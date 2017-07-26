14:34 26 июля

Минобороны России запустило интерактивное приложение о кораблях и авиации, участвующих в главном военно-морском параде

Минобороны России запустило сайт специального проекта с детальными интерактивными обзорами кораблей и самолетов, которые примут участие в первом главном военно-морском параде.

В рамках историко-познавательного интерактивного раздела navyparade.mil.ru военное ведомство России опубликовало онлайн-приложение о порядке прохождения боевых кораблей ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте в ходе главного военно-морского парада, об их основных тактико-технических характеристиках и системах вооружения, которыми они оснащены. Для удобства пользователей элементы оснащения каждого корабля подсвечиваются на специально созданных виртуальных моделях.

Минобороны России запустило интерактивное приложение о кораблях и авиации, участвующих в главном военно-морском параде



В приложении также доступна инфографика с обзорами самолетов и вертолетов авиации ВМФ, задействованных в параде, включающая их основные тактико-технические характеристики.

Помимо этого, на сайте navyparade.mil.ru начал работу обширный исторический раздел , посвященный биографиям знаменитых русских мореплавателей и флотоводцев, первым российским парусным кораблям, изменениям в форме одежды русских моряков и описанию морских сражений, значимых для судьбы страны.

Главное меню исторической части представлено в виде виртуальной кают-компании, элементы интерьера которой позволяют перемещаться между представленными тематическими рубриками.

Одна из них расскажет об истоках традиции военно-морских парадов, о первых флотских праздниках с участием боевых кораблей и о событиях, к которым они были приурочены. Другая представляет собой интерактивный онлайн-словарь морских терминов, стилизованный под старую печатную машинку.

Ранее в рамках проекта по случаю главного военно-морского парада Минобороны России опубликовало рубрику с уникальными экспонатами из фонда Центрального военно-морского музея и документами из архива Военно-исторической библиотеки Генштаба ВС РФ. В числе них оказались страницы из первого военно-морского устава Петра I с толкованием на современном русском языке.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 11

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  1. DEZINTO Сегодня, 11:03
    Спасибо. Красиво. Надо бы что-нибудь распечатать на стену. good
    DEZINTO
    1. Самаритянин Сегодня, 11:12
      Ага, вот понравилось, всё чётко и по делу:
      Самаритянин
  2. Самаритянин Сегодня, 11:03
    Вот что-что, а парады мы проводить умеем...
    Я в субботу с семьёй в Кронштадте!
    Самаритянин
    1. 210окв Сегодня, 11:10
      Ну давайте уж честно скажем,что не только парадами живет Армия..И не только их мы проводить умеем.Хотя инициатива и приложение дельное.
      Цитата: Самаритянин
      Вот что-что, а парады мы проводить умеем...
      Я в субботу с семьёй в Кронштадте!
      210окв
    2. san4es Сегодня, 11:31
      Цитата: Самаритянин

      Я в субботу с семьёй в Кронштадте!

      ...А пришлите открытку fellow wink
      san4es
      1. Самаритянин Сегодня, 14:12
        Цитата: san4es
        Цитата: Самаритянин

        Я в субботу с семьёй в Кронштадте!

        ...А пришлите открытку fellow wink

        Само собой! drinks
        Самаритянин
  3. Беляш Сегодня, 11:04
    У меня открывается в уменьшенном размере(
    Беляш
    1. Самаритянин Сегодня, 11:16
      Цитата: Беляш
      У меня открывается в уменьшенном размере(


      Это санкции laughing
      У меня нормально и красиво!
      Самаритянин
      1. pjastolov Сегодня, 11:27
        Это санкции
        точно санкции - все открывается good
        pjastolov
      2. Беляш Сегодня, 12:50
        У меня Хромб последней модели , странно.
        Беляш
  4. sabakina Сегодня, 11:50
    Надо бы ещё интерактивную карту нахождения кораблей супостата в Балтике. В случае угрозы с их стороны параду закидаем диванами.
    sabakina
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