На Хмеймиме выставят трофейную технику
Согласно информации ТАСС , начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий военного ведомства РФ Александр Миронов сообщил о планируемой организации на авиабазе Хмеймим в Сирии выставки в качестве своеобразного филиала форума "Армия-2017".
С его слов, предполагается проведение видеоконференции, посвященной рассмотрению опыта применения ВС РФ, между основной площадкой форума в подмосковном парке "Патриот" и авиабазой Хмеймим.
Общая площадь, занимаемая экспозициями в выставочных павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона "Алабино" и аэродрома "Кубинка", составит более 250 тыс. кв. м. Из них 40 тыс. кв. м будут предоставлены промышленным предприятиям. Демонстрация современных образцов вооружения, военной и специальной техники состоится также в военных округах и на Северном флоте.
В рамках форума планируется организация международных специализированных выставок "Российская выставка вооружений" и "Интеллектуальные промышленные технологии", расширение экспозиции "Инновационный клуб" и авиационного кластера на аэродроме "Кубинка", а также проведение второго чемпионата по "дрон-биатлону".
К основным особенностям предстоящего Форума следует отнести: развертывание в парке "Патриот" и на аэродроме Хмеймим Сирийской Арабской Республики выставок трофейного оружия, используемого международными террористическими группировками, а также отечественных образцов вооружения, применяемых для борьбы с ними.
С его слов, предполагается проведение видеоконференции, посвященной рассмотрению опыта применения ВС РФ, между основной площадкой форума в подмосковном парке "Патриот" и авиабазой Хмеймим.
Общая площадь, занимаемая экспозициями в выставочных павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона "Алабино" и аэродрома "Кубинка", составит более 250 тыс. кв. м. Из них 40 тыс. кв. м будут предоставлены промышленным предприятиям. Демонстрация современных образцов вооружения, военной и специальной техники состоится также в военных округах и на Северном флоте.
В рамках форума планируется организация международных специализированных выставок "Российская выставка вооружений" и "Интеллектуальные промышленные технологии", расширение экспозиции "Инновационный клуб" и авиационного кластера на аэродроме "Кубинка", а также проведение второго чемпионата по "дрон-биатлону".
В рамках специализированной экспозиции "Инновационный клуб" примут участие 12 научных рот, которые представят 42 инновационных проекта.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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