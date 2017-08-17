12:38 17 августа

Военнослужащие СФ выполнили план по очистке арктического острова Котельный

Военнослужащие Северного флота досрочно выполнили план экологической очистки арктического острова Котельный, за три года процесса очистки острова североморцы подготовили к утилизации более 65 тысяч бочек, сообщает пресс-служба Северного флота

Экологический взвод Северного флота, занимающийся очисткой от металлолома острова Котельный в море Лаптевых (архипелаг Новосибирские острова), досрочно выполнил план по утилизации порожней бочкотары на 2017 год. Приступив к работам в июне, военнослужащие экологического подразделения собрали, спрессовали и подготовили к транспортировке 15 тысяч бочек, суммарный вес которых составляет порядка 600 тонн. Средний темп прессовки бочек составил от 250 до 400 штук в день
- говорится в сообщении

Военнослужащие СФ выполнили план по очистке арктического острова Котельный



Всего за три года экологической очистки острова североморцы подготовили к утилизации более 65 тыс. бочек.

В текущем году работы по экологической очистке острова Котельный осуществлялись с помощью двух новых гидравлических прессов, предназначенных для прессовки бочкотары, составляющей основную долю арктического мусора. В ближайшее время военнослужащие экологического взвода продолжат работы по сбору и подготовке к утилизации бочек, а также займутся укладкой рессованной бочкотары в морские транспортные контейнеры для последующей доставки на материк.

В этом году планируется вывезти с острова более 800 тонн металлолома. За прошлые годы было вывезено около 1600 тонн
- сообщает пресс-служба

Напоминаем, что работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом СФ была начата в 2015 г. Большая часть экологического мусора – это металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем металлического изделия уменьшается в 5-10 раз.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 5

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  1. AID.S Сегодня, 12:09
    Пункты приема металла пускают слюни..А комвзвода, интересно, кто по званию?
    AID.S
    1. oleg-gr Сегодня, 12:13
      Металлолом приготовлен. Подгоняйте транспорт.
      oleg-gr
      1. ватник Сегодня, 12:23
        Да работы там масса кто знает там какие то крупные воинские части стояли?
        Военные экологи подготовили к вывозу с острова Котельный сотни тонн старого металла.
        ватник
  2. irazum Сегодня, 12:21
    Я вот одного только никак в толк не возьму: а почему, когда всё это завозилось в Арктику, обратными рейсами не вывозился весь ненужный хлам? Специально "срач" устроили, чтобы последующим поколениям без дела не сиделось?
    irazum
    1. Sewer Krainiy Сегодня, 12:35
      Не выгодно обратно воздух возить. А поставить прессы в то время... богатые были. Да и транспорты на точки обычно не целевые, а проходящие.
      Sewer Krainiy
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