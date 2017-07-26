Минобороны России запустило интерактивное приложение о кораблях и авиации, участвующих в главном военно-морском параде
Минобороны России запустило сайт специального проекта с детальными интерактивными обзорами кораблей и самолетов, которые примут участие в первом главном военно-морском параде.
В рамках историко-познавательного интерактивного раздела navyparade.mil.ru военное ведомство России опубликовало онлайн-приложение о порядке прохождения боевых кораблей ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте в ходе главного военно-морского парада, об их основных тактико-технических характеристиках и системах вооружения, которыми они оснащены. Для удобства пользователей элементы оснащения каждого корабля подсвечиваются на специально созданных виртуальных моделях.
В приложении также доступна инфографика с обзорами самолетов и вертолетов авиации ВМФ, задействованных в параде, включающая их основные тактико-технические характеристики.
Помимо этого, на сайте navyparade.mil.ru начал работу обширный исторический раздел , посвященный биографиям знаменитых русских мореплавателей и флотоводцев, первым российским парусным кораблям, изменениям в форме одежды русских моряков и описанию морских сражений, значимых для судьбы страны.
Главное меню исторической части представлено в виде виртуальной кают-компании, элементы интерьера которой позволяют перемещаться между представленными тематическими рубриками.
Одна из них расскажет об истоках традиции военно-морских парадов, о первых флотских праздниках с участием боевых кораблей и о событиях, к которым они были приурочены. Другая представляет собой интерактивный онлайн-словарь морских терминов, стилизованный под старую печатную машинку.
Ранее в рамках проекта по случаю главного военно-морского парада Минобороны России опубликовало рубрику с уникальными экспонатами из фонда Центрального военно-морского музея и документами из архива Военно-исторической библиотеки Генштаба ВС РФ. В числе них оказались страницы из первого военно-морского устава Петра I с толкованием на современном русском языке.
В рамках историко-познавательного интерактивного раздела navyparade.mil.ru военное ведомство России опубликовало онлайн-приложение о порядке прохождения боевых кораблей ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте в ходе главного военно-морского парада, об их основных тактико-технических характеристиках и системах вооружения, которыми они оснащены. Для удобства пользователей элементы оснащения каждого корабля подсвечиваются на специально созданных виртуальных моделях.
В приложении также доступна инфографика с обзорами самолетов и вертолетов авиации ВМФ, задействованных в параде, включающая их основные тактико-технические характеристики.
Помимо этого, на сайте navyparade.mil.ru начал работу обширный исторический раздел , посвященный биографиям знаменитых русских мореплавателей и флотоводцев, первым российским парусным кораблям, изменениям в форме одежды русских моряков и описанию морских сражений, значимых для судьбы страны.
Главное меню исторической части представлено в виде виртуальной кают-компании, элементы интерьера которой позволяют перемещаться между представленными тематическими рубриками.
Одна из них расскажет об истоках традиции военно-морских парадов, о первых флотских праздниках с участием боевых кораблей и о событиях, к которым они были приурочены. Другая представляет собой интерактивный онлайн-словарь морских терминов, стилизованный под старую печатную машинку.
Ранее в рамках проекта по случаю главного военно-морского парада Минобороны России опубликовало рубрику с уникальными экспонатами из фонда Центрального военно-морского музея и документами из архива Военно-исторической библиотеки Генштаба ВС РФ. В числе них оказались страницы из первого военно-морского устава Петра I с толкованием на современном русском языке.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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