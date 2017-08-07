07:43 07 августа

Батарея Зубкова. Память, уважение и… не проезжайте мимо



Дорога от Геленджика на Новороссийск в районе Кабардинки. Наверняка многие там проезжали. И орудия видели. Не знаю, многие ли останавливались, но остановившись, теперь рекомендую обязательно на полчаса задержаться перед курортными удовольствиями, ибо дело того стоит.

Тем более, что отнорок с парковкой теперь имеет место быть.


Перед вами весьма знаковое место: батарея Зубкова. Возможно, единственная батарея из всех ранее существовавших на черноморском побережье.



Строительство этой батареи началось 15 июля 1941 г. в 300 м к северу от мыса Пенай на небольшой возвышенности. Место для строительства было выбрано военными специалистами не случайно. С высоты мыса Пенай Цемесская (Новороссийская) бухта просматривается как на ладони.

Руководил строительством военный инженер М. Кокин. В конце августа 1941 года была выполнена первая пробная учебная стрельба, и с этого момента 394-я стационарная батарея Новороссийской военно-морской базы вошла в строй.

На батарее были установлены четыре корабельных орудия калибром 100 мм прицельной дальностью стрельбы 22 км, дальномер, построены командный пункт, химический пост, артиллерийские погреба, хозяйственные и жилые помещения для личного состава. Командиром батареи был назначен ст. лейтенант, впоследствии капитан, Андрей Эммануилович Зубков.

Батарея Зубкова. Память, уважение и… не проезжайте мимо


Кто придет на это место, пусть не удивляется тому, что его сперва встретят 130-мм орудия. Их привезли сюда много позже, а оперировала батарея в те годы именно стомиллиметровками. 100-мм орудия присутствуют, тут все в порядке.



Вообще, в целях усиления обороны и для организации более тесного взаимодействия с частями сухопутных войск вся береговая артиллерия Новороссийской военно-морской базы была объединена в три артиллерийских дивизиона. Диспозиция которых была следующей:

1-й артиллерийский дивизион:
714-я стационарная батарея из трех 130-мм и одного 45-мм орудий, трех минометов и шести пулеметов располагалась в Рыбачьей бухте.
394-я стационарная батарея из четырех 100-мм орудий — на мысе Пенайский.
663-я стационарная батарея из четырех 100-мм орудий — в Марьиной Роще.
727-я подвижная батарея из четырех 152-мм орудий — в 9 км по Сухумскому шоссе от Новороссийска.

2-й артиллерийский дивизион:
676-я стационарная батарея из одного 130-мм орудия располагалась в Цемесской долине.
31-я стационарная батарея из четырех 152-мм орудий — на Мысхако.
726-я подвижная батарея из трех 122-мм орудий — в районе Волчьи Ворота.
671-я подвижная батарея из трех 170-мм орудий и батарея из трех 45-мм орудий — на Неберджаевском перевале.
725-я подвижная батарея из трех 122-мм орудий — на улицах Новороссийска.

117-й отдельный артиллерийский дивизион:
687-я стационарная батарея из трех 130-мм орудий располагалась на Мысхако.
32-я стационарная батарея из двух 152-мм орудий — на Суджукской косе.
40-я подвижная батарея из четырех 76-мм орудий — на мысе Любви.

Много? Мало? Сегодня судить сложно, факт в том, что из данного списка как памятник осталась только батарея № 394, которую еще с тех времен нарекли батареей Зубкова.



Андрей Эммануилович Зубков родился 27 октября 1918 года в селе Боголюбово Приишимского района Северо-Казахстанской области (ныне — Кызылжарский район Северо-Казахстанской области Республики Казахстан). В 1936 году окончил среднюю школу, в 1940 году — военно-морское артиллерийское училище имени Ленинского комсомола Украины в городе Севастополе.

Учился на «отлично». После окончания училища в 1940 году Андрей Эммануилович по распределению попадает на службу на Черноморский флот в Новороссийскую военно-морскую базу. Предвоенный сороковой год Зубков провел на батарее №714 в Голубой Бухте в районе Геленджика в должности заместителя командира. А в 1941 году был назначен командиром 394-й батареи.

22 августа 1942 года в 16 часов 35 минут батарея вступила в свой первый бой, открыв огонь на дальних подступах к Новороссийску, через горный перевал, по вражеской мотомеханизированной колонне, двигавшейся от станицы Неберджаевской к морю. Бой был напряженным, но успешным. Колонна была рассеяна, уничтожено несколько автомашин.

Начались бои за Новороссийск. Уже через 2-3 дня после первой стрельбы по Неберджаю немецкая дальнобойная артиллерия с помощью самолета-корректировщика нащупала позицию батареи и начала систематические обстрелы, сменяемые бомбардировками с воздуха и штурмовыми действиями истребителей. Это стало постоянным спутником боевых действий батареи. День ото дня бомбежки и обстрелы усиливались, а в некоторые дни были особо жестокими.



Так, в апреле 1943 года, в период отражения немецкой операции «Нептун», ставившей своей целью уничтожение плацдарма советских войск на Малой земле, на батарею был обрушен авиационно-артиллерийский удар колоссальной силы. В течение недели с 17 по 24 апреля немецкая авиация непрерывно бомбила позицию батареи, совершая ежедневно по 17 и более налетов, а 19 апреля — 39 налетов (!), в каждом из которых участвовало по 10-12 самолетов в группе, а всего только за этот день отбомбилось около 400 «Ю-88» и «Хе-111».

Немецкая артиллерия тоже вносила свой вклад, обстреливая позиции батареи.


Воронки от взрывов в скальной породе



Все, что осталось от бытовых помещений (их не восстанавливали).


Вот как эти события описал в своей книге воспоминаний «Вечный огонь» командир Новороссийской военно-морской базы адмирал Г. Холостяков:

«…Как ни доставалось за последние месяцы артиллеристам на Пенае, самое суровое испытание настало для них теперь. Наши истребители и зенитчики не могли рассеять такую массу штурмовавших холм бомбардировщиков. Орудия, стоявшие там, скоро умолкли. Связи с зубковцами не было. Жив ли там хоть кто-нибудь или погибли все, в штабе базы уже не надеялись узнать до наступления темноты, когда можно было послать на высоту людей. Но прошел час-другой, гитлеровцы перестали бомбить этот мыс, уверившись, должно быть, что с нашей батареей покончено. А оттуда снова ударили орудия! В этот момент я был на командном пункте начальника артиллерии Малахова. Услышав голос зубковских стомиллиметровок, который ни с чем другим нельзя было спутать, мы с Михаилом Семеновичем на радостях крепко обнялись. Живы наши гвардейцы, живы и бьют по врагу!»

Лирика, но горы — штука тонкая, это не песок или мои черноземы, где все моментально затягивается. Горы помнят все. Находясь на позициях, отчетливо видны следы ударов орудий и авиации.





Между тем, личному составу батареи приходилось кроме ведения огоня, одновременно заниматься исправлением многочисленных повреждений на механизмах, разбрасывать и тушить горевший боезапас, расчищать завалы, подносить к пушкам снаряды, исправлять телефонную линию. То есть, проводить обыденные работы, на поддержание жизнедеятельности батареи.



Ночью же надо было управиться с эвакуацией раненых, восстановить нарушенную маскировку, произвести ремонтные работы, а при необходимости сменить изношенные или поврежденные стволы, броневые щиты и выполнить другие трудоемкие работы. Ночью же готовилась пища. Все землянки и блиндажи, где размещались люди, сверху заваливались толстым слоем камня, который в значительной степени предохранял от сквозного проникновения снарядов и мелких авиабомб.


Музей, размещенный в бывшем артпогребе


Повседневной работой батареи были: контрбатарейная борьба, уничтожение живой силы и техники противника, огневой контроль по шоссейным, проселочным и железным дорогам, уничтожение дотов, дзотов, наблюдательных пунктов, линий связи, складов, обеспечение атак своих войск и отражение неприятельских атак, обеспечение высадки морских десантов, обеспечение проводки морских конвоев из Геленджика к Малой земле, недопущение проникновения судов противника в порт Новороссийск.

И со своими задачами батарея справилась. Недаром Зубкова прозвали «Новороссийским регулировщиком». Точность работы артиллеристов была таковой, что позволяла уничтожать автотранспорт на улицах Новороссийска, отсюда и прозвище.

В ходе боев за город Новороссийск батарея совместно с другими артиллерийскими частями флота и армейской артиллерией выполнила одну из самых главных задач: помогла стабилизировать фронт у цементных заводов на рубеже балка Адамовича — электростанция «Новорэс», который противнику так и не удалось преодолеть.



Ни один фашистский корабль за всю войну не смог пробиться в Новороссийский порт, не действовала и железная дорога.

На личном же счету батареи в числе основных боевых результатов значится:

уничтожено 2 артиллерийские батареи противника и несколько отдельных орудий, минометов и других огневых средств;
сожжено и повреждено 12 танков;
уничтожено 5 самолетов противника;
более 150 раз подавлялись и приводились к молчанию на длительные сроки вражеские артиллерийские и минометные батареи;
сожжен железнодорожный состав с бензином;
взорвано 2 склада с боеприпасами;
уничтожено около 250 автомашин;
потоплен один сторожевой катер и один поврежден;
уничтожено и выведено из строя более 2000 вражеских солдат и офицеров.

В ходе боевых действий батарея провела 691 стрельбу, израсходовав около 12 тысяч снарядов.

В результате противодействия противника на территорию батареи было сброшено около 7 тысяч авиабомб различного калибра (от 50 кг до 1 тонны весом каждая) и около 5 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105-210 мм. Были поражены в различной степени все объекты. Полностью или частично разрушены все хозяйственные и служебные строения и помещения.

Со второй половины сентября 1942 года БС-394 действовала в составе двух орудий. Два других были подбиты — их сняли и отправили на ремонт, а после ремонта эти две пушки попали на вооружение БС-640 старшего лейтенанта Ивана Белохвостова, бывшего командира БС-464 Анапского сектора. БС-640 сначала была размещена у Геленджика на Толстом мысу, а потом, в начале 1943 года, вернулась на Пенайский холм, к позиции БС-394.

30 октября 1942 года у самого мыса Пенай был высажен десант, с целью захватить батарею Зубкова со стороны моря. Попытка была неудачной, один из катеров попал в список уничтоженных целей, а высадившиеся десантники были уничтожены личным составом батареи.

16 сентября 1943 г. батарея произвела последний боевой выстрел по уходящему из Новороссийска противнику.

В это время был получен приказ о награждении артиллеристов военно-морской базы. Среди них — почти половина личного состава батареи Зубкова. А сам Зубков был награжден орденом Красного Знамени.

Кроме этого ордена за свои боевые подвиги Андрей Эммануилович был награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды. После войны Зубков окончил Ленинградскую военно-морскую академию. В 1961 году он ушел в отставку в звании полковника.



Переехав на постоянное место жительства в Новороссийск, который он защищал, Андрей Эммануилович поступил на работу в Новороссийское управление аварийно-спасательных подводно-технических работ, а затем перевелся в Новороссийское морское пароходство. Он много лет трудился на этом предприятии инженером-диспетчером, супервайзером. Несмотря на то, что в 1978 году Зубкова торжественно проводили на пенсию, он продолжил работать в Новороссийском морском пароходстве. И только через десять лет отправился на заслуженный отдых. А в 1997 году ему было присвоено звание Почетного гражданина города-героя Новороссийска.



Орудие № 1. Командиры: сержант П. A. Репин, младший сержант С А. Бабильченко. Орудие поручило два прямых попадания артснарядов крупного калибра и множество осколочных. Дважды менялись ствол и броневой щит.

Орудие № 2. Командир — сержант Н. А. Кирин. Основное орудие батареи — ее топографический центр. В ходе боев отмечались множественные попадания авиабомб и артснарядов. Орудие неоднократно выводилось из строя, дважды менялся ствол, трижды — броневой щит.

Орудие № 3. Командиры: сержант И. А. Филипенко и старший матрос Л. П. Гогов. Орудие в ходе боев получило множественные попадания снарядов и авиабомб, многократно выводилось из строя. В октябре 1942 с. произошел редкий случай: вражеский снаряд попал в ствол орудия через дульный срез. Взрывом оторвало половину ствола. В апреле 1943 г. поражено прямым попаданием авиабомбы калибром 1000 кг, сброшенной с пикирующего бомбардировщика Ju-88. Трижды менялся ствол и броневой щит.

Орудие № 4. Командиры: сержант И. Е. Зинченко и старший матрос М. Н. Тосов. Орудие много раз выводилось из строя, дважды менялся ствол, трижды броневой щит. Командир орудия Зинченко погиб, похоронен на батарейном кладбище.



Дальномерный пост. Командир — сержант И. Т. Колесников. Использовался оптический прибор 6-метровой базы ДМб, который служил для измерения расстояния до морских целей.

Если подняться по тропинке метров на 200-300 над дорогой, то можно получить весьма интересные ощущения и эмоции. Шума от проезжающих машин не слышно. Цикады орут утром так, что уши закладывает. И все. Такая цикадная тишина.

Мы были очень рано утром, музей, расположенный в одном из бывших артпогребов, еще не работал. Но и так можно вполне интересно побродить по позициям, оценить, как все было. Прикоснуться к неостывшим за ночь механизмам и стволам орудий. И послушать тишину.

Наверное, тишина была такой и же и в те дни, когда немцы в очередной раз докладывали об уничтожении батареи. Горы, повторюсь, помнят о силе их ударов. Местные знающие люди говорят, что еще остались деревья, которые иссечены осколками. Но это надо было знать, где искать.

Очень рекомендую всем, кто окажется в тех местах, задержаться и провести какое-то время на батарее. Не пожалеете. Особенно ранним утром, хотя и в рань посетители есть, на видео отметились.

Очень интересный памятник-мемориал. И, кстати, весьма неплох в плане содержания. Учитывая, что орудия вернулись на свои места в 1975 году, они в весьма неплохом состоянии. Кроме гидравлики.





Но самое впечатляющее здесь — тишина. Стоит послушать ее, понимая, что оплачена она 12 с лишним тысячами залпов тех, кто сражался здесь. И тех, кто выжил, и тех, кто похоронен на батарейном кладбище на другой стороне дороги.

Очень достойное место для посещения тем, кому история — не пустой звук. Рекомендуем.
Автор: Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов


10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:57
    Браво РОМАН впечатляет...
    Тот же ЛЕХА
  2. амурец Сегодня, 06:03
    671-я подвижная батарея из трех 170-мм орудий и батарея из трех 45-мм орудий - на Неберджаевском перевале.

    Автор, статья интереснная. Новороссийцы действительно героически защищали свою землю и город заслуженно носит звание Город-герой. Тем более недопустимы ляпы в такой статье. иНе было калибра 170мм ни в РККА, ни РККФ. Ссылка Ю.Г. Перечнев Советская береговая артиллерия. http://militera.lib.ru/h/perechnev_ug/05.html
    Ю.Г. Перечневу я верю больше чем статьям из СМИ
    2-й отдельный артиллерийский дивизион
    31а 152 2 Стационарная Район перевала Волчьи ворота
    676 130 1 То же Цемесская долина
    726 122 3 Подвижная Район перевала Волчьи ворота
    725 122 3 То же На улицах Новороссийска
    671 100 3 То же Неберджаевский перевал
    Без номера 45 3 Противокатерная Неберджаевский перевал
    Без номера
    амурец
  3. parusnik Сегодня, 07:29
    Выстояли и победили...Светлая память героям...
    parusnik
Картина дня