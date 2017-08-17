12:39 17 августа

«Великий Новгород» и «Колпино» следуют на Черное море

Согласно информации блога bmpd, командующий ВМС Нидерландов и Адмирал Бенилюкса генерал-лейтенант флота Роб Веркерк сообщил 16 августа о сопровождении в Северном море голландским фрегатом F 804 De Ruyter (типа De Zeven Provinciën) двух российских дизель-электрических субмарин, осуществляющих переход в южном направлении в надводном положении.



К данным подлодкам относятся направляющиеся с Балтики на Черное море большие дизель-электрические субмарины проекта 636.3 Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино" ВМФ России. На них завершается поставка АО "Адмиралтейскими верфями" (Санкт-Петербург) Черноморскому флоту серии из 6 «Варшавянок» в соответствии с контрактами с МО РФ от 2010 и 2011 года.


Б-268 "Великий Новгород" была заложена 30 октября 2014 года, спущена на воду 18 марта 2016 года, начала заводские ходовые испытания 14 июня 2016 года и была передана ВМФ России 27 октября 2016 года.

Б-271 "Колпино" была заложена 30 октября 2014 года (одновременно с "Великим Новгородом"), спущена на воду 31 мая 2016 года, вышла на заводские ходовые испытания 15 августа 2016 года и была передана ВМФ России 24 ноября 2016 года.

Использованы фотографии: East News
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Комментарии 50

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  1. Маз Сегодня, 08:44
    Щас опять прибалты вооружаться начнут, а Швеция забор между собой и НАТО двойной построят ,прямо по дну моря.
    Маз
    1. Zibelew Сегодня, 08:50
      Подлодки идут в надводном положении, тарахтят дизелями, никакого о режим тишины, их и капитан рыбацкой шхуны в бинокль "вычислит".
      Zibelew
      1. rudolff Сегодня, 09:56
        Можно и в подводном положении, только тогда чапать на нескольких узлах вокруг Европы будут до глубокой осени. Дай средний ход и АкБ даже на световой день, до следующей подзарядки под РДП ночью, не хватит.
        rudolff
        1. g1v2 Сегодня, 10:48
          Разве у Варшавянок подводная скорость не больше надводной? Вроде как слышал , что под водой у них скорость на 3 узла выше. Просто интересуюсь. hi
          g1v2
          1. rudolff Сегодня, 11:15
            Подводная выше, все верно. Только на максимальном ходу АкБ сжираются в ноль за считанные часы. Что бы заряда хватило "от ночи к ночи", скорость подводного хода должна быть меньше среднего. Или средний ход с двумя ночными подзарядками, что маловероятно.
            rudolff
      2. Мур Сегодня, 10:00
        Цитата: Zibelew
        Подлодки идут в надводном положении, тарахтят дизелями, никакого о режим тишины, их и капитан рыбацкой шхуны в бинокль "вычислит".

        А что, это какой-то секрет офигенский? Идут так, как шли все четыре до них.
        Мур
        1. Zibelew Сегодня, 10:43
          Это по поводу комментария насчет забора по дну и прибалтов. Некогда скучать натовским морякам — то новый русский фрегат надо сопровождать, то новую подводную лодку, потом опять фрегат будет, потом опять подлодка…
          Zibelew
      3. Berkut24 Сегодня, 10:43
        Подлодки идут в надводном положении, тарахтят дизелями, никакого о режим тишины, их и капитан рыбацкой шхуны в бинокль "вычислит".

        Да скрытность никто и не преследует. Наоборот - идет демострация флага и свидетельство усиления флота. Кроме того, было бы странно прятать лодки под водой с учетом того, что как правило на перегонке с ними идут танкер и буксир.
        Berkut24
    2. Самаритянин Сегодня, 08:52
      Цитата: Маз
      Щас опять прибалты вооружаться начнут, а Швеция забор между собой и НАТО двойной построят ,прямо по дну моря.

      Да плевать на них!
      Самаритянин
    3. Serg65 Сегодня, 08:56
      Цитата: Маз
      Щас опять прибалты вооружаться начнут, а Швеция забор между собой и НАТО двойной построят ,прямо по дну моря.

      Нет друг мой, у них ещё асфиксия от лицезрения "Дмитрия Донского" не прошла, поэтому Варшавянки под шумок и слиняли с Балтики wink
      Serg65
    4. Арон Заави Сегодня, 09:07
      Цитата: Маз
      Щас опять прибалты вооружаться начнут, а Швеция забор между собой и НАТО двойной построят ,прямо по дну моря.

      Прибалты и шведы на Черном море? recourse
      Арон Заави
      1. Serg65 Сегодня, 09:12
        Цитата: Арон Заави
        Прибалты и шведы на Черном море?

        what Они такие загадочные, эти прибалты!!!
        Serg65
    5. Tusv Сегодня, 09:43
      Цитата: Маз
      Щас опять прибалты вооружаться начнут, а Швеция забор между собой и НАТО двойной построят ,прямо по дну моря.

      Не ну прям обидно. Прибалтненным, Шведам и Бенилюксу все, а нам хотябы одну из шести провести по ВолгоБалту фиг crying Ну хоть привычный салют в честь бормаглотов покажут надеюсь
      Tusv
      1. Banshee Сегодня, 10:38
        Цитата: Tusv
        а нам хотябы одну из шести провести по ВолгоБалту фиг


        Крупноваты для канала?
        Banshee
        1. Tusv Сегодня, 10:49
          Цитата: Banshee
          Крупноваты для канала?

          Осадка глубоковата. НО можно же и юбочку надеть для такого случая и драгой пройтись. Супостат и так дрожит отчетливо, а нам праздник
          Tusv
          1. stalkerwalker Сегодня, 10:56
            Цитата: Tusv
            Цитата: Banshee
            Крупноваты для канала?
            Осадка глубоковата. НО можно же и юбочку надеть для такого случая и драгой пройтись

            Овчинка выделки не стоит.... ПЛ так же маневренна в канале, как карьерный самосвал на улице с двумя полосами движения. Цеплять буксиры - не выход из положения - по той же причине.
            Переход с одного вариативного ТВД на другой - прекрасная возможность отработать задачи ПЛ-2 с "добровольным привлечением" сил вероятного противника.
            stalkerwalker
            1. Tusv Сегодня, 11:24
              Цитата: stalkerwalker
              Овчинка выделки не стоит.... ПЛ так же маневренна в канале, как карьерный самосвал на улице с двумя полосами движения. Цеплять буксиры - не выход из положения - по той же причине.

              Стоит. Друже. Стоит.
              Раз. Для параду моневренность не нужна
              Два. Проводка по Волгобалту одной субмарины будет иметь такой же эффект, как салют из Каспия в честь днюхи президента
              Три. Проект Каспий - Индийский океан сдвинется с мертвой точки hi
              Tusv
              1. stalkerwalker Сегодня, 11:29
                Цитата: Tusv
                Раз. Для параду моневренность не нужна

                И "раз" и "два" и "три" закончатся либо аварией, либо аварийным происшествием с участием "третьих лиц". Или прикажете освободить весь канал от идущих по нему судов?
                stalkerwalker
                1. Tusv Сегодня, 11:32
                  Цитата: stalkerwalker
                  Или прикажете освободить весь канал от идущих по нему судов?

                  Суда там ходят по габаритней Варшавянки и что то про пробки ни кто не сообщает hi
                  Tusv
                  1. stalkerwalker Сегодня, 11:33
                    Цитата: Tusv
                    Суда там ходят по габаритней Варшавянки и что то про пробки ни кто не сообщает

                    Цитата: stalkerwalker
                    ПЛ так же маневренна в канале, как карьерный самосвал на улице с двумя полосами движения. Цеплять буксиры - не выход из положения - по той же причине.

                    Погуглите на предмет навалов и столкновений в канале.
                    stalkerwalker
                    1. Tusv Сегодня, 11:40
                      Цитата: stalkerwalker
                      Погуглите на предмет навалов и столкновений в канале.

                      Четыре. Бездельников станет менше hi
                      Tusv
  2. Холуай Сегодня, 08:45
    Это хорошо! Но Там нужны Вертолетоносцы!
    Холуай
    1. Самаритянин Сегодня, 08:48
      Цитата: Холуай
      Это хорошо! Но Там нужны Вертолетоносцы!

      Кого захватывать собрались?
      Самаритянин
      1. Холуай Сегодня, 08:49
        Базы на Кипре...
        Холуай
    2. Serg65 Сегодня, 08:53
      Цитата: Холуай
      Это хорошо! Но Там нужны Вертолетоносцы!

      Зачем? ВертолётоНосить?
      Serg65
      1. avt Сегодня, 09:45
        Цитата: Serg65
        Зачем? ВертолётоНосить?

        what Вертеть верояиных друзей на ...вертушке . request А новость долгожданная - давно пора их отправить было. Но интересно ещё и что с ,,Димой? и ,,Петром"? Они ушли , или зависли в Питере?Может таки ,,Петю" на заводе изготовителе поставят на модернизацию ? Да! На ,,Сделано у нас" выложили классные фото good верфи на Дальнем с китайским краном уже установленным ! А-а-абалдеть как смотрится ! на фоне двух ,,батонов" 949 , один из которых вынут из воды и сиротливо так прижался к стеночке домика верфи bullyТакая площадка нарисовалась , что авианосцам орать можно - ,,В очердь! В очередь cукины дети!" bully
        avt
  3. Самаритянин Сегодня, 08:45
    good Если ремонт цехов на Адмиралтейских верфях не затянется , то и на ТОФ вовремя уйдут!
    Самаритянин
    1. Tarpon Сегодня, 08:52
      ТОФ уже заждался ПЛ.
      Tarpon
      1. Самаритянин Сегодня, 09:39
        4,5, и Д цеха в ремонте, в ЗАС автоматику монтируют! Ещё немного...
        Самаритянин
  4. Alexey-74 Сегодня, 08:56
    Укрепляем ЧФ - это радует.
    Alexey-74
    1. NKT Сегодня, 09:03
      А 6 ПЛ не малова-то для ЧФ? У Турции их два десятка.
      NKT
      1. Muvka Сегодня, 09:05
        Обороняющийся всегда имеет преимущество. Да и качество Турецких лодок никто не отменял.
        Muvka
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:37
          Т.е. если к Вам в подворотне подрулит пара тройка ребят и попытается взять Вас на гоп-стоп, то у Вас будет преимущество перед ними - Вы же обороняетесь, правда?
          А насчёт качества - у турок вроде германские ДЭПЛ, а это серьёзно
          Андрей из Челябинска
          1. avt Сегодня, 12:26
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Т.е. если к Вам в подворотне подрулит пара тройка ребят и попытается взять Вас на гоп-стоп, то у Вас будет преимущество перед ними - Вы же обороняетесь, правда?

            Если у подворотне и третий не сзади вас , то реально будете иметь дело с двумя - третий двоим мешать будет . А в коридоре, да ещё заставленном мебелью так и вовсе - ,,В очердь! В очередь , cукины дети!" по одному. bully
            Цитата: Андрей из Челябинска
            А насчёт качества - у турок вроде германские ДЭПЛ,

            Ну как то это -да .
            avt
      2. zivXP Сегодня, 09:19
        Так хотелось бы больше. Но главное не кол-во, а возможности и качество. Чтобы одна могла десяток других перебить и остаться не замеченной.
        zivXP
      3. Околоточный Сегодня, 09:22
        Их там 7. Кто знает, что сейчас с "АЛРОСА"?
        Околоточный
      4. rudolff Сегодня, 09:49
        Во-первых, не шесть, а семь с хвостиками. Седьмая, это Б-871 «Алроса» проекта 877В «Палтус», единственная с водометом. А хвостики, это ПЛ Б-435 (экс-"Запорожье) проекта 641 и ПЛ Б-380 проекта 641Б, которая до сих пор в плавдоке ПД-16 в Южной бухте в Севастополе.
        А во-вторых, с турками сравнивать не совсем корректно. В случае конфликта с ними, Босфор закупоривается наглухо и все наши черноморские ПЛ сугубо в Черном и остаются. Полноценной ВМБ в Средиземном у нас нет.
        rudolff
        1. хрыч Сегодня, 10:58
          Цитата: rudolff
          В случае конфликта с ними, Босфор закупоривается наглухо

          А термо-ядерный откупорочный ключ подойдет? Коль до такого момента дойдет, что они перекроют нам путь, то той Анкары и Стамбула, что мы знаем, уже не будет. И самое главное надо знать, что они это знают laughing
          хрыч
          1. rudolff Сегодня, 11:27
            Вы еще бутылку пива ручной гранатой откупорить предложите. Никто ядерный конфликт ради Босфора начинать не будет. Да и не такие уж они и пугливые, судя по сбитому Су-24. Помидорами даже не ответили, через Беларусь продают.
            rudolff
          2. avt Сегодня, 12:29
            Цитата: хрыч
            А термо-ядерный откупорочный ключ подойдет?

            В советское время того , что под Бамутом было , хватало на то , чтобы вся территория Турции просела на 10 см.у низ к уровню моря .
            Цитата: хрыч
            И самое главное надо знать, что они это знают

            Ага , и то что мы знаем , что они знают. bully
            avt
      5. Комментарий был удален.
  5. AKsvlad047 Сегодня, 09:24
    Когда армия и флот получает новые, а к тому же еще и хорошие изделия я всегда рад! Большое спасибо тем людям которые трудились над этими красавицами!! Делать - это не резать, всегда трудно!!
    AKsvlad047
  6. Dashout Сегодня, 09:25
    Ага, помогите амерам базу строить!
    Dashout
  7. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:33
    Приятно видеть, что хоть что-то идёт по плану в нашем ВМФ. И два года, кстати, не такой уж плохой срок для строительства ДЭПЛ уровня Варшавянки
    Андрей из Челябинска
    1. rudolff Сегодня, 10:10
      Здравствуй, Андрей! Неплохо, но когда-то могли и быстрей. Для примера ПЛ Комсомольск-на-Амуре Б-187 проекта Палтус:
      1991 год 7 мая заложена на эллинге судостроительного завода им. Ленинского Комсомола в г.Комсомольск-на-Амуре;
      1991 год 5 октября спущена на воду. В дальнейшем для прохождения программы испытаний переведена на достроечную базу на ДВЗ "Звезда" (п.Большой Камень);
      1991 год 30 декабря подписан приемный акт, вступила в строй.
      Весной заложили, к Новому году сдали. На все про все - 8 месяцев! И это на Амурском заводе.
      rudolff
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:19
        Приветствую, Рудольф!
        Так это дела давно минувших дней, предания старины глубокой. В те далекие, теперь почти былинные времена, когда дискеты были большими, а мониторы- маленькими мы не то, что Палтусы - мы Щуку-Б строили за год запросто.
        Но сейчас - Вы же знаете! - на смену пещерному соцреализму пришёл продвинутый капитализм с его куда более высокой производительностью и культурой производства... Так что - два года на Палтус и это ещё неплохо на фоне 885М
        Андрей из Челябинска
        1. rudolff Сегодня, 10:45
          Да, Вы правы... "В те далекие, теперь почти былинные времена..." И добавить нечего.
          rudolff
  8. Фракийский воин Сегодня, 10:06
    Только потихонку! "Сайгадачний" есть "авторитет смотрящий" на ЧМ.
    Фракийский воин
    1. хрыч Сегодня, 11:00
      Цитата: Фракийский воин
      "авторитет смотрящий"

      Скорей из разряда осужденных с низким социальным статусом wassat
      хрыч
  9. Музыка Сегодня, 10:46
    Решили воплотить мечту укров? Дайте нашему флоту 5 подлодок и мы перевернем Чёрное море!
    Музыка
  10. Старый военрук Сегодня, 11:25
    Какая красота! Опять натам не спать. Как бы они снова в Сеуту не зашли и смнова не отстрелялись "Калибрами" по несчастным борцам за американскую демократию на Ближнем Востоке. А вдруг промажут, а там советники евромерские? Ай-яй-яй! Надо в ООН организовывать сбор Совета Безопасности и в СМИ поднять волну протестов.
    Старый военрук
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