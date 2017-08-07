ВМФ РФ переданы два буксира проекта 02980
Как сообщает блог bmpd , 4 августа в Балтийске прошла торжественная церемония подъема флага ВМФ России на спасательном буксире СБ-737 проекта 02980 (ПС-45).
Его строительство осуществлял ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», расположенный в Отрадном Ленинградской области. Данное судно стало четвёртым и последним построенным данным предприятием представителем проекта 02980 для нужд отечественного ВМФ. Его сдачей завершено исполнение контракта от 2012 года, изначально предполагавшееся до конца 2015 года. Фактически закрывающее данное соглашение судно было заложено 31 декабря 2014 года и спущено на воду 26 октября 2016 года. Согласно неофициальной информации, изменение сроков было вызвано западными санкциями, блокировавшими поставки части импортного оборудования.
28 июля на другой производственной площадке, в Северодвинске, задействованной в постройке буксиров проекта 02980, был поднят флаг ВМФ России на спасательном буксире СБ-736 "Полярный конвой", предназначенном для Беломорской военно-морской базы Северного флота. Буксир был заложен 17 октября 2014 года и спущен на воду 8 августа 2015 года.
Проект 02980 (ПС-45) многоцелевого буксира-спасателя был разработан заводом "Пелла" в 2012 году на основе импортного проекта по классу KM Ice2-Arc5 1 AUT1 FF2 WS Supply/Salvage/ Tug по классификации Российского морского регистра судоходства.
Длина судна наибольшая 48 м; ширина наибольшая 13,9 м; осадка максимальная 5,4 м; сила тяги на гаке 75- 80 тонн; мощность ГЭУ 5000 кВт (изначально два дизельных двигателя серии Caterpillar C28); движители - две полноповортные винторулевые колонки Rolls-Royce; скорость хода 14,5 уз; скорость эскортных операций до 10 уз; дальность плавания 3500 миль; ледопроходимость - толщина льда до 1 метра на скорости 2-5 уз; экипаж - 22 человека с возможностью приема еще 18 человек; автономность 20 суток. Имеются медицинский блок на шесть человек, два контейнера с водолазным обрудованием, два пожарных насоса и три водяных лафетных ствола.
Его строительство осуществлял ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», расположенный в Отрадном Ленинградской области. Данное судно стало четвёртым и последним построенным данным предприятием представителем проекта 02980 для нужд отечественного ВМФ. Его сдачей завершено исполнение контракта от 2012 года, изначально предполагавшееся до конца 2015 года. Фактически закрывающее данное соглашение судно было заложено 31 декабря 2014 года и спущено на воду 26 октября 2016 года. Согласно неофициальной информации, изменение сроков было вызвано западными санкциями, блокировавшими поставки части импортного оборудования.
СБ-737
28 июля на другой производственной площадке, в Северодвинске, задействованной в постройке буксиров проекта 02980, был поднят флаг ВМФ России на спасательном буксире СБ-736 "Полярный конвой", предназначенном для Беломорской военно-морской базы Северного флота. Буксир был заложен 17 октября 2014 года и спущен на воду 8 августа 2015 года.
Проект 02980 (ПС-45) многоцелевого буксира-спасателя был разработан заводом "Пелла" в 2012 году на основе импортного проекта по классу KM Ice2-Arc5 1 AUT1 FF2 WS Supply/Salvage/ Tug по классификации Российского морского регистра судоходства.
Длина судна наибольшая 48 м; ширина наибольшая 13,9 м; осадка максимальная 5,4 м; сила тяги на гаке 75- 80 тонн; мощность ГЭУ 5000 кВт (изначально два дизельных двигателя серии Caterpillar C28); движители - две полноповортные винторулевые колонки Rolls-Royce; скорость хода 14,5 уз; скорость эскортных операций до 10 уз; дальность плавания 3500 миль; ледопроходимость - толщина льда до 1 метра на скорости 2-5 уз; экипаж - 22 человека с возможностью приема еще 18 человек; автономность 20 суток. Имеются медицинский блок на шесть человек, два контейнера с водолазным обрудованием, два пожарных насоса и три водяных лафетных ствола.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2771501.html
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