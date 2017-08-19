16:31 19 августа

Business Insider: США разнесут флоты России и Китая «в пух и прах»

На данный момент флот США серьёзно уступает в радиусе действия противокорабельных ракет своим главным соперникам — России и Китаю. Однако новая модификация американской ракеты cможет буквально разнести корабли противников США «в пух и прах», пишет Business Insider. Перевод материала представлен Иноtv

На борту американских эсминцев и крейсеров есть передовые системы противоракетной обороны, а также дальнобойные крылатые ракеты для поражения наземных целей, однако состоящая на вооружении с 1977 года противокорабельная ракета «Гарпун» серьёзно уступает более современным китайским и российским аналогам.

Business Insider: США разнесут флоты России и Китая «в пух и прах»



Китайские противокорабельные ракеты YJ-18 и YJ-12 обладают радиусом действия 380 км, причём на близком расстоянии от цели YJ-18 набирает сверхзвуковую скорость, а YJ-12 выполняет спиралеобразный манёвр, уклоняясь от противоракетных средств противника. Российская же противокорабельная версия «Калибра» бьёт на 300 км и также набирает сверхзвуковую скорость на малой дистанции от цели.

Учитывая, что радиус действия американских «Гарпунов» составляет всего 120 км, китайские и российские ракеты могут нанести огромный урон авианосным ударным группировкам США. Хотя палубные бомбардировщики F/A-18 Hornet и способны нанести ответный удар по противнику, разрыв в радиусе действия противокорабельных ракет остаётся серьёзной угрозой для флота США, подчёркивает издание.

В связи с этим американские ВМС подпишут контракт с компанией Raytheon на разработку противокорабельной модификации ракеты «Томагавк».

При небольших затратах эта модификация потенциально может изменить весь расклад сил. Такая ракета сможет бить на 1600 километров,
— заявил заместитель министра обороны Боб Уорк в 2015 году. —
Ею сможет пользоваться практически весь наш надводный и подводный флот».


Превосходя по радиусу поражения российский и китайский флоты в несколько раз, корабли США смогут безнаказанно наносить удары по противнику. Более того, новая ракета позволит американскому флоту действовать в ранее недоступных из-за высококой вероятности уничтожения районах. Вблизи России это будет Балтийское и Чёрное моря, а вблизи Китая — Южно-Китайское
- делает вывод газета.



Использованы фотографии: Reuters
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 40

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  1. Чёрный Сегодня, 15:06
    ..в пух и прах.. laughing...он чё там, статью про игру в покер писал....
    Чёрный
    1. Кент0001 Сегодня, 15:44
      РФ в ответ разнесет в пух и прах весь 3,14ндостан. Вот и весь базар. Этот малохольный вааще о чем? Пусть мозг себе купит.....аналитег.....
      Кент0001
      1. Тралл Сегодня, 16:03
        Зря последний абзац из статьи не опубликовали, а то получилось слишком апокалиптично для России и Китая smile
        Тем не менее Business Insider предупреждает, что расклад сил новый «Томагавк» изменит не скоро, так как, по словам капитана Марка Джонсона из командования морских систем ВМС США, на разработку головки самонаведения уйдёт пару лет и ещё столько же понадобится на её испытания. Предполагается, что эта ракета, способная полностью изменить расклад сил на море, поступит на вооружение в начале 2020-х.
        Тралл
        1. Pirogov Сегодня, 16:25
          Цитата: Тралл
          Зря последний абзац из статьи не опубликовали, а то получилось слишком апокалиптично для России и Китая

          Вы представляете ,чтобы было если бы у России было под сотню Эсминцев и десяток Авианосцев как у Сша их бы наверно парализовало бы от страха.
          Pirogov
        2. INVESTOR Сегодня, 16:26
          Business Insider: США разнесут флоты России и Китая «в пух и прах»
          Провакационный заголовок, портал Спид-Инфо.
          INVESTOR
    2. Монос Сегодня, 15:57
      Как дальняя противокорабельная ракета поможет им в Чёрном и Балтийском морях ? Они что, по "Балам", "Бастионам" и "Рубежам" собрались ими стрелять ?
      Монос
      1. Logall Сегодня, 16:24
        подпишут контракт с компанией Raytheon на разработку противокорабельной модификации ракеты «Томагавк»
        В таких случаях, я всегда говорю: курочка в гнезде. Яичко, сами знаете где. А они уже яичницу жарят...
        Или
        Делят шкуру не убитого медведя!
        Logall
    3. ЮБОРГ Сегодня, 16:10
      Чем интересно они будут разносить? Разве что атом бросить, но куда? У нас нет таких сосредоточений кораблей. А больше нечем, всё что есть это старая ракета "Гарпун" и то всего на нескольких единицах, всё что янки ставят на кормовых палубах, это для цирка. Кроме того, дальность "Гарпунов" чистое посмешище. Грозят переделать "топоры", под ПКР, но это пока только слова, да и сама ракета опять таки старенькая. Короче крики, угрозы, а суть пока та же, ну нет у них пока в ближайшей перспективе нечего(слово из огорода сайт забанит, вместе со мной! laughing )
      ЮБОРГ
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:07
    Business Insider: США разнесут флоты России и Китая «в пух и прах»
    Только в одном случае это может произойти.Если правительство РФ при нападении на флот РФ заявит что Россия не сторона конфликта wassat laughing
    Наблюдатель2014
    1. Чёрный Сегодня, 15:25
      Цитата: Наблюдатель2014
      Только в одном случае это может произойти.Если правительство РФ при нападении на флот РФ заявит что Россия не сторона конфликта

      ....ага...еще и подыгрывать американцам станет.. laughing...вот за шо американцев люблю, так это за их наивную простоту в в вопросах своего величия. Могут они рассмешить , пишут свобоно ...тупо , но смешно и самое главное сразу понятно журналист - жертва американской системы образования ....ну или здравохранения laughing
      Чёрный
  3. Alex Xorkam Сегодня, 15:10
    "эта модификация потенциально может изменить весь расклад сил" , а может и не изменить.
    Alex Xorkam
  4. volodya Сегодня, 15:11
    Гладко было на бумаге!
    volodya
  5. svp67 Сегодня, 15:11
    Business Insider: США разнесут флоты России и Китая «в пух и прах»
    Ну, ну...вот только пока США будут этим заниматься не будет вообще США.
    svp67
    1. Смог Сегодня, 15:21
      Не, такое ощущение, что мемериканцы БУДУТ этим заниматься, а наши и китайские спецы будут все это время лаптем щи хлебать и рис палочками кушать. fool .Ага.....так именно оно и будет Ну блин, исключительные д ебилы. request
      Смог
      1. хрыч Сегодня, 16:02
        Создать ПКР на базе имеющегося Томагавка, конечно им будет проще, плюс такие модификации они уже делали, правда отказались, доведя ситуацию до абсурда, когда кроме дохлого Гарпуна ничего и не осталось. Еще их ПКР Томагавк искал цель ходя зигзагами, а наши всегда делали горочку, фиксировали цель ГСН и мчались на сверхзвуке.
        хрыч
  6. На страже Сегодня, 15:12
    У США флот конечно сильнее. Но глупо мериться оружием.
    Авиация важнее мне кажется. Танками вообще только возле границы воевать.

    Сейчас уже любой танк можно уничтожить, давно придумано средство. Любой умственно отсталый сможет уничтожить любой танк с Джавелином или аналогом. Даже обезьяна.

    Создание Арматы тактически глупо. Да и на вооружение не поставили, правильно сделали. Хватит и Т 92.
    На страже
    1. Александр 3 Сегодня, 15:25
      Будем мериться обезьянами.У нас их нет ,только в зоопарках.
      Александр 3
    2. Смог Сегодня, 15:29
      Цитата: На страже
      Создание Арматы тактически глупо.

      И не знаю даже, нахрена Израиль свой танковые войска на Меркаву 4МК пересаживает.????? Тоже наверное тактические глупцы в ихнем ген.штабе сидят? Хватило бы и Первой Меркавы....... what
      Смог
    3. Горный стрелок Сегодня, 15:36
      Для начала, в Росси нет танка Т-92. Есть Т-90.
      Хваленые "Джавелины" в боевых условиях реально не применялись, и что из себя представляют - пока трудно предположить. Полагаю, как любая сложная "вундервафля" окажутся ограниченно годными, хоть с обезьяной за пусковой, хоть без...
      Горный стрелок
      1. Смог Сегодня, 15:40
        Ну пусть израильский "товарищ" поучит нас сирых, убогих и неграмотных....и ему приятно, ну и нам по барабану..... А так да, Джавелины еще не пороху не нюхали, пока одни победные реляции с рекламных роликов. Поживем, увидим посмотреть , ну а пока.............. request
        Смог
    4. хрыч Сегодня, 15:39
      Цитата: На страже
      Любой умственно отсталый сможет уничтожить любой танк с Джавелином или аналогом.

      Между прочим танк - самое устойчивое средство по защите экипажа от всех факторов ядерного взрыва и проехать по полю с обугленными продвинутыми операторами Джавелинов, да еще фонящими радиацией будет самое то.
      хрыч
    5. Дамир Сегодня, 15:54
      ну а создание меркавы????
      «Меркава Mk.4» находится на вооружении с 2002 года[26]; была принята на вооружение в 2004 году[27]
      (не ругайтесь... так в вики написано....).... т.е ровно в тоже время как и последняя модификация Т-90 для Российской армии.... (не ругайтесь.... так в вики написано...)... более поздние модернизации Т-90 это коммерческие версии на экспорт.... так что Вы лукавите про "тактически глупо".... ОБТ надо развивать... особенно при наших просторах....
      Дамир
    6. _Jack_ Сегодня, 16:15
      Т 92 может и хватит только что это такое (опытный лёгкий танк США 1950-х годов)?
      А насчет ненужности танков мысль уже старая, вот только во всех современных локальных конфликтах танки, при грамотном использовании, по прежнему главный аргумент и без них ни как.
      _Jack_
  7. Александр 3 Сегодня, 15:12
    Ну давайте бубните дальше как там ваши корабли бороздят просторы большого театра.
    Александр 3
  8. изя топ Сегодня, 15:18
    да-да,конечно yes но вам,янкесам,надо ещё подучиться у скакунов,как и что писать fellow
    изя топ
  9. Dzafdet Сегодня, 15:20
    Один американец засунул в попу палец и вытащил оттуда дерьма четыре пуда! Кто им сказал, Калибр летит на 300 км? Журноламеры? laughing tongue wassat
    Dzafdet
  10. egor1712 Сегодня, 15:24
    Это они еще циркон не видели laughing . Вот будет истерика.
    egor1712
  11. gabonskijfront Сегодня, 15:24
    Главный принцип войны " всё что может пойти не так , обязательно пойдёт не так",Дредноуты всю войну стоят на базах,линия Мажино ни кого не сдерживает а ИГИЛ на тоётах с пулемётами громит регулярные части.Так что чистая математика на войне не проходит.
    gabonskijfront
  12. ALSur Сегодня, 15:33
    Цитата: Dzafdet
    Один американец засунул в попу палец и вытащил оттуда дерьма четыре пуда! Кто им сказал, Калибр летит на 300 км? Журноламеры? laughing tongue wassat

    Так и есть, единственное уточнение, касается морской (подвижной) цели, а по стационарной гораздо больше. Но и залужных так просто не сделают те же 1600км по морской цели, т.к. это то же дистанция по стационарной цели. Почему автор такое пишет, от скудоумия или по заданию центра, интересно было бы знать.
    ALSur
  13. Холуай Сегодня, 15:39
    В России нет океанского флота...
    Холуай
    1. Дамир Сегодня, 16:00
      у России ЕСТЬ океанский флот... но ОЧЕНЬ сильно нуждающийся в обновлении корабельного состава и модернизации имеющихся кораблей.... ничего подобного тяжёлым атомным ракетным крейсерам (ТАРКР) ни у кого нет.... правда они все нуждаются в капремонте.... что собственно по очереди будет сделано...
      Дамир
  14. tchoni Сегодня, 15:41
    Постойте по моему у томогавка была противокарабельная модификация!? по моему 109 B TASM, кажется.... ее то принимали, то снимали....
    tchoni
  15. ibn.shamai Сегодня, 15:47
    Чёт я не понял, кто кого разнесёт то в пух и прах? what Ещё ни чего не сделали а уже грозятся! laughing Понторезы! lol
    ibn.shamai
  16. seregatara1969 Сегодня, 16:03
    уважаемые пухопрахцы - победите сначала нас в World of Warships - потом поглядим
    seregatara1969
  17. Siberia 9444 Сегодня, 16:05
    А говорят шапкозакидательство у нас в крови laughing
    Siberia 9444
  18. Александр Абдрахманов Сегодня, 16:05
    За что я люблю Американцев , они еще не выпустили такие томагавки . Умудряются разнести в пух и прах весь Российский флот . Пишет " Калибр " летает 320 км , где он отдых , если они в Сирии пролетели мине малку 1500 км . Он своей статьей , быстро нам крылья подрезал . наши теперь не знают куда от Американцев флот прятать.
    Александр Абдрахманов
  19. _Jack_ Сегодня, 16:10
    Вот только летит топор довольно медленно и если на суше он может прятаться в рельефе, то на море прятаться негде - стало быть обнаружить вовремя и уничтожить такую ракету будет намного проще на воде. Тут на конечной части траектории либо гиперзвук (хотя бы сверхзвук) либо активное маневрирование нужно добавить.
    _Jack_
  20. ПРАВОкатор Сегодня, 16:17
    Цитата: хрыч
    Цитата: На страже
    Любой умственно отсталый сможет уничтожить любой танк с Джавелином или аналогом.

    Между прочим танк - самое устойчивое средство по защите экипажа от всех факторов ядерного взрыва и проехать по полю с обугленными продвинутыми операторами Джавелинов, да еще фонящими радиацией будет самое то.

    Не дай БОГ увидеть или примерить на себе.
    ПРАВОкатор
  21. НЕКСУС Сегодня, 16:18
    Превосходя по радиусу поражения российский и китайский флоты в несколько раз, корабли США смогут безнаказанно наносить удары по противнику. Более того, новая ракета позволит американскому флоту действовать в ранее недоступных из-за высококой вероятности уничтожения районах.

    Пока такая ракета будет выстругиваться в США,у нас станет на вооружение Циркон,про дальность которого информация вообще туманная. При этом и Калибры то ,тоже модернизируются...
    Отсюда вопрос-Если за 50 лет ,матрассы ничего равного Вулканам ,Гранитам и Ониксам не создали,с чего сейчас у них получится это?
    Некоторые могут сказать,что флот США больше затачивался для работы по берегу...но ведь во времена Союза,наблюдался паритет некоторый ,однако и в те времена,что-то противокорабельное и дальбойное им неудалось создать.
    НЕКСУС
  22. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:28
    Ну как минимум по кол-ву кораблей и самолетов ВМФ носителей ракет они впереди планеты всей...
    Другое дело они не устанавливают КР МБ на такие небольшие корабли класса "корвет-сторожевик".
    DOCTOR ZLO
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