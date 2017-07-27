Броненосный крейсер ВМС Греции "Георгиос Авероф" завершил ремонт
Как сообщает блог bmpd , 26 июля на вечную стоянку в Фалер в пригороде Афин по окончании ремонта вернулся греческий броненосный крейсер "Георгиос Авероф" – единственный оставшийся в мире броненосный крейсер додредноутной эпохи, использующийся в качестве корабля-музея.
Корабль типа Pisa начал строиться на итальянской судостроительной верфи Cantiere Navale Fratelli Orlando в Ливорно в 1908 году и первоначально предназначался для местных ВМС, но впоследствии флот отказался от его закупки и недостроенный крейсер был выставлен на продажу. 30 ноября 1909 года его приобрела Греция за 23,65 млн. греческих драхм. Часть средств была предоставлена крупным греческим судовладельцем Георгиосом Аверофом, который завещал их на закупку военного корабля для нужд страны при условии увековечивания его имени.
Корабль был формально перезаложен 27 февраля 1910 года, спущен на воду 12 марта 1910 года и передан греческому флоту 16 мая 1911 года, став самым крупным и мощным на тот момент греческим боевым кораблем. Статус флагмана греческого флота "Георгиос Авероф" сохранял все 40 лет службы.
Крейсер участвовал в Первой Балканской войне и обеих Мировых войнах. В 1925 – 1928 годы был проведен капитальный ремонт и модернизация на французской верфи Forges et Chantiers de la Méditerranée в Тулоне. В ходе Второй мировой войны корабль после начала германского вторжения в Грецию в апреле 1941 года ушел в Александрию (Египет), а 17 октября 1944 года вернулся в страну, доставив греческое правительство в изгнании.
Крейсер был выведен из состава флота 1 августа 1952 года, после чего отстаивался в Поросе. В 1984 году после восстановительного ремонта был установлен на вечную стоянку в качестве корабля-музея в Фалере, будучи одним из немногих сохранившихся в мире военных кораблей броненосной эпохи. Формально "Георгиос Авероф" числится в составе ВМС Греции.
Корабль типа Pisa начал строиться на итальянской судостроительной верфи Cantiere Navale Fratelli Orlando в Ливорно в 1908 году и первоначально предназначался для местных ВМС, но впоследствии флот отказался от его закупки и недостроенный крейсер был выставлен на продажу. 30 ноября 1909 года его приобрела Греция за 23,65 млн. греческих драхм. Часть средств была предоставлена крупным греческим судовладельцем Георгиосом Аверофом, который завещал их на закупку военного корабля для нужд страны при условии увековечивания его имени.
Корабль был формально перезаложен 27 февраля 1910 года, спущен на воду 12 марта 1910 года и передан греческому флоту 16 мая 1911 года, став самым крупным и мощным на тот момент греческим боевым кораблем. Статус флагмана греческого флота "Георгиос Авероф" сохранял все 40 лет службы.
Крейсер участвовал в Первой Балканской войне и обеих Мировых войнах. В 1925 – 1928 годы был проведен капитальный ремонт и модернизация на французской верфи Forges et Chantiers de la Méditerranée в Тулоне. В ходе Второй мировой войны корабль после начала германского вторжения в Грецию в апреле 1941 года ушел в Александрию (Египет), а 17 октября 1944 года вернулся в страну, доставив греческое правительство в изгнании.
Крейсер был выведен из состава флота 1 августа 1952 года, после чего отстаивался в Поросе. В 1984 году после восстановительного ремонта был установлен на вечную стоянку в качестве корабля-музея в Фалере, будучи одним из немногих сохранившихся в мире военных кораблей броненосной эпохи. Формально "Георгиос Авероф" числится в составе ВМС Греции.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2753609.html
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