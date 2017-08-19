Business Insider: США разнесут флоты России и Китая «в пух и прах»

При небольших затратах эта модификация потенциально может изменить весь расклад сил. Такая ракета сможет бить на 1600 километров,

Ею сможет пользоваться практически весь наш надводный и подводный флот».

Превосходя по радиусу поражения российский и китайский флоты в несколько раз, корабли США смогут безнаказанно наносить удары по противнику. Более того, новая ракета позволит американскому флоту действовать в ранее недоступных из-за высококой вероятности уничтожения районах. Вблизи России это будет Балтийское и Чёрное моря, а вблизи Китая — Южно-Китайское