Балтийский флот пополнился третьим буксиром ледового класса
В главную военно-морскую базу Балтийского флота – Балтийск – прибыл новый спасательный буксир СБ-737 проекта 02980, передает пресс-служба Западного военного округа.
Судно построено на Ленинградском судостроительном заводе ОАО «Пелла». В Балтийске на его борту состоялась церемония подъёма Военно-морского флага. Буксир вошел с состав аварийно-спасательного отряда Балтийского флота.
Это уже третий спасатель данного проекта, построенный для нужд флота. Годом ранее аналогичные буксиры – СБ-121 и СБ-123 – вошли в состав аварийно-спасательных отрядов Ленинградской и Балтийской военно-морских баз.
Новое судно предназначено для выполнения спасательных работ и задач поисково-спасательного обеспечения, участия в спасательных операциях, оказания помощи судам, терпящим бедствие, поиска, спасения, эвакуации и размещения людей, оказания им медицинской помощи, выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде. Кроме того, буксир предназначен для тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, тушения горящего на воде топлива, технического обеспечения выполнения подводно-технических работ, а также снятия с мели аварийных судов
Водоизмещение СБ-737 составляет 1216 тонн, длина судна — 48 метров, ширина — 13 метров, а максимальная скорость — 14,5 узлов. Экипаж судна 8 человек, автономность 20 суток.
Судно построено на Ленинградском судостроительном заводе ОАО «Пелла». В Балтийске на его борту состоялась церемония подъёма Военно-морского флага. Буксир вошел с состав аварийно-спасательного отряда Балтийского флота.
Это уже третий спасатель данного проекта, построенный для нужд флота. Годом ранее аналогичные буксиры – СБ-121 и СБ-123 – вошли в состав аварийно-спасательных отрядов Ленинградской и Балтийской военно-морских баз.
Новое судно предназначено для выполнения спасательных работ и задач поисково-спасательного обеспечения, участия в спасательных операциях, оказания помощи судам, терпящим бедствие, поиска, спасения, эвакуации и размещения людей, оказания им медицинской помощи, выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде. Кроме того, буксир предназначен для тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, тушения горящего на воде топлива, технического обеспечения выполнения подводно-технических работ, а также снятия с мели аварийных судов
Водоизмещение СБ-737 составляет 1216 тонн, длина судна — 48 метров, ширина — 13 метров, а максимальная скорость — 14,5 узлов. Экипаж судна 8 человек, автономность 20 суток.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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