корабля - тяжелого крейсера "Адмирал Нахимов".
"Адмирал Нахимов", как ожидается, будет передан флоту после модернизации не позднее 2021 года- сказал А.Рахманов -
Думаю, что, скорее всего, это будет конец 2020 года - возможно, начало 2021. А сразу после "Адмирала Нахимова" было бы очень правильно поставить на модернизацию и "Петра Великого"
Всего для ВМФ было построено четыре крейсера класса "Орлан". В боеготовом состоянии находится один из них - "Пётр Великий". Сообщалось, что его модернизация может начаться после того, как на "Севмаше" будет восстановлен "Адмирал Нахимов".
"Пётр Великий" - самый большой в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей противника, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны соединений боевых кораблей.
"Адмирал Нахимов "в результате модернизации будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ России. Планом модернизации предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения, заявили ранее в Минобороны РФ.
"Адмирал Нахимов", в частности, будет нести крылатые ракеты "Калибр". Корабль будет оснащен новым зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", его зенитный боекомплект будет увеличен в разы.
Использованы фотографии: http://oruzhie.info/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти