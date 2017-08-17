«Великий Новгород» и «Колпино» следуют на Черное море
Согласно информации блога bmpd, командующий ВМС Нидерландов и Адмирал Бенилюкса генерал-лейтенант флота Роб Веркерк сообщил 16 августа о сопровождении в Северном море голландским фрегатом F 804 De Ruyter (типа De Zeven Provinciën) двух российских дизель-электрических субмарин, осуществляющих переход в южном направлении в надводном положении.
К данным подлодкам относятся направляющиеся с Балтики на Черное море большие дизель-электрические субмарины проекта 636.3 Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино" ВМФ России. На них завершается поставка АО "Адмиралтейскими верфями" (Санкт-Петербург) Черноморскому флоту серии из 6 «Варшавянок» в соответствии с контрактами с МО РФ от 2010 и 2011 года.
Б-268 "Великий Новгород" была заложена 30 октября 2014 года, спущена на воду 18 марта 2016 года, начала заводские ходовые испытания 14 июня 2016 года и была передана ВМФ России 27 октября 2016 года.
Б-271 "Колпино" была заложена 30 октября 2014 года (одновременно с "Великим Новгородом"), спущена на воду 31 мая 2016 года, вышла на заводские ходовые испытания 15 августа 2016 года и была передана ВМФ России 24 ноября 2016 года.
К данным подлодкам относятся направляющиеся с Балтики на Черное море большие дизель-электрические субмарины проекта 636.3 Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино" ВМФ России. На них завершается поставка АО "Адмиралтейскими верфями" (Санкт-Петербург) Черноморскому флоту серии из 6 «Варшавянок» в соответствии с контрактами с МО РФ от 2010 и 2011 года.
Б-268 "Великий Новгород" была заложена 30 октября 2014 года, спущена на воду 18 марта 2016 года, начала заводские ходовые испытания 14 июня 2016 года и была передана ВМФ России 27 октября 2016 года.
Б-271 "Колпино" была заложена 30 октября 2014 года (одновременно с "Великим Новгородом"), спущена на воду 31 мая 2016 года, вышла на заводские ходовые испытания 15 августа 2016 года и была передана ВМФ России 24 ноября 2016 года.
Использованы фотографии: East News
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти