16:00 09 августа

На Северном флоте отработали задачи противоподводно-диверсионной обороны в рамках специального учения

Сегодня на Северном флоте (СФ) были отработаны задачи организации противоподводно-диверсионной обороны пунктов базирования в рамках специального учения по видам обеспечения сил Военно-Морского Флота (ВМФ), которое проводится под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва, передает пресс-служба Северного флота.

Розыгрыш практических эпизодов начался в Североморске с выполнения задачи противодействия условным диверсантам, пытающимся проникнуть на акваторию главной базы СФ.

На Северном флоте отработали задачи противоподводно-диверсионной обороны в рамках специального учения



В целях предотвращения возможных действий подводных диверсантов на акватории главной базы СФ было отработано профилактическое гранатометание. Это упражнение выполняли боевые расчеты многоствольных реактивных гранатомётов МРГ-1 большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и дежурная боевая группа отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) на быстроходных лодках БЛ-680 ручными гранатами РГД-5.

Также был разыгран эпизод противодействия плавсредству, нарушающему режим плавания на Североморском рейде Кольского залива. Дежурная боевая группа отряда по борьбе с ПДСС на быстроходных лодках выдвинулась на перехват условного нарушителя, одновременно произведя выброску водолазов. Нарушитель оказал сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера с применением оружия.

На завершающем этапе учения совершенствовались навыки ведения боя под водой как одиночными бойцами, так и в составе боевых групп. Личный состав отряда по борьбе с ПДСС предотвратил прорыв условных подводных диверсантов к кораблям. Были отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия.

Аналогичные тренировки дежурных сил противоподводно-диверсионной обороны проводились сегодня и в других пунктах базирования СФ.

Специальное учение по видам обеспечения сил ВМФ стартовало на СФ в понедельник 7 августа и продлится в течение нескольких дней. В ходе учения по единому замыслу будут действовать, минно-тральные силы, корабельные соединения, авиация, силы поисково-спасательного обеспечения.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 3

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  1. Соломон Кейн Сегодня, 14:10
    Кроме Российских моряков и чукчей в эту воду вряд ли , кто полезет.....
    Соломон Кейн
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:16
      так а другие там и даром не нужны,для того и тренируются))
      Ратник с пулеметом
      1. Прогрессор Сегодня, 15:25
        Одним словом-Арктика-)
        Прогрессор
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