Новейший МРК ЧФ «Вышний Волочёк» готовится к ходовым и государственным испытаниям

Испытания, как и ранее однотипные с ним МРК «Серпухов» и «Зелёный Дол», пройдут в Новороссийской военно-морской базе, где для этого созданы все условия. В море корабль будет проверен на всех режимах работы, выполнит артиллерийские стрельбы, после чего до конца текущего года войдёт в состав бригады ракетных катеров ЧФ.



Новейший малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота (ЧФ) «Вышний Волочёк», построенный на Зеленодольском судостроительном заводе, готовится к проведению заводских и ходовых испытаний, передает пресс-служба Южного военного округа .- говорится в сообщенииВ настоящее время на МРК монтируются системы и конструкции, разобранные на время буксировки «Вышнего Волочка» по руслам рек.МРК проекта 21631 разработки ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» являются многоцелевыми кораблями, оснащенными современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.«Вышний Волочёк» является шестым кораблём модернизированной серии «Буян-М», которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным вооружением большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.