В Петербурге спущен на воду головной малый ракетный корабль (МРК) "Ураган"

По "Урагану" испытания должны пройти в ближайшие полгода, он практически укомплектован всем судовым оборудованием. После спуска на воду начнутся швартовные испытания, наладка, центровка всех основных агрегатов, и я думаю, что вполне реально до конца года этот корабль сдать флоту, будем надеяться

Он по своим размерам, может быть, и маленький, но очень зубастый. Как вы знаете, у него на вооружении крылатые ракеты "Калибр", которые прекрасно себя показали в сирийском конфликте. У него ракетно-пушечное вооружение, будет зенитный ракетный комплекс, прикрывающий его с воздуха. Это грозное оружие, которое будет, по нашему мнению, доминировать на внутренних морях Российской Федерации и обеспечивать прикрытие ближней зоны на Тихом океане, на Северном флоте, на Балтике

С определенного корабля мы будем оморячивать "Панцирь" и ставить на него. На "Урагане" его не будет, но третий корабль "Пеллы" пойдет уже с "Панцирем"