На Хмеймиме выставят трофейную технику

К основным особенностям предстоящего Форума следует отнести: развертывание в парке "Патриот" и на аэродроме Хмеймим Сирийской Арабской Республики выставок трофейного оружия, используемого международными террористическими группировками, а также отечественных образцов вооружения, применяемых для борьбы с ними.

В рамках специализированной экспозиции "Инновационный клуб" примут участие 12 научных рот, которые представят 42 инновационных проекта.