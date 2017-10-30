14:25 30 октября

Новый авианосец США готов наполовину

Компания Huntington Ingalls Industries объявила об успехах при постройке нового авианосца John F. Kennedy (CVN 79), сообщает портал scout.com. John F. Kennedy является вторым авианосцем типа Gerald R. Ford, которые строятся для замены кораблей типа Nimitz.

По данным судоверфи, на текущий момент готовность корабля составляет 50%, строительство ведётся согласно утвержденному плану. Таким образом, ВМС США смогут получить новый авианосец уже в 2020 году. Кроме того, John F. Kennedy будет стоить флоту на $1,5 млрд меньше, чем Gerald R. Ford (его строительство обошлось почти в $13 млрд).

Новый авианосец США готов наполовину

Компьютерная модель авианосца John F. Kennedy.



Авианосцы типа Gerald R. Ford имеют длину 337 м, максимальную ширину – 78 м, водоизмещение порядка 100 000 т и рассчитаны на 90 самолётов и вертолётов. Согласно техническому описанию, на этих кораблях планируется разместить самолёты F-35, F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, а также вертолёты MH-60R/S.

USS John F. Kennedy является вторым в серии из десяти кораблей типа Gerald R. Ford. Новые авианосцы заменят на вооружении корабли типа Nimitz, которые находятся в эксплуатации с 1975 года. Gerald R. Ford – третье поколение атомных авианосцев, несущее боевую службу в составе ВМС США. Первым из них стал тип Enterprise, но из-за высокой стоимости корабля программа была ограничена единственным экземпляром, который нёс службу с 1962 по 2012 год (всего была запланирована постройка шести авианосцев), передает "Warspot".

Использованы фотографии: scout.com
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Комментарии 36

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  1. ДэнСабака Сегодня, 11:55
    Большому кораблю большой "Циркон"....
    ДэнСабака
    1. Partyzan Сегодня, 11:57
      Цитата: ДэнСабака
      Большому кораблю большой "Циркон"....

      ниже ватерлинии laughing
      Partyzan
      1. bagr69 Сегодня, 12:16
        Не надо ниже ватерлинии, а то утонет. Нам он может еще пригодиться в качестве вторсырья. winked
        bagr69
    2. xetai9977 Сегодня, 12:01
      Большому кораблю большой "Циркон"..
      Cтранно. Существующему кораблю "грозят" несуществующей ракетой laughing
      xetai9977
      1. krops777 Сегодня, 12:09
        Cтранно. Существующему кораблю "грозят" несуществующей ракетой


        А кто вам сказал что она не существует, это извините военная тайна, пусть янки тратят деньги на "удобные мишени".
        krops777
      2. edeligor Сегодня, 12:10
        на текущий момент готовность корабля составляет 50% А у Вас есть данные по "Циркону"?! Если нет, то чего смеяться то...
        edeligor
        1. Чёрный Сегодня, 12:14
          Цитата: edeligor
          на текущий момент готовность корабля составляет 50% А у Вас есть данные по "Циркону"?! Если нет, то чего смеяться то...

          а ему лишь бы "прокукарекать, а там хоть не рассветай"...авось и за это хозяин за ухом погладит laughing
          Чёрный
          1. krops777 Сегодня, 12:39
            а ему лишь бы "прокукарекать, а там хоть не рассветай"...авось и за это хозяин за ухом погладит laughing


            А вы прямо актуальный комент задвинули, я бы сказал кричащий. wassat
            krops777
        2. krops777 Сегодня, 12:14
          А у Вас есть данные по "Циркону"?!


          Не более чем у вас, за более можно и сесть причем на долго. smile
          krops777
      3. Чёрный Сегодня, 12:10
        Цитата: xetai9977
        Cтранно. Существующему кораблю "грозят" несуществующей ракетой

        А где ты увидел существующий корабль? wink ...корабля нет...есть только 50 процентов.... laughing
        Чёрный
      4. 79807420129 Сегодня, 12:17
        Цитата: xetai9977
        Существующему кораблю

        О как 50% готовности существующий корабль. laughing Я тоже обьявляю о строительстве когтеточки для кота на 50%,уже успех. laughing Но кот дерет пока старый диван. laughing
        79807420129
        1. voyaka uh Сегодня, 12:26
          Вы статьи иногда читайте перед тем, как пост публиковать.
          Это - ВТОРОЙ авианосец новой серии. Он в середине строительства.
          А первый уже в составе флота.
          voyaka uh
      5. Не либероид Русский Сегодня, 12:24
        уверен ? тебе прям так взяли и доложились - циркон это проделки графистов с вгтрк и миф рашатудей... мелок ты такими знаниями обладать
        Не либероид Русский
    3. Мар.Тира Сегодня, 12:02
      Есть другое мнение.Как корабль назовешь.Желаю ему такой же жизни.
      Мар.Тира
      1. Джедай Сегодня, 12:25
        good Присоединяюсь к Вашим пожеланиям! hi drinks
        Джедай
    4. Andy Сегодня, 12:13
      Цитата: ДэнСабака
      Большому кораблю большой "Циркон"....


      с грачонка запущать будете?
      Andy
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:19
        с грачонка запущать будете?

        Раздался "громкий" голос из Эстонии. Нет, с территории "оккупированной" Прибалтики. Конечно вам просто необходимо преклоняться перед американской "мощью", т.к. пара их авианосцев по своей площади закроет пол страны.
        rotmistr60
    5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:18
      Большому кораблю большой "Циркон"....


      Гигантомания заразная штука...стая штук этак сто маленьких Цирконов надежнее поразит цель чем один большой Циркон по которому будет палить весь эскорт АУГ США.
      Тот же ЛЕХА
  2. лаврентий павлович Сегодня, 11:57
    Когда же у нас построят новый крейсер или авианосец? Дожить бы.
    лаврентий павлович
    1. Тралл Сегодня, 11:58
      Цитата: лаврентий павлович
      Когда же у нас построят новый крейсер или авианосец? Дожить бы.

      Зачем они нам?
      Тралл
      1. лаврентий павлович Сегодня, 12:01
        Да так что бы были, а дальше применение найдется, хотя бы плавать по проливу Сталина, который нужно построить как можно раньше.
        лаврентий павлович
      2. НасРать Сегодня, 12:14
        Цитата: Тралл

        Зачем они нам?

        В белорусском море всех пужать... wassat
        НасРать
    2. NIKNN Сегодня, 12:28
      Цитата: лаврентий павлович
      Когда же у нас построят новый крейсер или авианосец? Дожить бы.

      Надо верить, что доживем! smile Но темпы строительства у них меня поражают, они , что там на 3D принтерах их печатают? what
      NIKNN
      1. лаврентий павлович Сегодня, 13:25
        Цитата: NIKNN
        Цитата: лаврентий павлович
        Когда же у нас построят новый крейсер или авианосец? Дожить бы.

        Надо верить, что доживем! smile Но темпы строительства у них меня поражают, они , что там на 3D принтерах их печатают? what

        Там уже отлаженное производство, хотя за столько лет и у нас должны были все наладить. Все предприятия ВПК должны быть национализированы, зарплату руководству должно назначать правительство, но и ответственность за брак, срыв сроков сдачи, за качество, за растраты должны нести в полном объеме. Руководитель должен отвечать своей головой и всем своим имуществом.
        лаврентий павлович
        1. NIKNN Сегодня, 13:30
          Цитата: лаврентий павлович
          за столько лет и у нас должны были все наладить.

          Нас Горбачев с сотоварищами на 50 лет минимум назад отбросил, а с учетом, что данный факт теперь еще и вряд ли поправиш (узаконенное разграбление страны "элитой ", перспективы довольно печальные. recourse
          Цитата: лаврентий павлович
          Все предприятия ВПК должны быть национализированы, зарплату руководству должно назначать правительство, но и ответственность за брак, срыв сроков сдачи, за качество, за растраты должны нести в полном объеме. Руководитель должен отвечать своей головой и всем своим имуществом.
          С этим полностью согласен! Вопрос как сделать?исходя из выше сказанного... recourse
          NIKNN
  3. роман66 Сегодня, 11:59
    наполовину неготов - а выдают как достижение tongue
    роман66
    1. voyaka uh Сегодня, 12:23
      Это уже второй. В середине строительства.
      Первый - давно готов.
      voyaka uh
      1. роман66 Сегодня, 12:29
        а вот если на нем чудо-юдо ф-35 будет - нахрена там всякие хорнеты, только место занимать
        роман66
        1. voyaka uh Сегодня, 12:39
          На нем будут сначала 1/3 Ф-35С и 2/3 Хорнетов. На пробу.
          А потом 2/3 Ф-35С и 1/3 Хорнетов. Так моряки хотят (на сегодняшний день).
          Задумано, что Хорнеты-Гроулеры будут давить ПВО РЭБ, а Ф-35 - мочить
          бомбами исподтишка.
          voyaka uh
          1. роман66 Сегодня, 12:41
            гнусность какая! нет, чтоб психическую атаку - стая пингвинов lol
            роман66
            1. voyaka uh Сегодня, 12:43
              Да. На таран в сомкнутом строю. am
              voyaka uh
  4. san4es Сегодня, 12:05
    Huntington Ingalls Industries. Gerald R. Ford (CVN 78)
    Испытания катапульты
    san4es
  5. BRONEVIK Сегодня, 12:11
    Как будет готов совсем - тогда и разговор
    BRONEVIK
  6. chidoryan Сегодня, 12:29
    Вот это темпы....мда
    chidoryan
  7. Инжeнeр Сегодня, 12:44
    Половинчатый корабль лучше чем ноль...
    Инжeнeр
  8. Bob57 Сегодня, 13:55
    Таблетка для Авианосца США от России с любовью нашим партнерам !
    Bob57
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