WSJ: российский подводный флот пока не по зубам американцам
ВМС США необходимо развивать технологии противолодочной борьбы из-за усиления российского подводного флота, пишет газета The Wall Street Journal.
«В конце мая российская подлодка "Краснодар" покинула побережье Ливии и тихо как мышь погрузилась под воду. Вскоре она появилась у берегов Сирии и выпустила град крылатых ракет по боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ). В последующие за этим событием дни за российской подлодкой следовал американский авианосец George H.W. Bush с прикрытием», – приводит статью ИноТВ.
Ракетный удар по Сирии, который стал завершением рутинного плавания, впервые с конца холодной войны заставил США начать слежку за российской лодкой.
Развитие российских подводных лодок, которое было прервано развалом СССР и стало неожиданностью для Запада, вновь подстегнуло военное соперничество в духе холодной войны, когда обе стороны охотились за субмаринами вероятного противника.
По словам высокопоставленных чиновников НАТО, альянс должен обдумать финансовые вложения в подводный флот и технологии. «Поэтому вывод доклада Центра новой американской безопасности привлёк внимание высокопоставленных руководителей НАТО: США и их союзники не готовы к подводному конфликту с Россией», – пишет автор.
Хотя такие ударные субмарины, как «Краснодар», и вооружены лишь обычными торпедами и крылатыми ракетами, «они представляют существенную угрозу для американских авианосцев – важнейшего инструмента США для демонстрации военной мощи Вашингтона по всему миру», – отмечает издание.
Пятого июня в Средиземноморье через Суэцкий канал вошёл авианосец USS George Bush: «в его задачи входила поддержка сирийских повстанцев и удары по позициям ИГ, кроме того, учитывая рост напряжённости в отношениях между США и Россией, а также пытающийся избавиться от слежки "Краснодар", авианосец должен был также отследить субмарину и получить информацию о её тактике и технических характеристиках», говорится в статье
К тому времени «Краснодар» уже ушёл под воду – «так началась игра в прятки, во время которой американским морякам и пилотам пришлось пройти интенсивный курс по борьбе с подводными лодками, которых найти весьма нелегко».
Сообщается, что на протяжении многих дней в июне эскадрилья вертолётов MH-60R Seahawk поднималась с палубы авианосца. Некоторые для поиска «Краснодара» использовали радары, другие – спускали сонары на морское дно.
По словам командира эскадрильи морских ударных вертолётов Эдварда Фоссати, «российские подлодки стали тише, однако игра в кошки-мышки идёт на равных из-за развития технологий обнаружения».
«Это также означает, что команда авианосца обладает компьютером, который анализирует морское дно и выдаёт информацию о том, как ведёт себя звук в данном квадрате. Кроме того, на борту авианосца были три океанографа, которые, используя последнее известное местоположение субмарины и компьютерные данные, наносили на карту места, где могла укрыться подлодка», – пишет газета.
Во второй половине июня «Краснодар» вновь появился на поверхности и нанёс ещё один ракетный удар по военному складу ИГ. А 30 июля подлодка вошла в порт Тартуса, чем завершила игру в прятки с американским авианосцем.
Миссия подлодки обернулась успехом: Москва показала, что способна наносить беспрепятственные удары в Сирии своим растущим подводным флотом, подводит итого газета.
«В конце мая российская подлодка "Краснодар" покинула побережье Ливии и тихо как мышь погрузилась под воду. Вскоре она появилась у берегов Сирии и выпустила град крылатых ракет по боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ). В последующие за этим событием дни за российской подлодкой следовал американский авианосец George H.W. Bush с прикрытием», – приводит статью ИноТВ.
Ракетный удар по Сирии, который стал завершением рутинного плавания, впервые с конца холодной войны заставил США начать слежку за российской лодкой.
Развитие российских подводных лодок, которое было прервано развалом СССР и стало неожиданностью для Запада, вновь подстегнуло военное соперничество в духе холодной войны, когда обе стороны охотились за субмаринами вероятного противника.
По словам высокопоставленных чиновников НАТО, альянс должен обдумать финансовые вложения в подводный флот и технологии. «Поэтому вывод доклада Центра новой американской безопасности привлёк внимание высокопоставленных руководителей НАТО: США и их союзники не готовы к подводному конфликту с Россией», – пишет автор.
Хотя такие ударные субмарины, как «Краснодар», и вооружены лишь обычными торпедами и крылатыми ракетами, «они представляют существенную угрозу для американских авианосцев – важнейшего инструмента США для демонстрации военной мощи Вашингтона по всему миру», – отмечает издание.
Пятого июня в Средиземноморье через Суэцкий канал вошёл авианосец USS George Bush: «в его задачи входила поддержка сирийских повстанцев и удары по позициям ИГ, кроме того, учитывая рост напряжённости в отношениях между США и Россией, а также пытающийся избавиться от слежки "Краснодар", авианосец должен был также отследить субмарину и получить информацию о её тактике и технических характеристиках», говорится в статье
К тому времени «Краснодар» уже ушёл под воду – «так началась игра в прятки, во время которой американским морякам и пилотам пришлось пройти интенсивный курс по борьбе с подводными лодками, которых найти весьма нелегко».
Сообщается, что на протяжении многих дней в июне эскадрилья вертолётов MH-60R Seahawk поднималась с палубы авианосца. Некоторые для поиска «Краснодара» использовали радары, другие – спускали сонары на морское дно.
По словам командира эскадрильи морских ударных вертолётов Эдварда Фоссати, «российские подлодки стали тише, однако игра в кошки-мышки идёт на равных из-за развития технологий обнаружения».
«Это также означает, что команда авианосца обладает компьютером, который анализирует морское дно и выдаёт информацию о том, как ведёт себя звук в данном квадрате. Кроме того, на борту авианосца были три океанографа, которые, используя последнее известное местоположение субмарины и компьютерные данные, наносили на карту места, где могла укрыться подлодка», – пишет газета.
Во второй половине июня «Краснодар» вновь появился на поверхности и нанёс ещё один ракетный удар по военному складу ИГ. А 30 июля подлодка вошла в порт Тартуса, чем завершила игру в прятки с американским авианосцем.
Миссия подлодки обернулась успехом: Москва показала, что способна наносить беспрепятственные удары в Сирии своим растущим подводным флотом, подводит итого газета.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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