17:15 16 августа

Морская авиация Черноморского флота пополнилась тремя самолётами Су-24М

Состав авиационной эскадрильи отдельного штурмового авиационного полка морской авиации Черноморского флота (ЧФ) пополнили три фронтовых бомбардировщика Су-24М, сообщает пресс-служба Южного военного округа .

Самолёты прибыли в Крым после завершения планового заводского ремонта на территории материковой России
- говорится в сообщении

Морская авиация Черноморского флота пополнилась тремя самолётами Су-24М



По данным военного ведомства, самолеты планируется модернизировать на мощностях воинской части.

Фронтовой бомбардировщик Су-24М предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеорологических условиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах, с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Вооружение:

- стрелково-пушечное вооружение
- неуправляемые авиационные бомбардировочные средства поражения
- неуправляемые авиационные ракеты
- управляемые авиационные ракеты классов "воздух-поверхность" и "воздух-РЛС"
- управляемые ракеты класса "воздух-воздух".

Самолёт имеет 8 точек подвески: четыре подфюзеляжных, две под центропланом, и две - под поворотными консолями крыла. Максимальная масса боевой нагрузки самолета Су-24 составляет 7000 кг. Для решения задач подготовки и выбора видов оружия, управления пуском (сбросом) авиационных средств поражения и взрывателями при различных вариантах загрузки самолета предназначена установленная на борту система управления оружием (СУО).

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 4

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:45
    самолеты планируется модернизировать на мощностях воинской части. Это как это?ПАРМ ?Или в части КБ с заводом есть?Не понял новость.
    ВЕРЕСК
    1. mvg Сегодня, 16:15
      Статью(новость) безбожно переврали. Как и ТТХ самолета. А вопрос закономерный. Сушки только что с завода, прошли плановый ремонт с модернизацией. Просто перегнали на место дислокации в Крым.
      mvg
    2. Laksamana Besar Сегодня, 17:05
      На авиабазах есть технико-эксплуатационные части, которые могут проводить работы также и по модернизации/доработке.
      Laksamana Besar
  2. Siberia 9444 Сегодня, 16:24
    Новосибирск рулит и разруливает hi
    Siberia 9444
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