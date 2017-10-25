Техническая готовность корвета «Гремящий» достигла 65%

Сейчас на «Гремящем» завершается электромонтаж средств вооружения и спецоборудования. На корабле продолжается зашивка кают, монтируются системы хозяйственно-бытовых сточных вод, общекорабельной гидравлики, кондиционирования воздуха. Выполняется доизоляционное насыщение под настил полов и монтаж электрооборудования. Завершается прокладка кабелей ко всем корабельным системам. Суммарная длина силовых и слаботочных кабелей на корвете достигает почти 300 км. Рабочие приступили к зашивке камбуза. После завершения этих работ здесь начнется монтаж варочных плит, духовых шкафов и другого камбузного оборудования.

Судостроительный завод Северная верфь (входит в АО ОСК) продолжает достроечные работы на головном корвете проекта 20385. Техническая готовность корвета достигла 65%, сообщает пресс-служба предприятия- говорится в пресс-релизе, поступившем в адрес "Военного Обозрения"Вселение личного состава намечено на весну 2018 года. Головной корабль серии проекта 20385 «Гремящий» планируется передать флоту в 2018 году.Проект 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». На «Гремящем» в рамках программы импортозамещения установлена Главная энергетическая установка производства Коломенского завода. Для адаптации проекта под отечественные двигатели конструкторскому бюро потребовалось существенно переработать проектную документацию. 20385 – модернизированный проект корвета нового поколения. Основная его задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок. Также боевое судно служит для высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.Основные характеристики корветов проекта 20385:• Водоизмещение - 2200 тонн.• Длина - 104 м• Ширина - 13 м• Скорость - до 27 узлов• Дальность плавания - 3500 миль• Автономность - 15 суток• Экипаж - 99 человек.Главная энергетическая установка:• Два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000