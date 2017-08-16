Морская авиация Черноморского флота пополнилась тремя самолётами Су-24М
Состав авиационной эскадрильи отдельного штурмового авиационного полка морской авиации Черноморского флота (ЧФ) пополнили три фронтовых бомбардировщика Су-24М, сообщает пресс-служба Южного военного округа .
По данным военного ведомства, самолеты планируется модернизировать на мощностях воинской части.
Фронтовой бомбардировщик Су-24М предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеорологических условиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах, с прицельным поражением наземных и надводных целей.
Вооружение:
- стрелково-пушечное вооружение
- неуправляемые авиационные бомбардировочные средства поражения
- неуправляемые авиационные ракеты
- управляемые авиационные ракеты классов "воздух-поверхность" и "воздух-РЛС"
- управляемые ракеты класса "воздух-воздух".
Самолёт имеет 8 точек подвески: четыре подфюзеляжных, две под центропланом, и две - под поворотными консолями крыла. Максимальная масса боевой нагрузки самолета Су-24 составляет 7000 кг. Для решения задач подготовки и выбора видов оружия, управления пуском (сбросом) авиационных средств поражения и взрывателями при различных вариантах загрузки самолета предназначена установленная на борту система управления оружием (СУО).
Самолёты прибыли в Крым после завершения планового заводского ремонта на территории материковой России- говорится в сообщении
По данным военного ведомства, самолеты планируется модернизировать на мощностях воинской части.
Фронтовой бомбардировщик Су-24М предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеорологических условиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах, с прицельным поражением наземных и надводных целей.
Вооружение:
- стрелково-пушечное вооружение
- неуправляемые авиационные бомбардировочные средства поражения
- неуправляемые авиационные ракеты
- управляемые авиационные ракеты классов "воздух-поверхность" и "воздух-РЛС"
- управляемые ракеты класса "воздух-воздух".
Самолёт имеет 8 точек подвески: четыре подфюзеляжных, две под центропланом, и две - под поворотными консолями крыла. Максимальная масса боевой нагрузки самолета Су-24 составляет 7000 кг. Для решения задач подготовки и выбора видов оружия, управления пуском (сбросом) авиационных средств поражения и взрывателями при различных вариантах загрузки самолета предназначена установленная на борту система управления оружием (СУО).
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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