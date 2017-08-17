Военнослужащие СФ выполнили план по очистке арктического острова Котельный
Военнослужащие Северного флота досрочно выполнили план экологической очистки арктического острова Котельный, за три года процесса очистки острова североморцы подготовили к утилизации более 65 тысяч бочек, сообщает пресс-служба Северного флота
Всего за три года экологической очистки острова североморцы подготовили к утилизации более 65 тыс. бочек.
В текущем году работы по экологической очистке острова Котельный осуществлялись с помощью двух новых гидравлических прессов, предназначенных для прессовки бочкотары, составляющей основную долю арктического мусора. В ближайшее время военнослужащие экологического взвода продолжат работы по сбору и подготовке к утилизации бочек, а также займутся укладкой рессованной бочкотары в морские транспортные контейнеры для последующей доставки на материк.
Напоминаем, что работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом СФ была начата в 2015 г. Большая часть экологического мусора – это металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем металлического изделия уменьшается в 5-10 раз.
Экологический взвод Северного флота, занимающийся очисткой от металлолома острова Котельный в море Лаптевых (архипелаг Новосибирские острова), досрочно выполнил план по утилизации порожней бочкотары на 2017 год. Приступив к работам в июне, военнослужащие экологического подразделения собрали, спрессовали и подготовили к транспортировке 15 тысяч бочек, суммарный вес которых составляет порядка 600 тонн. Средний темп прессовки бочек составил от 250 до 400 штук в день- говорится в сообщении
Всего за три года экологической очистки острова североморцы подготовили к утилизации более 65 тыс. бочек.
В текущем году работы по экологической очистке острова Котельный осуществлялись с помощью двух новых гидравлических прессов, предназначенных для прессовки бочкотары, составляющей основную долю арктического мусора. В ближайшее время военнослужащие экологического взвода продолжат работы по сбору и подготовке к утилизации бочек, а также займутся укладкой рессованной бочкотары в морские транспортные контейнеры для последующей доставки на материк.
В этом году планируется вывезти с острова более 800 тонн металлолома. За прошлые годы было вывезено около 1600 тонн- сообщает пресс-служба
Напоминаем, что работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом СФ была начата в 2015 г. Большая часть экологического мусора – это металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем металлического изделия уменьшается в 5-10 раз.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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