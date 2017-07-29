В Петербурге спущен на воду головной малый ракетный корабль (МРК) "Ураган"
Заместитель министра обороны Юрий Борисов принял участие в церемонии спуска на воду головного малого ракетного корабля (МРК) "Ураган" проекта 22800 (шифр "Каракурт") на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". Корабль был заложен в декабре 2015 года. Он оснащён дизель-электрической силовой установкой петербургского завода «Звезда». Как сообщил журналистам Борисов, малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800, имеющий на вооружении крылатые ракеты "Калибр", будет передан Минобороны РФ до конца года, передает "Интерфакс-АВН"
Борисов отметил, что "Ураган" имеет серьезное вооружение.
Как отметил Борисов, малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" будут оборудовать морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".
Он подчеркнул, что "с зенитным ракетным комплексом для кораблей этого проекта нет никаких проблем".
Технические характеристики МРК "Ураган"
Водоизмещение: около 800 т.
Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: около 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК «Панцирь-М»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
По "Урагану" испытания должны пройти в ближайшие полгода, он практически укомплектован всем судовым оборудованием. После спуска на воду начнутся швартовные испытания, наладка, центровка всех основных агрегатов, и я думаю, что вполне реально до конца года этот корабль сдать флоту, будем надеяться- сказал Ю.Борисов.
Борисов отметил, что "Ураган" имеет серьезное вооружение.
Он по своим размерам, может быть, и маленький, но очень зубастый. Как вы знаете, у него на вооружении крылатые ракеты "Калибр", которые прекрасно себя показали в сирийском конфликте. У него ракетно-пушечное вооружение, будет зенитный ракетный комплекс, прикрывающий его с воздуха. Это грозное оружие, которое будет, по нашему мнению, доминировать на внутренних морях Российской Федерации и обеспечивать прикрытие ближней зоны на Тихом океане, на Северном флоте, на Балтике- заявил заммминистра обороны.
Как отметил Борисов, малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" будут оборудовать морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".
С определенного корабля мы будем оморячивать "Панцирь" и ставить на него. На "Урагане" его не будет, но третий корабль "Пеллы" пойдет уже с "Панцирем"- сказал Борисов.
Он подчеркнул, что "с зенитным ракетным комплексом для кораблей этого проекта нет никаких проблем".
Технические характеристики МРК "Ураган"
Водоизмещение: около 800 т.
Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: около 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК «Панцирь-М»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru/
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