Техническая готовность корвета «Гремящий» достигла 65%
Судостроительный завод Северная верфь (входит в АО ОСК) продолжает достроечные работы на головном корвете проекта 20385. Техническая готовность корвета достигла 65%, сообщает пресс-служба предприятия
Вселение личного состава намечено на весну 2018 года. Головной корабль серии проекта 20385 «Гремящий» планируется передать флоту в 2018 году.
Проект 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». На «Гремящем» в рамках программы импортозамещения установлена Главная энергетическая установка производства Коломенского завода. Для адаптации проекта под отечественные двигатели конструкторскому бюро потребовалось существенно переработать проектную документацию. 20385 – модернизированный проект корвета нового поколения. Основная его задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок. Также боевое судно служит для высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.
Основные характеристики корветов проекта 20385:
• Водоизмещение - 2200 тонн.
• Длина - 104 м
• Ширина - 13 м
• Скорость - до 27 узлов
• Дальность плавания - 3500 миль
• Автономность - 15 суток
• Экипаж - 99 человек.
Главная энергетическая установка:
• Два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000
Сейчас на «Гремящем» завершается электромонтаж средств вооружения и спецоборудования. На корабле продолжается зашивка кают, монтируются системы хозяйственно-бытовых сточных вод, общекорабельной гидравлики, кондиционирования воздуха. Выполняется доизоляционное насыщение под настил полов и монтаж электрооборудования. Завершается прокладка кабелей ко всем корабельным системам. Суммарная длина силовых и слаботочных кабелей на корвете достигает почти 300 км. Рабочие приступили к зашивке камбуза. После завершения этих работ здесь начнется монтаж варочных плит, духовых шкафов и другого камбузного оборудования.- говорится в пресс-релизе, поступившем в адрес "Военного Обозрения"
Вселение личного состава намечено на весну 2018 года. Головной корабль серии проекта 20385 «Гремящий» планируется передать флоту в 2018 году.
Проект 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». На «Гремящем» в рамках программы импортозамещения установлена Главная энергетическая установка производства Коломенского завода. Для адаптации проекта под отечественные двигатели конструкторскому бюро потребовалось существенно переработать проектную документацию. 20385 – модернизированный проект корвета нового поколения. Основная его задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок. Также боевое судно служит для высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.
Основные характеристики корветов проекта 20385:
• Водоизмещение - 2200 тонн.
• Длина - 104 м
• Ширина - 13 м
• Скорость - до 27 узлов
• Дальность плавания - 3500 миль
• Автономность - 15 суток
• Экипаж - 99 человек.
Главная энергетическая установка:
• Два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000
Использованы фотографии: пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
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