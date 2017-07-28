16:01 28 июля

Корвет «Громкий» переведен в достроечный док

Многоцелевой корабль ближней морской зоны проекта 20380 «Громкий» выведен из цеха Амурского судостроительного завода и переведен в достроечный док, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Корвет «Громкий» переведен в достроечный док


Для данного заказа закончился стапельный период постройки. Впереди - достроечные работы и испытания,
говорится в релизе.


По сложившейся традиции, в этот день на заводе был объявлен день «открытых дверей», а выводу корабля из стапельного цеха предшествовал торжественный митинг.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие «представители Правительства Хабаровского края и администрации г. Комсомольска-на-Амуре, Министерства обороны России и ВМФ; министерств и ведомств, а также офицеры и матросы Краснознаменного Тихоокеанского флота, представители ОСК; ЦМКБ "Алмаз", журналисты центральных, региональных и местных средств массовой информации».

Отмечается, что корвет «Громкий» – второй из серии, начало которой было положено корветом «Совершенный», переданным 20 июля этого года Тихоокеанскому флоту.

Корвет был заложен в апреле 2012 года со сроком передачи ТОФ в 2018 году.

Справка пресс-службы: «Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне государства и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций путем нанесения ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах, патрулирования зоны ответственности с целью блокады. Располагает техническими параметрами и составом вооружения для проведения операций в открытом море».

Использованы фотографии: Объединенная судостроительная корпорация, http://www.oaoosk.ru.
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Комментарии 11

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  1. Serg65 Сегодня, 14:54
    Многоцелевой корабль ближней сторожевой зоны

    Ух ты! Вонона то как! good
    Serg65
    1. Spartanez300 Сегодня, 15:51
      Вот сроки строительства и сдачи кораблей для ВМФ России , сплошь долгострой . negative
      Spartanez300
      1. Zibelew Сегодня, 16:00
        Фото Громкого
        Zibelew
  2. alekc73 Сегодня, 14:56
    Желаем ему более счастливой судьбы чем первенцу "Совершенному".Построит по смете в срок и качественно.
    alekc73
  3. МорякЧФ Сегодня, 15:07
    А сколько корветов на Амурском заводе должны построить,кто знает?
    МорякЧФ
  4. Печенег Сегодня, 15:13
    6 лет на строительство корвета. Нет слов, одни эмоции.
    Печенег
    1. НасРать Сегодня, 15:17
      Цитата: Печенег
      6 лет на строительство корвета. Нет слов, одни эмоции.

      Денег подкиньте - дело пойдет быстрее... bully
      НасРать
      1. faiver Сегодня, 15:18
        я знаю откуда взять bully
        faiver
        1. НасРать Сегодня, 15:19
          Это радует, хоть кто то в стране знает.... bully
          НасРать
      2. Печенег Сегодня, 15:41
        Прилетает на Землю инопланетянин, чтоб внести землян в «Каталог разумных цивилизаций» и спрашивает:
        — Почему при изобилии земли, воды и света многие на Земле голодают?
        — Денег нет.
        — Почему при всех ваших возможностях так много бездомных?
        — Денег не хватает.
        — Почему вы так свою планету загаживаете?
        — Денег нет, чтоб устроить иначе.
        — Почему так много больных,которых можно вылечить?
        — Денег мало.
        — Что-же это за ресурс такой дефицитный, который вам жить нормально не дает? Может вам помочь его с других планет завезти? И вообще, где вы его добываете?
        — Завозить не надо, мы их сами печатаем.
        И вычеркнул инопланетянин землян из списка разумных существ.
        Печенег
  5. Seriomilander Сегодня, 15:24
    Пока по скорости строительства «Громкий» занимает почётное второе место, от закладки до спуска прошло 62 месяца, быстрее только «Стерегущий» был:
    Название Заложен Спущен Закладка-спуск
    Стерегущий Декабрь 2001 Май 2006 53
    Громкий Апрель 2012 Июль 2017 62
    Гремящий Февраль 2012 Июнь 2017 64
    Стойкий Ноябрь 2006 Май 2012 66
    Бойкий Май 2005 Апрель 2011 71
    Сообразительный Май 2003 Март 2010 82
    Совершенный Июнь 2006 Май 2015 107

    Кстати, Гремящий занимает третье место, надеюсь скоро выложить для них рейтинг спуск-передача или закладка-передача.
    Seriomilander
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