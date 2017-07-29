15:57 29 июля

В Петербурге спущен на воду головной малый ракетный корабль (МРК) "Ураган"

Заместитель министра обороны Юрий Борисов принял участие в церемонии спуска на воду головного малого ракетного корабля (МРК) "Ураган" проекта 22800 (шифр "Каракурт") на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". Корабль был заложен в декабре 2015 года. Он оснащён дизель-электрической силовой установкой петербургского завода «Звезда». Как сообщил журналистам Борисов, малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800, имеющий на вооружении крылатые ракеты "Калибр", будет передан Минобороны РФ до конца года, передает "Интерфакс-АВН"

По "Урагану" испытания должны пройти в ближайшие полгода, он практически укомплектован всем судовым оборудованием. После спуска на воду начнутся швартовные испытания, наладка, центровка всех основных агрегатов, и я думаю, что вполне реально до конца года этот корабль сдать флоту, будем надеяться
- сказал Ю.Борисов.




Борисов отметил, что "Ураган" имеет серьезное вооружение.

Он по своим размерам, может быть, и маленький, но очень зубастый. Как вы знаете, у него на вооружении крылатые ракеты "Калибр", которые прекрасно себя показали в сирийском конфликте. У него ракетно-пушечное вооружение, будет зенитный ракетный комплекс, прикрывающий его с воздуха. Это грозное оружие, которое будет, по нашему мнению, доминировать на внутренних морях Российской Федерации и обеспечивать прикрытие ближней зоны на Тихом океане, на Северном флоте, на Балтике
- заявил заммминистра обороны.

В Петербурге спущен на воду головной малый ракетный корабль (МРК) "Ураган"


Как отметил Борисов, малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" будут оборудовать морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".

С определенного корабля мы будем оморячивать "Панцирь" и ставить на него. На "Урагане" его не будет, но третий корабль "Пеллы" пойдет уже с "Панцирем"
- сказал Борисов.

Он подчеркнул, что "с зенитным ракетным комплексом для кораблей этого проекта нет никаких проблем".

Технические характеристики МРК "Ураган"
Водоизмещение: около 800 т.
Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: около 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК «Панцирь-М»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru/
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Комментарии 11

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 15:34
    Вооооооооооооот.К Дню ВМФ подарок....И такой красивый....Спасибо,Корабельных дел Мастера!!!!
    Алексей7777777
    1. Logall Сегодня, 15:45
      Цитата: Алексей7777777
      .И такой красивый

      Лёш, я в корабельной красоте не разбираюсь, но разве это главное?
      А ещё и испытаний ходовых, и какие там ещё, на пол года. Ты же меня учил раньше времени не"урякать". Или тут дело в чём то другом?
      Logall
      1. Алексей7777777 Сегодня, 15:52
        Да нет,всё ты правильно сказал,даже спорить не буду... feel Просто настроение предпраздничное...Могу себе позволить,хоть раз в году... wink
        Я уже бляху до НЕИМОВЕРНОГО блеска начистил,штаны чёрные нагладил,в ботинки,как в зеркало можно красотой своей неземной любоваться!!! laughing laughing laughing hi
        Алексей7777777
  2. DEZINTO Сегодня, 15:41
    "Маскитный флот" - это тема!. Много небольших, и хорошо организованных катеров, могут закусать до смерти.
    DEZINTO
    1. viktor. Сегодня, 15:44
      эти скорее загрызут laughing
      viktor.
    2. Logall Сегодня, 15:53
      [/quote]"Маскитный флот" - это тема!. Много небольших, и хорошо организованных катеров, могут закусать до смерти.[quote]

      .ФУ фу фу таким быть! У этого "маскита" такое жало имеется , которое не протыкает, а рвёт в клочья..
      "имеющий на вооружении крылатые ракеты "Калибр""
      Logall
  3. Zomanus Сегодня, 15:41
    К нам на ТОФ бы таких побольше.
    Хотя эти скорее всего пойдут на ЧФ.и БФ.
    Zomanus
  4. viktor. Сегодня, 15:43
    то что зубастый это в точку! красавец good drinks
    viktor.
  5. НЕКСУС Сегодня, 15:44
    МРК в 800 тонн,пусть даже головной за 2 года....позорище.Для сравнения АПЛ проекта 941 ,водоизмещением в 48000 тонн за 4 года сдали флоту...от проекта и до серийного изделия.
    НЕКСУС
  6. NUR Сегодня, 15:47
    Понравился корабль и его вооружение. Правда за океан не сходит но в ближних морях грозное оружие.
    NUR
  7. Комментарий был удален.
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 15:49
    Действительно-Зубастый.Красава!С пополнением ко Дню ВМФ! fellow Но побыстрее построить никак?Или заклёпки из африки на верблюдах везут через Северный полюс?Не крейсер,вроде.
    ВЕРЕСК
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