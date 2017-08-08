18:43 08 августа

Балтийский флот пополнился третьим буксиром ледового класса

В главную военно-морскую базу Балтийского флота – Балтийск – прибыл новый спасательный буксир СБ-737 проекта 02980, передает пресс-служба Западного военного округа.

Судно построено на Ленинградском судостроительном заводе ОАО «Пелла». В Балтийске на его борту состоялась церемония подъёма Военно-морского флага. Буксир вошел с состав аварийно-спасательного отряда Балтийского флота.

Балтийский флот пополнился третьим буксиром ледового класса



Это уже третий спасатель данного проекта, построенный для нужд флота. Годом ранее аналогичные буксиры – СБ-121 и СБ-123 – вошли в состав аварийно-спасательных отрядов Ленинградской и Балтийской военно-морских баз.

Новое судно предназначено для выполнения спасательных работ и задач поисково-спасательного обеспечения, участия в спасательных операциях, оказания помощи судам, терпящим бедствие, поиска, спасения, эвакуации и размещения людей, оказания им медицинской помощи, выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде. Кроме того, буксир предназначен для тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, тушения горящего на воде топлива, технического обеспечения выполнения подводно-технических работ, а также снятия с мели аварийных судов

Водоизмещение СБ-737 составляет 1216 тонн, длина судна — 48 метров, ширина — 13 метров, а максимальная скорость — 14,5 узлов. Экипаж судна 8 человек, автономность 20 суток.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 5

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  1. oleg-gr Сегодня, 18:28
    Флот обновляется. Буксир может работать в интересах флота и МЧС. Универсал, однако.
    oleg-gr
  2. капрал Сегодня, 18:33
    Дожили, скоро каждой новой шлюпке будем радоваться.
    капрал
    1. Alexey RA Сегодня, 18:36
      Цитата: капрал
      Дожили, скоро каждой новой шлюпке будем радоваться.

      Ну, это не чистый буксир, а, скорее, АСС - так что повод для радости действительно есть.
      А "чистые" буксиры Пелла печёт как пирожки. smile
      Alexey RA
    2. 3officer Сегодня, 18:38
      Цитата: капрал
      Дожили, скоро каждой новой шлюпке будем радоваться.

      Шлюпка у него тоже есть, вон с боку висит красная, можете ей отдельно порадоваться recourse
      3officer
  3. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 18:40
    Неспроста..... сейчас все к Арктике тянутся... хотят наши богатства присвоить......Богом России врученные... будем бить по рукам вместе с братьями китайцами. Не грозим, но предупреждаем soldier
    40 лет с варикоцеле
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