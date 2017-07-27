США начали производство новых противокорабельных ракет
Как сообщил портал navaltoday.com , ВВС США заказали у корпорации Lockheed Martin первую партию «умных» ракет AGM-158C. В рамках первого контракта Lockheed Martin поставит ВВС США 23 ракеты AGM-158C LRASM на сумму $86,5 млн (в стоимость также включено техническое обслуживание). Выполняя первый заказ, производитель запустит мелкосерийную сборку ракет нового поколения. В дальнейшем ВВС США планируют нарастить объемы закупок, что позволит снизить стоимость LRASM, передает "Warspot".
Ракета AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile – противокорабельная ракета большого радиуса действия) разработана и производится корпорацией Lockheed Martin по заказу Минобороны США. Работы по созданию крылатых ракет LRASM начались в 2009 году, в 2013 году прошли первые испытания, а спустя год этими ракетами вооружили некоторые корабли американских ВМС. Несмотря на то, что эти боеприпасы уже используются флотом, официально они поступят на вооружение ВМС и ВВС США только после 2018 года.
AGM-158C разработаны для замены ракет Harpoon, состоящих на вооружении американской армии с 1977 года. Новые ракеты имеют специальную форму и покрытие, снижающие радиолокационную заметность, и оснащены датчиками, позволяющими самостоятельно обнаруживать и идентифицировать цели в заданном квадрате, а также «общаться» с другими ракетами, распределяя цели между собой. Согласно техническому описанию, ракета LRASM несет боевой заряд массой 450 кг и может преодолевать расстояние до 930 км. AGM-158C оснащается турбовентиляторным двигателем Williams International F107-WR-105, который обеспечивает ей маневренный полет на дозвуковой скорости (разрабатывалась и сверхзвуковая версия ракеты, но этот проект был отвергнут Минобороны США).
Планируется, что уже в ближайшие годы ракеты LRASM станут штатным вооружением самолетов ВВС США и кораблей ВМС США. Новые боеприпасы уже испытаны на совместимость с корабельной пусковой установкой Mk.41, могут сбрасываться с бомбардировщиков B-1B Lancer, а также запускаться с истребителей F/A-18 и F-35 Lightning II.
Массогабаритный макет ракеты LRASM под крылом истребителя-бомбардировщика F/A-18
Ракета AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile – противокорабельная ракета большого радиуса действия) разработана и производится корпорацией Lockheed Martin по заказу Минобороны США. Работы по созданию крылатых ракет LRASM начались в 2009 году, в 2013 году прошли первые испытания, а спустя год этими ракетами вооружили некоторые корабли американских ВМС. Несмотря на то, что эти боеприпасы уже используются флотом, официально они поступят на вооружение ВМС и ВВС США только после 2018 года.
AGM-158C разработаны для замены ракет Harpoon, состоящих на вооружении американской армии с 1977 года. Новые ракеты имеют специальную форму и покрытие, снижающие радиолокационную заметность, и оснащены датчиками, позволяющими самостоятельно обнаруживать и идентифицировать цели в заданном квадрате, а также «общаться» с другими ракетами, распределяя цели между собой. Согласно техническому описанию, ракета LRASM несет боевой заряд массой 450 кг и может преодолевать расстояние до 930 км. AGM-158C оснащается турбовентиляторным двигателем Williams International F107-WR-105, который обеспечивает ей маневренный полет на дозвуковой скорости (разрабатывалась и сверхзвуковая версия ракеты, но этот проект был отвергнут Минобороны США).
Планируется, что уже в ближайшие годы ракеты LRASM станут штатным вооружением самолетов ВВС США и кораблей ВМС США. Новые боеприпасы уже испытаны на совместимость с корабельной пусковой установкой Mk.41, могут сбрасываться с бомбардировщиков B-1B Lancer, а также запускаться с истребителей F/A-18 и F-35 Lightning II.
Использованы фотографии: http://navaltoday.com/
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