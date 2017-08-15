Везучие авианосцы US Navy

Хотелось бы высказаться на тему некоторых особенностей применения авианосцев в войне между США и Японией на Тихом океане. Вообще, авианосцы в большом количестве на начало войны имели три страны: США, Япония и Британия. Так вот, британцы использовали авианосцы своеобразно или как раз вполне себе консервативно, то есть в связке с линейными кораблями. И выполняли они вспомогательные функции. Поэтому про то, как воевали британские авианосцы в реальности, как-нибудь отдельно.А вот японцы как раз сделали большой шаг вперёд. Именно они впервые показалиавиаудар по вражескому флоту (пусть и в базе). Кстати, гордые бритты тоже исторически славились атаками вражеского флота. Интересный ход потому как. Так вот, как раз до Пёрл-Харбор (даже не смотря на прецедент Таранто!) никто и помыслить не мог, чтовозможно. Никому и в голову не приходило.Мы с вами, живя в «постпёрлхарборскую» эпоху, заражены, так сказать, «послезнанием». Нам кажется, что раз это случилось, то это и должно было случиться. Однако такое вот «шоу» с внезапным массовым выбиванием линкоров в базе с очень большого расстояния было в то время настоящим прорывом. Во многом американцев извиняет то, чтопросто-напросто никто не ждал. Что-то вроде «атаки марсиан». Нет, безусловно, надо быть готовым всегда и ко всему, но тут могут «шарики зайти за ролики».Так что это была своего рода «революция в военно-морском деле». И на многие неокрепшие умы это произвело неизгладимое впечатление. Авианосец может всё! Увы, это не так. Не любят люди «вникать в тонкости» и разбираться в деталях. Им нужна яркая, понятная, красивая картинка. Атака на Пёрл-Харбор — как раз пример такой вот картинки. Однако уже битва в Коралловом море показала, что не всё так просто и однозначно.Оказалось, что бой авианосцев — это нечто весьма и весьма специфичное — большие расстояния, большой риск, внезапное изменение ситуации… и большие потери палубной авиации. Как-то всеми вежливо забывается тот простой факт, что авианосец воюет исключительно авиагруппой. А лётчик палубной авиации — это «элита элит». Это в любом случае штучный товар. То есть взлёт/посадка на палубу авианосца (она подвижная и качается!) махом отсекает большую часть сухопутных лётчиков от участия в заморских экспедициях (сколько пилотов-палубников есть в современной России?).Даже в мирное время морская авиация платит кровью и авариями за «весь этот цирк». По-другому — никак. Но это ещё полбеды… необходимо учесть особенности войны над Тихим океаном, — его бескрайние водные просторы, а авианосец тоже не стоит на месте, а погода портится, а спутниковой навигации нет, как и самих спутников. И самолёт, в отличие от корабля, потерявшись в этих просторах неизбежно гибнет.И даже вернувшись в нужный район, можно было столкнуться с тем, что солнышко уже спряталось… и наступила ночь. В подобной ситуации один из американских адмиралов включил полную иллюминацию… и авианосец светился как рождественская ёлка. В противном случае он терял авиагруппу (в японском флоте тоже был аналогичный случай). Так что использование палубной авиации в ходе Тихоокеанской кампании — это не так просто, здорово и беспроблемно, как иногда себе представляют.Ещё надо упомянуть, что поиск вражеского соединения кораблей на просторах того же самого Тихого океана в дорадарную эпоху — это отнюдь не подарок судьбы. То есть тупо можно улететь и назад не вернуться, без всякого там противника. Тем более — жёсткое радиомолчание (в японском флоте точно), чтоб противник не обнаружил авианосцы.Японская палубная авиация после Мидуэя вообще «съёжилась». Подумайте: люди серьёзно готовились к войне, люди готовились «агрессорствовать» по полной программе… но после Мидуэя звезда японской палубной авиации как-то закатилась. А просто люди столкнулись с тем, как это сложно и дорого воевать авиагруппами (это как чёрной икрой питаться). Закончились опытные пилоты и возможности японских авианосных соединений резко усохли. Вот говорят, что пилотов научились готовить все кроме японцев. В ходе войны научились.Что ж, у кого были ещё авианосцы, кроме их американских оппонентов? У британцев? Так вот, Royal Air Force в ходе боёв за Британию за 2 месяца теряют 103 пилота (книга «Асы союзников»). И там этот момент описывается, как преддверие полной катастрофы. Оценим: Европа шла к войне год за годом (война не была внезапной). Основной противник — Люфтваффе точно так же год за годом наращивает мощь… более того, эта растущая мощь навязчиво рекламируется!И вот Британия под ударом, самолёты ещё есть… но потеря 103 (ста трёх) пилотов ставитна грань краха. Оценим: на 1940-й год Британская империя политически — страна номер один на планете, именно она контролирует мировые финансы и торговлю (всё ещё). Более того, война с Германией стартовала почти за год до воздушной битвы за Британию. И что мы имеем летом/осенью 1940-го года? Жуткую нехватку пилотов! Их гребут буквально отовсюду: летал на одномоторном самолёте? Ты наш человек! Приглашают граждан империи из Канады, Австралии и Новой Зеландии… Зеландии, Карл, Новой! Приглашают американцев (ох уж эти янки с их вульгарными манерами, но ничего не поделаешь — надо спасать Британию и короля!).В общем-то, бои шли над Британией, британская авиапромышленность, так скажем, ничуть не хуже немецкой, мощнее однозначно. Британия в любом случаебогаче Германии 30-х годов и никаким ограничениям Версаля не подвергалась (и самолёты за границей, по конспиративным соображениям, не испытывала). И самолёты у бриттов есть, а вот с пилотами — проблема… и потеря сотни пилотов-истребителей в ходе войны — это весьма ощутимый удар.Британцам повезло — им помогала Америка (заграница!), да и через 2 с половиной месяца весь это цирк закончил свою деятельность навсегда. И тем не менее даже одна короткая операция выявила полную неготовность великой державы к реальной войне в воздухе. И это после воздушного разгрома Польши! В любом случае — лишних пилотов не было.И мы говорим о «сухопутных» пилотах… а теперь представим, что вот эта самая воздушная кампания (то угасая, то разгораясь) длится несколько лет. И никакой «помощи» зарубежных авиаспециалистов нет. Пилоты — только свои. А теперь «до кучи» спроецируем это всё на палубы семи британских авианосцев… Кстати, своих палубных монопланов Британская империя ни в 1939-м, ни в 1941-м не имела… На этажерках летали.То есть даже гораздо более богатая (гораздо!) по сравнению с бедной/отсталой Японией (это не шутка) Британия никак не могла противостоять США в дуэлях авианосцев. Нет ни самолётов, ни «конвейера» по подготовке пилотов-палубников, да и подобная концепция применения флота не разработана. Британцы, в общем-то, массированно палубную авиацию как-то и не применяли (по типу Пёрл-Харбора/Мидуэя).И ту самую концепцию «битв авианосцев», которую мы наблюдали по линии Токио-Вашингтон британцы освоить на тот момент явно были не в состоянии. Даже британцы, с их возможностями. У Франции был один авианосец. Германия начала строить свой, но позабросила. Италия исходила из того, что сама Италия — «непотопляемый авианосец» в центре Средиземного моря. Беда как раз в том, что на родине маршала Дуэ толковой авиации создать не удалось. А базы, да, были, совсем кстати рядом с местами морских боёв… но отдача от них появилась после появления там самолётов Люфтваффе.А ведь по техническим и экономическим возможностям Япония и Италия 40-х годов не очень разнятся. Но Италия не смогла создать даже базовой авиации… чем бы им помог авианосец? Или два? Кстати, у нас принято считать, что как раз у Люфтваффе с подготовкой кадров всё было в порядке. Это не совсем так. Товарищ Исаев в своих книгах подробно разбирал вопрос «гигантских победных счетов» немецких асов. Всё просто — хороших пилотов было весьма немного, они и тащили на себе воздушную войну. Как их ещё называли: «самые уставшие люди войны». Немецкие асы отдыхали как правило только в госпиталях. Летали пока не собьют. А в ходе Битвы за Британию на островах было принято говорить, что редко, когда столь многие обязаныНу буквальноналадили выпуск «бесконечных пилотов», ага. «Предложенную» японцами новую концепцию морского боя подхватили именно янки. И никто другой. Именно они в ходе войны могли потоком строить авианосцы и готовить для них авиагруппы. Но никто другой на планете, включая вполне себе морские Британскую и Японскую империи.То есть сама по себе идея очень красивая — нанести удар по вражескому соединению за пару сотен километров до него — это очень и очень мощный ход и с этим не поспоришь. Естественно, что артиллерийским кораблям без авиаприкрытия придётся весьма несладко. Проблемы начинаются тогда, когда мы все ударные функции возлагаем именно на палубную авиацию. Как уже было сказано — японцы очень неплохо ею воевали в самом начале войны. Особенно против Royal Navy, который к подобному развороту событийБританцы просто не готовили к подобным действиям свои авианосцы и, соответственно, японские массовые авианалёты были для них неприятной. Таким образом, проецировать успехи, достигнутые японскими авианосцами в самый первый период боевых действий на Тихом океане на действия авианосных соединений в целом не совсем корректно. В дальнейшем достичь подобных успехов авианосцам Японского Императорского флота уже никогда не удавалось.Успехи американских авиасоединений на втором этапе войны объясняются достаточно просто: подавляющее численное и техническое превосходство. Японцы просто не могли как следует размахнуться и ударить в ответ. А в целом складывается абсолютно неверное представление, что авианосцы являлись неким морским «супероружием», увы это не так.Как верно подметил товарищ Капцов, авианосцы плохо подходят для обороны. Есть у них такая вот неприятная черта. Если что, то при Мидуэе американцы имели достаточно много базовой авиации, а их авианосцы очень долго оставались необнаруженными, и тем не менее палубная авиация Японии была сильнее. Если же мы слабее противника, если он активно атакует, то авианосцы с одной стороны конечно помогают… с другой стороны во весь рост встаёт такой фактор как их высокая уязвимость (низкая боевая стойкость).И даже не в обороне: при том же Мидуэе один «зевок» стоил японцам четырёх ударных авианосцев. Критиковать японского командующего в этой ситуации абсолютно бессмысленно. Кто из нас не допускает ошибок? Но в данном случае одна (очень небольшая ошибка) стоила японскому императорскому флоту крайне дорого. А теперь представим, что Нагумо не отдал приказ о перевооружении с бомб на торпеды… и атака на американские корабли была бы проведена, но оказалась бы не столь эффективной.После чего профессионалы и любители кляли бы японского адмирала за неправильно выбранный тип боеприпаса… По сути дела, авианосец — очень специфичный вид вооружений. Его оборонительные возможности явно принесены в жертву атакующим. В каком-то смысле его можно сравнить (именно сравнить!) со шпагой. По сути дела, шпага — та же самая «длинная рука» и «абсолютное оружие». Чтобы зарубить человека мечом, нужно приложить серьёзные физические усилия, для шпажиста — достаточно лёгкого движения кистью. Уноси готовенького.Безусловно колоть мечом тоже можно, но «элегантным» и незаметным такой укол не будет никогда. Уйти же от укола шпаги опытного фехтовальщика фактически невозможно. Если вы один на один с таким бойцом, в пределах его досягаемости, то при отсутствии аналогичных фехтовальных навыков и шпаги ваши шансы равны нулю. С тяжёлым мечом, как ни странно, всё не так однозначно. Шансы появляются даже у плоховооружённого субъекта.То есть на первый взгляд в рукопашной шпага — абсолютное оружие (эпоха пороховая, доспехов нет). Однако, однако всё не так просто. У шпаги есть очень серьёзные недостатки. Просто про них обычно не упоминают. Шпага хороша именно для мощной внезапной атаки. Обороняться же ей весьма удобно против такой же шпаги, если навыков конечно хватит (специалисты считают, что «исторические поединки на шпагах», в отличие от киношных, были весьма скоротечны). А вот попытка закрыться от удара дубины… могла привести к поломке шпаги. Широкие рубящие удары шпагой (как оборонительный манёвр, например) — это тоже не совсем то, для чего она предназначена (опять возможна поломка).Таким образом, имеется всего один вариант использования: внезапная «тычковая» атака… и насмерть. Согласитесь, весьма и весьма специфичный вид вооружений. Что-то типа «большого стилета». То есть оружие весьма и весьма опасное (в определённых ситуациях), но отнюдь не универсальное. Далеко не всегда всё, что нам надо — это немедленная смерть оппонента/оппонентов. Хотя если смотреть художественные фильмы, то догадаться об этих самых деталях весьма сложно. Однако в самом начале карьеры месье Д’Артаньяна забила палками группа лиц явно неблагородного происхождения. С Семёном Михайловичем Будённым у них бы этот номер не прошёл.С ударным авианосцем ситуация в чём-то аналогичная: он был просто бесценен при нанесении таких вот «внезапных ударов на поражение». Далеко достаёт, потому что своими самолётами, а за ночь может «уползти» километров на 300 и больше. Мощное и опасное оружие… но если ситуация изменилась, если наши планы раскрыты, и мы попали под внезапный встречный удар, то мы получаем Мидуэй. Так сказать, обратная сторона авианосца.В оборонительной войне он не слишком полезен. То есть когда противник сильнее, когда у него больше самолётов в воздухе… то быстро выясняется, что авианосец весьма уязвим. Это, безусловно, хорошее оружие, если мы обеспечили его безопасность от авиации и подводных лодок противника. Маленькое такое условие… Так вот, американцы с 1943-го года это могли сделать, однозначно. Поэтому их авианосцы выглядели королями Тихого океана.Война «на равных» (или почти) шла до Мидуэя, и состояла чуть ли не из одной Битвы в Коралловом море (война между США и Японией!). Потом японские авиагруппы уже мало что могли (после Мидуэя). Говорите авианосец — это «круто»? Расскажите мне об успехахавиагрупп в борьбе с американским флотом на просторах Тихого океана… А ведь теоретически, Япония — агрессор. Такой «небелый и непушистый» агрессор. И некоторые товарищи любят задаваться вопросом,палубная авиация проиграла базовой? Так вот, интересно, как японская палубная авиация после Мидуэя громила американскую базовую…Ещё раз: Япония — агрессор, Япония делает ставку на авианосцы. Пёрл-Харбор всё-таки не самое то (мирное время + корабли в базе). А что было потом? Каковы успехи тех самых японских асов «палубного базирования» в избиении крупных кораблей US NAVY? Я просто так спрашиваю, без издёвки. А нету их особо… Адептам «мегаавианосцев» приходится идти на ухищрения: сначала Пёрл-Харбор, потом Рипалз и Принц Уэльский (Royal Navy!), потом рейд Нагумо в Индийский океан (и опять Royal Navy!). Тот самый Royal Navy, который никак к бою авианосцев против авианосцев не готовился и авианосцы, как основную ударную силу флота не рассматривал.А вот американские авианосцы и линкоры с крейсерами (особенно линкоры с крейсерами) оказались вполне себе устойчивы к воздействию японской палубной (да и базовой) авиации. Потери конечно были… но не скажешь, что американцы «завалили японский императорский флот корпусами кораблей». Я никак не могу вспомнить потери американских линкоров/тяжёлых крейсеров в море от ударов японской авиации… А они были? Потом американцы «запилят» «мегаавиацию», которая сожжёт с воздуха и Японию и Германию. Громадное, кстати, техническое достижение. И громадное экономическое достижение. Отправлять на города врага за раз тысячу тяжёлых бомбовозов с прикрытием соответствующего числа эскортных истребителей — это весьма круто. Весьма и весьма.Те же самые USAF, встав на крыло, активно терроризировали японский императорский флот, причём они топили всё от эсминца до линкора. Легко, на ход ноги. Причём большая часть вылетов была по понятным причинам с базовых аэродромов, а никак не с палуб авианосцев. Та самая авиация, которая превратила в руины целые регионы Германии и выжгла Токио, не оставила японским кораблям ни единого шанса, причём из-за слабости ПВО (по сравнению и с Германией, и с Британией, и с США, и с СССР), японцы даже в базе не могли прикрыть свои корабли.А у американцев как раз прекрасно была развита стратегическая авиация… Великолепно развита. У японцев и немцев её по факту не было. Гитлер мечтал выбомбить Британию из войны силами тактических бомбардировщиков… и силами Ме-110, с подвешенными бомбами… Наивный австрийский вьюноша…А вот когда база ВМФ или авиабаза японцев оказывались в радиусе действия американских бомбовозов… им можно было только посочувствовать. Немедленно начинал работать «бомбовый конвейер». И всё… привет императору! Но при чём здесь авианосцы? Нет, авианосцев американцы понастроили целую свору, более того, формировали оперативные соединения, где эти самые «мобильные палубы» составляли основу ударных сил.это стало возможным в условиях полного упадка японской авиации. Под мощный встречный авиаудар эти самые оперативные соединения ни разу не попадали. Ни разу, Карл!Так что сказать что-то о их реальной боеспособности крайне сложно. И возможности японских подводников были гораздо ниже, чем у ребят Дёница. Я представляю, как все вот эти «мегафлота» американцев маневрируют в океанских просторах в районе действия U-boot-ов… Смешно могло получиться. Да и немецкая базовая авиация, как ни странно, была во многом лучше японской… ветераны полярных конвоев не дадут соврать. Япония была не самым сильным противником, увы. Несмотря ни на что, в 30-е годы она серьёзно отставала в научно-техническом плане и от Британии, и от Германии, и от США.В Германии, до последнего в воздух поднимались истребители и активно сбивали американцев/бриттов. «B-29» не появился в Европе просто потому, что немецкое небо рассекали реактивные истребители, а «Суперфортресс» стоила громадных денег. А теперь почитайте, как свободно «атомные» «B-29» летали над Японией. И это даже не в составе формации… Такое впечатление, что никакого ПВО просто нет.Японцы построили большой флот, и это производит впечатление супердержавы, но это не так. В целом страна небогатая, не сильно развитая и, как ни странно, во многом архаичная. Японская армия была вооружена явно устаревшим вооружением. Современная артиллерия? Современные танки? Армейская авиация в Японии была значительно хуже морской.В ходе ВМВ все воюющие страны смогли резко нарастить выпуск вооружений, при этом выпуская всё новые и новые модели. Не смогли этого сделать только Италия и Япония. Пик военной мощи японцев приходится как раз на 1942 год. Поэтому победа американцев понятна и закономерна. Наличие или отсутствие «ставки на авианосцы» тут скорее вторично. Соотношение сил по линии Токио-Вашингтон было таково, что при любой стратегии строительства флота как в США, так и в Японии, самураи гарантированно проигрывали. С разгромным счётом.Даже избери американцы первоначально британскую концепцию авианосных соединений это мало бы помогло японцам. Не надо забывать про гигантские достижения американского авиапрома в области создания «дальних» самолётов. Как эскортных истребителей, так и тяжёлых бомбардировщиков. И про то, каких достижений добились американцы в области логистики, строительстве аэродромов. Они могли бы победить и при минимальном участии авианосцев. Даже так.Может это было бы дольше, может не так эффектно… но ход войны на Тихом океане от этого бы не сильно изменился. Наличие у американцев превосходства в радарах и авиапроме делал разгром японских авианосных сил делом времени. Прикиньте вариант, когда США в ходе войны на Тихом океанене строят ударные авианосцы… ну да, хуже. Но не катастрофа? Помним, что толковая японская морская авиация закончилась на Рабауле.Вся правда в том, что американцы побеждали при любой разумной концепции военных действий. И, кстати, они могли выбирать, что именно строить, и с какой стороны атаковать Японию (на определённом этапе вполне серьёзно предлагалось наступать со стороны Аляски!). Японцы же могли только отбиваться изо всех сил и рассчитывать только на чудо. Если присмотреться внимательнее, то мы заметим, что их авианосные силы особых успехов в боях против US NAVY не достигли: в Коралловом море «Лексингтон» погиб уже после боя из-за утечек авиакеросина… ну да, как результат атаки японских торпедоносцев/пикировщиков. Но как бы косвенно.«Йорктаун» при Мидуэе вообще умирал долго и мучительно… Что, безусловно, доказывает принципиальную уязвимость авианосцев, но не доказывает мощь японской палубной авиации. Американцы японские авианосцы разносили вдребезги. Тут сыграли свою роль и относительная слабость конструкции японских авианосцев (экономия?), и устаревшее ПВО.В любом случае, техническая и экономическая мощь Соединённых Штатов оказалась на Тихом океане сосредоточенаименно в авианосных соединениях (не забываем про базовую авиацию!). Из результатов боёв все смело делают вывод, что дело было именно в авианосцах… Да ничего подобного! У японцев подобных «сказочных» успехов совсем не наблюдалось. Просто потому что за спиной японского флота не маячила мощь промышленной сверхдержавы. Британцы в принципе не использовали авианосные соединения, как главную ударную силу флота (Не смогли? Не захотели?).Поэтому американский пример можно считать уникальным. Это как бритты в период Столетней войны активно использовали валлийских лучников. Проблема всех остальных монархов была в том, что у них не было своего Уэльса.