Курсанты Черноморского училища начнут осваивать новую специальность

В этом году в ЧВВМУ поступили выпускники школ из 47 регионов России. Более 100 курсантов – севастопольцы и крымчане. Абитуриенты могли поступать не только на традиционные профили обучения – "применение и эксплуатация ракетного вооружения надводных кораблей", "применение и эксплуатация береговых ракетных артиллерийских комплексов", "подводно-технические работы специального назначения", "применение подразделений специального обеспечения и эксплуатация специальных боеприпасов сил флота", но и впервые начать обучение по специальности "применение и эксплуатация ракетного вооружения подводных лодок",

Специальность «применение и эксплуатация ракетного вооружения подводных лодок» впервые появилась в Черноморском высшем военно-морском училище им. П. С. Нахимова (ЧВВМУ), передает ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны РФ.говорится в релизе.В ведомстве пояснили, что «введение в программу обучения в ЧВВМУ такой специальности вызвано оснащением поступающих на флоты, в том числе на Черноморский, новых подводных лодок, вооруженных самыми современными ударными ракетными комплексами, в том числе "Калибром"».На первый курс зачислены 250 человек. Пятого августа они дали клятву курсанта.«В ЧВВМУ за годы существования сложились десятки традиций, которые свято чтутся курсантами. Одна из них – торжественная клятва курсанта на плацу училища. Каждый первокурсник клянется любить Родину, быть патриотом училища, преумножать героическую славу священной земли города-героя Севастополя», рассказали в пресс-службе.Сообщается, что до начала учебного года первокурсникам предстоит освоить программу начальной военно-морской подготовки, изучить общевоинские уставы, основы строевой подготовки и морской практики.К военной присяге курсанты будут приведены в конце августа.