16:46 15 августа

Балтфлот проводит командно-штабную тренировку

Около тысячи военнослужащих привлечены к командно-штабной тренировке, которая проводится на Балтийском флоте, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Балтфлот проводит командно-штабную тренировку


На Балтийском флоте (БФ) под руководством командующего флотом вице-адмирала Александра Носатова проводится плановая командно-штабная тренировка с органами военного управления, соединениями и воинскими частями,
говорится в релизе.


Сообщается, что к тренировке «привлечено порядка 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 20 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения и свыше 50 единиц военной и специальной техники».

Главная цель мероприятий – «повысить уровень подготовки офицерского состава, слаженности штабов, отработать вопросы организации взаимодействия и управления соединениями и частями, планирования действий сил (войск) для выполнения задач по предназначению», пояснили в округе.

В пресс-службе добавили, что «в ходе тренировки органы военного управления, соединения и воинские части БФ отрабатывают вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, экстренной подготовки кораблей к выходу в море и выполнению учебно-боевых задач».

Командно-штабная тренировка проводится в соответствии с планом боевой подготовки флота на текущий год.

Использованы фотографии: Пресс-служба Западного военного округа
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:24
    А как реагируют соседние империи? wassat Мечут икру размером с банку шпрот, или в ооний звонят, жалуются? ??? wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. sabakina Сегодня, 15:32
      Похоже, они сильно щас репу чешут "куда бежать?". На Балтике Российские учения, на суше Российско-Белорусские...
      sabakina
      1. Teberii Сегодня, 15:50
        Будут рубить плоты и трубить в горн,чтоб наши корабли отпугивать.
        Teberii
    2. COJIDAT Сегодня, 16:12
      Прибалты истерично надувают свой флот))
      COJIDAT
  2. DEZINTO Сегодня, 15:36
    Ну где же критиканы? Они должны сейчас объяснить нам глупым ватникам что там все на ржавых лодках времён холодной войны, и вообще всё это показуха и бряцанье оружием. И лучше бы больницы строили..... fellow
    DEZINTO
Картина дня