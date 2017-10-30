Новый авианосец США готов наполовину
Компания Huntington Ingalls Industries объявила об успехах при постройке нового авианосца John F. Kennedy (CVN 79), сообщает портал scout.com. John F. Kennedy является вторым авианосцем типа Gerald R. Ford, которые строятся для замены кораблей типа Nimitz.
По данным судоверфи, на текущий момент готовность корабля составляет 50%, строительство ведётся согласно утвержденному плану. Таким образом, ВМС США смогут получить новый авианосец уже в 2020 году. Кроме того, John F. Kennedy будет стоить флоту на $1,5 млрд меньше, чем Gerald R. Ford (его строительство обошлось почти в $13 млрд).
Авианосцы типа Gerald R. Ford имеют длину 337 м, максимальную ширину – 78 м, водоизмещение порядка 100 000 т и рассчитаны на 90 самолётов и вертолётов. Согласно техническому описанию, на этих кораблях планируется разместить самолёты F-35, F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, а также вертолёты MH-60R/S.
USS John F. Kennedy является вторым в серии из десяти кораблей типа Gerald R. Ford. Новые авианосцы заменят на вооружении корабли типа Nimitz, которые находятся в эксплуатации с 1975 года. Gerald R. Ford – третье поколение атомных авианосцев, несущее боевую службу в составе ВМС США. Первым из них стал тип Enterprise, но из-за высокой стоимости корабля программа была ограничена единственным экземпляром, который нёс службу с 1962 по 2012 год (всего была запланирована постройка шести авианосцев), передает "Warspot".
По данным судоверфи, на текущий момент готовность корабля составляет 50%, строительство ведётся согласно утвержденному плану. Таким образом, ВМС США смогут получить новый авианосец уже в 2020 году. Кроме того, John F. Kennedy будет стоить флоту на $1,5 млрд меньше, чем Gerald R. Ford (его строительство обошлось почти в $13 млрд).
Компьютерная модель авианосца John F. Kennedy.
Авианосцы типа Gerald R. Ford имеют длину 337 м, максимальную ширину – 78 м, водоизмещение порядка 100 000 т и рассчитаны на 90 самолётов и вертолётов. Согласно техническому описанию, на этих кораблях планируется разместить самолёты F-35, F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, а также вертолёты MH-60R/S.
USS John F. Kennedy является вторым в серии из десяти кораблей типа Gerald R. Ford. Новые авианосцы заменят на вооружении корабли типа Nimitz, которые находятся в эксплуатации с 1975 года. Gerald R. Ford – третье поколение атомных авианосцев, несущее боевую службу в составе ВМС США. Первым из них стал тип Enterprise, но из-за высокой стоимости корабля программа была ограничена единственным экземпляром, который нёс службу с 1962 по 2012 год (всего была запланирована постройка шести авианосцев), передает "Warspot".
Использованы фотографии: scout.com
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