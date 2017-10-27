16:01 27 октября

Новый БДК "Иван Грен" провел стрельбы в Балтийском море

Экипаж большого десантного корабля "Иван Грен", находящийся на заводских ходовых испытаниях в Балтийском море, провел артиллерийские стрельбы по морской цели.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в ходе испытаний БДК применил 30-миллиметровую артиллерийскую установку. В качестве мишени был задействован корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника. Во время выхода в море были проверены комплексы связи, а также работа носового и кормового высадочных устройств.

Новый БДК "Иван Грен" провел стрельбы в Балтийском море



Напоминаем, что БДК "Иван Грен", которому предстоит служить на Северном флоте, - головной корабль проекта 11711, построенный в Калининграде на ПСЗ "Янтарь". На вооружении кораблей этого проекта - универсальные корабельные артиллерийские установки АК-176М и АК-630М, корабельные установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М" с дальностью действия около 20 километров. На палубе предусмотрено базирование одного поисково-спасательного вертолета Ка-27 или транспортно-боевого вертолета Ка-29.

БДК этого проекта способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений. По заказу Минобороны РФ в Калининграде строится еще один корабль этого проекта - БДК "Петр Моргунов".

Неделей ранее на БДК испытали в море бортовой артиллерийский комплекс АК-630М и провели электромагнитную обработку корпуса с помощью судов размагничивания СР-28 и СР-936 с целью уменьшения физического поля.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. san4es Сегодня, 15:07
    БДК "Иван Грен", которому предстоит служить на Северном флоте, - головной корабль проекта 11711, построенный в Калининграде на ПСЗ "Янтарь". soldier
    san4es
  2. DEZINTO Сегодня, 15:10
    Наверняка где-то наморщила ......лицо одна Грибаускайте.... winked
    И наверняка уже пишет в НАТО записочки...
    DEZINTO
    1. Щаранский Сегодня, 15:16
      Да, НАТО в шоке. 13 лет на постройку это серьезно.
      Щаранский
      1. DEZINTO Сегодня, 15:20
        Да да всё дерьмо я понял. Зато ф 35 лучшие в мире самолёты. ))))) это не ко мне. Я по вашему афигитительно глупый ура патриот. слово "рашка" наверное часто звучит в вашем лексиконе? )))
        DEZINTO
  3. Egorovich Сегодня, 15:11
    Когда же ты наконец в ВМФ России поступишь, "Иван Грен"?
    Egorovich
    1. новичок Сегодня, 15:21
      в ноябре, этого года.
      новичок
      1. Рязанец87 Сегодня, 15:42
        Да вы оптимист. Он еще и ЗХИ не прошел. Хорошо если к середине 2018...
        Долгострой, конечно, исключительный.
        Рязанец87
  4. Ратник-80 Сегодня, 15:13
    Знаю что не его предназначение но помоему не много безубый , от пиратов только отбится , могли бы на палубе несколько пкр впихнуть
    Ратник-80
    1. Alexey RA Сегодня, 15:20
      Цитата: Ратник-80
      Знаю что не его предназначение но помоему не много безубый , от пиратов только отбится , могли бы на палубе несколько пкр впихнуть

      Да чего там мелочиться: на бак - "Калибры", на ют - "Булаву"! smile

      Зачем БДК ПКР?
      Alexey RA
      1. Ратник-80 Сегодня, 15:32
        На сколько я помню , бдк сейчас в сирию вообще без охранения ходят , покрайне мере надводного, по чему бы не иметь несколько пкр на всякий пожарный , если мы бдк без защиты гоняем
        Ратник-80
        1. donavi49 Сегодня, 15:55
          Очевидно потому как:
          - эти ПКР удорожат корабль, причем серьезно. Ибо к ним надо еще РЛС, боевой пост и наряд (увеличение л/с).
          - эти ПКР не помогут ему.
          - эти ПКР ограничат целевые возможности, как минимум по размещению грузов на палубе.

          Зачем нужно охранение БДК на линии Тартус-НВМБ? Если полноценная война с НАТО - они прожуют и КУГ с Петей, Москвой, Устиновым, Варягом и Кузей. Ибо со всех сторон полетят ПКР, со всех носителей. Если бабахи - то ПКР ненужно, ибо шахидлодку оно не возьмет, а больших целей нет. Если отдельная страна - то такая вот судьба печальная. Дальше козырь политикам на ответку или помидоры.
          donavi49
  5. Челентаныч Сегодня, 15:21
    Поправьте если ошибаюсь,но "Градов" на проекте 11711 нет в нынешнем составе вооружения.
    Челентаныч
    1. новичок Сегодня, 15:29
      вооружение “Грена“ несколько раз корректировалось. может на выходе получим первоначальное вооружение по проекту, а не урезанное по бюджету МО.
      новичок
    2. Veteran Сегодня, 15:54
      По последним данным, нет у него ни АК-176, ни "Града". На его вооружении 1х12 30 мм АК-630М-2 "Дуэт", 2х6 30 мм АК-630М, 2х1 14,5 мм МТПУ, ПЗРК "Игла" 8 ЗУР. А вот вертолётов ТБВ КА-29 у него должно быть два.
      Veteran
  6. Bronevick Сегодня, 15:22
    Оно ещё и стреляет
    Bronevick
Картина дня