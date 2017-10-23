14:08 23 октября

WSJ: российский подводный флот пока не по зубам американцам

ВМС США необходимо развивать технологии противолодочной борьбы из-за усиления российского подводного флота, пишет газета The Wall Street Journal.



«В конце мая российская подлодка "Краснодар" покинула побережье Ливии и тихо как мышь погрузилась под воду. Вскоре она появилась у берегов Сирии и выпустила град крылатых ракет по боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ). В последующие за этим событием дни за российской подлодкой следовал американский авианосец George H.W. Bush с прикрытием», – приводит статью ИноТВ.


Ракетный удар по Сирии, который стал завершением рутинного плавания, впервые с конца холодной войны заставил США начать слежку за российской лодкой.

Развитие российских подводных лодок, которое было прервано развалом СССР и стало неожиданностью для Запада, вновь подстегнуло военное соперничество в духе холодной войны, когда обе стороны охотились за субмаринами вероятного противника.

По словам высокопоставленных чиновников НАТО, альянс должен обдумать финансовые вложения в подводный флот и технологии. «Поэтому вывод доклада Центра новой американской безопасности привлёк внимание высокопоставленных руководителей НАТО: США и их союзники не готовы к подводному конфликту с Россией», – пишет автор.

Хотя такие ударные субмарины, как «Краснодар», и вооружены лишь обычными торпедами и крылатыми ракетами, «они представляют существенную угрозу для американских авианосцев – важнейшего инструмента США для демонстрации военной мощи Вашингтона по всему миру», – отмечает издание.

Пятого июня в Средиземноморье через Суэцкий канал вошёл авианосец USS George Bush: «в его задачи входила поддержка сирийских повстанцев и удары по позициям ИГ, кроме того, учитывая рост напряжённости в отношениях между США и Россией, а также пытающийся избавиться от слежки "Краснодар", авианосец должен был также отследить субмарину и получить информацию о её тактике и технических характеристиках», говорится в статье

К тому времени «Краснодар» уже ушёл под воду – «так началась игра в прятки, во время которой американским морякам и пилотам пришлось пройти интенсивный курс по борьбе с подводными лодками, которых найти весьма нелегко».

Сообщается, что на протяжении многих дней в июне эскадрилья вертолётов MH-60R Seahawk поднималась с палубы авианосца. Некоторые для поиска «Краснодара» использовали радары, другие – спускали сонары на морское дно.

По словам командира эскадрильи морских ударных вертолётов Эдварда Фоссати, «российские подлодки стали тише, однако игра в кошки-мышки идёт на равных из-за развития технологий обнаружения».

«Это также означает, что команда авианосца обладает компьютером, который анализирует морское дно и выдаёт информацию о том, как ведёт себя звук в данном квадрате. Кроме того, на борту авианосца были три океанографа, которые, используя последнее известное местоположение субмарины и компьютерные данные, наносили на карту места, где могла укрыться подлодка», – пишет газета.

Во второй половине июня «Краснодар» вновь появился на поверхности и нанёс ещё один ракетный удар по военному складу ИГ. А 30 июля подлодка вошла в порт Тартуса, чем завершила игру в прятки с американским авианосцем.

Миссия подлодки обернулась успехом: Москва показала, что способна наносить беспрепятственные удары в Сирии своим растущим подводным флотом, подводит итого газета.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 30

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  1. Соломон Кейн Сегодня, 12:21
    Так, что пусть полосатые не выёживаются.....
    На каждую их АУГ найдется одна, другая наша субмарина...... laughing
    Соломон Кейн
    1. Shurik70 Сегодня, 12:31
      Не обращайте внимания.
      Это просто очередное "мы отстали, дайте денег", проплаченное Пентагоном.
      А вот насколько реально наши подлодки могут уничтожать их флот, покажет только практика. К сожалению.
      Shurik70
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:36
        покажет только практика
        не покажет - показывать будет некому......
        Соломон Кейн
      2. cniza Сегодня, 12:37
        Да , они используют момент увеличить бюджет и не более.
        cniza
      3. NIKNN Сегодня, 12:41
        Цитата: Shurik70
        "мы отстали, дайте денег", проплаченное Пентагоном.

        Блин чего они мне не проплатят? Я бы за их бабки три тома написал, как безнадежно они отстали... laughing tongue
        NIKNN
      4. 210окв Сегодня, 12:41
        Безусловно это так.Да и "похвала" из уст врага говорит о том что хотят просто ввести нас в заблуждение.У них серьезные методы и оборудование для обнаружения.
        Цитата: Shurik70
        Не обращайте внимания.
        Это просто очередное "мы отстали, дайте денег", проплаченное Пентагоном.
        А вот насколько реально наши подлодки могут уничтожать их флот, покажет только практика. К сожалению.
        210окв
      5. АлексКП Сегодня, 13:01
        Я аж загордился, за какой то дизелюхой аж целый Буш с прикрытием ходил.
        АлексКП
        1. san4es Сегодня, 13:36
          Цитата: АлексКП
          ...за какой то дизелюхой аж целый Буш с прикрытием ходил.

          ...с "Краснодаром" под килем bully
          san4es
      6. akribos Сегодня, 13:17
        Смешная резолюция.
        akribos
    2. Зяблицев Сегодня, 12:32
      Что то мне не нравится их массовое нытье по всем каналам, что "все хорошо прекрасная Маркиза, за исключением пустяка!"... Бдительность усыпляют или денег просят?
      Зяблицев
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:34
        Дык! "Исключительная нация", либо "Мы чемпионы" либо "Лелик, все пропало, все пропало! -Гипс снимают, клиент уезжает".....
        Соломон Кейн
        1. Дедкастарый Сегодня, 13:19
          «В конце мая российская подлодка "Краснодар" покинула побережье Ливии и тихо как мышь погрузилась под воду.
          эпично...представил как тонет мышь... laughing писатели...
          Дедкастарый
          1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 13:24
            Цитата: Дедкастарый
            «В конце мая российская подлодка "Краснодар" покинула побережье Ливии и тихо как мышь погрузилась под воду.
            эпично...представил как тонет мышь... laughing писатели...

            Если есть летучие, то почему нет плавучих?
            dubovitskiy.1947
            1. Владимир16 Сегодня, 14:02
              Цитата: Дедкастарый
              эпично...представил как тонет мышь... laughing писатели...

              А я не могу представить. Вижу как она пищит и барахтается из последних сил.. crying .
              Где их берут этих горе-журналистов? lol
              тихо как мышь погрузилась под воду.

              Они бы Муму прочли:

              А Герасим всё грёб да грёб...
              Герасим ничего не слыхал, ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды; для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас, и когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие волны, по-прежнему поплескивали они о бока лодки, и только далеко назади к берегу разбегались какие-то широкие круги.
              Владимир16
      2. Монос Сегодня, 13:26
        Авианосец гонялся за лодкой?... Что за бред. А B-52 у них за нашими МиГ-ами охотятся?
        Монос
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:28
    за российской подлодкой следовал американский авианосец George H.W. Bush с прикрытием

    Все же вернее и правдивее будет - российская подлодка следовала за американским авианосцем и не была обнаружена.
    rotmistr60
  3. Romario_Argo Сегодня, 12:29
    на наших АПЛ и ДЭПЛ установлено оборудование подводного видения,в отсутствии аналогов у американцев
    на любых глубинах, при любой скорости ПЛ, операторы видят подводную обстановку в реальном времени на мониторе на дальность до 60 км.
    так же идёт сопряжение с ГАК
    Romario_Argo
  4. Egorovich Сегодня, 12:35
    "Том и Джерри" в противостоянии матрасников с Россией. И Том-звезднополосатый опять в пролете.
    Egorovich
  5. Челябинск1973 Сегодня, 12:41
    Цитата: Romario_Argo
    на наших АПЛ и ДЭПЛ установлено оборудование подводного видения,в отсутствии аналогов у американцев
    на любых глубинах, при любой скорости ПЛ, операторы видят подводную обстановку в реальном времени на мониторе на дальность до 60 км.
    так же идёт сопряжение с ГАК

    А подробнее нельзя?Точно у америкосов нет подобного?
    Челябинск1973
    1. Romario_Argo Сегодня, 13:17
      по подробнее это уже разглашение гостайны
      в общем это лазерные системы для подводной локации в основном применяется на специализированных лодках ГУГИ
      методом выявления неоднородностей в морской среде, и обработкой компьютерными алгоритмами
      Romario_Argo
  6. ёрш Сегодня, 13:05
    В случае реальной войны (не приведи бог), учитывая крайне малое количество боеготовых лодок у ВМФ России, и кораблей океанской зоны, для помощи в их развертывании на театрах, плохую географию (шанс выйти есть только у сил СФ и ТОФА, огромное количественное превосходство США и НАТО в кораблях, базах, технических средствах, сомнительно что нашему подплаву удастся нанести серьёзный урон врагу... Имеем на 2017 , 41 (если верить интернету), боеготовую лодку, включая ПЛАРБ и дизелюхи....В 1990 только СФ имел более сотни субмарин, 2 авианесущих, 2 атомных ракетных, 1 ракетный крейсер, 6 эсминцев и 11 бпк, 14 сторожевиков дальней зоны... Огромный " москитный флот" и дивизию морской ракетоносной авиации (92 ту 22м2, ту 22м3. 22 ту 16 к10, и соответствующее прикрытие из 2 сотен истребителей и перехватчиков. Сейчас все четыре флота и одна флотилия кратно слабее одного СФ образца 1990. Между тем у "партнеров" 12 авианосных групп, всего на 2 меньше чем в 1990-м. Шансы мягко говоря, призрачны.
    ёрш
    1. Serg65 Сегодня, 13:52
      Цитата: ёрш
      шанс выйти есть только у сил СФ и ТОФА,

      80% черноморских ДЭПЛ проходили черноморские проливы незамеченными wink
      Цитата: ёрш
      сомнительно что нашему подплаву удастся нанести серьёзный урон врагу.

      what Ну это бабка на двое сказала!!!!
      Цитата: ёрш
      Сейчас все четыре флота и одна флотилия кратно слабее одного СФ образца 1990.

      Это факт! Но и этим количеством не дают спокойно спать некоторым адмиралам и политикам bully
      Serg65
    2. sogdy Сегодня, 14:05
      Патаму командующего и сменили.
      А Вы все плакаетесь.
      sogdy
  7. kig Сегодня, 13:13
    дубовый перевод
    kig
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:20
      Цитата: kig
      дубовый перевод

      АЦЦКИЙ!!! belay
      Дедкастарый
  8. Китобой Сегодня, 13:28
    афтырь, мышь если тихо погрузится под воду, то больше не всплывет wassat .... ты на что это намекаешь, кулацкий подпевала ? fool
    Китобой
    1. sogdy Сегодня, 14:08
      Таки странно, эти ... мальков ловят. И совсем не на удочку.
      sogdy
  9. Печенег Сегодня, 13:38
    Пускай увеличивают свой военный бюджет и дальше, а именно этого добиваются американские адмиралы. Бесконечного увеличения расходной части бюджета ни одна экономика мира, даже экономика США (с их безостановочным печатным станком) не выдержит. Это только вопрос времени. А для ускорения данного процесса думаю РФ следует приложить руку, заодно и КНР это не приятно аукнется (все таки торговый партнер США №1).
    Печенег
  10. Стирбьорн Сегодня, 13:47
    Краснодар 4 калибра несет на борту, о каких градах крылатых ракет, да еще в результате двух ударов, авторы говорят?!
    Стирбьорн
  11. Китобой Сегодня, 13:50
    Упор на "Лады" с ВНЭУ и "Цирконами" )) главное, чтобы эффективная дальность Циркона превосходила радиус ПЛО АУГ... на первом этапе целеуказание вторично, 200(380км.) миль будет преодолено Цирконом за 5 мин. ... ордер успеет удалиться, за это время ( при условии движения полным ходом 30 уз. ) на 4,5 км. ( реально - не более 3км) - некритично для современной ГСН, тем более, что на первом этапе может применяться ЭМИ БЧ - прямого попадания не потребуется....
    Китобой
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