Корвет «Громкий» переведен в достроечный док
Многоцелевой корабль ближней морской зоны проекта 20380 «Громкий» выведен из цеха Амурского судостроительного завода и переведен в достроечный док, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
По сложившейся традиции, в этот день на заводе был объявлен день «открытых дверей», а выводу корабля из стапельного цеха предшествовал торжественный митинг.
Согласно информации, в мероприятии приняли участие «представители Правительства Хабаровского края и администрации г. Комсомольска-на-Амуре, Министерства обороны России и ВМФ; министерств и ведомств, а также офицеры и матросы Краснознаменного Тихоокеанского флота, представители ОСК; ЦМКБ "Алмаз", журналисты центральных, региональных и местных средств массовой информации».
Отмечается, что корвет «Громкий» – второй из серии, начало которой было положено корветом «Совершенный», переданным 20 июля этого года Тихоокеанскому флоту.
Корвет был заложен в апреле 2012 года со сроком передачи ТОФ в 2018 году.
Справка пресс-службы: «Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне государства и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций путем нанесения ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах, патрулирования зоны ответственности с целью блокады. Располагает техническими параметрами и составом вооружения для проведения операций в открытом море».
Для данного заказа закончился стапельный период постройки. Впереди - достроечные работы и испытания,говорится в релизе.
По сложившейся традиции, в этот день на заводе был объявлен день «открытых дверей», а выводу корабля из стапельного цеха предшествовал торжественный митинг.
Согласно информации, в мероприятии приняли участие «представители Правительства Хабаровского края и администрации г. Комсомольска-на-Амуре, Министерства обороны России и ВМФ; министерств и ведомств, а также офицеры и матросы Краснознаменного Тихоокеанского флота, представители ОСК; ЦМКБ "Алмаз", журналисты центральных, региональных и местных средств массовой информации».
Отмечается, что корвет «Громкий» – второй из серии, начало которой было положено корветом «Совершенный», переданным 20 июля этого года Тихоокеанскому флоту.
Корвет был заложен в апреле 2012 года со сроком передачи ТОФ в 2018 году.
Справка пресс-службы: «Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне государства и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций путем нанесения ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах, патрулирования зоны ответственности с целью блокады. Располагает техническими параметрами и составом вооружения для проведения операций в открытом море».
Использованы фотографии: Объединенная судостроительная корпорация, http://www.oaoosk.ru.
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