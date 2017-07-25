20:20 25 июля

Украинское правительство ликвидировало концерн "Антонов"

Государственный авиастроительный концерн "Антонов" ликвидирован по решению правительства Украины, сообщает украинский антикоррупционный портал Антикор .

Об этом говорится в постановлении №546 от 19 июля 2017 года.

Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов" (далее - концерн).

2. Образовать комиссию по ликвидации концерна в составе согласно приложению.
Утвердить председателем указанной комиссии заместителя Министра экономического развития и торговли Бровченко Юрия Петровича.
Председателю комиссии:
обеспечить осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией концерна, и представления в двухмесячный срок требований кредиторами;
в трехмесячный срок Кабинету Министров Украины ликвидационный баланс концерна.
3. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно прилагаемому перечню", - говорится в тексте документа.
Ликвидационную комиссию возглавил замминистра экономического развития Юрий Бровченко. Он обеспечит мероприятия, связанные с ликвидацией концерна и подачей требований кредиторов в двухмесячный срок.


Ранее Министерство экономического развития Украины опубликовало перечень предприятий, которые в долгосрочном периоде должны остаться в государственной собственности, быть переданы в концессию, приватизированы или же ликвидированы. Среди них был и "Антонов".

Украинское правительство ликвидировало концерн "Антонов"


Всего ликвидации подлежат 1255 объектов. Наряду с концерном "Антонов" власти планируют ликвидировать судоремонтный завод в Черноморске, Музей морского флота Украины, а также "Одесскую железную дорогу".

Авиационное опытно-конструкторское бюро, которым руководил Олег Антонов, было создано в 1946 году на Новосибирском авиационном заводе, спустя шесть лет перевезено в Киев, где его перепрофилировали под строительство самолетов семейства Ан, как пассажирских, так и транспортных.

В состав госконцерна "Антонов" входили ГП "Антонов", Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Завод 410 Гражданской Авиации. В настоящее время все компании входят также в состав госконцерна "Укроборонпром". Финансовые трудности у концерна возникли после того, как в 2015-м госкомпания была выведена из состава российско-украинского предприятия.

Использованы фотографии: https://antikor.com.ua/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 97

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  1. KRIK33 Сегодня, 18:15
    Финита ля комедия...
    KRIK33
    1. oleg-gr Сегодня, 18:24
      Декоммунизация. Добивают советское наследство. Осталось попилить и распродать металлолом. Заодно снести коммунистические постройки и приготовить ровные площадки для майданутых скакунов.
      oleg-gr
      1. хрыч Сегодня, 18:27
        Цитата: oleg-gr
        Декоммунизация

        Все по плану, следующий этап евроинтеграции ...
        хрыч
        1. Микадо Сегодня, 18:33
          "в том числе, высшего командного состава".
          следовательно, пару укроадмиралов можно снять в сауну? wassat фу, гадость какая no
          Микадо
          1. хрыч Сегодня, 18:36
            Цитата: Микадо
            фу, гадость какая

            В НАТО с черного хода...
            хрыч
            1. Микадо Сегодня, 18:41
              как-то странно они "интегрируются"... lol хотя.. для европейской системы ценностей они вполне подходят. В отставке, опять же, можно гей-парады организовывать, чтоб действительно ПАРАД был - разряженные гомосеки идут в ногу с укрогенералами во главе (представил зрелище - чуть не вырвало, простите, друзья). Старость обеспечена! drinks
              Микадо
              1. Монос Сегодня, 19:13
                Наряду с концерном "Антонов" власти планируют ликвидировать судоремонтный завод в Черноморске, Музей морского флота Украины, а также "Одесскую железную дорогу".

                Я, пожалуй, соглашусь с Савченко
                Монос
                1. Микадо Сегодня, 19:16
                  Я, пожалуй, соглашусь с Савченко

                  Шнур нервно курит в сторонке belay
                  Микадо
                  1. Чёрный Сегодня, 19:53
                    А че там всё запикали? У нас свобода слова! laughing ....а вообще то буйная после перепрошивки иногда говорит верные слова wassat
                    Чёрный
          2. 210окв Сегодня, 18:37
            Да пусть банщиками попробуют ....В мундирах и регалиях..
            Цитата: Микадо
            "в том числе, высшего командного состава".
            следовательно, пару укроадмиралов можно снять в сауну? wassat фу, гадость какая no
            210окв
            1. Микадо Сегодня, 18:51
              Да пусть банщиками попробуют ....В мундирах и регалиях..

              да не хотят они банщиками пробовать! Это ж работать надо, работа тяжелая, напряженная - веником-то махать! Заголовок говорит - "сексуального характера". То есть, может и в мундирах и регалиях, но более "интересным способом" зарабатывают laughing drinks
              Микадо
              1. Svarog51 Сегодня, 19:04
                Это как? В мундирах с регалиями, но без порток с лампасами и в сауне? Ужас какой! feel lol drinks
                Svarog51
                1. Микадо Сегодня, 19:08
                  но без порток с лампасами и в сауне

                  там стринги с лампасами. Желто-голубыми лампасами, естественно laughing спереди - вышитый по спецзаказу державный трезубец.
                  Микадо
                  1. Svarog51 Сегодня, 19:38
                    Кошмар! Кошмар! И как они умудрились лампасы генеральские к стрингам пришить? laughing Никак не пойму, куда? И как трезубец на шнурке можно вышить? Мой мозг сплавился рисуя такую картинку. wassat drinks
                    Svarog51
                    1. Микадо Сегодня, 20:14
                      И как они умудрились лампасы генеральские к стрингам пришить?

                      они идут вместо резинки вокруг объемистой генеральской талии. Последний писк эротического белья, теперь во всех украинских магазинах униформы. Продаются только при предъявлении адмиральского или генеральского удостоверения. К ним же при покупке в подарок прилагается фуражка садо-мазо с вышитой генеральской кокардой. good Ляшко рыдает от зависти crying Порошенко вполпьяна прикидывает перед зеркалом, как такие стринги смотрятся с его набедренной кобурой - для очередной встречи "заокеанских союзников". what
                      Микадо
              2. Чёрный Сегодня, 19:12
                Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал laughing
                А ещё совсем недавно Пецюндер,под шафэ , выступая перед коллективом Антонов радостно хрюкал о радужных перспективах wassat
                Чёрный
        2. Pivot Сегодня, 19:12
          Ну там специально обрезали, просто проституток подгоняли, это нормально для мужского коллектива.
          Pivot
          1. Микадо Сегодня, 19:14
            Ну там специально обрезали, просто проституток подгоняли, это нормально для мужского коллектива.

            если разваливать предприятия - скоро им и останется только на вывозе чернозема или проституции зарабатывать.
            Микадо
        3. Чёрный Сегодня, 19:16
          Все по плану, следующий этап евроинтеграции ...

          Дело Ляшко живёт и процветает wassat
          Чёрный
        4. DMB_95 Сегодня, 19:52
          Киевской тусовке главное - не ликвидировать ближайший аэропорт в ходе декоммунизации . Надо же будет сваливать как-то .
          DMB_95
      2. Чёрный Сегодня, 20:12
        Автобусный лоукостер зашел в Украину- сегодня заметка была, теперь самолеты-вчерашний день wassat
        Чёрный
    2. PN Сегодня, 18:25
      Да уж действительно, комедия заканчивается, начинается трагедия...
      PN
      1. 210окв Сегодня, 18:33
        Аминь...На труп усопшего мигом слетятся стервятники в виде западных авиаконцернов на дележ добычи..
        Цитата: PN
        Да уж действительно, комедия заканчивается, начинается трагедия...
        210окв
        1. Балу Сегодня, 18:43
          Цитата: 210окв
          Аминь...На труп усопшего мигом слетятся стервятники в виде западных авиаконцернов на дележ добычи..
          Цитата: PN
          Да уж действительно, комедия заканчивается, начинается трагедия...

          В России это проходили в 90-е. Будет очередной базар-рынок.
          Балу
        2. ПростоЯ Сегодня, 18:44
          210окв
          Цитата: 210окв
          На труп усопшего мигом слетятся стервятники в виде западных авиаконцернов на дележ добычи..

          А оно им надо И чё там делить?На металл порежут да и всё
          ПростоЯ
      2. Чёрный Сегодня, 20:06
        Цитата: PN
        Да уж действительно, комедия заканчивается, начинается трагедия...

        это ещё не всё,родина прапорщиков ещё не сказала своё последнее слово. wassat
        Чёрный
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 18:25
      Молодцы! Скоро волна пойдет банкротств ..А я даже и рад! Правильно Захарченко заявил о том что украина дискредитировала себя по всем параметрам и нужно создавать что то другое ..Малороссия !
      Ну хохлы ..Такая мощная страна была после развала СССР ! Все по дешевки распродали , развалили и предали предков .. negative Пора кончать с ними и договариваться бесполезно..!
      ОТДЕЛ
      1. с-т Petrov Сегодня, 18:26
        рад за укроариев

        революция гидности прошла не зря.

        им вообще не нужны производства оружейные. Даешь конверсию

        спустя шесть лет перевезено в Киев


        даже когда Киев станет в составе РФ как и положено ему быть - надеюсь никаких новых производств серьезных там не откроют, да и не перевезут.

        Считаю что такие вещи прощаться не должны. Хлебный завод или завод по переработке картофеля - потолок технологичный



        с-т Petrov
        1. dauria Сегодня, 18:45
          Хлебный завод или завод по переработке картофеля - потолок технологичный


          Тю, в Москве 15 млн ничего серьёзного ( кроме сексуальных услуг ) не делают и живут. И Киев без производств проживёт. Ну, а ради смеха поглядите , сколь стоит квартира в российском каком-нибудь городишке ( пусть та же Пенза ) и сколько в Киеве. Удивитесь, что Киев россиянам сейчас не по карману. Вот вам и "конец хохлам".

          " Безенчук дико огляделся. Действительно. На площади, несмотря на уверения Прусиса, трупы не валялись, люди бодро держались на ногах, и некоторые из них даже смеялись."
          dauria
          1. с-т Petrov Сегодня, 18:47
            Тю, в Москве 15 млн ничего серьёзного ( кроме сексуальных услуг ) не делают и живут.


            Москва самый крупный промышленный центр на территории РФ. Если что.

            Так что вообще не попали. С первой же строки. 15 млн должны где-то работать и это как 2 страны Белоруссии

            Удивитесь, что Киев россиянам сейчас не по карману.


            wassat Москва не по карману Киевлянам - это факт. 2-ку за 10 мульёнов в не шибко прекрасном и панельном доме в самой дали от центра, в районе окраины Востока - Перово - а вы говорите про арийцев, тут местному не светит wassat

            сколь стоит квартира в российском каком-нибудь городишке


            Ну а что Пенза, Сочи, например - стоимость жилья как в Подмосковье в 10 км от МКАДА
            с-т Petrov
            1. dauria Сегодня, 19:16
              15 млн должны где-то работать


              О как Вас зацепило. 14 млн обстирывают, обглаживают, моют , чистят , развлекают и подворовывают крохи с барских столов 1 млн прилепившихся к казне - вот это Москва и есть.
              dauria
          2. avt Сегодня, 19:05
            Цитата: dauria
            Тю, в Москве 15 млн ничего серьёзного ( кроме сексуальных услуг ) не делают и живут

            С подработки на Ленинградке из Москвы вернулся? Верю, только сотрудники сексиндустрии так с апломбом могут заявлять . Занят видать был и времени не было просто узнать что ещё реального осталось, до чего шаловливые ручонки в Москве не дотянулись
            avt
          3. bk316 Сегодня, 19:30
            Тю, в Москве 15 млн ничего серьёзного

            Вы ж вроде претендуете на отношение к IT.
            99% Российского ПО этом Москва.
            90% производства Российских микросхем это Москва.
            Все головные предприятия Роскосмоса это Москва.
            Все ведущие медицинские центры России это Москва.
            Первая пятерка ВУЗов это Москва.

            Может все таки вы не IT а в сфере услуг работаете? Тех самых, которые часто поминаете? wassat
            bk316
      2. 210окв Сегодня, 18:35
        Виталий,давай будем честными..И мы прошли через ЭТО..И великому сожалению наши "прихватизаторы" цветут и пахнут..
        Цитата: ОТДЕЛ
        Молодцы! Скоро волна пойдет банкротств ..А я даже и рад! Правильно Захарченко заявил о том что украина дискредитировала себя по всем параметрам и нужно создавать что то другое ..Малороссия !
        Ну хохлы ..Такая мощная страна была после развала СССР ! Все по дешевки распродали , развалили и предали предков .. negative Пора кончать с ними и договариваться бесполезно..!
        210окв
        1. с-т Petrov Сегодня, 18:41
          И великому сожалению наши "прихватизаторы" цветут и пахнут..




          кто-то умер, кто-то посидел - и вуаля - налоги стали платится и олигархам указали на некоторые аспекты. Властью они конечно наделены - но центр может это легко исправить. И если не исправляет - значит найден консенсус.

          Кремль может приземлить не то что любого, можно на раз два приземлить какую нибудь зарвавшуюся страну и я не про США конечно, но прецеденты есть.

          Отнять - думаю не проблема. Проблема сделать из Газели адекватную машину, как сделал известный всем олигарх.

          Проблема из жигули сделать нормальный автомобиль. А посадить кого то или убрать государству - вообще не беда.

          Убрать иногда даже проще - чем сажать.

          с-т Petrov
          1. 210окв Сегодня, 19:02
            Я частично с Вами соглашусь..Да.Кремль приземлит любого кто посмеет претендовать на власть.Но если прихватизаторы поддерживают власть.то им ничего не грозит.Чубайс-наглядный пример..
            Цитата: с-т Petrov
            И великому сожалению наши "прихватизаторы" цветут и пахнут..


            кто-то умер, кто-то посидел - и вуаля - налоги стали платится и олигархам указали на некоторые аспекты. Властью они конечно наделены - но центр может это легко исправить. И если не исправляет - значит найден консенсус.
            Кремль может приземлить не то что любого, можно на раз два приземлить какую нибудь зарвавшуюся страну и я не про США конечно, но прецеденты есть.
            Отнять - думаю не проблема. Проблема сделать из Газели адекватную машину, как сделал известный всем олигарх.
            Проблема из жигули сделать нормальный автомобиль. А посадить кого то или убрать государству - вообще не беда.
            Убрать иногда даже проще - чем сажать.
            210окв
          2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:28
            Цитата: с-т Petrov
            кто-то умер, кто-то посидел - и вуаля - налоги стали платится и олигархам указали на некоторые аспекты. Властью они конечно наделены - но центр может это легко исправить. И если не исправляет - значит найден консенсус.
            Кремль может приземлить не то что любого, можно на раз два приземлить какую нибудь зарвавшуюся страну и я не про США конечно, но прецеденты есть.

            Отличный коммент Петров! good И добавить нечего...После этого всего и заработала машина возрождения России..! Кровососов много скрытных осталось , но все же...Не спроста вой такой поднялся против Путина и России и всего русского..Ничего, прорвемся и в этот раз! (мы еще ходора обратно выдерним на зону, там его заждались уже..)))
            ОТДЕЛ
        2. bk316 Сегодня, 19:34
          И мы прошли через ЭТО

          Мы прошли и выжили, они прошли и умерли.
          404 труп, просто еще шевелится. Конвульсии понимаешь.

          А я надеюсь, что мы не просто прошли а стали умнее, хотя конечно иногда сомневаешься .....
          bk316
          1. 210окв Сегодня, 20:09
            Опять же,давайте по честному.Ну не умерли..И будут существовать так как и раньше..В мире существуют государства в более тяжелой ситуации скажем так..Возьмем ту же Африку..А Украину всегда поддержат..Правда постоянно в позе "КУ" надо находится,но это дело наживное.
            Цитата: bk316
            И мы прошли через ЭТО

            Мы прошли и выжили, они прошли и умерли.
            404 труп, просто еще шевелится. Конвульсии понимаешь.
            А я надеюсь, что мы не просто прошли а стали умнее, хотя конечно иногда сомневаешься .....
            210окв
      3. Ныробский Сегодня, 18:49
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ну хохлы ..Такая мощная страна была после развала СССР ! Все по дешевки распродали , развалили и предали

        Опустошив свою кормушку, они теперь ломятся в Европу, что бы проделать то же самое....Растащат ЕС, ломанутся в Африку, бананы тырить...
        Ныробский
    4. Mavrikiy Сегодня, 18:50
      Цитата: KRIK33
      Финита ля комедия...

      1. Пока занавес не опущен...
      2. Вы пропустили 1200 объектов. И это не пенензы, это... голова закружилась.
      3. Третий петух не прокукарекал.
      Mavrikiy
    5. sgazeev Сегодня, 18:56
      Цитата: KRIK33
      Финита ля комедия...

      drinks Всем сидеть! Картина маслом. lol
      sgazeev
    6. Комментарий был удален.
    7. сибиралт Сегодня, 19:50
      Таки, они и ЗАЗ за копейки продали. Похоже, на месте завода будет торгово - развлекательный центр для безработных bully
      сибиралт
  2. ramzes1776 Сегодня, 18:17
    Ликвидация проекта "украина" продолжается.
    ramzes1776
    1. warriordima Сегодня, 18:34
      Чем породили,тем и убивают,или за что боролись,на то и напоролись.,.но вообще то жалко,ведь дербанят наше общее,наши общие враги.
      warriordima
    2. Mavrikiy Сегодня, 18:47
      Цитата: ramzes1776
      Ликвидация проекта "украина" продолжается.

      Вас неправильно проинформировали. Поступают бобосы на развитие проекта.
      Mavrikiy
  3. Grenader Сегодня, 18:20
    Аплодирую стоя! Угробить концерн выпускающий лучшие транспортники в мире, которые выполняют уникальные перевозки, надо быть абсолютным идиотом. Так держать ухлопы , вперед в цеевропейское будущее, в качестве тупого мяса!
    Grenader
    1. Подрезчик Сегодня, 18:25
      Распиливают и растаскивают то, что отцы и деды годами создавали!!! В "Боинге" и проч. сейчас открывают шампанское...НЕДОУМКИ!!! am
      Подрезчик
      1. Джедай Сегодня, 18:29
        Цитата: Подрезчик
        В "Боинге" и проч. сейчас открывают шампанское...

        А чинуши в Укропии прикидывают куда свои 30 серебренников потратить... Что следующее Западу "сольют"?
        Джедай
        1. Подрезчик Сегодня, 18:36
          Цитата: Джедай
          Цитата: Подрезчик
          В "Боинге" и проч. сейчас открывают шампанское...

          А чинуши в Укропии прикидывают куда свои 30 серебренников потратить... Что следующее Западу "сольют"?

          Не знаю, Максим hi , осталось наверное землю...до самого порога!!! Иуды!
          Подрезчик
          1. Джедай Сегодня, 18:38
            Александр hi Вы забываете про воздух.
            Цитата: Подрезчик
            Иуды!

            Это уже давно стало аксиомой.
            Джедай
      2. Белорус Сегодня, 18:53
        "Антонов", при всем уважении к легендарному конструктору, уже давно не конкурент "Боингам", "Эйрбасу" и прочим китайцам/бразильцам. Да и российский авиапром в области гражданской/транспортной авиации - тоже давно не конкурент.
        А шампанское каждый вечер открывают олигархи.
        Белорус
        1. avt Сегодня, 19:08
          Цитата: Белорус
          "Антонов", при всем уважении к легендарному конструктору, уже давно не конкурент "Боингам", "Эйрбасу" и прочим китайцам/бразильцам.

          Был бы
          Цитата: Белорус
          не конкурент

          То не топили бы так Ан-70 , который по кооперации хотели под маркой Ан-7Х НЕМЦЫ выпускать. А продавили Аэроавтобус№400 , который не то что не дотянули заявленные ТТХ- просто до ума довести не могут.
          avt
    2. Pirogov Сегодня, 18:26
      Цитата: Grenader
      Аплодирую стоя! Угробить концерн выпускающий лучшие транспортники в мире, которые выполняют уникальные перевозки, надо быть абсолютным идиотом. Так держать ухлопы , вперед в цеевропейское будущее, в качестве тупого мяса!

      Очень чётко выполняют ,обязанности перед ЕС ,там сказали видят Украину аграрной ,вот упоротые и выслуживаются.
      Pirogov
      1. Masya Masya Сегодня, 18:36
        Цитата: Pirogov
        Очень чётко выполняют ,обязанности перед ЕС ,там сказали видят Украину аграрной

        рожденный ползать- летать не может...
        Masya Masya
        1. Ныробский Сегодня, 19:03
          Цитата: Masya Masya
          Цитата: Pirogov
          Очень чётко выполняют ,обязанности перед ЕС ,там сказали видят Украину аграрной

          рожденный ползать- летать не может...

          Поэтому никому и не удаётся поставить их на колени, т.к.они предпочитают лежать под США и ЕС.
          Ныробский
    3. avt Сегодня, 18:27
      Цитата: Grenader
      Аплодирую стоя! Угробить концерн выпускающий лучшие транспортники в мире, которые выполняют уникальные перевозки, надо быть абсолютным идиотом.

      Ваши аплодисменты сейчас перейдут в овации .
      Трофим Чистяков6 минут назад
      Не очень хорошая информация.Правда ли?
      В уезде Пучэн (Вэйнань, провинция Шэньси) на территории площадью 124 квадратных километра завершается строительство Современного открытого производственного района Луянху, где будут жить и работать две тысячи сотрудников украинского КБ "Антонов" с членами семей.
      Сейчас приоритетным проектом является выпуск сверхтяжелых транспортных Ан-225 "Мрия", которые позволят осуществлять переброску до 1500 военнослужащих НОАК в любую точку КНР.
      Второй проект - формирование производственной линии Ан-124-100. По замыслу китайских стратегов Ан-124-100 "Руслан" заполнит пустующую нишу тяжелых транспортных самолетов, а также может серьезно потеснить российские Ил-76, которые в основном поставляются китайской стороне после ремонта.
      Украинский Ан-70 станет заменой китайском "Юнь-30".
      Кроме вышеуказанных самолетов, китайские специалисты планируют в сотрудничестве с украинскими партнерами наладить производство Ан-70, Ан-74, Ан-132, Ан-158, Ан-178, но на территории Китая.
      И это вообще то не шутка , а вполне себе реальность , они и с ,,Сичём" работают и наших тоже прощупывают. Вот так - свою школу никак создать не могут - покупают то что Руина на помойку выкинула.
      avt
      1. bk316 Сегодня, 19:37
        Вот так - свою школу никак создать не могут - покупают то что Руина на помойку выкинула.

        Ну и молодцы это и есть здоровый реализм.
        А не то что "давайте сделаем авианосец, а то МРК как-то некузяво"......
        bk316
    4. Mavrikiy Сегодня, 18:45
      Да ще. Можно хлопать стоя, можно плакать лежа. Да ЭТО ВСЕ МОЕ!
      Да, Айтматов был мудрец и его "Белый пароход", это зеркало манкуртов. Убогих и бедных людей.
      Ума много не нужно, что бы понять, кто может аплодировать. Манкурты.
      Мои, мои, мои....эти заводы. Моя страна их строила, СССР, хоть и оказались они Украине.
      Где этот русофил "Особое мнение" и где его мнение по поводу аплодисментов?
      Mavrikiy
    5. ПростоЯ Сегодня, 18:47
      Grenader
      Цитата: Grenader
      Аплодирую стоя! Угробить концерн выпускающий лучшие транспортники в мире

      Извините ,это всё при коммуняках было
      ПростоЯ
      1. Белорус Сегодня, 18:53
        "Коммуняках"!? Валерия Ильинична, вы ли это?
        Белорус
    6. Балу Сегодня, 18:50
      Цитата: Grenader
      Аплодирую стоя! Угробить концерн выпускающий лучшие транспортники в мире, которые выполняют уникальные перевозки, надо быть абсолютным идиотом. Так держать ухлопы , вперед в цеевропейское будущее, в качестве тупого мяса!


      Да разве в украинцах дело, для того бандерлогов растили и пестовали фашингтонские макаки, чтобы уничтожить государство на границе с Россией и сделать из украинцев пушечное сало. Кто понял, ушел в Россию и ЛДР, остальные не могут или на что-то надеятся. Даже самые упоротые бандерлоги типа Березы и Савченко что-то начали подозревать и надеются сместить Поросенко.
      Жаль детишек и стариков. hi
      Балу
  4. Alex20042004 Сегодня, 18:21
    Очередной распил советского наследия, доставшегося укропам в нахаляву.
    Alex20042004
    1. Sewer Krainiy Сегодня, 18:42
      Я бы так сказал: на халяву все досталось украинским (и российским) младшим научным сотрудникам и т.д. Необходимо отличать народ от приватизаторов. Так что, насчет укропов - согласен, насчет украинцев - нет. На Украине все строил украинский (советский) народ, и на халяву ему ничего не досталось, все построено своими руками (и руками всех народов СССР). Ну, и, правители уходят - народ остается, а нашим народам жить, да жить в, мире и дружбе. Прошу некоторых горячих товарищей (это к слову, не Алексу) учитывать в своих комментариях. Троллей это не касается, им хоть кол на голове теши...
      Sewer Krainiy
  5. Alex20042004 Сегодня, 18:23
    И ещё. Мне вот эта фотография больше всего нравиться:
    Alex20042004
  6. Комментарий был удален.
  7. AtenON Сегодня, 18:24
    Вот это" ДБ" ©!!!
    AtenON
  8. Комментарий был удален.
  9. Хагакурэ Сегодня, 18:25
    Как сказал однажды ВВП- удивительные иди.ты !!
    Хагакурэ
  10. Басарев Сегодня, 18:26
    Полагаю, самые умные из антоновцев предвидели это и заблаговременно перебрались в Россию. Без спецов Антонов - лишь кучка строений, лишь имя на бумаге. В смысле, ликвидация его не повлечёт особых последствий, если спецы успели убраться.
    Басарев
    1. Белорус Сегодня, 18:46
      Вот прямо-таки все в Россию!
      А что на Западе и на Востоке работы нету? Или горстку Ил-76-х в России до бесконечности обслуживать/ремонтировать.
      Белорус
  11. Mavrikiy Сегодня, 18:26
    Саломоново решение.
    1. Более 1000 объектов, это сколько же.... и сегодня.
    2. Конкурент аэробесов под нож, может оценят, а?
    3. России не достанется! уже никогда. Архиры сожгут, стапеля порежут.
    4. А Руина еще недельку пивка попьет.
    А шо гарным хлобцам еще надо? Не дом же свой отстраивать.
    Mavrikiy
  12. ПРАВОкатор Сегодня, 18:29
    Теперь нужно успеть всех инженеров перехватить....пока они клубнику не уехали собирать.....Своих растить долго и дорого....
    ПРАВОкатор
  13. Neputin Сегодня, 18:30
    Нашим рептилоидам в правительстве и госдуме необходимо в кратчайшие сроки разработать и принять решение о возрождении КБ "Антонов" на территории РФ как советского наследия, внешней разведке и ГРУ приложить максимум усилий по изъятию технической документации из Украины (при их бардаке я думаю это вполне возможно), той же разведке выходить на ведущих инженеров и конструкторов бывшего Антонова и перекупать их переманивая на территорию РФ. Будет много потрачено денег, но дело того стоит. Это какую спец операцию можно провернуть, - аж дух захватывает!
    Neputin
    1. cariperpaint Сегодня, 18:47
      да фиг они бренд отдадут. утопический сценарий
      cariperpaint
  14. ded100 Сегодня, 18:35
    Вперд хохлы в средневековье! wassat
    ded100
  15. Николай Болотников_2 Сегодня, 18:36
    Народ забыл, что тоже самое было в 90х в России когда пилили бомбардировщики и рушили заводы, у нас в городе до сих пор 6 заводов в руинах стоят. Так что боль украины, это наша боль, ведь разрушение украины, это разрушение и уничтожение потенциального нашего союзника. Путинская же власть предателей молча набоюдает за тем как идет геноцид русского народа на украине.
    Николай Болотников_2
    1. cariperpaint Сегодня, 18:46
      ага. давайте им войну обьявим. и бахнем. хватит уже а?
      cariperpaint
    2. Multicast Сегодня, 19:07
      Во всем СНГ было плохо с 90 годов. Не нужно рассказывать, что только России плохо жилось. Но прошу заметить с 2000 годов в России начался рост пусть нефтяной и газовый но рост. В Украине же как просирали с 90 годах так прострают все и по сей день. Если присмотреться внимательно то Россия пыталась поддерживать Украину все эти 25 лет и почти во всех секторах экономики, а в итоге получила 2 революции и полную вакханалию в рядах правящей элиты. Нельзя кусать руку, которая тебя кормит - итог плачевен. Долг Украины 60 млрд баксов, а годовой бюджет 80 млрд. баксов, а когда то был свыше 200 млрд. Вот тебе и весь расклад к Ванге ходить даже не нада - взгляни на цифры и шары на лоб полезут, до какой бедноты довели народ.
      Multicast
    3. bk316 Сегодня, 19:43
      Путинская же власть

      Путинская же власть прекратила бардак 90-x и запустила производства. Только благодаря ей мы сейчас смотрим на 404 и говорим у нас тоже самое было. БЫЛО А НЕ ЕСТЬ КАРЛ!
      Ну а железной руки конечно хочется, чтоб таких как вы к ногтю.
      bk316
  16. мичман Сегодня, 18:36
    Я уже читателям "ВО" докладывал, что подчиненные мне 19 предприятий на территории Украины давно ликвидированы (6 ГУ Минрадиопрома СССР). Стоимость основных фондов их 435 млрд.дол.США. Трудилось там 90 тыс. специалистов. Все это создавали русские и готовили кадры тоже. Гордитесь меченый и Алкаш. Честь имею.
    мичман
    1. Multicast Сегодня, 19:10
      Блин какая силища была! И взять все так просрать.
      Multicast
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:35
      Цитата: мичман
      Я уже читателям "ВО" докладывал, что подчиненные мне 19 предприятий на территории Украины давно ликвидированы (6 ГУ Минрадиопрома СССР). Стоимость основных фондов их 435 млрд.дол.США. Трудилось там 90 тыс. специалистов. Все это создавали русские и готовили кадры тоже. Гордитесь меченый и Алкаш. Честь имею.

      Обидно конечно, но может все и к лучшему, спецы то никуда не делись (часть в России все же осела и работают неплохо..) Сейчас ситуация , как в 41-ом эвакуация целых заводов и спецов в глубь России...В будущем Украина будет с\х регионом ! Риск очень большой , что опять предадут и разграбят... hi
      ОТДЕЛ
  17. cariperpaint Сегодня, 18:45
    ну давайте без эмоций. по факту они просто ликвидируют юрлицо. что будет дальше это много вариантов. от продажи бренда то появления частной компании.
    cariperpaint
  18. Laksamana Besar Сегодня, 18:47
    Далее видимо, все "Ан" станут "Укроп". "Повезло" Олегу Константиновичу, не дожил до этих дней.

    ...власти планируют ликвидировать ...Музей морского флота Украины...

    Правильно, зачем музей того, чего нет. Только жалко что фонды разворуют.
    Laksamana Besar
  19. Hog Сегодня, 18:51
    Хорошо, что Антонов не дожил до этого.
    Hog
  20. ПРАВОкатор Сегодня, 18:52
    Цитата: cariperpaint
    ну давайте без эмоций. по факту они просто ликвидируют юрлицо. что будет дальше это много вариантов. от продажи бренда то появления частной компании.

    Бренд без специалистов просто наклейка.А выжить такому конкуренту просто не дадут.
    ПРАВОкатор
  21. максим1987 Сегодня, 18:54
    Цитата: 210окв
    Аминь...На труп усопшего мигом слетятся стервятники в виде западных авиаконцернов на дележ добычи..
    Цитата: PN
    Да уж действительно, комедия заканчивается, начинается трагедия...


    тут на сайте сегодня была статья о том что в КНР строится новый завод и жилье для бывших "антоновцев"
    максим1987
  22. Sewer Krainiy Сегодня, 19:20
    А еще раньше были загублены в Николаеве Черноморской судостроительный завод, где был построен первый авианосец "Киев" и другие корабли этого проекта (по тем временам "Минск", "Тбилиси"), 61 Коммунара (построены БПК "Николаев", "Очаков", проходили капремонт корабли), ЮТЗ (Южный турбинный завод, выпускающий турбины для кораблей).... Это тоже многого стоит.
    Кстати, всех моряков с наступающим Днем ВМФ!!! Добра всем. Этот день один для всех моряков республик СССР!!!!
    Sewer Krainiy
  23. Горный стрелок Сегодня, 19:34
    Ломать научились лихо... А строить?
    Горный стрелок
  24. полный ноль Сегодня, 19:34
    Б.а.р.а.н.ы (нет слов)
    полный ноль
  25. Чёрный Полковник Сегодня, 19:42
    А не проще ли ликвидировать само государство "Украина"?
    Чёрный Полковник
  26. Bf109e7 Сегодня, 19:53
    Вот переработают европа и америка укранину в польшу, где все ненавидят русских, так сразу возьмутся за смоленскую, брянскую области, краснодарский край и так. далее... Нет случится это не сейчас, а лет так через 40 -50 или даже больше. Ясно виден вектор на уничтожение славян как народа и этноса. Вопрос изменят ли славяне этот вектор в западном направлении. Когда будут перерабатывать и возвращать свои земли и людей. Украину, Польшу, Прибалтику, Западных славян, Чехию, Словакию и другие Черногорские государства. Или не смогут и погибнут по отдельности, потеряв свою идентичность.
    Bf109e7
  27. serg2.72 Сегодня, 19:57
    Цитата: bk316
    Тю, в Москве 15 млн ничего серьёзного

    Вы ж вроде претендуете на отношение к IT.
    99% Российского ПО этом Москва.
    90% производства Российских микросхем это Москва.
    Все головные предприятия Роскосмоса это Москва.
    Все ведущие медицинские центры России это Москва.
    Первая пятерка ВУЗов это Москва.
    Может все таки вы не IT а в сфере услуг работаете? Тех самых, которые часто поминаете? wassat

    И сколько процентов от всего этого в бюджете? Живут за счёт Сибири, да ещё все региональные предприятия скупили шальными деньгами своими.
    Микросхемы они делают, не смешите, всю ту дрянь скопированную в Зеленограде очень сложно научить работать, намного проще купить аналог- импорт и никаких проблем с работой устройств.
    serg2.72
    1. bk316 Сегодня, 20:14
      И сколько процентов от всего этого в бюджете?

      Что значит сколько процентов этого сколько полагается столько и процентов, Москва регион-донор.
      дрянь скопированную в Зеленограде очень сложно научить работать, намного проще купить аналог- импорт и никаких проблем с работой устройств.

      Вы простите какое отношение к электронной промышленности имеете? Или просто балабол?
      А так да купить проще, да и нефть проще купить у саудитов, чего ее добывать.
      От таких как вы до кастрюлеголовых один шаг.
      bk316
  28. Ментат Сегодня, 19:58
    Авиационное опытно-конструкторское бюро, которым руководил Олег Антонов, было создано в 1946 году на Новосибирском авиационном заводе, спустя шесть лет перевезено в Киев, где его перепрофилировали под строительство самолетов семейства Ан, как пассажирских, так и транспортных.
    В состав госконцерна "Антонов" входили ГП "Антонов", Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Завод 410 Гражданской Авиации. В настоящее время все компании входят также в состав госконцерна "Укроборонпром".

    Подарили региону высокотехнологичное производтство, но с нынешним «правительством» и безволием народа постепенно всё это превращается в Угандасборпром. Статус банановой республики не за горами.
    Ментат
  29. Арамеев Сегодня, 20:06
    Государственный авиастроительный концерн "Антонов" ликвидирован по решению правительства Украины,

    если уж что ликвидировать, то само правительство ....этой самой укрАины. чё та зажились оне ИМХО
    Арамеев
  30. Sewer Krainiy Сегодня, 20:07
    Цитата: serg2.72
    Микросхемы они делают, не смешите, всю ту дрянь скопированную в Зеленограде очень сложно научить работать, намного проще купить аналог- импорт и никаких проблем с работой устройств.

    До часа "Ч". Какие там закладки...?
    Sewer Krainiy
    1. bk316 Сегодня, 20:18
      До часа "Ч". Какие там закладки...?

      Да что Вы ему пишете, он же ее УЧИТ РАБОТАТЬ (наверное шепчет по ночам под одеялом ну давай работай милая ).
      Эксперды блин развелись. Дети ЕГЭ.
      bk316
  31. unignm Сегодня, 20:09
    после нас хоть потоп.
    ну или щоб маскалям не досталось.
    unignm
  32. gm9019 Сегодня, 20:15
    Цитата: Multicast
    Блин какая силища была! И взять все так просрать.

    мои отец и мать работали на ВНИИ Трансмаше всю жизнь (отец начинал на ЧТЗ, потом Кировский завод, потом ВНИИ Трансмаш). Танки они делали и любили их, и знали. Так вот это могучее огромное предприятие, где был и полигон для испытаний с горками, рвами, прудами, и цеха, и инженеры, и свой сад.. много чего. Даже мама ездила на танке пару раз)))
    Сейчас это всё - в руинах!!! Никого, пустые коридоры, разбитые окна - невозможно без слёз смотреть. И это - у нас, а не на Украине!
    А как они гордились, с каким интересом смотрели парад каждый раз - это были праздник и веселье и обсуждение всяких новшеств, и критика.
    Наверное я потому и хожу на ВО, что осталось во мне с самого детства это уважение к оборонке, к военным..
    gm9019
Картина дня