12:27 07 августа

ВМФ РФ переданы два буксира проекта 02980

Как сообщает блог bmpd , 4 августа в Балтийске прошла торжественная церемония подъема флага ВМФ России на спасательном буксире СБ-737 проекта 02980 (ПС-45).

Его строительство осуществлял ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», расположенный в Отрадном Ленинградской области. Данное судно стало четвёртым и последним построенным данным предприятием представителем проекта 02980 для нужд отечественного ВМФ. Его сдачей завершено исполнение контракта от 2012 года, изначально предполагавшееся до конца 2015 года. Фактически закрывающее данное соглашение судно было заложено 31 декабря 2014 года и спущено на воду 26 октября 2016 года. Согласно неофициальной информации, изменение сроков было вызвано западными санкциями, блокировавшими поставки части импортного оборудования.


СБ-737



28 июля на другой производственной площадке, в Северодвинске, задействованной в постройке буксиров проекта 02980, был поднят флаг ВМФ России на спасательном буксире СБ-736 "Полярный конвой", предназначенном для Беломорской военно-морской базы Северного флота. Буксир был заложен 17 октября 2014 года и спущен на воду 8 августа 2015 года.

Проект 02980 (ПС-45) многоцелевого буксира-спасателя был разработан заводом "Пелла" в 2012 году на основе импортного проекта по классу KM Ice2-Arc5 1 AUT1 FF2 WS Supply/Salvage/ Tug по классификации Российского морского регистра судоходства.

Длина судна наибольшая 48 м; ширина наибольшая 13,9 м; осадка максимальная 5,4 м; сила тяги на гаке 75- 80 тонн; мощность ГЭУ 5000 кВт (изначально два дизельных двигателя серии Caterpillar C28); движители - две полноповортные винторулевые колонки Rolls-Royce; скорость хода 14,5 уз; скорость эскортных операций до 10 уз; дальность плавания 3500 миль; ледопроходимость - толщина льда до 1 метра на скорости 2-5 уз; экипаж - 22 человека с возможностью приема еще 18 человек; автономность 20 суток. Имеются медицинский блок на шесть человек, два контейнера с водолазным обрудованием, два пожарных насоса и три водяных лафетных ствола.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2771501.html
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Комментарии 23

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 08:50
    самые полезные суда на море
    ВАЗ2106
    1. Serg65 Сегодня, 09:15
      Цитата: ВАЗ2106
      самые полезные суда на море

      what А какие бесполезные?
      Serg65
      1. ВАЗ2106 Сегодня, 09:17
        АПЛ с ракетами оснащенными ядерным оружием
        ВАЗ2106
        1. Serg65 Сегодня, 09:48
          Цитата: ВАЗ2106
          АПЛ с ракетами оснащенными ядерным оружием

          request Не вариант! Поменяйте ракеты на каюты, получится шикарный подводный лайнер! fellow
          Serg65
    2. san4es Сегодня, 11:03
      Цитата: ВАЗ2106
      самые полезные суда на море

      Тест-драйв
      san4es
  2. seti Сегодня, 09:40
    Цитата: ВАЗ2106
    АПЛ с ракетами оснащенными ядерным оружием

    Вы к этому сами пришли ? Чушь не пишите - от них как раз польза всегда перед глазами. И мирное небо над вашей головой.
    seti
    1. ВАЗ2106 Сегодня, 09:51
      я не вижу смысла в ядерном оружии вообще, оно может в течении часа уничтожить все к чему человечество шло веками.
      ВАЗ2106
      1. seti Сегодня, 09:55
        Цитата: ВАЗ2106
        я не вижу смысла в ядерном оружии вообще, оно может в течении часа уничтожить все к чему человечество шло веками.

        Только если мы от него откажемся вы хоть понимаете чем это для нас грозит ?
        seti
        1. ВАЗ2106 Сегодня, 09:57
          я говорю об отказе от Я.О. во всем мире в том числе в США и РФ
          ВАЗ2106
          1. Хагалаз Сегодня, 10:48
            И как по вашему, исчезни яо, что удержит наших врагов от нападения на нас?
            Хагалаз
            1. ВАЗ2106 Сегодня, 10:50
              боеспособная армия удержит, страх что запад нападет остался со времен СССР, западные люди не такие кровожадные, они тоже хотят мирного неба над головой и на Россию нападать не собираются.
              ВАЗ2106
              1. Хагалаз Сегодня, 10:52
                Вы пацифист?
                Хагалаз
                1. ВАЗ2106 Сегодня, 10:55
                  Я реалист, прекрасно представляю что будет если случится ядерная война
                  ВАЗ2106
              2. Хагалаз Сегодня, 10:58
                Цитата: ВАЗ2106
                боеспособная армия удержит, страх что запад нападет остался со времен СССР, западные люди не такие кровожадные, они тоже хотят мирного неба над головой и на Россию нападать не собираются.

                Я теряюсь догадках, как это охарактеризоват...... Святая простота, феноминальная наивность или не менее феноминальная глупость...
                Хагалаз
                1. ВАЗ2106 Сегодня, 11:00
                  а вы все знаете, в секретные планы нато заглядывали
                  ВАЗ2106
                  1. Хагалаз Сегодня, 11:11
                    Цитата: ВАЗ2106
                    а вы все знаете, в секретные планы нато заглядывали

                    Можно поступить гораздо проще. Немного заглянуть в прошлое и увидеть, какими способами осуществляется политика.
                    Хагалаз
              3. Хагалаз Сегодня, 11:02
                Цитата: ВАЗ2106
                западные люди не такие кровожадные, они тоже хотят мирного неба над головой и на Россию нападать не собираются.

                Расскажите про это сербам, иракцам и ливийцам.
                Хагалаз
                1. ВАЗ2106 Сегодня, 11:04
                  если бы все было так однозначно как видите вы
                  ВАЗ2106
                  1. Хагалаз Сегодня, 11:17
                    Не однозначно???? Да ладно вам! Югославию однозначно разбомбили, а Милошевича згноили в тюрьме. Хусейна однозначно повесили, а Каддафи и того хуже... Их страны сейчас однозначно находятся в разной степени хаоса. О какой не однозначности Вы толкуете?
                    Хагалаз
  3. avt Сегодня, 09:41
    был поднят флаг ВМФ России на спасательном буксире СБ-736 "Полярный конвой", предназначенном для Беломорской военно-морской базы Северного флота.
    bully Прям таки для базы ..... а ,,заведующего базой" слабо назвать? bully
    avt
    1. Serg65 Сегодня, 09:52
      hi Приветствуем Большая Белая Акула!
      Цитата: avt
      а ,,заведующего базой" слабо назвать?

      Ну почему же? У "зав. базой" однотипные и легко узнаваемые фамилии laughing
      Serg65
      1. avt Сегодня, 09:54
        Цитата: Serg65
        У "зав. базой" однотипные и легко узнаваемые фамилии

        hi У него уже целый флот по факту образовался . bully Вполне можно делить на эскадру и обеспечение .... а главное - хрен поймёшь кто там ху из ху . bully
        avt
        1. Serg65 Сегодня, 10:29
          Цитата: avt
          У него уже целый флот по факту образовался

          laughing Виртуально да! А фактически 1 дивизион из трёх кораблей и дивизион УВФ bully
          Цитата: avt
          а главное - хрен поймёшь кто там ху из ху

          Так вродеж Воробьёв? Или нее?
          laughing Сразу вспомнился старый советский анекдот...
          Телефонный звонок
          Здхаствуйте...
          Здравствуйте..
          Мне бы, молодой человек, заведующего базой?
          Я заведующий базой!
          И как ваша фамилия?
          Иванов!
          Я чито попал на военную базу???
          Serg65
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