16:30 19 августа

Новейший МРК ЧФ «Вышний Волочёк» готовится к ходовым и государственным испытаниям

Новейший малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота (ЧФ) «Вышний Волочёк», построенный на Зеленодольском судостроительном заводе, готовится к проведению заводских и ходовых испытаний, передает пресс-служба Южного военного округа .

Новейший МРК ЧФ «Вышний Волочёк» готовится к ходовым и государственным испытаниям


Испытания, как и ранее однотипные с ним МРК «Серпухов» и «Зелёный Дол», пройдут в Новороссийской военно-морской базе, где для этого созданы все условия. В море корабль будет проверен на всех режимах работы, выполнит артиллерийские стрельбы, после чего до конца текущего года войдёт в состав бригады ракетных катеров ЧФ.
- говорится в сообщении


В настоящее время на МРК монтируются системы и конструкции, разобранные на время буксировки «Вышнего Волочка» по руслам рек.

МРК проекта 21631 разработки ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» являются многоцелевыми кораблями, оснащенными современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

«Вышний Волочёк» является шестым кораблём модернизированной серии «Буян-М», которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным вооружением большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Умник Сегодня, 14:30
    Сколько калибров на борту?
    Умник
    1. Starover_Z Сегодня, 14:43
      Цитата: Умник
      Сколько калибров на борту?

      Все для басурманов !
      Starover_Z
    2. senima56 Сегодня, 16:04
      Эти корабли серии "Буян-М" имеют 8 ракет "Калибр". Их, как правило, устанавливают 8, или кратно 8-ми ( 16, 24, 32...) в зависимости от водоизмещения корабля.
      senima56
      1. Pirogov Сегодня, 16:17
        Цитата: senima56
        Эти корабли серии "Буян-М" имеют 8 ракет "Калибр". Их, как правило, устанавливают 8, или кратно 8-ми ( 16, 24, 32...) в зависимости от водоизмещения корабля.

        Только осталось корабли построить ,чтобы на них разместить по 24 и 32 Калибра.
        Pirogov
  2. Зяблицев Сегодня, 14:31
    Какие все таки красивые добрые названия городков в России-Вышний Волочёк! Песня! Не то что Шарлотсвилл..., тут по неволе начнёшь негров линчевать laughing

    А короблю всегда семь футов под килем!
    Зяблицев
    1. juneart Сегодня, 15:06
      Принимают новичка в Куклус Клан
      Магистр озвучивает, что нужно сделать для вступления:
      Первое-Нужно убить негра
      Второе- убить двух котят
      Вступающий спрашивает - а котят то за что???
      Магистр - вы приняты....
      juneart
  3. внутренний враг Сегодня, 14:37
    8 калибров на борту
    внутренний враг
    1. Умник Сегодня, 14:56
      Спасибо за ответ, 8 калибров совсем неплохо
      Умник
  4. sirota34 Сегодня, 14:43
    Дуэт эпично смотрится
    sirota34
    1. viktor_ui Сегодня, 14:48
      Дуэт внушает уважение... с его скорострельностью создать металлическое облако как 2 пальца об асфальт ( многорежимный цука )
      viktor_ui
  5. Горный стрелок Сегодня, 14:44
    Маленький, шустрый и смертельно опасный. Пока России не до "линкоров". Жаль, что не успеют поставить новые "Панцирь-МЕ". А то и ПВО ближней зоны было бы "на уровне".
    Горный стрелок
    1. Deadушка Сегодня, 15:12
      Цитата: Горный стрелок
      Маленький, шустрый и смертельно опасный. Пока России не до "линкоров".

      Для прибрежной зоны самое то, да и "руки длинные" можно и подальше от берега сюрпризы супостату устроить. В свое время в ракетные катера мало кто верил пока не показали свою эффективность(эсминец потопили).
      Deadушка
    2. den3080 Сегодня, 15:48
      вот за такими кораблями как раз будущее и подводные лодки.
      den3080
  6. zim.zinov Сегодня, 15:03
    7 футов под килем.
    zim.zinov
  7. Grach-25SM Сегодня, 15:43
    Оцэ гарно! :) Маленькому кораблику - большое плаванье и семь футов под килем!
    Grach-25SM
  8. НЕКСУС Сегодня, 16:22
    Медленно строим таких малюток...2 года на первый Каракурт...за это время в мире фрегат полноценный строят.
    НЕКСУС
Картина дня