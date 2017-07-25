Украинское правительство ликвидировало концерн "Антонов"
Государственный авиастроительный концерн "Антонов" ликвидирован по решению правительства Украины, сообщает украинский антикоррупционный портал Антикор .
Об этом говорится в постановлении №546 от 19 июля 2017 года.
Ранее Министерство экономического развития Украины опубликовало перечень предприятий, которые в долгосрочном периоде должны остаться в государственной собственности, быть переданы в концессию, приватизированы или же ликвидированы. Среди них был и "Антонов".
Всего ликвидации подлежат 1255 объектов. Наряду с концерном "Антонов" власти планируют ликвидировать судоремонтный завод в Черноморске, Музей морского флота Украины, а также "Одесскую железную дорогу".
Авиационное опытно-конструкторское бюро, которым руководил Олег Антонов, было создано в 1946 году на Новосибирском авиационном заводе, спустя шесть лет перевезено в Киев, где его перепрофилировали под строительство самолетов семейства Ан, как пассажирских, так и транспортных.
В состав госконцерна "Антонов" входили ГП "Антонов", Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Завод 410 Гражданской Авиации. В настоящее время все компании входят также в состав госконцерна "Укроборонпром". Финансовые трудности у концерна возникли после того, как в 2015-м госкомпания была выведена из состава российско-украинского предприятия.
Об этом говорится в постановлении №546 от 19 июля 2017 года.
Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов" (далее - концерн).
2. Образовать комиссию по ликвидации концерна в составе согласно приложению.
Утвердить председателем указанной комиссии заместителя Министра экономического развития и торговли Бровченко Юрия Петровича.
Председателю комиссии:
обеспечить осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией концерна, и представления в двухмесячный срок требований кредиторами;
в трехмесячный срок Кабинету Министров Украины ликвидационный баланс концерна.
3. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно прилагаемому перечню", - говорится в тексте документа.
Ликвидационную комиссию возглавил замминистра экономического развития Юрий Бровченко. Он обеспечит мероприятия, связанные с ликвидацией концерна и подачей требований кредиторов в двухмесячный срок.
1. Ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов" (далее - концерн).
2. Образовать комиссию по ликвидации концерна в составе согласно приложению.
Утвердить председателем указанной комиссии заместителя Министра экономического развития и торговли Бровченко Юрия Петровича.
Председателю комиссии:
обеспечить осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией концерна, и представления в двухмесячный срок требований кредиторами;
в трехмесячный срок Кабинету Министров Украины ликвидационный баланс концерна.
3. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно прилагаемому перечню", - говорится в тексте документа.
Ликвидационную комиссию возглавил замминистра экономического развития Юрий Бровченко. Он обеспечит мероприятия, связанные с ликвидацией концерна и подачей требований кредиторов в двухмесячный срок.
Ранее Министерство экономического развития Украины опубликовало перечень предприятий, которые в долгосрочном периоде должны остаться в государственной собственности, быть переданы в концессию, приватизированы или же ликвидированы. Среди них был и "Антонов".
Всего ликвидации подлежат 1255 объектов. Наряду с концерном "Антонов" власти планируют ликвидировать судоремонтный завод в Черноморске, Музей морского флота Украины, а также "Одесскую железную дорогу".
Авиационное опытно-конструкторское бюро, которым руководил Олег Антонов, было создано в 1946 году на Новосибирском авиационном заводе, спустя шесть лет перевезено в Киев, где его перепрофилировали под строительство самолетов семейства Ан, как пассажирских, так и транспортных.
В состав госконцерна "Антонов" входили ГП "Антонов", Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Завод 410 Гражданской Авиации. В настоящее время все компании входят также в состав госконцерна "Укроборонпром". Финансовые трудности у концерна возникли после того, как в 2015-м госкомпания была выведена из состава российско-украинского предприятия.
Использованы фотографии: https://antikor.com.ua/
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