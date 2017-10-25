15:41 25 октября

Техническая готовность корвета «Гремящий» достигла 65%

Судостроительный завод Северная верфь (входит в АО ОСК) продолжает достроечные работы на головном корвете проекта 20385. Техническая готовность корвета достигла 65%, сообщает пресс-служба предприятия

Сейчас на «Гремящем» завершается электромонтаж средств вооружения и спецоборудования. На корабле продолжается зашивка кают, монтируются системы хозяйственно-бытовых сточных вод, общекорабельной гидравлики, кондиционирования воздуха. Выполняется доизоляционное насыщение под настил полов и монтаж электрооборудования. Завершается прокладка кабелей ко всем корабельным системам. Суммарная длина силовых и слаботочных кабелей на корвете достигает почти 300 км. Рабочие приступили к зашивке камбуза. После завершения этих работ здесь начнется монтаж варочных плит, духовых шкафов и другого камбузного оборудования.
- говорится в пресс-релизе, поступившем в адрес "Военного Обозрения"

Техническая готовность корвета «Гремящий» достигла 65%



Вселение личного состава намечено на весну 2018 года. Головной корабль серии проекта 20385 «Гремящий» планируется передать флоту в 2018 году.

Проект 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». На «Гремящем» в рамках программы импортозамещения установлена Главная энергетическая установка производства Коломенского завода. Для адаптации проекта под отечественные двигатели конструкторскому бюро потребовалось существенно переработать проектную документацию. 20385 – модернизированный проект корвета нового поколения. Основная его задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок. Также боевое судно служит для высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Основные характеристики корветов проекта 20385:

• Водоизмещение - 2200 тонн.
• Длина - 104 м
• Ширина - 13 м
• Скорость - до 27 узлов
• Дальность плавания - 3500 миль
• Автономность - 15 суток
• Экипаж - 99 человек.

Главная энергетическая установка:
• Два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000

Использованы фотографии: пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
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Комментарии 13

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  1. Alexey-74 Сегодня, 13:34
    Ждем корвет! Хорошая новость.
    Alexey-74
    1. ЮБОРГ Сегодня, 14:06
      Нехило, заложили в 2012 году, в 18 вселят команду(может быть) до 2019 года будут испытывать. Не жирно ли строить малые корабли по 7-8 лет??? laughing
      ЮБОРГ
      1. Кент0001 Сегодня, 14:10
        У нас все так....и дизель-дизельные силовые установки.
        Кент0001
      2. Berkut24 Сегодня, 15:19
        Нехило, заложили в 2012 году, в 18 вселят команду(может быть) до 2019 года будут испытывать. Не жирно ли строить малые корабли по 7-8 лет???

        Не хило в самый ответственный момент остаться без главного движка из-за санкций. А коломенский движок отличался малым ресурсом. Так что потребовалось время на решение достаточно серьезного геммора...
        Berkut24
    2. р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 15:15
      Цитата: Alexey-74
      Ждем корвет! Хорошая новость.

      Что тут хорошего? США 65 эсминец приняла на вооружение, а у нас уже новости пишут не о принятии каких-то КОРВЕТОВ на вооружение, а о том, что готовность достигла каких-то там процентов! Вообще бред. Флот активно превращается в прибрежный. Наших дипломатов выселяют из дип центров, срывают флаги и НИКАКОЙ реакции со стороны нашего руководства.
      Зато танкеры и газопроводы хорошо строим, лет через 50, когда наконец все выкачают и распродадут, превратимся в помойку без всяких перспектив. Ура, товарищи!
      р_у_с_с_к_и_й
      1. bagr69 Сегодня, 15:25
        Если вы профинансируете содержание нескольких эсминцев, то Вам ВМФ Росии большое спасибо скажет. Нужно соотносить свои оборонные "хотелки" с возможностями и целесообразностью. Если РФ не собирается воевать большим флотом в открытом море и ходить военными экспедициями за океан, то зачем нам такой огромный флот (да и вообще военный бюджет), как у США?
        А на счет "помойки" вообще маху дали... Откуда такие пораженческие настроения, и почему 50, а не 20 или 70?
        bagr69
        1. р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 15:37
          Цитата: bagr69
          Если вы профинансируете содержание нескольких эсминцев, то Вам ВМФ Росии большое спасибо скажет. Нужно соотносить свои оборонные "хотелки" с возможностями и целесообразностью. Если РФ не собирается воевать большим флотом в открытом море и ходить военными экспедициями за океан, то зачем нам такой огромный флот (да и вообще военный бюджет), как у США?
          А на счет "помойки" вообще маху дали... Откуда такие пораженческие настроения, и почему 50, а не 20 или 70?


          Слушайте, уважаемый, на соседние ветки загляните, посмотрите, сколько разворовывают денежных средств, и это ещё только те, кого ловят! Там хватит и на нормальный океанский флот, и на образование и на медицину.
          А вы не поленитесь, гляньте на сколько у нас хватит разведанных запасов нефти и газа, как раз где-то на 50 лет.
          Про то, что мы никак не ответили на срыв флагов и выселение наших дипломатов, вы видимо решили опустить? Правильно, будем утираться так и дальше с нашими возможностями и целесообразности
          р_у_с_с_к_и_й
  2. Romario_Argo Сегодня, 13:37
    Проект 20380 с ракетами Х-35 явно послабее чем корвет проекта 20385 с Ониксами и Редутом
    Romario_Argo
    1. Burbon Сегодня, 13:48
      Цитата: Romario_Argo
      с Ониксами и Редутом

      тут бабушка надвое сказала.....подождем с чем выйдет
      Burbon
  3. Signal Сегодня, 13:38


    Гвардейский ЭМ "Гремящий" СФ СССР период ВОВ в дефрагментирующем камуфляже.
    Signal
  4. Deadушка Сегодня, 13:57
    " ...боевое судно..." - могут и обидеться.
    Хотя чуть ли не до середины 20-го века без разницы было как называть, корабль или судно.
    Deadушка
  5. XXXIII Сегодня, 14:51
    Техническая готовность корвета «Гремящий» достигла 65%
    и не надо торопится, тише едешь, дальше будешь..... Работайте братья!!! drinks
    XXXIII
    1. ranger Сегодня, 15:34
      Цитата: XXXIII
      тише едешь, дальше будешь

      От того места куда едешь.... hi
      ranger
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