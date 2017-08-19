Business Insider: США разнесут флоты России и Китая «в пух и прах»
На данный момент флот США серьёзно уступает в радиусе действия противокорабельных ракет своим главным соперникам — России и Китаю. Однако новая модификация американской ракеты cможет буквально разнести корабли противников США «в пух и прах», пишет Business Insider. Перевод материала представлен Иноtv
На борту американских эсминцев и крейсеров есть передовые системы противоракетной обороны, а также дальнобойные крылатые ракеты для поражения наземных целей, однако состоящая на вооружении с 1977 года противокорабельная ракета «Гарпун» серьёзно уступает более современным китайским и российским аналогам.
Китайские противокорабельные ракеты YJ-18 и YJ-12 обладают радиусом действия 380 км, причём на близком расстоянии от цели YJ-18 набирает сверхзвуковую скорость, а YJ-12 выполняет спиралеобразный манёвр, уклоняясь от противоракетных средств противника. Российская же противокорабельная версия «Калибра» бьёт на 300 км и также набирает сверхзвуковую скорость на малой дистанции от цели.
Учитывая, что радиус действия американских «Гарпунов» составляет всего 120 км, китайские и российские ракеты могут нанести огромный урон авианосным ударным группировкам США. Хотя палубные бомбардировщики F/A-18 Hornet и способны нанести ответный удар по противнику, разрыв в радиусе действия противокорабельных ракет остаётся серьёзной угрозой для флота США, подчёркивает издание.
В связи с этим американские ВМС подпишут контракт с компанией Raytheon на разработку противокорабельной модификации ракеты «Томагавк».
На борту американских эсминцев и крейсеров есть передовые системы противоракетной обороны, а также дальнобойные крылатые ракеты для поражения наземных целей, однако состоящая на вооружении с 1977 года противокорабельная ракета «Гарпун» серьёзно уступает более современным китайским и российским аналогам.
Китайские противокорабельные ракеты YJ-18 и YJ-12 обладают радиусом действия 380 км, причём на близком расстоянии от цели YJ-18 набирает сверхзвуковую скорость, а YJ-12 выполняет спиралеобразный манёвр, уклоняясь от противоракетных средств противника. Российская же противокорабельная версия «Калибра» бьёт на 300 км и также набирает сверхзвуковую скорость на малой дистанции от цели.
Учитывая, что радиус действия американских «Гарпунов» составляет всего 120 км, китайские и российские ракеты могут нанести огромный урон авианосным ударным группировкам США. Хотя палубные бомбардировщики F/A-18 Hornet и способны нанести ответный удар по противнику, разрыв в радиусе действия противокорабельных ракет остаётся серьёзной угрозой для флота США, подчёркивает издание.
В связи с этим американские ВМС подпишут контракт с компанией Raytheon на разработку противокорабельной модификации ракеты «Томагавк».
При небольших затратах эта модификация потенциально может изменить весь расклад сил. Такая ракета сможет бить на 1600 километров,— заявил заместитель министра обороны Боб Уорк в 2015 году. —
Ею сможет пользоваться практически весь наш надводный и подводный флот».
Превосходя по радиусу поражения российский и китайский флоты в несколько раз, корабли США смогут безнаказанно наносить удары по противнику. Более того, новая ракета позволит американскому флоту действовать в ранее недоступных из-за высококой вероятности уничтожения районах. Вблизи России это будет Балтийское и Чёрное моря, а вблизи Китая — Южно-Китайское- делает вывод газета.
Использованы фотографии: Reuters
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