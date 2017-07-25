СовФед: Назрела необходимость модернизации инфрактрустуры военных городков

Необходимость модернизации инфраструктуры пунктов базирования флота актуальна не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в целом в ВМФ. Так, посещение Комитетом СФ по обороне и безопасности Балтийского флота, его пунктов базирования – Балтийска, Кронштадта; Черноморского флота, его мест базирования – Керчи, Балаклавы, Феодосии, Черноморского; Тихоокеанского флота, его пункта базирования – Владивостока; Северного флота, его мест базирования – Гаджиево, Видяево, Североморска; Каспийской флотилии, ее пунктов базирования – Каспийска, Астрахани и Махачкалы показало необходимость скорейшего решения вопросов развития инфраструктуры. Из боевых походов наши военные моряки должны возвращаться в города с хорошими дорогами, светлыми школами и детскими садами, в уютные теплые квартиры

В ходе работы 418-го пленарного заседания Совета Федерации сенатор от Республики Крым, председатель подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству Комитета СФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди обратилась к верхней палате Федерального Собрания России с предложением о необходимости модернизации инфраструктуры военных городков, сообщает специально для "Военного обозрения" пресс-служба представителя в СФ ФС РФ от Республики Крым О.Ф. КовитидиСогласно сообщения, в рамках визита членов Комитета СФ по обороне и безопасности в Калининградскую область состоялось выездное заседание, посвященное нормативно-правовому обеспечению военной безопасности в Северо-Западном федеральном округе. С большим воодушевлением моряки-балтийцы восприняли Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года».В ходе выездного заседания установлено, что особого внимания требуют пункты базирования флотов России. В частности в пункте базирования Балтийского флота – городе Балтийске разбитые дороги, разбитый Клуб моряков. В городе нет природного газа. МО возводятся жилые дома для военных моряков, монтируются газгольдеры, однако сжиженный газ опасен, к тому же он дороже природного газа, да и оплата за пользование сжиженным газом дороже, следовательно возрастут коммунальные платежи для военнослужащих.Несомненно, Правительством Российской Федерации, Министерством обороны многое делается для укрепления обороноспособности страны, что непосредственно связано с решением министерством вопросов технического перевооружения армии, увеличено денежное довольствие военнослужащих. В РФ сформированы новая армия и сильный флот. Однако без модернизации инфраструктуры всех поставленных задач не решить.Сенатор заявила, что необходимо выработать Перечень мер по укреплению инфраструктуры указанных территорий, в котором те города, которые входят в систему ЗАТО, могут защитить инфраструктурные проекты в Минфине и в МО, учитывая, что схема поддержки городов ЗАТО уже отработана, при этом часть проектов может пойти по линии Газпрома, какие-то – по линии федеральных программ. Очевидно, что все эти проекты должны решаться на условиях софинансирования с миниципалитетами, регионами и Федерацией.– подчеркнула Ольга Ковитиди.Председателем СФ Валентиной Матвиенко поддержано предложение сенатора и дано протокольное поручение Комитету СФ по обороне и безопасности рассмотреть вопрос улучшения инфраструктуры военных городков.