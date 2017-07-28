12:15 28 июля

На Хмеймиме выставят трофейную технику

Согласно информации ТАСС , начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий военного ведомства РФ Александр Миронов сообщил о планируемой организации на авиабазе Хмеймим в Сирии выставки в качестве своеобразного филиала форума "Армия-2017".

К основным особенностям предстоящего Форума следует отнести: развертывание в парке "Патриот" и на аэродроме Хмеймим Сирийской Арабской Республики выставок трофейного оружия, используемого международными террористическими группировками, а также отечественных образцов вооружения, применяемых для борьбы с ними.





С его слов, предполагается проведение видеоконференции, посвященной рассмотрению опыта применения ВС РФ, между основной площадкой форума в подмосковном парке "Патриот" и авиабазой Хмеймим.

Общая площадь, занимаемая экспозициями в выставочных павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона "Алабино" и аэродрома "Кубинка", составит более 250 тыс. кв. м. Из них 40 тыс. кв. м будут предоставлены промышленным предприятиям. Демонстрация современных образцов вооружения, военной и специальной техники состоится также в военных округах и на Северном флоте.

В рамках форума планируется организация международных специализированных выставок "Российская выставка вооружений" и "Интеллектуальные промышленные технологии", расширение экспозиции "Инновационный клуб" и авиационного кластера на аэродроме "Кубинка", а также проведение второго чемпионата по "дрон-биатлону".

В рамках специализированной экспозиции "Инновационный клуб" примут участие 12 научных рот, которые представят 42 инновационных проекта.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. EvilLion Сегодня, 08:38
    На Хмейниме уже давно организована выставка, как с музейными, так и с предельно практическими целями. В чем новость?
    EvilLion
    1. Чёрный Сегодня, 08:51
      Ну и нафиг она там нужна? Деньги девать некуда?...
      Чёрный
      1. сибиралт Сегодня, 09:03
        А в чем смысл этой затеи без оркестра из Марьинки? request
        сибиралт
        1. ranger Сегодня, 09:56
          Цитата: сибиралт
          А в чем смысл этой затеи

          Тем более, если учитывать то, что значительную часть этих трофеев составляет отечественная техника, захваченная в свое время бородатыми у сирийской армии...
          ranger
  2. ШВЕДский_стол Сегодня, 11:37
    Странно, но сейчас на сайте парка Патриот нет аэродрома Кубинка.
    ШВЕДский_стол
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