09:59 08 августа

Курсанты Черноморского училища начнут осваивать новую специальность

Специальность «применение и эксплуатация ракетного вооружения подводных лодок» впервые появилась в Черноморском высшем военно-морском училище им. П. С. Нахимова (ЧВВМУ), передает ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны РФ.



В этом году в ЧВВМУ поступили выпускники школ из 47 регионов России. Более 100 курсантов – севастопольцы и крымчане. Абитуриенты могли поступать не только на традиционные профили обучения – "применение и эксплуатация ракетного вооружения надводных кораблей", "применение и эксплуатация береговых ракетных артиллерийских комплексов", "подводно-технические работы специального назначения", "применение подразделений специального обеспечения и эксплуатация специальных боеприпасов сил флота", но и впервые начать обучение по специальности "применение и эксплуатация ракетного вооружения подводных лодок",
говорится в релизе.


В ведомстве пояснили, что «введение в программу обучения в ЧВВМУ такой специальности вызвано оснащением поступающих на флоты, в том числе на Черноморский, новых подводных лодок, вооруженных самыми современными ударными ракетными комплексами, в том числе "Калибром"».

На первый курс зачислены 250 человек. Пятого августа они дали клятву курсанта.

Курсанты Черноморского училища начнут осваивать новую специальность


«В ЧВВМУ за годы существования сложились десятки традиций, которые свято чтутся курсантами. Одна из них – торжественная клятва курсанта на плацу училища. Каждый первокурсник клянется любить Родину, быть патриотом училища, преумножать героическую славу священной земли города-героя Севастополя», рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что до начала учебного года первокурсникам предстоит освоить программу начальной военно-морской подготовки, изучить общевоинские уставы, основы строевой подготовки и морской практики.

К военной присяге курсанты будут приведены в конце августа.

Использованы фотографии: http://chvvmu.mil.ru
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Комментарии 5

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  1. сибиралт Сегодня, 08:44
    Странно все это. Кому какое дело знать какие у нас военные специальности?
    сибиралт
  2. 3officer Сегодня, 08:45
    Ожидаемо,если все пойдет по плану скоро ВМФ обзаведется несколькими "стаями" Варшавянок.Дальше пойдут Лады или более совершенные проекты с ракетным вооружением,которое в нынешних локальных конфликтах стало более актуальным,чем классические торпеды. soldier
    3officer
  3. Алексей7777777 Сегодня, 08:49
    Удачи,дядьки!Желаю стать достойными Офицерами Военно-Морского Флота!!!
    Алексей7777777
  4. котэ119 Сегодня, 08:51
    данное направление в этом училище преподавалось до 93 года, потом направление перенесли в ВВМУ подводного плавания им. Ленинского Комсомола в С.Пб.
    котэ119
  5. Berkut154 Сегодня, 09:53
    Там еще был факультет морской авиации.. как с ним?
    Berkut154
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