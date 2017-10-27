Новый БДК "Иван Грен" провел стрельбы в Балтийском море

Экипаж большого десантного корабля "Иван Грен", находящийся на заводских ходовых испытаниях в Балтийском море, провел артиллерийские стрельбы по морской цели.Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в ходе испытаний БДК применил 30-миллиметровую артиллерийскую установку. В качестве мишени был задействован корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника. Во время выхода в море были проверены комплексы связи, а также работа носового и кормового высадочных устройств.Напоминаем, что БДК "Иван Грен", которому предстоит служить на Северном флоте, - головной корабль проекта 11711, построенный в Калининграде на ПСЗ "Янтарь". На вооружении кораблей этого проекта - универсальные корабельные артиллерийские установки АК-176М и АК-630М, корабельные установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М" с дальностью действия около 20 километров. На палубе предусмотрено базирование одного поисково-спасательного вертолета Ка-27 или транспортно-боевого вертолета Ка-29.БДК этого проекта способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений. По заказу Минобороны РФ в Калининграде строится еще один корабль этого проекта - БДК "Петр Моргунов".Неделей ранее на БДК испытали в море бортовой артиллерийский комплекс АК-630М и провели электромагнитную обработку корпуса с помощью судов размагничивания СР-28 и СР-936 с целью уменьшения физического поля.