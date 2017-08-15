Балтфлот проводит командно-штабную тренировку
Около тысячи военнослужащих привлечены к командно-штабной тренировке, которая проводится на Балтийском флоте, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Сообщается, что к тренировке «привлечено порядка 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 20 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения и свыше 50 единиц военной и специальной техники».
Главная цель мероприятий – «повысить уровень подготовки офицерского состава, слаженности штабов, отработать вопросы организации взаимодействия и управления соединениями и частями, планирования действий сил (войск) для выполнения задач по предназначению», пояснили в округе.
В пресс-службе добавили, что «в ходе тренировки органы военного управления, соединения и воинские части БФ отрабатывают вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, экстренной подготовки кораблей к выходу в море и выполнению учебно-боевых задач».
Командно-штабная тренировка проводится в соответствии с планом боевой подготовки флота на текущий год.
На Балтийском флоте (БФ) под руководством командующего флотом вице-адмирала Александра Носатова проводится плановая командно-штабная тренировка с органами военного управления, соединениями и воинскими частями,говорится в релизе.
Сообщается, что к тренировке «привлечено порядка 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 20 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения и свыше 50 единиц военной и специальной техники».
Главная цель мероприятий – «повысить уровень подготовки офицерского состава, слаженности штабов, отработать вопросы организации взаимодействия и управления соединениями и частями, планирования действий сил (войск) для выполнения задач по предназначению», пояснили в округе.
В пресс-службе добавили, что «в ходе тренировки органы военного управления, соединения и воинские части БФ отрабатывают вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, экстренной подготовки кораблей к выходу в море и выполнению учебно-боевых задач».
Командно-штабная тренировка проводится в соответствии с планом боевой подготовки флота на текущий год.
Использованы фотографии: Пресс-служба Западного военного округа
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