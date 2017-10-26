Черноморский судостроительный завод: основание и первые корабли

Паровоз производства завода «Наваль» 1910 г.

Крытый эллинг завода «Наваль» 1911 г.

Миноносец «Завидный» (350 тонн), спущенный на воду в 1903 г.

Охранный крейсер «Командор Беринг»

120 лет назад на юге России был основан завод, создававший широкий спектр кораблей и плавсредств от барж и понтонов до ТАКР и научно-исследовательского судна, обеспечивающего оперативное управление космическими аппаратами. История и судьба Черноморского судостроительного завода неразрывно связана с историей России.В газете «Южанин», выходящей в Николаеве, в субботнем номере от 11 (24) октября 1897 года была напечатана примечательная статья. В ней читателям сообщалось, что 9 (21) октября 1897 г. в городе произошло знаменательное событие. При большом стечении публики, большей частью именитой (среди которой выделялись городской голова Василий Андреевич Даценко и начальник Николаевского порта, представитель известной военно-морской династии, генерал-майор А. П. Перелешин), состоялся торжественный молебен и освящение комплекса заводских помещений Общества судостроительных, механических и литейных заводов в Николаеве, принадлежащих, как писала газета, анонимному обществу. После посещения цехов завода, некоторые из которых уже работали, был дан торжественный обед, где произносили здравицу за императора Николая II, а в честь бельгийского короля Леопольда II (анонимное общество базировалось на бельгийских капиталах) был исполнен гимн.Крупное предприятие, оснащенное по последнему слову тогдашней техники, было готово выполнять как государственные, так и частные заказы. Под текстом статьи сообщалось, что Общество судостроительных, механических и литейных заводов в Николаеве принимает заказы на изготовление различных плавсредств от шлюпок и барж до грузовых и пассажирских пароходов, железнодорожного оборудования, вагонов и локомотивов.Так начался долгий, нелегкий и славный путь одного из судостроительных гигантов Российской империи и Советского Союза, более известного как Черноморский судостроительный завод, давший нашему флоту сотни кораблей от буксиров до тяжелых авианесущих крейсеров.25 сентября 1895 г. в Брюсселе бельгийскими предпринимателями Франсуа и Орбаном было основано «Анонимное общество судостроительных, механических и литейных заводов в городе Николаеве». В том же 1895 г. на участке земли у реки Южный Буг в Николаеве, арендованном на 30 лет, началось возведение крупного завода. Первоначальный капитал общества составил 12 млн. бельгийских франков, или 4,5 млн. рублей.Место и страна были выбраны правлением общества не случайно. Россия в то время охотно впитывала в себя иностранные капиталы – русское правительство обещало бельгийским промышленникам всемерную поддержку. Кроме того, в 1891 г. был принят закон о взимании высоких пошлин на ввозимые из-за границы суда, что должно было стимулировать отечественную судостроительную промышленность. Правда, в 1898 г. на этот закон был введен 10-летний мораторий. Такая отсрочка была связана с ростом экспорта зерна и сырьевых продуктов и облегчением процедуры вывоза. Не последнюю роль сыграло и выгодное местоположение Николаева: в указанный период его порт занимал третье место в империи по грузообороту после Санкт-Петербурга и Одессы.Россия планировала интенсивно развивать не только коммерческое, но и военное кораблестроение в бассейне Черного моря, и бельгийские акционеры вполне разумно считали свой проект очень выгодным.Перспективная верфь должна была стать гораздо более оснащенной и производительной, чем существующее в городе Николаевское адмиралтейство. Функционировать предприятие, которое неофициально именовалось «Наваль» (от французского «морской»), или Французский завод, начало еще до своего официального открытия 9 (21) октября 1897 года. Позже данное название укоренилось и в официальной документации. Цеха завода располагались рационально и удачно: их возводили в один ряд, между собой они были связаны железнодорожной линией. По замыслу это должен был быть целый комплекс, включающий в себя судостроительную верфь с закрытым эллингом, машиностроительный завод, который изготавливает паровые машины и вспомогательные механизмы для строящихся кораблей, котельное и мостостроительное предприятия, вагоностроительный завод, чугуно-, бронзо- и сталелитейный завод, и кроме того, кузнечное производство.В течение 1898 г. на уже функционирующее предприятие было нанято более 3 тыс. рабочих. К исходу первого отчетного года завод дал продукции на 2,8 млн. рублей. Территория «Наваля» превышала 50 гектаров. Из всех компонентов предприятия наиболее крупным и хорошо оснащенным был судостроительный. Крытый эллинг закончили возводить к 1900 году – это было впечатляющих размеров сооружение длиной 150 м, шириной 60 м и высотой 32 метра. Это позволяло вести в нем строительство двух эскадренных броненосцев или четырех кораблей меньшего водоизмещения.Для сборки орудийных башен возле котельно-мостового цеха был вырыт и забетонирован котлован глубиной 10 и диаметром 7 метров. Его обслуживал специально установленный электрический кран грузоподъемностью более 30 тонн. Кузнечные цеха располагали прессами в 900, 300 и 100 тонн. Вагонное предприятие способно было выпускать 72 вагона ежемесячно. Однако основной специализацией завода стало все-таки судостроение.Вскоре после начала своей деятельности, кроме выпуска иной различной продукции, «Наваль» включился в судостроительный поток Российской империи. В 1901 г. уже начато строительство собственных боевых кораблей. Это были 350-тонные миноносцы типа «Буйный» Балтийского завода – «Заветный» и «Завидный». Первоначально эти корабли должны были строиться в Санкт-Петербурге с последующим переходом на Черноморский флот. Однако в силу перегруженности балтийских верфей собственной продукцией, а также из-за слишком большой цены, запрашиваемой фирмой «В. Крейтон и К», было решено поручить постройку этих миноносцев «Навалю».Корабли были заложены в 1901 году, спущены на воду в 1903-м. В конце этого года корабли были приняты в состав Черноморского флота. Задержка в строительстве была вызвана в первую очередь несвоевременной поставкой технической документации и многочисленными переделками, осуществляемыми в ходе постройки. В 1902 г. «Наваль» получил контракт на строительство еще трех миноносцев по аналогичному проекту. Кроме того, завод должен был изготовить оборудование и механизмы для строящихся в Николаевском Адмиралтействе и Севастополе эскадренных броненосцев. Так для «Князя Потемкина Таврического» предполагалось изготовить башни главного калибра.Три миноносца, получившие наименования «Задорный», «Звонкий» и «Зоркий», были заложены в начале 1904 г. Если стапельный период их постройки не превышал 10 месяцев, то достройка и ходовые испытания, как и с первыми двумя, затянулись. Сыграли свою отрицательную роль несколько факторов: и задержки с поставками оборудования, и постоянные изменения, вносимые в проект, русско-японская война и революционные события. Поэтому миноносцы данной серии вступили в строй Черноморского флота только в 1904–1905 гг.Осенью 1905 года «Наваль» спустил на воду еще два интересных корабля. В начале XX века для защиты русских котиковых промыслов на Дальнем Востоке был объявлен конкурс на строительство двух охранных крейсеров, в чьи функции входила в первую очередь охота на многочисленных иностранных браконьеров. Пользуясь удаленностью русского Дальнего Востока от центра страны, многочисленные эффективные менеджеры с крайне упрощенным отношением к международному праву занимались хищническим истреблением ценного промыслового зверя в русских территориальных водах. «Японец под себя гребет, украсть британец рад, американец-браконьер – жадней их во сто крат», – так довольно самокритично запечатлел обстановку в своей «Балладе о трех котиколовах» Редьярд Киплинг. Конкурс, объявленный министерством земледелия и государственных имуществ, выиграл николаевский завод.Построенные на «Навале» охранные крейсера «Командор Беринг» и «Лейтенант Дыдымов» имели водоизмещение около 400 тонн и были вооружены двумя 47-мм орудиями. После окончания русско-японской войны эти корабли отправились на Дальний Восток для службы по назначению.Продолжение следует…