Военнослужащие СФ выполнили план по очистке арктического острова Котельный

Экологический взвод Северного флота, занимающийся очисткой от металлолома острова Котельный в море Лаптевых (архипелаг Новосибирские острова), досрочно выполнил план по утилизации порожней бочкотары на 2017 год. Приступив к работам в июне, военнослужащие экологического подразделения собрали, спрессовали и подготовили к транспортировке 15 тысяч бочек, суммарный вес которых составляет порядка 600 тонн. Средний темп прессовки бочек составил от 250 до 400 штук в день

В этом году планируется вывезти с острова более 800 тонн металлолома. За прошлые годы было вывезено около 1600 тонн