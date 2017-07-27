15:54 27 июля

США начали производство новых противокорабельных ракет

Как сообщил портал navaltoday.com , ВВС США заказали у корпорации Lockheed Martin первую партию «умных» ракет AGM-158C. В рамках первого контракта Lockheed Martin поставит ВВС США 23 ракеты AGM-158C LRASM на сумму $86,5 млн (в стоимость также включено техническое обслуживание). Выполняя первый заказ, производитель запустит мелкосерийную сборку ракет нового поколения. В дальнейшем ВВС США планируют нарастить объемы закупок, что позволит снизить стоимость LRASM, передает "Warspot".

США начали производство новых противокорабельных ракет

Массогабаритный макет ракеты LRASM под крылом истребителя-бомбардировщика F/A-18


Ракета AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile – противокорабельная ракета большого радиуса действия) разработана и производится корпорацией Lockheed Martin по заказу Минобороны США. Работы по созданию крылатых ракет LRASM начались в 2009 году, в 2013 году прошли первые испытания, а спустя год этими ракетами вооружили некоторые корабли американских ВМС. Несмотря на то, что эти боеприпасы уже используются флотом, официально они поступят на вооружение ВМС и ВВС США только после 2018 года.




AGM-158C разработаны для замены ракет Harpoon, состоящих на вооружении американской армии с 1977 года. Новые ракеты имеют специальную форму и покрытие, снижающие радиолокационную заметность, и оснащены датчиками, позволяющими самостоятельно обнаруживать и идентифицировать цели в заданном квадрате, а также «общаться» с другими ракетами, распределяя цели между собой. Согласно техническому описанию, ракета LRASM несет боевой заряд массой 450 кг и может преодолевать расстояние до 930 км. AGM-158C оснащается турбовентиляторным двигателем Williams International F107-WR-105, который обеспечивает ей маневренный полет на дозвуковой скорости (разрабатывалась и сверхзвуковая версия ракеты, но этот проект был отвергнут Минобороны США).
Планируется, что уже в ближайшие годы ракеты LRASM станут штатным вооружением самолетов ВВС США и кораблей ВМС США. Новые боеприпасы уже испытаны на совместимость с корабельной пусковой установкой Mk.41, могут сбрасываться с бомбардировщиков B-1B Lancer, а также запускаться с истребителей F/A-18 и F-35 Lightning II.

Использованы фотографии: http://navaltoday.com/
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Комментарии 23

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 14:16
    Ну,тут уж 630 не обойдёшься,конечно... laughing Пусть и наши инженеры ищут хитрый болт на хитрую ж...ракету... wink
    Алексей7777777
    1. Mystery12345 Сегодня, 14:31
      Цитата: Алексей7777777
      Ну,тут уж 630 не обойдёшься,конечно... laughing Пусть и наши инженеры ищут хитрый болт на хитрую ж...ракету... wink

      системы РЭБ развивать.
      Mystery12345
      1. сибиралт Сегодня, 14:37
        Ага. Вдобавок и нападение, откуда стартовала, туда тут же от нас и полетело. bully
        сибиралт
        1. Соломон Кейн Сегодня, 15:31
          Представленный ролик, мне, как-то кадры из одного фильма напомнил........


          Я к тому, что не всему надо верить, что в мультиках показывают...
          Соломон Кейн
          1. Соломон Кейн Сегодня, 15:40
            Создание THAAD компанией «Локхид-Мартин» (к слову) было начато в 1992 г.
            С мая 2004 г. началось их серийное производство., а эффективное применение комплекса, именно эффективное, пришлось на июнь 2017, да и то на мишени-имитаторе. Так, что не так страшен черт, как его малюют... hi
            Соломон Кейн
      2. Zubr Сегодня, 15:01
        системы РЭБ развивать.


        Это конечно правильно. Тут главное, срисовать её радиопортрет. Ну наша разведка не дремлет, думаю успела отследить учебные пуски и режим активного наведения на конечном участке траектории. 950 км - это хорошая дальность, малозаметность, малогабаритность, общем есть над чем работать.
        Zubr
      3. xetai9977 Сегодня, 15:02
        930 км- это мощно! Если соответстуют заявленным данным,естественно
        xetai9977
    2. Muvka Сегодня, 14:32
      Серьезно? Не осилит дозвуковую ракету?
      Muvka
      1. Zubr Сегодня, 15:02
        Дьявол кроется в деталях..
        Zubr
      2. Walanin Сегодня, 15:24
        Одну осилит, а если сразу десяток, да с разных сторон, да с ложными целями?
        Walanin
    3. Alexey RA Сегодня, 15:21
      Цитата: Алексей7777777
      Ну,тут уж 630 не обойдёшься,конечно..

      А в чём проблема? Обычная дозвуковая ПКР.
      Главное, чтобы снаряды АК-630 до взрывчатки в БЧ ПКР добрались. smile
      Alexey RA
      1. Zubr Сегодня, 15:34
        Ну это да, а перед тем как доберётся до неё снаряд АК-630 или ракета ЗРПК, их надо правильно сориентировать и навести. Американцы когда то закупали нашу ракету тактическую Х-31М (Мишень). Так вот, они учились сбивать малогабаритные ракеты, а у этой ракеты скорость 2.5 М, насколько я информирован, они её так и не смогли сбить. Тут же дело в другом, она в состоянии обнаружить поле РЛС, обойти его, зайти с удобной позиции, поставить мощные радиопомехи, а на конечном участке включает ГСН, плюс малогабаритность, малозаметность, скажем так мишень далеко не из лёгких, до цели остаются секунды.
        Zubr
  2. Донской Сегодня, 14:22
    США и Россия традиционно развивают противокорабельные ракеты разными путями. Наши совершенствуют путем увеличения скорости, а они - уменьшением радиолокационной заметности. И у них, и у нас есть свои плюсы и минусы, поэтому сравнивать эти ракеты между собой не совсем корректно.
    Донской
    1. Опасный Сегодня, 15:34
      У нас нет ракеты, способной преодолевать 930 км
      Опасный
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 14:30
    Начинает порохом пахнуть.Вы-как хотите,а я-в гостиницу.
    ВЕРЕСК
  4. Großer Feldherr Сегодня, 14:46
    И это отличная новость для нас, изначально ВМФ США планировали 450 заказать.
    Контракт в 23 ракеты, это просто курам на смех, его брата JASSM-ER уже под тысячу насобирали .
    Großer Feldherr
  5. капрал Сегодня, 14:48
    Несмотря на то, что эти боеприпасы уже используются флотом, официально они поступят на вооружение ВМС и ВВС США только после 2018 года.

    Навеяло аналогию: "несмотря на то, что обсуждение перспективных боеприпасов для ВМФ РФ уже давно ведется на высшем уровне, официально они поступят на вооружение...хрен знает когда" wassat am
    капрал
  6. Приговор Сегодня, 14:56
    Ну, позорный "Гарпун" давно было пора менять, он хоть и модернизировался, но так и остался ракетой 70-х годов прошлого века. А то, стыдно сказать, самый "мощный" флот планеты был вооружён, как бы это помягче сказать... ну, хреново вобщем.
    Приговор
  7. МВГ Сегодня, 15:00
    А че они эти ракеты умные то ? Каспарова в шахматы обыгрывают, что ли ?
    МВГ
  8. Кент0001 Сегодня, 15:13
    Серьезная тема, если она реализована так как написано.
    Кент0001
  9. Горный стрелок Сегодня, 15:19
    Они хотят сделать ракету-невидимку...А наводится она как будет? С другими ракетами общаться?
    Датчики обнаружения цели - они что, только пассивные?И наши РЭБ против этого ничего "не имеют"?
    Горный стрелок
    1. Walanin Сегодня, 15:26
      А что они могут иметь? Ракета совершенно новая. Для того чтобы задействовать какие то системы борьбы, для начала ракету надо хотя бы обнаружить.
      Walanin
  10. Alexey-74 Сегодня, 15:35
    Дозвуковая противокорабельная ракета, и что тут особенного? Наш "Оникс/ Яхонт" пошустрее будет, и к стати он тоже умный....
    Alexey-74
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