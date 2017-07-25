20:19 25 июля

СовФед: Назрела необходимость модернизации инфрактрустуры военных городков

В ходе работы 418-го пленарного заседания Совета Федерации сенатор от Республики Крым, председатель подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству Комитета СФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди обратилась к верхней палате Федерального Собрания России с предложением о необходимости модернизации инфраструктуры военных городков, сообщает специально для "Военного обозрения" пресс-служба представителя в СФ ФС РФ от Республики Крым О.Ф. Ковитиди

Согласно сообщения, в рамках визита членов Комитета СФ по обороне и безопасности в Калининградскую область состоялось выездное заседание, посвященное нормативно-правовому обеспечению военной безопасности в Северо-Западном федеральном округе. С большим воодушевлением моряки-балтийцы восприняли Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года».

СовФед: Назрела необходимость модернизации инфрактрустуры военных городков



В ходе выездного заседания установлено, что особого внимания требуют пункты базирования флотов России. В частности в пункте базирования Балтийского флота – городе Балтийске разбитые дороги, разбитый Клуб моряков. В городе нет природного газа. МО возводятся жилые дома для военных моряков, монтируются газгольдеры, однако сжиженный газ опасен, к тому же он дороже природного газа, да и оплата за пользование сжиженным газом дороже, следовательно возрастут коммунальные платежи для военнослужащих.

Несомненно, Правительством Российской Федерации, Министерством обороны многое делается для укрепления обороноспособности страны, что непосредственно связано с решением министерством вопросов технического перевооружения армии, увеличено денежное довольствие военнослужащих. В РФ сформированы новая армия и сильный флот. Однако без модернизации инфраструктуры всех поставленных задач не решить.

Сенатор заявила, что необходимо выработать Перечень мер по укреплению инфраструктуры указанных территорий, в котором те города, которые входят в систему ЗАТО, могут защитить инфраструктурные проекты в Минфине и в МО, учитывая, что схема поддержки городов ЗАТО уже отработана, при этом часть проектов может пойти по линии Газпрома, какие-то – по линии федеральных программ. Очевидно, что все эти проекты должны решаться на условиях софинансирования с миниципалитетами, регионами и Федерацией.

Необходимость модернизации инфраструктуры пунктов базирования флота актуальна не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в целом в ВМФ. Так, посещение Комитетом СФ по обороне и безопасности Балтийского флота, его пунктов базирования – Балтийска, Кронштадта; Черноморского флота, его мест базирования – Керчи, Балаклавы, Феодосии, Черноморского; Тихоокеанского флота, его пункта базирования – Владивостока; Северного флота, его мест базирования – Гаджиево, Видяево, Североморска; Каспийской флотилии, ее пунктов базирования – Каспийска, Астрахани и Махачкалы показало необходимость скорейшего решения вопросов развития инфраструктуры. Из боевых походов наши военные моряки должны возвращаться в города с хорошими дорогами, светлыми школами и детскими садами, в уютные теплые квартиры
– подчеркнула Ольга Ковитиди.

Председателем СФ Валентиной Матвиенко поддержано предложение сенатора и дано протокольное поручение Комитету СФ по обороне и безопасности рассмотреть вопрос улучшения инфраструктуры военных городков.

Использованы фотографии: http://repeatme.ru/novosti/201707/
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Комментарии 14

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 19:22
    Разошлась последнее время Ольга-может,кто-то ей сказал,что Президент её в приемницы Шойгу присматривает...Вот и старается-то безопасность северо-запада укрепит,то городки военные подлатает...
    Алексей7777777
    1. Монос Сегодня, 19:30
      А что, в Балаклаве опять подводные лодки базируются? А так-то инициатива правильная, человек должен не только чувствовать, но и знать, что защищает.
      Монос
      1. Джедай Сегодня, 19:40
        Цитата: Монос
        человек должен не только чувствовать, но и знать, что защищает.

        Я бы даже сказал : без надёжного тыла нет полноценной боевой единицы. hi
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 20:15
          Привет Макс.
          Тут какое дело. Что-то они из Крыма все Остервенелые повыскакивали. Что она, что Поклонская. Тут варианта два: либо показуха, либо засланные голубушки. Откуда такая воинственность???
          Logall
          1. cniza Сегодня, 20:19
            Политика тонкая вещь и показуха тоже бывает нужна...
            cniza
      2. Mystery12345 Сегодня, 19:40
        СовФед: Назрела необходимость модернизации инфрактрустуры военных городков
        Ковитиди не на шутку разошлась.. может и вправду в Балтийске дороги построят? да вообще...в стране! winked
        Mystery12345
      3. seregatara1969 Сегодня, 19:56
        военные городки для военных -а то по тревоге полдня собирать воинов приходится
        seregatara1969
        1. Лопатов Сегодня, 20:07
          Именно. Как по мне- проще новые построить, с нуля. Старые- передать на баланс гражданским.

          Дабы всё было рядом, воинская часть, ДОСы, парк и полигон. И ни одного гражданского, включая военных пенсионеров.
          Лопатов
    2. сибиралт Сегодня, 19:42
      Севастополь - отдельный регион России. Там и власть своеобразная с учетом его специфики. А состояние инфраструктуры, прежде всего, зависит от МО РФ. С него и спрос.
      сибиралт
      1. KUOLEMA Сегодня, 20:04
        Вот же охальники в городе нет газа wassat а кто это сделал? спросил Людвиг Аристархович
        KUOLEMA
  2. Беляш Сегодня, 19:29
    Незнакомое лицо.
    Беляш
    1. Mystery12345 Сегодня, 19:41
      Цитата: Беляш
      Незнакомое лицо.

      да как же...вчерась была тут... yes
      Mystery12345
    2. 210окв Сегодня, 20:13
      Лет восемнадцать назад нечто подобное говорили про ВВП... yes
      Цитата: Беляш
      Незнакомое лицо.
      210окв
      1. Logall Сегодня, 20:18
        Цитата: 210окв
        Лет восемнадцать назад нечто подобное говорили про ВВП... yes
        Цитата: Беляш
        Незнакомое лицо.

        ВВП? А что это? Внутренний валовый продукт!!!
        Logall
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