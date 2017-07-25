Украинское правительство ликвидировало концерн "Антонов"

Кабинет Министров Украины постановляет:1. Ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов" (далее - концерн).2. Образовать комиссию по ликвидации концерна в составе согласно приложению.Утвердить председателем указанной комиссии заместителя Министра экономического развития и торговли Бровченко Юрия Петровича.Председателю комиссии:обеспечить осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией концерна, и представления в двухмесячный срок требований кредиторами;в трехмесячный срок Кабинету Министров Украины ликвидационный баланс концерна.3. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно прилагаемому перечню", - говорится в тексте документа.Ликвидационную комиссию возглавил замминистра экономического развития Юрий Бровченко. Он обеспечит мероприятия, связанные с ликвидацией концерна и подачей требований кредиторов в двухмесячный срок.